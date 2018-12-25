Блоги / Александр Савенко

Власть вертикали

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Власть вертикали. В Пскове впервые сформирован и опубликован рейтинг ста самых влиятельных людей региона.

Образ будущего от президента. Владимир Путин в Москве провел Большую ежегодную пресс-конференцию - наша программа побывала на ней.

Политические итоги-2018. Чем запомнится уходящий в историю год.

Второй день в Пскове обсуждают рейтинг самых влиятельных людей нашего региона. Накануне результаты масштабного исследования и список ста персон опубликовала Псковская Лента Новостей. На данный момент статья является лидером в разделе «Популярное» на ПЛН, она вызвала большой читательский интерес и заметный общественный резонанс.

Кстати, обратили внимание на рейтинг не только в Псковской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах страны — сужу по поступающим в адрес редакции обращениям.

Учитывая большое количество откликов и комментариев, в том числе от тех, кто «чего-то не понял», считаю необходимым вернуться к этой теме и дать ответы на самые распространенные вопросы. Собственно говоря, зачем? Зачем мы затеяли проект «100 самых влиятельных псковичей» - и без малого три месяца занимались этой работой? Тут на самом деле всё просто. Все мы заинтересованы в том, чтобы наша политика становилась более открытой и публичной. Хотелось бы, чтобы общественное мнение и позиция экспертного сообщества, как минимум, были бы всем хорошо известны, а еще лучше - учитывались и становились ориентиром при принятии решений. Тем более это важно во время перемен, а они, как всем известно, у нас происходят — и причиной тому смена регионального руководства, что во все времена означает смену эпох и ротацию региональных политической и административной элит.

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А раз так — это мнение экспертного сообщества для начала необходимо зафиксировать и обозначить новый «расклад». Что мы и попытались сделать.

Губернатор Михаил Ведерников и его предшественник на посту главы Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак возглавили рейтинг влиятельности

При этом важно подчеркнуть, что в процессе исследования оценивались не результаты работы тех или иных персон, не то, с каким знаком эта деятельность (плюс или минус), не то, доверяют ли участникам рейтинга или не доверяют жители региона. Определялось влияние, то есть возможность оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. Что касается методики исследования, то она была достаточно сложной, проект реализовывался в несколько этапов, к работе было привлечено множество экспертов.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, по мнению. экспертов, входит в пятерку самых влиятельных людей региона

Напомню, что началось всё еще 1 октября, когда мы призвали читателей Псковской Ленты Новостей предлагать свои кандидатуры для включения в список самых влиятельных псковичей. В течение месяца было получено более 500 предложений — и этот лонг-лист включал как всем известных лидеров общественного мнения, так и откровенных политических фриков и мало кому известных людей, чье влияние равняется нулю. Естественно, привлеченные нами эксперты, которые вошли в рабочую группу, определили сотню участников проекта — тех, чье влияние затем и оценивалось.

Прокурор Псковской области Сергей Белов вошел в группу «Сильное влияние» и занял 8-е место в рейтинге

Кстати говоря, озвученные вчера в социальных сетях, на интернет-форумах и в телеграм-каналах фамилии тех, кто не вошел в список ста, а по мнению завсегдатаем соцсетей — был бы должен войти, лишний раз убедили меня в том, что работа на первом этапе была выполнена нашими экспертами очень качественно. Все наиболее влиятельные были выявлены — может быть, несколько персон во второй половине списка и могли бы быть другими, но надо понимать, что ситуация меняется, жизнь не стоит на месте, в сентябре-октябре было одно, сейчас — другое. Как бы то ни было, имена ста отобранных участников проекта были включены в анкету для голосования.

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий - №26 в списке наиболее влиятельных псковичей

С предложением войти в Общественный экспертный совет и заполнить анкету редакция ПЛН обратилась к более чем 200 экспертам, которые представляют все 26 муниципальных образований Псковской области, — это представители органов государственной власти и местного самоуправления, активисты политических партий, члены Общественной палаты Псковской области, руководители и ведущие сотрудники редакций СМИ. Всем им было предложено оценить степень влиятельности участников проекта по пятибалльной шкале.

В общей сложности редакцией было получено порядка 150 заполненных анкет.

Несколько слов об основных результатах проекта. Наиболее влиятельными персонами в Псковской области, по мнению экспертов, являются руководители органов государственной власти и правящей партии. Повторюсь: результаты исследования показывают, что в настоящее время в Псковской области нет богатой палитры общественно-политических сил и широкого круга лиц, которые оказывали бы серьезное влияние на принятие решений.

Лидер профсоюзов, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова замыкает десятку наиболее влиятельных персон Псковской области

Наблюдается значительный дисбаланс, проще говоря - перекос в сторону представителей органов власти (прежде всего, исполнительной) и правящей партии. Сегодня позицию той или иной персоны в рейтинге определяет, прежде всего, место во властной вертикали, а не уровень поддержки на выборах, страницы биографии, наличие значительных финансовых или иных ресурсов. Это основные выводы — а подробнее с результатами исследования и самим рейтингом ста самых влиятельных псковичей вы, если еще не читали, можете ознакомиться в статье «Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта».

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Теперь к другим темам. На минувшей неделе в Москве состоялась ежегодная, уже четырнадцатая по счету, Большая пресс-конференция Владимира Путина. Что бы там ни говорили некоторые наблюдатели по поводу того, что мероприятия в подобном формате изжили себя, эффект новизны давно прошел и надо что-то менять, следует признать, что декабрьские встречи главы государства с журналистами остаются важным пунктом общественно-политической повестки. Пресс-конференции, которые для Кремля являются важным элементом формирования общественного мнения и, соответственно, управления страной, не только подводят итоги года, но и задают тон, расставляют акценты, позволяют делать прогнозы о том, что ждет страну.

Состоявшаяся в четверг встреча, на мой взгляд, была интересна, прежде всего, этим. Она должна была дать ответ на вопрос, следует ли ждать каких-то принципиальных изменений в политике Кремля после всех треволнений 2018-го.

А вызовов, как мы помним, было немало. Достаточно сказать, что после запуска непопулярной пенсионной реформы возникло заметное социальное напряжение. Некоторые увидели даже признаки приближающегося системного кризиса. Итоги Единого дня голосования в целом ряде регионов РФ только подтвердили, что ситуация весьма непредсказуемая. Нго уже по осени всё в общем-то улеглось, из-под контроля ситуация не вышла и, судя по всему, никаких серьезных изменений в курсе Кремля не произойдет.

Владимир Путин: Понимаете, невозможно всё закрыть и потом открыть коробочку, и там всё будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить.

По мнению президента, ситуация в стране стабильна, экономические показатели положительные, работой правительства во главе с Дмитрием Медведевым Путин в целом удовлетворен. Продолжать будут в том же направлении, при этом в ходе пресс-конференции вновь говорилось о необходимости прорыва в развитии России, «прыжка в новый технологический уклад». Это и есть, видимо, образ будущего от президента. Напомню, что именно в отсутствии этого образа будущего заключается один из главных упреков в адрес федеральной власти со стороны оппозиции. При этом, как верно отмечено многими наблюдателями, всё более явно бросается в глаза разница между оптимизмом цифр от чиновников (экономика растет, доходы растут, безработица рекордно падает) и ощущениями людей от своей реальной жизни - они не видят просвета, потому и хотят знать, ради какой высшей цели терпят тяготы и лишения.

К сказанному остается добавить, что сегодняшний выпуск «Гонок по вертикали» - последний в 2018-м. Год был богат на масштабные и резонансные события. Президентские и губернаторские выборы. «Милитаристское» послание Путина и новый «майский указ» президента. Очередной виток напряженности во взаимоотношениях России с Западом и шпионские страсти. Регулярные (при этом не особо массовые) протестные выступления, в том числе как отклик на пенсионную реформу и ухудшение социально-экономического положения населения. Перемены в псковской региональной власти, запущенные губернатором Михаилом Ведерниковым. Всему этому мы были свидетелями, об этом мы говорили в выпусках нашей программы и писали в материалах Псковской Ленты Новостей.

Приходит время подбивать бабки — и, по давней традиции, уже в ближайшие дни на ПЛН выйдет большой материал «Политические итоги года», в котором мы объявим победителей по традиционным номинациям, раздадим «всем сестрам по серьгам».

На этом я с вами прощаюсь. Поздравляю с наступающим Новым годом и близящимся пятилетием радио «Эхо Москвы в Пскове». Здоровья вам, благополучия и оптимизма. В следующий раз в рамках программы «Гонки по вертикали» мы встретимся уже в январе.