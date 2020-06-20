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Всем выйти из сумрака

С 1 июля в Псковской области появится новый налоговый режим - налог на профессиональный доход. Касается он так называемых самозанятых, которые стригут, подвозят, репетиторствуют, фрилансерят - и все это без постоянного работодателя, без наемной рабочей силы и высоких доходов. На себя. Не секрет, что многие, если не большинство, из них трудятся вне всякого правового поля - без оформления, без налогов, без гарантий. Бороться с этим пока не особо получалось. Метод кнута - статья УК РФ под номером 171 «Незаконное предпринимательство» - работает явно так себе. Поэтому государство придумало метод пряника, затеяв эксперимент с новым, весьма лайтовым налоговым режимом.

Но не будем идеализировать государственную машину. Ее благие намерения в первую очередь связаны с желанием увеличить налогооблагаемую базу, то есть собрать как можно больше денег с любимого населения в казну. Но ведь бывает же так, что интересы государства и ее жителей неожиданно совпадают? Вот в данном случае - чем плохо, что самозанятых выведут из тени, а федеральные и региональные бюджеты получат дополнительный приток финансов? Их же на нас с вами должны тратить, не так ли? Вот наша псковская кубышка постоянно нарекается максимально социально ориентированной, однако ориентироваться социально крайне трудно, когда денег кот наплакал.

С другой стороны, мы же знаем, как бывает: все, что хорошо на словах, на практике редко выглядит хотя бы сносно. Не получится ли и с налогом на профессиональных доход такая же заунывная история?



Рисунок: www.respublic.net

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Я почитал внимательно соответствующее законодательство, звучит в нем все очень благолепно. Во-первых, регистрация в качестве самозанятого налогоплательщика проста до неприличия. Идти никуда не нужно, чувствовать себя тварью дрожащей под смеривающим тебя суровым взглядом налоговым инспектором не придется, скачиваешь приложение «Мой налог» и прямо через него все отправляешь фискалам. Во-вторых, нет необходимости формировать налоговую отчетность и подавать декларации о доходах. Даже кассовый аппарат приобретать необязательно - чеки самозанятые формируют все в том же приложении «Мой налог», распечатать и передать в ФНС можно оттуда же. Удобно? Безусловно!

Вишенка на этом торте щедрот - низкие ставки налогообложения: 4 процента при расчете с частниками и 6 процентов, если расчет производится с ИП или организациями. Добавим к этому возможность получения вычетов со ставки 4 процента в размере 1 процента и со ставки 6 процентов - величиной 2 процента в пределах 10 тысяч рублей. То есть по факту уплачивать придется 3 и 4 процента с дохода соответственно (до тех пор, пока сумма экономии не составит 10 тысяч рублей). А еще выбравшие налог на профессиональный доход самозанятые освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

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Выглядит и звучит настолько хорошо, что невольно хочется спросить: «Государство, а в чем подвох?».

«Я бы не искал тут никакого подвоха, - ответил мне уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. - Предложение публичное и открытое. Главная цель - вывести из тени тех людей, которые сами производят какую-то продукцию, например, ремесленную или сувенирную, сами оказывают услуги. По замыслу, они должны стать самозанятыми и платить со своей деятельности налоги. Есть и вторая цель - облегчить налоговое бремя и дать возможность перейти на самозанятых тем предпринимателям, которые уже оказывают те или иные услуги или производят продукцию и платят обычный налог. Государство хочет увидеть, как можно больше людей в бизнесе, включить их в субъекты МСП и тем самым повысить валовый доход и выручку по регионам».

Но ведь где тонко, там и рвется! Что должно мотивировать людей, которые сейчас сидят себе комфортно в тени и не платят вообще никому и ничто, вдруг передумать? Их не заботит, что они не делают отчислений даже себе - на пенсию или в социальные фонды, но ведь и при налоге на профдоход таких обязательных отчислений не будет!

«Если люди хотят обрести спокойствие ночью, если их беспокоит их нелегальный статус, и они хотят жить и работать в легитимном пространстве, то теперь они достаточно легко смогут зарегистрироваться на сайте налоговой службы и платить налоги. Если «добрые люди» укажут, что ты занимаешься бизнесом незаконно, то это чревато серьезными последствиями. Штрафные санкции гораздо выше налоговых платежей», - постарался донести до меня Владимир Зубов.

Ну, такая мотивация… поэтическая. А кто будет выявлять самозанятых, все-таки настойчиво отсиживающихся в сумраке? «Добрые люди»? «По идее, это задача налоговой службы и правоохранительных органов», - отвечает Владимир Зубов. Но что-то раньше они не очень-то тащили в этом направлении, а с июля им и так головной боли добавится в виде расширения списка обязательной цифровой маркировки товаров.

Что касается перехода ИП в плоскость самозанятых дабы сэкономить… Что ж тут, конечно, есть простор для фантазии, но уж очень узкое горлышко у налога на профдоход, чтобы в него так запросто мог влезть любой желающий. Наемных сотрудников у тебя быть не должно, доход должен быть менее 2,4 млн рублей, работать в режиме «купи-продай» нельзя… и еще куча ограничений. Поэтому что-то не верится в армию НПДшников в нашем регионе.

Аркадий Мурылев, также как и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, когда я дискутировал с ними о новом налоговом режиме, вроде, и соглашались с моим скепсисом, мол сомневаюсь я в правильном направлении, но, тут же добавляли они, вполне возможно, что напрасно.

Оба указали, что в тех регионах, которые уже перешли на самозанятых (прежде чем пойти на всю Россию, эксперимент с налогом на профдоход продегустировали предприниматели 4 регионов, а потом еще 19), результаты по большому счету оказались вполне позитивными. Был пусть и небольшой, но всплеск увеличения субъектов МСП. Минфин так вообще назвал итоги «очень удачными». Но тут хочется отметить, что происходило это все до пандемии, до ограничительных мер и до коронакризиса. Это был вообще другой мир!

Кажется, своими сомнениями я заразил и бизнес-омбудсмена. «Возможно, произойдет не выход новых физических лиц из тени, а переход действующих предпринимателей в режим самозанятых», - сказал Аркадий Мурылев.

«Тогда получается, что мы только потеряем на налогах, а не приобретем», - снова продолжил атаку скепсисом я.

«Возможно, и потеряем, - согласился Аркадий Мурылев. - Но мы и так уже теряем. Если говорить про спецрежимников, которые работают по УСН, где налог зависит от выручки, он у всех уже уменьшился на 50-70%. И это помимо тех выпадающих доходов, которые будут по пострадавшим отраслям, где и пониженные ставки, и полная отмена налогов. Мы однозначно заметно потеряем по этому году».

Он отметил, что когда еще только зарождался весь этот эксперимент, федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступал за то, чтобы кнут сопровождался более аппетитным пряником, что предпринимателей мотивировали выходить из тени как-то более убедительно.

«Наверняка, закон еще будет дорабатываться. Я его в любом случае поддерживаю. Даже если он не сможет радикально вывести людей из тени, то по крайней мере, некоторые действующие предприниматели смогут сэкономить. Кроме того, он даст возможность заняться темой незаконной предпринимательской деятельности более глубоко. Рынок станет более понятным. А меры контроля наверняка еще будут усиливаться», - заключил Аркадий Мурылев.

Услышав это, я вот о чем подумал. Все же знают, в какую интересную схему у нас превратили оформление ИП некоторые работодатели, которые вынуждают своих по факту сотрудников работать в формате индивидуальных предпринимателей, чтобы те сами расхлебывали все налоговые отчеты и платежи? А если не нравится – выход там.

Не получится ли так, что и налог на профдоход наши выдумщики также неприлично извратят?

Эти мои опасения постарался развеять Владимир Зубов. Он отметил, что ФНС здесь сработала на опережение: применять НПД запрещено физическим лицам, заключающим гражданско-правовые договоры с бывшим работодателем в течении первых двух лет после увольнения.

Эх, да только смекалка русского человека и не такие загогулины обходила!

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Смущает и то, что пока это все-таки эксперимент. Оформленный законодательно, поддержанный правительством, но эксперимент. Это значит, что правила игры и особенности функционирования данного режима налогообложения могут быть в любое время изменены. Экспериментируем же! Есть и ограничение по срокам применения налогового режима. Действовать он будет до 2028 года включительно. Будет ли он продлен, пока не знает никто. Правда, обещают все это время не увеличивать ставки налогообложения. Уже кое-что. Впрочем, у нас много чего, помнится, обещали…

Надеюсь, у государства хватит ума и таланта довести налог на профессиональный доход до ума. Идея в целом-то правильная и хорошая, но, на мой взгляд, пока в ней слишком много нюансов, а вот мотивов для тех, кто сидел в тени и ус не дул, вдруг выйти из зоны комфорта в новый налоговый режим пока маловато.

Алексей Овчинников