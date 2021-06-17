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Футбольный патриотизм как последнее прибежище...

17.06.2021 19:23|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы.

Это ваши проблемы»

Андрей Аршавин

И о футболе. Будет много критических стрел в адрес нашей национальной сборной, поэтому особо нервных патриотов и домашних животных просьба убрать подальше от радиоприемников. Во избежание появление болей в районе седалища. Но к делу.

Многострадальная истерзанная футбольная Россия получила короткую передышку после победы над Финляндией на Чемпионате Европы. Уже раздаются истошные вопли ура-патриотов, мол, можем же, когда захотим. Надрали чресла горячим финским парням. Вечером к массам присоединились бесчисленные эксперты телеканала «Матч ТВ», которые на пальцах подтвердили, что наши показали высокий класс, индивидуальное мастерство, тактическую выучку. А Черчесов — гениальный стратег, который принял множество исторически верных решений, а главное, избежал соблазна вспомнить молодость и лично встать в ворота сборной. Не сомневаюсь, что в итоге окажется так, что и депутаты Госдумы внесли огромный вклад в эту историческую победу российского футбола. Что ж, у победы, как известно, очень много отцов...

Фото Александр Федоров, «Спорт-Экспресс»

Ровно так же я ни секунды не сомневаюсь, что те, кто сегодня, размазывая по лицу сопли счастья и разрывая на британский флаг тельняшки, славит футбольную сборную России, тот первый же отвернется и станет кидать в нее камни после очередного поражения. А давайте смотреть правде в глаза: поражение в матче с Данией 21 июня — более чем вероятный вариант. Так считают, в том числе,  букмекеры, которые не склонны поддаваться эмоциям и оценивают расклады с холодной головой. Давайте и мы попробуем оценить состояние нашего футбола без иллюзий.

Победителей не судят. Игра забывается, результат остается. Это все верно и, кажется, свидетельствует в пользу того, что российский футбол скорее жив, чем мертв. Но эмоции скоро схлынут. Тогда в сухом остатке придет понимание, что мы с большим трудом обыграли сборную Финляндии, за счет единственного гола, забитого в добавленное в первом тайме время. Тут важно, что речь идет не о хоккее, где победа над финнами вполне себе достижение, а о футболе, в котором Финляндия, откровенно говоря, достаточно посредственная держава. Впрочем, не будем тут заостряться.

Меня как-то сильно зацепила предыдущая игра с Бельгией. В которой игроки сборной Россия выглядели жалкими неудачниками, мальчиками для битья. Как будто футболисты-профессионалы в полноги раскатывали дворовую команду. Многие подвергли игру сборной разгромной критике и, разумеется, за дело. Прямо сказать, это был позор. Происходящее на поле больше напомнило глумление крепких здоровых мужиков над беззащитным хлюпиками.

Но мне кажется, не следует нашу сборную критиковать. Ни за игру с Бельгией, ни вообще. Согласитесь, наивно требовать прорыва в области космических технологий от племени индейцев, уединенно живущего в глубине амазонской сельвы. Нет смысла ждать, что Бразилия станет чемпионом мира по хоккею. Эти мысли для нас настолько очевидны, что никому не придет в голову их оспаривать. Так, собственно, почему мы удивляемся, когда нашим ничем не выдающимся футболистам указывают на полагающееся им место?

Ни для кого не секрет, что российские игроки за единичными исключениями не котируются на международной арене. Как не секрет и то, что все они прекрасно трудоустроены в российских клубах, играют за баснословно высокие зарплаты и совершенно не мотивированы рвать жилы за какую-то там сборную страны.

Есть в российском футболе и своего рода «импортозамещение» — лимит на легионеров, согласно которому российские команды должны держать на поле постоянное количество игроков с российским паспортом. Все нещадно критикуют этот лимит, но те же «все» отлично понимают — если этот лимит отменить, то места наших тихоходных и неповоротливых, но при этом амбициозных и крайне дорогостоящих футболистов в момент займут голодные до денег и побед парни из Африки и Латинской Америки. Тупиковая ситуация, не находите?

Но все это, на самом деле, ерунда. Уверен, 99% россиян совершенно все равно, игрок какой национальности забивает за твою любимую команду. К тому же следует признать — все, сколько-нибудь значимые успехи российского футбола случились при самом активном участии иностранных игроков и тренеров. Бразильские и хорватские футболисты, голландские тренеры — так выглядит история успехов российского футбола. Россияне на этом пути были, в лучшем случае, сподвижниками, а чаще — попутчиками. Во многом случайными.

Тренеры сборной России по футболу Фабио Капелло и Гус Хиддинк (источник: championat.com)

Тут люди, следящие за российским футболом, вправе сказать: какого, собственно, хрена ты нам тут эти «кэповские» истории про Карвальо, Вагнера, Олича и Хиддинка с Адвокатом рассказываешь? Все так. Но есть проблема.

Проблема в том, что наше государство не может жить без патриотического надрыва. В связи с чем любую, простите, ерунду стремится поставить на службу Великой России. Футбол, разумеется, тоже попал в эти жернова. Особенно после того, как в 2000-е пришли первые, действительно значимые успехи. Тогда и выяснилось, что российский футбол — это не гигантская индустрия развлечений и завораживающее миллионы людей шоу, а государственное дело. А к «домашнему» чемпионату мира 2018 года и вовсе стал национальной идеей. Отсюда все беды.

Как только футбол встроился в государственную идеологическую машину, он стал, своего рода, жертвой постоянного харрасмента. Наш футбол мог бы существовать примерно в тех же рамках, в каких он существует, например, в Швеции, Австрии, Румынии или Хорватии. В этих странах умеют радоваться успехам своих футболистов, при этом совершенно спокойно перенося неудачи. Выиграли? Хорошо. Проиграли? Не страшно — жизнь продолжается.

Мы так, к сожалению, не можем. У нас постоянно случается футбольный «день сурка»: все начинается большими надеждами, продолжается «неожиданным» разочарованием, заканчивается грязью, взаимными обвинениями, поисками виноватых. А вообще-то ничем не заканчивается, потому что это — наш футбольный «день сурка», в котором мы обречены ходить по замкнутому кругу.

Многие после унизительного поражения от Бельгии писали в соцсетях, мол, в мировом футбольном рейтинге Бельгия — №1, а мы — №38. Я, ради интереса, решил изучить вопрос, каким таким интересным способом маленькая Бельгия, прежде особо не блиставшая в футболе, вдруг выдала на гора несколько поколений футбольных суперталантов и стала флагманом мирового футбола. Не буду углубляться в детали, остановлюсь на главном. После чемпионата мира 2002 года (где, по иронии судьбы, в решающем для сборной России матче мы проиграли именно Бельгии) местные футбольные власти решили кардинально реформировать… как думаете, что?

Правильно, детский и юношеский футбол. Не стали маяться ерундой с лимитами на легионеров (хотя в Бельгии это проблема во сто крат была острее, чем в современной России). И создали мощнейшую — лучшую в мире, как считается сегодня — систему выращивания футбольных талантов. Кому интересны подробности, почитайте, в интернете много материалов на эту тему, я тут не стану уж останавливаться. Главное, что было сделано — это системный подход в продвижении и сопровождении юных футболистов на всех этапах взросления. И поистине колоссальные инвестиции в футбольную инфраструктуру и детских футбольных специалистов: тренеров, психологов, диетологов и физиотерапевтов. Вот вам простой рецепт, как стать футбольной державой №1.

После этого как-то даже неудобно говорить о российском опыте подготовки футболистов. Нищие тренеры, работающие на голом энтузиазме или от безысходности. Отсутствие нормальной футбольной инфраструктуры. Ну, про физиотерапевтов и психологов не говорю, наши спортивные функционеры, наверно, и не знают, что есть такие специалисты.

Зато много разговоров о патриотизме и кто кому чего должен по линии футбольных результатов. В результате перед каждым большим турниром в массах накручиваются ожидания, которые совершенно безосновательны и никак не соответствуют уровню наших лучших игроков. Мы часто вспоминаем фразу, возможно, лучшего российского футболиста Андрея Аршавина: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы». Аршавина тогда чуть на ремни не порвали, да и сегодня многие поминают недобрым словом. А ведь он совершенно прав. Мы наивно ждем успеха там, где для него нет никаких оснований. И обижаемся, как малые дети, когда получаем абсолютно закономерный итог.

Еще на одном важном моменте остановлюсь. Пару недель назад я обратил внимание, как в федеральных СМИ и соцсетях начала раскручиваться тема незримого противостояния России и Украины на футбольном Чемпионате Европы. Я напомню, что европейские футбольные чиновники, понимая наличие трудноразрешимых противоречий между нашими братским странами, заранее определили, что Россия и Украина не должны играть в одной группе. Поэтому все занялись сравнением. Тем более, что оснований было более чем: Украина получила в соперники в первой игре сборную Нидерландов — ментально, этнически и по стилю игры очень напоминающую Бельгию. Вот тут неожиданно выяснилось, что матч с Бельгией приобретает особый смысл. Образно говоря, не столько важен результат — надо было сыграть не хуже Украины. На беду матч с бельгийцами выпал на День России — совсем негоже в такой день позориться команде страны, где патриотизм является краеугольным камнем не только государственного строительства, но и повседневной жизни.

И на беду Россия аккурат позорится по полной программе. А Украина, хоть и проигрывает, но демонстрирует чудеса героизма, отыгравшись по ходу матча с 0:2 и в целом показав весьма содержательный осмысленный футбол, в отличие от российской сборной. Обидно должно быть профессиональным патриотам. А братский украинский народ, если ему это вдруг интересно, получил право снисходительно и свысока посмотреть на Россию.

Кстати, я не то, чтобы ожидал, но немного опасался, что трансляция матча Украина — Нидерланды на Первом канале будет наполнена воинственной украинофобией. Я искренне благодарен комментаторам, что они оказались профессионалами, украинский вопрос обошли стороной и не допустили никакой политизации одного из лучших на данный момент матча на турнире.

Ну и что же нам со всем этим делать? В интернете и СМИ все громче говорят о реформе российского футбола. Смешно. После каждого провала нашего футбола говорят о какой-то реформе. Но провалы эти давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Давайте вспомним только самые громкие «апсеты» нашей сборной в 21 веке. 2002 год — позорный невыход из слабенькой группы на чемпионате мира. 2004 год — аналогичная история, правда, группа была посильнее. 2006-й — вообще не попали на турнир и прославились 1:7 от Португалии. 2010 год — очередной проезд мимо чемпионата мира, скандал в Словении, где, как говорят, наши футболисты вышли играть немного с похмелья, и знаменитая фраза Аршавина про «ваши ожидания — ваши проблемы». И так далее. Если исключить из ряда сенсационную сборную 2008 года под руководством голландца Гуса Хиддинка и домашний чемпионат мира 2018 года, где, при всем уважении, прыгнули сильно выше головы, то кругом сплошные провалы.

Источник: tribuna.sports.ru

Но, если посмотреть правде в глаза, то это никакие не провалы, а реальный уровень нашего футбола. Просто нужно признать, что мы — вторая лига, и наш удел — регулярно проигрывать сильным футбольного мира сего, перемежая поражения спорадическими успехами.

Нет, можно, конечно, пойти по пути Бельгии. Чтобы общедоступные футбольные «коробки» были в каждом дворе, а словосочетание «детский тренер» стало синонимом понятия «престижная высокооплачиваемая работа». Но мы же понимаем, что это не наш путь. Чиновники об этом даже не думают, в сотый раз рассуждая о «реформе». Вот, видный российский футбольный функционер Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива» озабочена, что сборная России не поддержала движение BLM и не встала на одно колено перед матчем с Бельгией. Очень важная тема для российского футбола, других-то проблем нет. Хотя тут я в общем поддерживаю г-жу Смородскую. Можно было бы и встать на одно колено — все лучше, чем стоять на обоих, чем занималась наша сборная на протяжении всей игры.

И поскольку условный «бельгийский путь» — это не про нас, то остаются только два пути. Первый — перестать смешивать футбол и национальную идею, понять и принять наше место в мировом футболе и привести наши ожидания в соответствие с объективной реальностью.

Второй — запретить футбол к чертовой матери. Как вредную русофобскую игру, дискредитирующую наши истинные ценности, подрывающую скрепы и устои. Разлагающую молодежь, в конце концов. Объявить футболистов, например, экстремистами, а болельщиков — иностранными агентами. За организацию подпольных футбольных матчей впаивать «двушечку». За просмотр зарубежных матчей карать отключением интернета.

А взамен растерянному электорату предложить что-нибудь исконно-посконно русское: чемпионат России по лапте, первенство по «городкам» и катанию яиц на Пасху. Не сомневаюсь, что наши законодатели с такой «реформой» справились бы просто на раз-два.

Конечно, это немного напоминает паноптикум, хотя, глядя на потуги российских законотворцев, я и такому бы не удивился. Но все же вряд ли. Однако и первым путем пойти не получится. Потому что на нем нужно сильно наступить на горло собственной патриотической песне. А не те времена.

А это значит, что мы и дальше будем жить с этим футболом в условиях насилия над здравым смыслом. Когда беспочвенные надежды будут разбиваться о суровую объективную реальность. Что ж, с упорством, достойным лучшего применения наступать на грабли — это и есть русский путь. Наша реальная национальная идея. Мы пойдем по этому пути дальше. Потому что чаша еще не испита до дна.

Константин Калиниченко

Теги: #футбол #чемпионат европы
Источник: Псковская Лента Новостей
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