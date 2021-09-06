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Культура

Московский реставратор прокомментировала скандальную ситуацию с перемещением псковских икон

06.09.2021 15:56|ПсковКомментариев: 0

Псковские иконы — это сокровище Псково-Изборского музея-заповедника, поэтому музей должен взвесить все «за» и «против» перед тем, как предпринимать с ними какие-либо действия. Такое мнение корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказала заведующая отделом реставрации темперной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, художник-реставратор высшей квалификационной категории Галина Цируль.

Галина Цируль отметила, что иконы написаны на дереве, а дерево - это материал, который очень чувствителен к различным изменениям температурно-влажностного режима, поэтому иконы «сильно реагируют на любые его изменения».

Специалист подчеркнула, что место, где будут храниться иконы, должно быть заранее тщательно проверено климатологами. Кроме того, она не исключила угрозы повреждения икон при любой транспортировке, как при ручной, так и на транспорте. «Эти иконы нуждаются в реставрации. Представьте себе, что это не совсем здоровые вещи. Это как, скажем, нездорового человека перемещать из одного помещения в другое», - сравнила она.

Напомним, недавно на платформе гражданских петиций появилось обращение Русского просветительского общества имени императора Александра III по поводу собрания икон 14-17 веков, которое хранится в Псково-Изборском музее-заповеднике. Авторы петиции отмечают, что коллекция находится на грани исчезновения на фоне ненадлежащего ухода.

В петиции отражено мнение хранителя фонда икон Псковского музея-заповедника, заведующей отделом научно-фондовой работы музея-заповедника Ольги Васильевой. Она считает, что перед тем, как перемещать иконы, их необходимо минимально отреставрировать. В настоящий момент петицию подписали около 15 тысяч человек. 

На петицию отреагировал руководитель учреждения Александр Голышев. Он говорит о том, что решение о перемещении икон в фондохранилище дома Масона (именно туда сейчас планируют перевезти иконы) было принято еще в 2017 году при утверждении проекта реставрации здания художественно-промышленной школы имени Фан-дер-Флита. По его словам, цокольный этаж здания специалисты признали непригодным для фондохранения и определили его как экспозиционный, «что соответствовало общей концепции формирования экспозиции новой картинной галереи музея». 

Руководитель музея также заверил, что помещения фондохранилища дома Масона сейчас готовятся к приему коллекций икон в соответствии со специально разработанной программой, а сами помещения отвечают всем техническим требованиям для фондового хранения.

Теги: #живопись #псков #музей #иконы #Псково-Изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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