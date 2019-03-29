Политика

Мартовские иды

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Минувший месяц ознаменовался обострением ситуации вокруг строительства завода «Титан-Полимер», информационным ударом подконтрольных областной власти СМИ по лидеру профсоюзов Ульяне Михайловой и стартом подготовки региональных отделений партий к сентябрьским выборам. В причинах и возможных последствиях этих процессов разбирался наш штатный политкомментатор.

Уроки химии

На протяжении всех последних недель темой №1 в общественно-политической жизни Псковской области остается вопрос строительства на территории ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер». В кипящем котле общественных настроений сейчас всё бурлит и клокочет. Дважды за месяц, 3 и 23 марта, в Пскове прошли массовые протестные митинги, участники которых требуют от власти проведения референдума. Полным ходом идет инициированный оппозицией сбор подписей против строительства химпредприятия. При этом всем прекрасно ясно, что этот вопрос не экологический и не экономический, а сугубо политический. Заявления по данному вопросу сделали многие региональные политики, включая губернатора Михаила Ведерникова и лидеров областных отделений ведущих политических партий.

Как ответ на поднятый хайп прошла пресс-конференция с участием председателя совета директоров группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского. О перспективах и проблемах строительства завода говорили на прошлой неделе на сессиях областного Собрания и Псковской гордумы. Таким образом, очевидно, что ни одна другая тема не вызывала в марте такого напряжения — ни среди политиков, ни среди рядовых горожан.

Фото нападения на замдиректора завода «Титан-Полимер» Алексея Ермакова на митинге 23 марта облетело социальные сети и многие СМИ

Сейчас, наблюдая за этим «кипешем вселенского масштаба», даже как-то не верится, что всё могло быть иначе - если уж не с толпами псковичей, со слезами счастья и цветами в руках встречающими въезжающий в город кортеж «Титана», то, по крайней мере - вполне спокойно и рутинно. Достаточно было властям и пришедшему в Псковскую область инвестору заблаговременно провести разъяснительную работу, рассказать, что даст региону в целом и его жителям в частности открытие завода, представить цифры, факты, экспертные заключения, а заодно поведать, что будущее производство не опаснее множества уже существующих. Однако ничего этого сделано не было, работу по формированию общественного мнения ответственные за это направление чиновники откровенно провалили (кстати, как и ранее по информационному сопровождению т.н. «мусорной реформы», разъяснению ситуации вокруг ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и др). И это притом, что с самого начала, то есть еще с прошлого года, было понятно: экологический аспект строительства завода может вызвать повышенный ажиотаж — в том случае, разумеется, если найдутся те, кто вынесет ее на общественное обсуждение. Так и вышло.

Следствием провала в работе политико-медийного блока администрации стала ситуация, при которой оппозиция получила возможность «оттоптаться» на теме строительства завода и заработать очки, не встречая фактически никакого противодействия и играя «в одни ворота».

Напомним, что отправной точкой здесь стало январское заявление известного псковского бизнесмена Игоря Савицкого, высказавшего против грядущего строительства. Вскоре тему подхватили представители псковской оппозиции всех мастей, прежде других — областное отделение КПРФ, а затем - едва ли не весь спектр: яблочники, либерал-демократы, представители профсоюзов, активисты несистемной оппозиции и др. Критики режима, поймавшие протестную волну и понимающие, что это тема перспективная и сулящая дополнительные очки, - стали метить исключительно в эту брешь.

Второй поток в этом движении — те представители псковского политического класса, которые хотя и не могут быть отнесены к числу оппозиционеров, однако довольно потирают руки, наблюдая за ошибками власти и возникшими у нее сложностями. Как нетрудно догадаться, недоброжелателей у властей немало (в том числе это и члены партии власти, и руководители органов местного самоуправления, и представители политических, административных и бизнес-элит) - у многих из них не сложились отношения с новой региональной властью, и они откровенно злорадствуют по поводу происходящего.

Еще одна группа, которую можно выделить при анализе возникшего протестного движения, - это по сути своей аполитичные обыватели, рядовые жители Пскова, не на шутку обеспокоенные перспективой появления рядом с городом, как им представляется, экологически вредного и опасного химического предприятия. Подчеркну: в данном материале мы не рассматриваем вопрос, соответствуют ли представления людей реальности или же это мнимая угроза - мы лишь фиксируем факты. А они таковы, что многие горожане не принимают идею строительства химзавода в принципе и готовы протестовать на площадях. Отчего организованные оппозицией акции становятся куда более массовыми, чем традиционные митинги (более 500 участников вместо привычных 150-200 человек).

Впрочем, пока протестное движение носит стихийный характер и мы наблюдаем разрозненные силы. Здесь нет грамотных режиссеров, нет драматургии и развития сюжета. Вопреки заявлениям провластных телеграм-каналов, в описываемом движении нет единого центра управления. И в этом — как самая большая надежда Дома Советов (на то, что всё так и будет продолжаться дальше), так и главная опасность. Ибо если (или - когда) найдутся ресурсно обеспеченные силы, готовые инвестировать в этот процесс хоть сколько-нибудь значительные суммы - масштаб этого явления может стать совершенно иным. И тогда мартовские 500-550 человек на площади Ленина покажутся цветочками. Впрочем, появятся ли по весне ягодки или же, напротив, протест постепенно сойдет на нет, как это бывало раньше по самым разным поводам, зависит от действий целого ряда игроков на псковском общественно-политическом поле.

Одна из очевидных ошибок организаторов протестных акций — политизация процесса. Представьте изголодавшегося человека, наконец-то дорвавшегося до еды и жадно поглощающему всё подряд - примерно так обстоит дело и с местными лидерами оппозиции. Традиционно их слушателями является весьма ограниченный круг постоянных участников протестных акций. А тут - значительно большая аудитория, новые лица. И вот вместо того, чтобы говорить с ними на темы, волнующие людей и заставившие их выйти на площадь, представители оппозиции спешат «утолить голод», заводят речь о том, что беспокоит их самих и переводят разговор на политические темы. Не сомневаюсь, что в дальнейшем такая линия поведения неминуемо приведет к сокращению числа участников публичных акций.

Политическое айкидо

В середине марта подконтрольные региональному руководству масс-медиа нанесли информационный удар по лидеру областных профсоюзов Ульяне Михайловой, чья точка зрения по значимым вопросам зачастую идет вразрез с позицией властей. Уровень аргументации в данных публикациях, как и сама мощность этих залпов, оставляют желать лучшего — достаточно сказать, что выводы и прогнозы в СМИ базируются на публикациях третьеразрядных федеральных интернет-ресурсов, традиционно используемых для «сливов» и «вбросов». При всем при этом мы фиксируем сам факт атаки на профсоюзного лидера. Отметим - атаки далеко не первой за многие годы руководства Ульяной Михайловой областным советом профсоюзов. Кто только и по каким только основаниям не пытался «наехать» на нашу «железную леди», однако итог всегда был один: Михайлова не только сохраняла позиции, но даже становилась сильнее.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова на сессии регионального парламента 28 марта

Статус избранного руководителя крупнейшей в регионе общественной организации, наличие сплоченной команды, фактическое отсутствие в облсовпрофе оппозиции - всё это необходимо записать в актив Ульяны Михайловой. К тому же всякому, кто отправляется в поход на госпожу Михайлову, следует четко понимать, что она — опытный боец, «разоблачительными» статьями в интернете и обещаниями страшных кар ее не запугаешь. Так что сценарий, при котором удастся серьезно повлиять на позицию лидера профсоюзов или вовсе добиться смещения госпожи Михайловой с занимаемого ей поста (если такая цель ставится), представляется если не маловероятным, то весьма сложным в реализации.

Скорее, тут может сработать известное правило «политического айкидо», согласно которому энергия атакующего перенаправляется на него самого. Проще говоря, чем жестче давишь на оппонента — тем жестче получаешь ответ.

Вместе с тем самой госпоже Михайловой необходимо понимать, что нельзя переходить условную красную линию. Иначе - запишут в несистемные политические элементы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для лидера профсоюзов, депутата регионального парламента (более того — члена фракции «Единая Россия») чрезвычайно важно сохранить свой статус системного общественно-политического деятеля и найти почву для компромисса с региональной властью. Иначе говоря, Ульяне Михайловой надо выходить из сложившейся ситуации, ибо конфликт с региональным руководством - это точно не то состояние, к которому должны стремиться профсоюзы.

К сказанному добавим, что в марте ситуация вокруг лидера профсоюзов затмила собой конфликт областной власти с главой Пскова Иваном Цецерским. Напомню, в предыдущем политобзоре мы отмечали «обмен любезностями» между руководством региона и областного центра.

Однако напряжение сохраняется и, по имеющейся информации, в марте обе стороны предпринимали шаги в непубличной плоскости. Как следствие, вокруг Цецерского в регионе создается вакуум, эдакая «зона отчуждения», из-за чего градоначальник, и ранее не являвшийся центром притяжения представителей местного политистеблишмента, рискует остаться фактически в одиночестве. Кроме того, оппонентами Ивана Цецерского предпринимаются попытки лишить его позиций в президентском совете по МСУ и союзе муниципальных образований. Пока Иван Цецерский не только держит удар, но и предпринимает попытки контратак, прежде всего на федеральном уровне, в высоких столичных кабинетах. Судя по всему, он чувствует себя достаточно уверенно, понимая, что возможностей сбросить его с корабля современности у оппонентов немного - к тому же такая попытка «торпедировать» главу региональной столицы может привести к скандалу, который прозвучит и за пределами региона. Развитие ситуации в этом отношении будет зависеть от позиции федеральных политиков, на поддержку которых господин Цецерский, безусловно, рассчитывает.

Иван Цецерский в ходе обсуждения с художниками и общественниками эскизов памятного Ганзейского знака. 15 марта

Вместе с тем следует отметить, что конфликтная ситуация, способная привести к громкому скандалу с федеральным звучанием, не выгодна ни одной из сторон. Пока во всей этой истории выигрывает разве что глава администрации города, с недавних пор — первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Братчиков, которому на руку и ослабление позиций главы города, и смена линии противостояния с прежней «Цецерский — Братчиков» на новую «Ведерников — Цецерский». При этом следует отметить, что и глава области действует достаточно грамотно, не форсируя событий и не предпринимая непродуманных шагов. Михаил Ведерников в силу своего опыта работы в администрации президента РФ и аппарате полпреда главы государства прекрасно знает, что такое местные элиты, как и с кем нужно выстраивать отношения, кого можно игнорировать или даже прессовать.

Навстречу урнам

В заключительной части политобзора обратимся к ситуации в региональных отделениях политических партий. Для них основным занятием в ближайшие полгода станет участие в муниципальных избирательных кампаниях. Напомним, что в сентябре состоятся выборы глав шести районов - Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского. Это четверть всех муниципальных районов Псковской области, и в одном из следующих обозрений мы обязательно подробно коснемся темы выборов глав. .

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Кроме того, в 2019 году в Пскове и Великих Луках состоятся довыборы городских парламентариев, а в муниципалитетах пройдут и другие кампании. Как и прежде, задача побеждать везде и всегда стоит перед «Единой Россией». Задолго до старта официальной кампании партия объявила о проведении праймериз — традиционной процедуры предварительного голосования по определению своих кандидатов. Праймериз уже стартовали. Безусловно, самой интригующей на данный момент представляется ситуация — в Пскове, где пройдут довыборы депутата Псковской гордумы по округу №13 (его ранее представлял коммунист Дмитрий Михайлов, перешедший в областное Собрание депутатов).

Для единороссов эта кампания имеет крайне важное значение, так как победа кандидата от партии власти способна изменить общий расклад в гордуме и упрочить позиции ЕР в целом. К тому же может измениться соотношение сил между различными группами — областными и городскими.

Как ранее писали мои коллеги, в процессе праймериз сразу нескольким группам и влиятельным игрокам (администрация Псковской области, руководство регионального отделения ЕР, городские главы) предстоит найти компромиссное решение. Особо отмечу, что администрации региона необходимо усилить свои позиции в псковском городском парламенте и сформировать группу депутатов, которые могли бы вступить в борьбу с Иваном Цецерским. Как известно, в настоящее время гордума, по большому счету, «ничья», то есть ни одна из политических групп полностью не контролирует процессы внутри городского парламента областной столицы.

Пока на участие в процедуре заявлен только один человек — как и предполагала ПЛН, на дистанцию вышел 27-летний директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов.

Первый участник праймериз ЕР в Пскове — директор «Простории» Василий Демидов

Впрочем, наверняка у дебютанта вскоре появятся соперники на этапе предварительного голосования. Не говоря уже о том, что сами довыборы обещают стать нешуточной битвой, в которой мы можем увидеть как членов парламентских и так называемых малых партий, так и представителей несистемной оппозиции.

Не вызывает сомнений, что биться за тринадцатый округ будет прежде всего КПРФ, представитель которой ранее владел мандатом. Сохранить его для псковских коммунистов — дело чести.

По словам экс-депутата гордумы по 13-му округу, второго секретаря обкома Дмитрия Михайлова, на участие в довыборах от КПРФ претендуют три человека. «Три кандидата активно работают», - отметил Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», правда, не став конкретизировать имена потенциальных претендентов. Так что остается только гадать, на кого коммунисты могут сделать ставку — на какого-то идейного однопартийца (например, всё более активного и заметного коммуниста-каратиста Сергея Богданова, недавно назначенного секретарем горкома по протестным действиям, работе с молодежью и спортивными организациями) или попутчика-предпринимателя, готового профинансировать избирательную кампанию.

Секретарь Псковского горкома КПРФ по протестным действиям Сергей Богданов. Фото: соцсети

Как бы то ни было, о своем решении по кандидатам коммунисты объявят только в июне, перед стартом кампании. К этому моменту определятся со своими кандидатами и представители других политических сил, которые сейчас также начали подготовку к новому избирательному забегу.

Впрочем, это тема для отдельного большого разговора. К нему Псковская Лента Новостей вернется уже в ближайшее время в рамках традиционных политобзоров. И, разумеется, мы продолжим внимательно следить за другими проявлениями активности представителей псковского политического класса.

Игорь Макаров