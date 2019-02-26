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Блоги / Александр Савенко

«Служили два товарища, ага»

26.02.2019 15:57|ПсковКомментариев: 10

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодняшний выпуск начинаем с резонансного события, в центре которого оказались первые лица области и региональной столицы - речь о нагоняе, устроенном губернатором Михаилом Ведерниковым руководству Пскова. Произошло это в минувшую пятницу. Вернувшись из федерального центра, губернатор отправился в объезд и обход по городским улицам. Надо ли говорить, что состояние дорог и тротуаров, а также качество их уборки вызывают многочисленные жалобы псковичей. И вот, лично изучив состояние дорог, Михаил Ведерников затем на совещании в Доме Советов (с участием обоих городских глав Ивана Цецерского и Александра Братчикова) бабахнул по псковским городским властям. Он жестко раскритиковал работу по содержанию и уборке региональной столицы. Причем, распекал в выражениях, которые ранее от губернатора мы, кажется, и не слышали, по крайней мере, в публичной плоскости. Вы помните, чтобы он чьи-то результаты работы оценивал как издевательство, или прибегал бы к такому сравнению: дескать, «как после войны»? И я тоже не припоминаю такого.

Михаил Ведерников: «Прежде всего хотел бы дать оценку работе городских властей. Оценка неудовлетворительная. Иван Николаевич, в конце прошлого года и в январе Вы говорили, что ситуация находится под бдительным контролем городских властей, и никаких проблем не предвидится, однако в реальности это нет так… Все, что сегодня делается, это не по нормативам, надолго этого не хватит. Это безалаберное отношение к своей работе или коррупционная составляющая?»

Вот такой незамысловатый выбор был предложен: или то, или другое - третьего не дано. Почти как в той детской игре, где мысленно загнанному в тупик дается выбор - вот тебе две бочки, и в одну из них, хочешь-не хочешь, надо лезть.

Так и тут: в одной бочке - безалаберное отношение, в другой - страшное дело - коррупция. В какую прыгать? Предсказуемо городские власти топтались возле первой «бочки» - может, прямо и не говоря о безалаберности, но рассуждая о трудностях, тяготах и лишениях.

Губернатора эти ответы не устроили - и он потребовал от городских чиновников... Он много чего потребовал на самом деле: поменять подход при выборе подрядчиков, усилить контроль за их деятельностью, четко донести до них: «Если они хотят работать в городе и регионе, то должны кардинально пересмотреть свое отношение к тому, что и как они делают», и т.д. И также губернатор напомнил городским главам о персональной ответственности и тут же сообщил о своем решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень.

Михаил Ведерников: «Пугать никого не хочу, но если будет необходимость - будем обращаться в прокуратуру».

Короче, городскому руководству рекомендовано 90 процентов своего рабочего времени тратить на решение этой проблемы и исправлять ситуацию. «Шанс и у вас, и подрядчиков еще есть», - заключил Михаил Ведерников. На мой взгляд, из произошедшего можно сделать ряд выводов. Во-первых, сама ситуация с плачевным состоянием города, неочевидностью зон ответственности и возможностью перекладывать вину на кого-то другого, свидетельствует в пользу возвращения в городе единоначалия.

И тут мы вновь вспоминаем о прямых выборах мэра. Напомню: притом, что и народ «за» (о чем красноречиво говорят результаты опросов), и областные правители с депутатами также неоднократно высказывали свою позицию, и все-то тут вроде бы очевидно, но - выборы не возвращают. А ведь аргументов в пользу этого шага немало. Один из них - в том, что облеченный доверием населения мэр в условиях единоначалия, а не при ныне существующей двуглавой модели получает реальные рычаги управления хозяйством и возможности для ведения эффективной работы, в том числе по уборке города и ремонта дорог. Кто-то, конечно, напомнит про минусы такой модели с выборным мэром: мол, не раз проходили это - сталкивались с боданиями губернаторов с главами областного центра, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Может, и так, но разве существующая сейчас ситуация лучше? По-моему, вопрос риторический. Другой важный момент заключается в том, что «городу и миру» был явлен жесткий стиль губернатора Михаила Ведерникова. Возможно, это самый жесткий публичный нагоняй за всё время его работы в Псковской области - и симптоматично, что критике подвергнута работа руководителей Пскова - города, которому уже через четыре месяца предстоит встречать гостей международного Ганзейского фестиваля.

Завершая разговор о выводах, следует отметить очевидную реакцию областной власти на актуальную проблему. В последнее время обозреватели - и в эфире «Эхо Москвы в Пскове», и на сайте ПЛН - неоднократно отмечали: чиновники либо запаздывают с реагированием на многочисленные актуальные вызовы начала 2019-го, либо просто молчат, предпочитая перестраховаться, «замылить» или «затупить» обсуждение потенциально резонансных тем. Уж не знаю точно, что тому причиной - то ли в Доме Советов услышали голос общественности и СМИ, то ли какие-то цифры социологических исследований подоспели, то ли сами додумались - но, как бы то ни было, стала заметна реакция региональных властей на актуальные общественно-политические и социально-экономические вызовы.

Иными словами, власть стала отвечать на точки напряжения, пошла на диалог, и наиболее показательна здесь ситуация с планами открытия под Псковом предприятия «Титан-Полимер».

Наконец-то начали объяснять - в том смысле, что всё будет нормально, не стоит волноваться, последовательность действий может быть только такая: экологическая экспертиза - и только потом строительство завода, и никак не иначе. Понятно, что у наших людей есть по этому поводу скепсис, однако, по крайней мере, сейчас мы наблюдаем реакцию и властей, и бизнеса. Заявлено, что группа компаний «Титан» намерена провести в марте общественные слушания по строительству завода на территории особой экономической зоны «Моглино». Об этом на пресс-конференции по итогам подписания соглашения об экологическом партнерстве администрации региона и группы компаний «Титан» сообщил председатель Совета директоров предприятия Михаил Сутягинский. На общественных слушаниях люди смогут высказать свои опасения и получить ответы на вопросы.

Правда, тут возникает другой вопрос - кто придет на общественные слушания: горстка традиционно активных общественников или же широкие массы? Пока какого-то активного масштабного протеста не заметно - да, высказался предприниматель Игорь Савицкий, его поддержали коммунисты, видна реакция по комментариям, но не видно какого-то массового движения...

В любом случае реакция властей и прозвучавшие заявления - это уже шаг вперед. И точно также отмечаем подвижки в истории с объединением псковского и изборского музеев. Уж сколько мы писали и говорили о необходимости объяснять смысл и нюансы этого процесса, уж как добивались ответов от чиновников - всё было без толку. Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева умудрилась запутать всё и всех, породить множество фобий и страхов, в результате культурное сообщество переругалось, дело дошло до взаимных оскорблений и угроз. С учетом того, что - простите за выражение - собачились люди интеллигентные, сплошь научные сотрудники и доценты, эта перебранка и кидание понтов выглядели особенно колоритно.

Косой: - Так это ж доцент. Здорово! (обращаясь к Али-Бабе): А ну канай отсюда.

Доцент: - Точно. Канай, и пусть канает. А то я ему рога поотшибаю. Пасть порву, моргала выколю (фильм «Джентльмены удачи»)

Если на старте процесса объединения музеев ставилось задачей всех запутать и ввести в состояние тревожного томительного ожидания, то с ней чиновники справились блестяще. Теперь предстоит расхлебывать эту кашу. Распутывать клубок никто не спешил, но, похоже, лед тронулся. По крайней мере, после тысячи и одного требования дать ответы на актуальные вопросы власти наконец удосужились собрать на базе общественной палаты Псковской области культурную общественность и там хотя бы частично прояснить ситуацию. Госпожа Малышева обратила внимание, что создаваемая сейчас модель объединенного музея — это модель переходного этапа. Также было объявлено, что председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев станет советником губернатора по вопросу объединения музеев-заповедников.

Знаю, что многим начало этого диалога показалось каким-то невнятным, лишенным конкретики, более того - мои коллеги обратили внимание на какие-то оговорки нашей главной чиновницы от культуры - мол, «к сожалению, мы все живем в нашей области»... Мда, «к сожалению»...

Шурик: Когда вы говорите... такое ощущение, что вы бредите (фильм «Иван Васильевич меняет профессию»)

Однако я сейчас не стал бы останавливаться на подобных деталях и откровенных ляпах. Напротив - отметил бы, что хоть какая-то реакция появилась. Надеюсь, в дальнейшем, те же чиновники уже не будут наступать на старые грабли.

Остается повторить в тысячный раз мысль о том, что разумно и логично с самого начала продумывать возможные последствия своих действий, просчитывать общественную реакцию, привлекать экспертов, обеспечивать через масс-медиа информационную поддержку инициатив, разъяснять смысл шагов, в результате чего - выигрывать борьбу за общественное мнение. Важно вести диалог с людьми, чтобы все понимали, что происходит, что делает власть и зачем, как меняется жизнь. Это важно само по себе — и уж тем более с учетом позиции федерального центра. И тут я перехожу к еще одной важной теме минувшей недели — послания президента Владимира Путину Федеральному собранию. Его уже все обсудили, в том числе в эфирах радио «Эхо Москвы в Пскове», так что не буду повторяться. Единственное, на что обратил бы внимание, так это на слова президента о том, что изменения к лучшему в стране в целом и в каждом регионе в частности должны последовать не когда-то потом, а уже в этом году. И выводы об этих переменах, а также об эффективности работы власти будут делаться именно на основе оценок людей.

Владимир Путин: «Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти».

Всё это я к тому, что работа с людьми, разъяснение любых значимых действий, в том числе непопулярных реформ, должны быть одним из приоритетов в работе власти. На этой мысли позвольте закончить сегодняшнюю программу. В заключение отмечу, что на этой неделе, в четверг, на очередную сессию соберутся депутаты Псковского областного Собрания. Вновь, как и на предыдущем пленарном заседании, пройдет парламентский час - и вновь на острую и актуальную тему. Если месяц назад депутаты обсуждали проблемы и будущее псковского автобусного парка, то теперь речь пойдет о «мусорной реформе» - или, говоря парламентским языком, о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области. О том, как пройдет это обсуждение и в целом сессия регионального парламента, а также о многих других событиях общественно-политической жизни, вы можете узнать в эфире нашей радиостанции и на сайте Псковской Ленты Новостей из сообщений моих коллег. А программа «Гонки по вертикали» отправляется в отпуск. Пришло время отдохнуть и сделать паузу. Всего вам доброго.

Пресс-портрет
Голышев Александр Иванович Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
Савицкий Игорь Николаевич Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова
Путин Владимир Владимирович Малышева Жанна Николаевна
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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