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Феномен современного искусства

Инсталляция «Антигравитация» наделала много шуму. Именно так, шуму. Просторечная словоформа как нельзя лучше подходит к ситуации, которая развернулась у дома Сафьянщикова на Советской набережной, а чуть позже обернулась скандалом и перфомансом. Безмолвный крик скульптуры породил вполне осязаемый глас народа, нарушив тишину еще не проснувшегося после зимы города. Короче, такие дела.

Знакомы ли вы с современным искусством? Скорее всего, да. Хотя бы условный «Черный квадрат» Малевича и «Крик» Мунка вспомните без проблем. Эти картины можно не понимать или не принимать, но общественных гонений на них точно нет. С одной стороны, потому что это признанные шедевры, с другой - потому что их не выставляют на псковских улицах. Иными словами - всему свое место.

Ситуация последних дней нарушила покой нашего городка. Все началось с того, что из галереи современного искусства «Дом на набережной» вынесли скульптуру и установили в сквере неподалеку. Это заметила бдительная псковичка и разместила пост в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», сопроводив характерным текстом. Если вкратце, то инсталляция была названа «гинекологическим уродством», а в конце задан справедливый вопрос: «Прекрасный Псков достоин такой грации?» - и законно ли вообще нахождение ее там.

Справедливости ради, скульптура действительно вышла, скажем так, необычной. Почему? Сейчас поймете. Она представляет собой беременную женщину без рук, с открытым кричащим ртом, с полусогнутыми ногами. На лице, кроме рта, ничего нет. Поэтому, осмелюсь предположить, что жителей задело не само появление «голой женщины», а ее исполнение.

Конечно, здесь можно задаться вопросом о том, как изображали женщин в античности, и провести параллели, но мы не будем вдаваться в культурологические аспекты. А лучше поговорим о самой реакции. В нашей истории именно она движущая сила.

Так вот, после поста в социальных сетях в галерее были обескуражены. Представители арт-пространства всерьез обеспокоились, что городская администрация может изъять скульптуру, совершив таким образом свой собственный «творческий акт» (как в анекдоте про Брежнева и бульдозеры).

В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель «ПсковАРТа» Ирина Жбанова пояснила, что инсталляция является частью выставки «Женский образ», которая сейчас проходит в галерее, а после ее завершения скульптуру они уберут сами.

Создатель арт-объекта Тимофей Силич признался, что не собирается ни с кем вступать в конфликт. А на время выставки, чтобы обезопасить свое детище, обернул ее белой тканью. Это своего рода тоже творческий акт. Перфоманс под названием «Оборачивание». Кроме того, он объяснил само значение инсталляции: «Это образ женщины, которая прошла через боль потерь пандемии. Женщина беременна, и это символизирует выход в новую реальность, которая несет в себе новые вызовы, новые беды. Она кричит, возможно, от радости преодоления боли пандемии, но и от предродовой боли схваток».

Вопрос о том, можно ли воспринимать образ этой женщины как искусство, достойное нашего всеми любимого Пскова, остается открытым. Прежде всего, потому что люди в целом не привыкли к абстракции. Такие люди, как правило, в своем кругозоре не сильно выходят за рамки того, что они узнали из школьной программы. Их сердцу милы натуралистичные березки, а вот авангардные круги и линии их пугают. И дело здесь не только во вкусе. Чтобы разбираться - хорошо или плохо, нужно иметь определенную подкованность. Если ее нет, если нет даже банальной «насмотренности», то многое будет восприниматься дико. А любые идеи, выходящие за рамки сознания, вызовут недоумение. Для творческого человека все иначе. Для него искусством может быть все вокруг.

Пришелся бы к месту арт-объект на одной из центральных площадей? Наверное, нет. Он смотрелся бы вычурно, непонятно. Здесь же, у галереи современного искусства, скульптура вполне себе к месту. Внимательный горожанин заметит, что рядом с домом Сафьянщикова в данный момент несколько инсталляций. Это своего рода сад камней. Здесь интересно гулять и рассматривать что-то непонятное и неизведанное, непривычное. Подобное место вполне себе могло бы стать точкой притяжения для туристов и андеграунда, будь оно более раскрученным. Выставки дополнялись инсталляциями, менялись бы, привлекали к себе внимание. Заинтересовывали. Можно их принимать или не принимать, но тот факт, что объекты вызывают противоречия, говорит о том, что «что-то в этом есть». В противном случае все бы просто обходили подобные вещи стороной.

Самое интересное, что, если бы никто из бдительных граждан не заметил появления скульптуры, то сам факт ее наличия в сквере остался незамеченным. Постояла бы она, потом убрали. Обычная история. И вот, по воле случая, после публикации поста в соцсетях произошло то, что встряхнуло жизнь города. Об этой истории написали почти все местные СМИ, в пабликах заговорили о самой скульптуре и начали обсуждать ее. А галерея получила столько внимания, сколько не получала, наверное, уже давно. В этом смысле перфоманс удался и даже разросся в масштабах до общегородского события.

Все это напоминает сюжет фильма «Облако-рай». Провинциальный город, соскучившийся хоть по каким-то событиям, с воодушевлением встречает решение главного героя о его переезде на Дальний Восток. Все местные жители участвуют в проводах. И даже признание героя, что все это выдумка, никого не останавливает.

Кадр из х/ф «Облако-рай». Режиссер Николай Досталь

Одно можно сказать точно. В Пскове, оказывается, есть неформальное искусство. Многие открыли это для себя совсем недавно. Может быть, и его принятие - лишь вопрос времени.

Александр Елисеев