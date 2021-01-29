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Реплика Донецкого: Вот тебе, бабка, и Навальный!

Одним из мемов протестной субботы 23 января стала неожиданная новость о том, что легендарная Алла Пугачева подписалась в Instagram на оппозиционера Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, который опубликовал пост в защиту президента России. Показательно, что на факт подписки-отписки «примадонны российской эстрады» обратила внимание другая селебрити - телеведущая Ксения Собчак, язвительно заметившая в своем телеграм-канале: «Вот тебе, бабка, и Юрьев день».

Источник: Instagram-страница Аллы Пугачевой, alla_orfey

Подписка Пугачевой на Навального тем более символична, что в 2012 году именно в эксклюзивном интервью Собчак Алла Борисовна охарактеризовала оппозиционера Навального как - цитирую: «Человека, рвущегося к власти, а не желающего чем-то помочь людям». То есть, делаем мы вслед за Ксенией дружный вывод: «Вот тебе, бабка, и Навальный день». К 2021-му году в стране явно что-то сильно поменялось: и времена, и нравы, а невинное словосочетание «навальный футбол» уже не режет слух болельщиков.

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Здесь напомню, что еще каких-то два с половиной года назад Навальный был фигурой нон-грата в федеральном эфире, его фамилию нельзя было называть вслух, из-за чего диалог двух комментаторов на Первом канале в ходе матча мирового первенства по футболу между соборными Мексики и Германии вызвал настоящий фурор в соцсетях. Один сказал: «Германия будет играть в такой уже навальный футбол», - а другой, известный тренер Леонид Слуцкий, типа пошутил: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть».

Тогда все сильно удивились, что Слуцкого за такую шутку не отстранили от комментирования следующего матча. Зато отстранили от работы на Первом канале другого комментатора - Василия Уткина, который в своем микроблоге сравнил реакцию болельщиков на фамилию Навальный с реакцией в детском саду на слово «пиписька». Нынче фамилия оппозиционера свободно звучит в ток-шоу вроде «Соловьиного помета», а «примадонна», получается, его окончательно реабилитировала. И в этом заключается если не zeitgeist - дух времени, то его, скажем так, душок, шептун. Не зря в восьмидесятые годы Алла Борисовна на правах персонажа фигурировала в известном антисоветском анекдоте: «Кто такой Брежнев? - Мелкий государственный деятель времен Аллы Пугачевой».

Источник: Instagram-страница Филиппа Киркорова, fkirkorov

И вот столь стопроцентная звезда, кумир миллионов всего постсоветского пространства, знаменитая «женщина, которая поет», вдруг отписывается от бывшего мужа-путиноида, и подписывается на еще недавно запретного Навального. Извиняюсь за мой вульгарный французский: «Симптоматичненько!».

Почему? Да потому, что артисты, они, как локаторы, как тонко настроенные антенны, улавливают модные поветрия быстрее обывателей, и вечный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» - похоже, вновь обретает свою пугающую актуальность. Надо держать нос по ветру и успеть поймать направление общественного движения, чтобы вовремя казаться в тренде.

Накануне акции 23 января многие селебрити так и поступили - открыто выступили в поддержку Навального. Выйти на улицы россиян призывали певица Монеточка, группа «Каста», музыканты Noize MC и Вася Обломов, актрисы Александра Бортич и Яна Троянова, драматург Иван Вырыпаев и писатель Дмитрий Глуховский. На сами акции пришли та же Бортич, видеоблогер Юрий Дудь, сценарист и режиссер Василий Сигарев, телеведущая Татьяна Лазарева и другие. Даже верный до недавних пор апологет путинского режима Гоша Куценко и тот написал: «Я не понимаю до конца, что происходит, но Алексей Анатольевич Навальный - очень смелый Человек». Бывшая прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья «Няш-няш» Поклонская выразила сомнение: «Ситуация с задержанием Навального. Даже я не в курсе, я не знаю деталей этого задержания. То, что подается в прессе, говорят о нарушении срока условного осуждения… А на самом деле, как произошло, что было нарушено, какие условия, какая реальная причина задержания Навального, нам неизвестно. Поэтому хотелось бы услышать версию адекватную».

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А на многих весьма сильное впечатление произвел монолог популярного актера Павла Деревянко, записанный им в режиме селфи, цитирую: «(Арест Навального) - это бред, это полное беззаконие. Но что-то мешало сказать это вслух. Я боялся потерять какие-то рекламные контракты, какую-то работу…» Вот! Ключевые слова. «Боялся потерять». Стало быть, теперь Деревянко ничего не боится? На фоне всей властной вертикали с ее закрученными до упора гайками все это выглядит как «разрыв шаблона». Что же происходит? Протесты вдруг входят в моду? Настает время внезапных откровений? В России что-то действительно переломилось?

Не будем обольщаться: никакого особого перелома не произошло. Да, возвращение и арест Навального вызвали в обществе некоторую турбулентность, брожение умов, как это происходило на Болотной накануне президентских выборов 2012 года. Тогда тоже много кто публично высказывался, вспомним хотя бы телеведущего Леонида Парфенова и тех же Татьяну Лазареву с Михаилом Кацем. И многие селебрити тоже надеялись на скорую либерализацию имени президента Медведева. А потом выяснилось, что зря. Все крупно обманулись и горько пожалели, что вытащили языки, пардон, из задниц.

Источник: Instagram-страница Павла Деревянко, pablo_derevyanko

Вот и сегодня на каждого Деревянко приходится десять, а то и двадцать Киркоровых. Просто 2021-й - год выборный, и некоторое дежавю просто неизбежно. А вот на мужественных лицах верных фронтменов правящей партии, - Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Федора Бондарчука, - пока ни один мускул не дрогнул. Все, кому есть, что терять на должностях и контрактах, предпочитают помалкивать. И в так называемой «элитке», и в артистической среде. Кто знает, как в итоге разрешится ситуация с Навальным?

Александр Донецкий