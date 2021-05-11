Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«Необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания», - сказал глава министерства Сергей Кравцов.

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Отмечается, что Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей ранее во вторник трагедией в гимназии № 175 в Казани. Документ содержит правила, которые позволят обеспечить сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.