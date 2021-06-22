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Реплика Донецкого: Обкакались, и норм

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Все надеялись на чудо, но чуда не произошло. Сборная России позорно, с крупным счетом, продула сборной Дании и вылетела из «Евро-2020». Самую точную оценку игре дал после матча капитан сборной Артем Дзюба: «Обкакались». Точнее и не скажешь. Молодец Дзюба, честный малый!

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Однако прилетев на Родину, Дзюба говорить не пожелал, нахамил журналисту, спрятался в автобус. Соцсети заполнены проклятьями и разочарованием, но удивляться сильным эмоциям болельщиков тоже не стоит, на то они и болельщики - от слова «боль». Кто-то сейчас требует распять главного тренера Черчесова, кто-то упорно повторяет мантру о том, что Россия якобы не футбольная страна. А что, Дания, такая уж футбольная? Не надо сейчас напоминать про рейтинги УЕФА, про то, какие футбольные клубы представляли датчане. Наши тоже вроде не лаптем щи хлебали, а вышел пук. Я про вот это вечное возвращение, этот навязчивый повтор. Ну, сколько можно?

Вот, чем дольше живу на свете, тем сильнее ощущение дежавю. Все это мы уже видели не раз, в навязчивых похожих вариациях. В 13-й раз из 15 попыток после развала СССР. А накатанная схема одна: завышенные ожидания, позорный разгром, разочарование. В этом году все гораздо хуже. Как-то уж особенно кисло. Провал, полное дно, последнее место в группе, национальное унижение. Такие вот оценки, такая в целом горячечная реакция, на фоне которой слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выглядят чуть ли не философским оправданием, мол, в спорте «простой и понятный KPI»: либо победа, либо поражение, но в России национальную команду любят в любом случае и будут болеть за нее. KPI, если кто не знает, - это ключевой показатель эффективности. Следовательно, KPI России – нуль. Обкакались и обнулились. Но болеть и любить будем. Можете не сомневаться. Я ведь в данном случае тоже исполняю некий положенный ритуал. Нужно произнести несколько банальных фраз, которые и без меня все знают. Но произнести их надо. «Обкакались, KPI». И делается чуть легче.

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И все-таки, что лично меня удивило? Заявление руководства РФС о том, что Российский футбольный союз пока не планирует увольнять главного тренера сборной Станислава Черчесова. Об этом сказал президент РФС Александр Дюков, признавший «неудовлетворительный результат», но «было бы неправильно принимать кадровые решения сгоряча». (Конец цитаты).

Э, друзья, а вот это как? Я в некотором недоумении. И думаю, не я один. У нас всего лишь через год чемпионат мира в Катаре. Песков же сказал про KPI, Дзюба про «обкакались». В любой другой футбольной стране, от Англии до, к примеру, Северной Македонии, после столь показательного провала главный тренер ушел бы в отставку сам. С компенсацией, без компенсации. Сам! Заявил бы на ближайшей пресс-конференции. «Да, продолбали, облажался, ухожу. Простите, болельщики, прости, Родина».

Но это в Англии. Или в Северной Македонии. А в России? Ничего похожего. Будто так и надо! Сообщается только, что в тренерском штабе уже обещают привести сборную в лучшую форму к чемпионату мира следующего года в Катаре. То есть неписанный футбольный кодекс как бы не про нас. «Провалил турнир, ухожу». У нас все иначе: «Провалил, остаюсь». Неужели в футбольном хозяйстве все настолько плохо, что можно повторить известный афоризм товарища Сталина: «Других Черчесовых у меня для вас нет»? А если найдем? А как же иностранные специалисты? Новые Гусы Хидинки? Я уже молчу про амбициозные задачи. Выйти из группы – предел мечтаний. И вот что я думаю: а может быть в этом все дело? Не в уровне игры, а в отношении к ней? Обкакались, и норм.

Александр Донецкий