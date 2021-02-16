Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Почему я согласен с Богомоловым

Известный режиссер Константин Богомолов, тот, который Олег в телесериале «Псих» и муж Ксении Собчак, опубликовал манифест под названием «Похищение Европы 2.0.», в котором (если кратко) выступил против современного Запада со всей его «новой этикой», ЛГБТ, феминизмом и BLM. И тут же словил хайп и попал в политический контекст. По поводу манифеста уже высказался много кто, от кинорежиссера Звягинцева до драматурга Вырыпаева, и от писателя Ерофеева до кинокритика Долина, всех не перечислишь. Одни «за», другие «против» манифеста. Тех, кто «против», заметно больше. И много, много, много букв. Все не прочитаешь. Я попробовал, и чуть не заблудился в смыслах.

Сама ситуация напомнила мне эпизод из фильма «Собачье сердце». «Так что же вы читаете? Робинзона Крузо?», - спрашивает профессор Преображенский у Шарикова. И Шариков информирует: «Эту… как ее? Переписку Энгельса с этим… как его, дьявола? С Каутским». «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?», - интересуется дальше профессор. Шариков, смачно махнув фужер водки, честно отвечает: «Да не согласен я!..» «Что, с Энгельсом или с Каутским?», - продолжает допрос профессор. И Шариков выдает: «С обоими!». «И что вы предлагаете?», - недоумевает Преображенский. «Да что тут предлагать? А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить». После чего профессор просит прислугу Зину выкинуть книжку с перепиской в печку, дабы не смущала социально ориентированный разум Шарикова.

Переписку оппонентов с Богомоловым в печку не выкинешь. Они продолжают режиссеру отвечать и множить комментарии. Самый короткий ответ уложился в два слова: «Ок, бумер». Так по-хамски у поколения, стало быть, «зумеров» принято отвечать на нотации надоевших старших. Под «открытым письмом» уже подписалось больше пятисот этих самых «зумеров», и все они, конечно, тоже режиссеры кино, продюсеры, художники-иллюстраторы, и так далее, но много и таких, кто характеризует себя гораздо затейливей. Имеются, я выписал, цитирую: левая фемактивистка, любительница участвовать в сборе подписей, плейгёрла, квир-коммунистка, гикесса, кошкомать, пугало, пансексуалка, твиттер-юзерка, трансгендер, панк, микроблогер, человек-картофелина, мать синемаголиков. Присутствуют два субъекта под никами «ходил в театр» и «хожу в театр». Имеется даже Пустота, точнее, номер 413, под которым никто не значится. В общем, сплошное эт сетера. Есть даже мультикультурный гендерно-нейтральный черт. Чувак явно осилил опус Богомолова до конца.

Но возникает вопрос: «А что он в нем понял?». Добросовестно прочитав примерно двадцать пространных «ответов Богомолову», должен сказать, что каждый из читателей Богомолова понял Богомолова по своему, говорит о своем и на своем языке. Бывший идеолог Кремля, автор романа «Околоноля» и термина «глубинный народ», Владислав Сурков, например, понял так, что Богомолов «теперь против Навального. И это главное. И это очень хорошо». И поэтому, «от лица первозванных путинских ветеранов» Сурков принимает «неофита Костю в свои железные ряды». При этом, Сурков не был бы Сурковым, если бы слегка над Богомоловым не поиздевался: «Принимаем… С теми же чувствами, с которыми, наверное, православная община приняла бы в свое лоно выкреста - с любовью и недоумением».

«Недоумение» здесь – точное слово. У манифеста Богомолова, конечно, имеется широкий политический контекст: возвращение и арест Навального, срок, протестная активность навальнят, «антинавальнистские» выступления отца-основателя «Яблока» Явлинского на письме и в эфирах, но есть ли у него подтекст, скрытое послание власти: «Я – свой. Я тоже против Навального»?

Вот Вырыпаев, к примеру, не сомневается: да. Цитирую: «…сложный человек, по мнению Богомолова, — это такой обаятельный грешник, пускай немного аморальный и немного преступный, но зато живой, неординарный, влюбленный в себя, но в то же время очень талантливый и поэтому странный — словом, такой же, как и сам Константин, ведь его статья (а точнее, манифест) на самом деле является оправданием двух простых вещей. Первой — нарциссизма. Второй — своего резкого политического разворота в сторону служения Власти».

Замечание про «нарциссизм» давайте оставим на совести Вырыпаева, который, даром, что сам художник, никаким нарциссизмом, конечно, не страдает, а вот тезис о развороте в сторону служения Власти стоит обсудить. Потому что здесь, Сурков и Вырыпаев, при всей их идеологической разнице, сошлись. Если ты выступаешь против «новой этики», а именно в этом и заключается, суть манифеста Богомолова, значить, автоматически соединяешься, солидаризируешься с властью?

На мой взгляд, это непростительное упрощение и большая натяжка. По-моему, власть тут совершенно не при чем. Вопрос: «Ты за или против Навального?» притянут за уши. Богомолов всего лишь осмелился прямо сказать об общественных трендах, которые его тревожат, вот и все. О новых штурмовиках, о «новом этическом рейхе», желающем контролировать не только мысли, но и эмоции отдельного человека.



Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Цитирую: «Идеальным инструментом этой новой репрессивной машины стали социальные сети. Ее условными сотрудниками — все «добропорядочные» и «сетево» активные граждане. Они не носят форму, у них нет дубинок и шокеров, но у них есть гаджеты, обывательская жажда власти и потаенная страсть к насилию, а также стадный инстинкт. У них нет юридических прав, но они берут себе моральное право. А в свете последних событий в США стало очевидно, что они не просто самоорганизующаяся сетевая толпа — они поддержаны властью, новым Министерством Правды в лице хозяев интернет-гигантов. Сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и — как следствие — безнаказанность. Виртуальная толпа, виртуальное линчевание, виртуальная травля, виртуальное насилие и реальная психическая и общественная изоляция тех, кто идет не в строю. Они — эти сетевые стукачи и вертухаи — умело играют на вечном страхе человека остаться одному против всех».

Что здесь неправда? В чем Богомолов не прав?

Всякий активный пользователь соцсетей хотя бы раз в жизни сталкивался и с «виртуальным линчеванием», и с «виртуальной травлей». В Фейсбуке так принято: накинутся на одного всей своей виртуальной шоблой и унижают, и оскорбляют, и топчут. А повод не важен. Будут топтать любого и по любому поводу. Богомолов вот только конкретизировал, уточнил название, как я понял, своих оппонентов: «микст квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихпатов», «мультикультурные гендерно-нейтральные черти».

Понятно, что эти «черти» - далеко не вся Европа и не вся Россия. Но их все больше. Они плодятся, как амебы, делением. Задача художника в том, чтобы увидеть симптомы, поставить диагноз. Предупредить и предостеречь. Возможно, указать какой-то другой путь. Альтернативу. Время быстротечно: завтра «зумеры» станут «бумерами», войдут во власть. Они уже сейчас сила. Вы хотите, чтобы стало, как в Америке? Каяться и оправдываться, не понять за что? Ботинки неграм целовать? Я вот лично не хочу. И поэтому согласен с Богомоловым.

Александр Донецкий