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Реплика Донецкого: Глас вопиющего после расстрела

Ну вот, случился очередной расстрел школьников, на этот раз в Казани: некто Ильназ Галявиев, девятнадцатилетний молодой человек, бывший студент, отчисленный из вуза за неуспеваемость, как его характеризует ректор, незаметный, тихий и спокойный, пришел с утра в Казанскую гимназию № 175 с дробовиком и расстрелял детей и взрослых. По различным данным, погибло от восьми до одиннадцати человек, большинство из них дети, более двадцати человек пострадали. Скорбим и соболезнуем. В телеграм-каналах уже имеются кадры допроса стрелка, на которых он признается, что всех ненавидел.

Фото: телеграм-канал Mash

Естественно, информация будет уточняться, что, как и почему, в том числе и по мотивам преступления, но уже сейчас понятно, что мы, общество и государство, опять столкнулись с ситуацией, которую в принципе невозможно предугадать: тихий псих вдруг теряет контроль и берет в руки ружье. Или, если у него нет ружья, топор. Или нож. И идет убивать. Такое иногда случается везде, в самых благополучных странах, и предугадать подобное поведение нельзя, усиливай меры безопасности, не усиливай, это как стихийное бедствие. В каждую тараканью башку не залезешь. И невозможно тут искать виноватого. То есть можно, конечно, но бесполезно и глупо. После драки, в данном случае - после стрельбы, руками не машут.

Какова же реакция властей? А вот тут всё до изжоги и оскомины предсказуемо. Машут всем, чем можно. Усилили, мол, меры безопасности в школах и детсадах, всех предупредили и настроили. Президент Путин после инцидента в Казани поручил главе Росгвардии Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия.

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А пресс-секретарь президента Песков прокомментировал, цитирую: «Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться».

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Ага, ничего нового: теперь у них якобы штурмовые винтовки виноваты. Завтра будут виноваты ножи для разделки мяса, и так далее. Напомню, что террористы, которые захватывали 11 сентября 2001 года самолеты, направленные в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, действовали при помощи канцтоваров - ножей для резки бумаги, которые они смогли пронести на воздушные судна. То же оказалось вполне себе оружие. Опасные зэки умудряются делать заточки из зубных щеток. А кто-то, знаете ли, способен и голыми руками заломать и покрушить массу народа. Так давайте запретим борьбу самбо и бокс.

Все это я к тому, что вот в стране в последнее время наши власти, если чем и занимались, так это усиленно закручивали гайки. Били дубинками по задницам и головам, сажали в камеры, выписывали штрафы. Закручивали и закручивали, закручивали и… что? Безопасней стало? Инцидент в Казани показывает, что ничуть. Тихая мышь вдруг превращается в безумную крысу. Закручивай, не закручивай. Мне сразу возразят, что одно с другим не связано, и я путаю теплое с круглым. И что недостаток политических свобод вовсе не означает, что внезапных расстрелов, таких, как в Казани, больше не будет. Возможно, что так. А возможно, и не так. Я только знаю, что жизнь многих наших граждан, занимающихся, например, охотой, теперь сильно усложнится. А им это надо? И так во всем. Закручивается, усложняется, ухудшается. А зачем? Когда реальную опасность, как мы видим, никакой условный центр «Э» вычислить просто не в силах? Так давайте не будем подменять сущности и путать белое с черным, а черное с белым. К кому я сейчас обращаюсь? Понимаю, что в пустоту. Но иногда важен и глас вопиющего в эфире.

Александр Донецкий