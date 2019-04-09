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«Гонки по вертикали»: Визит экс-премьера Степашина и перемены на «фронте»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте. Начинаем обзор общественно-политической жизни региона на минувшей неделе, отмечаем основные тенденции, явления, события. К числу таких значимых, а можно сказать - знаковых, событий я бы отнес визит в Псковскую область группы федеральных чиновников во главе с бывшим премьер-министром России, экс-директором Федеральной службы безопасности Сергеем Степашиным. Его приезд в наш регион — не первый. Про все не скажу, но пара предыдущих визитов в памяти сохранилась. Двадцать лет назад господин Степашин в статусе премьер-министра прилетал на 200-летие Пушкина. Как известно, подготовка к празднованию юбилея ознаменовалась выделением значительных сумм на реставрационные работы в музее-заповеднике поэта, многое было сделано. А ровно 4 года, в апреле 2015-го, Сергей Степашин вновь гостил у нас и торжественно открывал региональное отделение возглавляемой им общественной организации «Императорское Православное Палестинское общество».

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Впрочем, этой должностью статус господина Степашина в настоящее время не ограничивается. Помимо прочего, он председатель Совета автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия» и глава наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. И вот именно в этом качестве, вместе с высокопоставленными федеральными чиновниками и учеными, Степашин приезжал в Псков в конце прошлой недели. За два дня этой группе предстояло определить и утвердить перечень памятников истории, на которых в ближайшие 5 лет планируется провести ремонтно-реставрационные работы. Они объехали Псков, Печоры и окрестности, а также побывали в Пушкинских Горах.

Фото: официальный портал государственных органов Псковской области

Судя по комментариям, прозвучавшим в конце недели, с поставленной задачей группа справилась. Заявлено, что за ближайшую пятилетку на сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области, из внебюджетных источников будет выделено порядка 12 млрд рублей — сумма огромная, почти половина всего областного бюджета за год. В списке около 20 объектов, в том числе Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, где требуется провести срочные берегоукрепительные работы, Троицкий собор Псковского кремля, подворье Псково-Печерского монастыря, Свято-Успенский Святогорский в Пушкинских Горах и Свято-Успенский Псково-Печерский монастыри, а также другие объекты истории и культуры.

Рассказывая о целях приезда в Псков, Сергей Степашин упомянул президента Владимира Путина: дескать, «есть поручение Владимира Владимировича — обратить внимание на памятники культурного наследия Псковской области». И вот эта ремарка, конечно же, многое объясняет и отсылает к еще одному недавнему визиту.

Напомню, что осенью прошлого года на Псковщине вновь побывал президент. Впрочем, как мы отмечали в одном из ноябрьских выпусков нашей программы, визитом в область ту поездку можно было назвать весьма условно. Ибо приезжал Путин все-таки не «в регион», а в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, к митрополиту Тихону (Шевкунову). Не секрет, что одного из самых влиятельных иерархов Русской православной церкви с президентом связывают особые отношения. Наверняка тогда в Печорах обсуждалась судьба псковских памятников — и вот продолжение последовало.

Таким образом, в очередной раз получено подтверждение высоких лоббистских возможностей псковского митрополита. И всё чаще из уст людей, даже вроде бы весьма далеких как от церкви, так и от вопросов сохранения исторического наследия, звучит мысль о том, что с митрополитом Псковской области откровенно повезло, проявляется это во многих отношениях — начиная его открытостью, готовностью идти на диалог с обществом, самим стилем общения и заканчивая той работой, которая должна привести к преображению целого ряда памятников культуры.

Не случайно, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал принятое решение о выделении 12 миллиардов рублей на объекты культурного наследия «историческим шансом». С этим можно только согласиться и выразить надежду на то, что ни в ближайшую пятилетку, ни после завершения работ нам не придется столкнуться с новостями а ля «Дело Пирумова» (кстати, на днях экс-министру культуры, «осваивавшему» миллиарды на реконструкции объектов культуры, предъявлено новое обвинение в организации преступного сообщества).

Так совпало, что и другая актуальная тема общественно-политической жизни на минувшей неделе невольно рождает воспоминания о визите Владимира Путина. Правда, уже не о прошлогоднем, а состоявшемся в далеком 2011 году.

Помнится, накануне старта кампании по выборам в Госдуму Путин, в ту пору премьер-министр и участник властного тандема с президентом Дмитрием Медведевым, учреждал Общероссийский народный фронт. Первые шаги ОНФ делались на Псковщине, где состоялась встреча с общественниками и обозначались контуры этого будущего надпартийного проекта.

Фото из архива ПЛН. 2011 год

С ним связывались определенные ожидания, проводились различные параллели, однако и вопросов, предположений, версий относительно того, что это такое будет, ОНФ, и какую судьбу ему уготовили кремлевские сценаристы — было множество. Прошли годы. Отдельным представителям Народного фронта эта организация дала путевку в жизнь и большую политику; самый яркий пример у нас это Александр Васильев, лидер движения «Убитые дороги», вот уже два созыва, почти восемь лет, заседающий в Госдуме. А что касается самого движения, то тут, как мне представляется, всё в целом достаточно безрадостно. Дело в том, что эта пропрезидентская структура была призвана осуществлять общественный контроль, перехватывать повестку у оппозиционных сил, но при этом самой не переходить в политический формат. Как это обычно у нас бывает, правильная задумка на практике превратилась в неизвестно что.

Тут примерно так же, как с общественными палатами. Большинство людей — известные и уважаемые, каждый достиг успеха в профессиональной сфере, пользуется авторитетом, однако как структура возложенные на нее функции не выполняет.

Как бы то ни было, что-то там на «фронте» происходит. В минувшие выходные в Пскове состоялась ежегодная отчетно-выборная конференция регионального отделения этого движения. Как водится, проводили дискуссионные площадки, обсуждали проекты, провозгласили приоритет в работе — нетрудно догадаться, что это содействие в реализации национальных проектов, то есть в достижении тех целей, которые изложены в «майском указе» президента Путина. По итогам обсуждения штаб ОНФ сформулировал свои предложения в адрес органов госвласти и губернатора Михаила Ведерникова. Впрочем, самое интересное тут не в этом, а в кадровых изменениях. Статус сопредседателя движения утратил депутат областного Собрания Всеволод Козловский; в последнее время о его не совсем понятном фрондерстве достаточно много говорят в политтусовке и пишут в анонимных политических телеграм-каналах.

Вместе с тем утвержден новый состав регионального штаба ОНФ. Сопредседателями избраны член Общественной палаты России Андрей Царев, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и руководитель детско-молодежного военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин. Новым руководителем регионального исполкома ОНФ федеральным руководством движения назначен Виктор Остренко - человек в регионе известный, в прошлом вице-губернатор, а ныне заместитель председателя областного Собрания и замсекретаря регионального отделения «Единой России». Впрочем, по информации из партии, еще до субботней конференции Виктор Остренко написал заявление о сложении с себя полномочий заместителя руководителя регионального отделения «Единой России» Александра Котова. В связи с этим уходом с партийной работы на «фронт» некоторые наблюдатели даже поспешили сделать, по сути, конспирологическое предположение: мол, поскольку «Единая Россия» в регионе вроде как не подконтрольна действующему главе региона, а, скорее, замыкается на его предшественника — ныне секретаря Генсовета партии власти, то вот именно поэтому теперь губернатором делается ставка на ОНФ. Повторюсь: это не более чем одна из озвученных представителями местного политкласса версий.

Прогнозировать, что там поменяется в ОНФ в связи с приходом нового руководителя исполкома и поменяется ли в принципе, пока не будем. Но предпосылки к тому, чтобы организация становилась более открытой и активной, есть. По крайней мере, в ту пору, когда Виктор Остренко занимал аналогичную должность в исполкоме «Единой России», какая-никакая движуха там была. Впрочем, повторюсь — задача перед общественниками стоит непростая, вообще их доля нелегка — быть вне политики, но где-то совсем рядом с ней, перехватывать инициативу у оппозиции и критиковать власть, но не переходить черту, не перегибать палку и не наступать на больные мозоли на ногах чиновников. Вернее так: наступать-то - можно, только надо понимать, чья это конечность.

- Это нога у того, у кого надо нога (фильм «Берегись автомобиля»)

Напоследок несколько слов о делах псковской оппозиции. На неделе мы наблюдали сразу несколько проявлений ее активности. Тут и продолжение сбора подписей против строительства завода «Титан», и заявления относительно участия в довыборах депутата Псковской гордумы, и активность в социальных сетях — привычной среде обитания критиков режима.

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В общем, всё достаточно заурядно и буднично, разве что можно выделить вояж за пределы области лидера псковских яблочников, депутата областного Собрания Льва Шлосберга. Причем, отправился он не куда-нибудь в столицы или соседний регион, а в далекий Татарстан. Можно сказать, что вслед за другими российскими регионами, в которых он побывал ранее, Лев Шлосберг «брал Казань».

- Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал... Шпака не брал (фильм «Иван Васильевич меняет профессию»).

Если и есть тут, в участившихся поездках главного псковского яблочника по стране, загадка, то только не для постоянных слушателей нашей программы и тех, кто регулярно читает политобзоры ПЛН. Еще полгода назад, после поездок Льва Шлосберга в Новосибирск и Петербург, мы определяли их как стартовавшее предвыборное турне в преддверии партийного съезда, на котором будут выбирать нового председателя «Яблока». Напомню, что предыдущие выборы прошли в конце 2015-го, и тогда господин Шлосберг проиграл Эмилии Слабуновой. Новый съезд и новые выборы всё ближе. А значит, можно уверенно прогнозировать, что поездки яблочника по российской провинции, представителем и даже певцом которой он выступает, будут продолжаться.

Фото: страница Льва Шлосберга в социальных сетях

Что касается перспектив Льва Шлосберга в контексте предстоящей борьбы за пост председателя партии, то надо признать: популярность в среде либералов он не растерял. Резонансное уголовное дело, которое могло стать помехой на пути к заветной цели, закрыто. Мандата депутата областного Собрания во второй раз не лишат (о возможности этого много говорилось в кулуарах) - по крайней мере, пока.

Другое дело, что активность господина Шлосберга вряд ли вызывает положительные эмоции в высоких властных кабинетах федерального центра.

И чтобы там ни говорили сами яблочники, это тоже имеет для них значение. Очевидно, что в целом малозаметная и более склонная к компромиссам госпожа Слабунова на посту председателя партии «Яблоко» — куда более подходящий вариант для вертикали власти, чем пламенный псковский пассионарий.

На этом всё на сегодня. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Я с вами прощаюсь.