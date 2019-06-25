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«Гонки по вертикали»: «Команда 2019», итоги праймериз и визит Миллера

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача о псковской политике выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Сегодня в выпуске:

«Три кита» Игоря Максимова. Бывший вице-губернатор Псковской области ожидаемо победил на праймериз «Единой России».

Контуры осенних выборов. Какие факторы могут повлиять на волеизъявление псковичей в сентябре.

Визит недели. В Псковской области побывал глава «Газпрома» Алексей Миллер: что осталось за кадром?

Предвыборная кампания в Псковской области мало-помалу набирает обороты. За два с половиной месяца до дня голосования участники выходят на старт забега по пересеченной муниципальной местности. По многолетней традиции первой у черты выстроилась команда кандидатов-единороссов. И тут следует напомнить о кадровом дефиците — что у партии власти, что у оппозиции. Проблема эта известная, найти профессионально подготовленных людей, горящих желанием идти в депутаты или муниципальные руководители - непросто. Единороссы при достаточно короткой скамейке запасных вновь сделали ставку на опытных и проверенных политических атлетов. Последним к группе будущих кандидатов присоединился бывший вице-губернатор Псковской области, ныне - советник гендиректора «Сибирской генерирующей компании» Игорь Максимов.

В минувшее воскресенье он стал победителем предварительного голосования по определению кандидата на довыборы депутата областного Собрания (избирательный округ №2). Таким образом, полностью подтвердились ранее сделанные прогнозы. Разве что результат победителя (аж под 80 процентов!) оказался несколько выше, чем можно было предполагать на старте, когда еще не был известен состав участников гонки за право представить партию власти. В воскресенье кандидатуру господина Максимова поддержали 630 человек из почти 800 выборщиков. В качестве лирического отступления отмечу, что перед предварительным голосованием прошли два раунда дебатов. Ну какое о них представление? Часть обязательной программы, «Партия сказала надо — участники праймериз ответили: есть». В общем, удовольствие это, прямо скажем, на любителя. Между тем, по свидетельствам очевидцев, в этот раз всё прошло нескучно и содержательно.

Господин Максимов был весьма убедителен; более того, даже представил необычные теории — вроде того, что благополучие человека стоит на «трех китах» — это достаток, комфортная среда и социальные услуги. А на другой дискуссионной площадке он выступил со свого рода ноу-хау — идеей экологического просвещения молодежи: дескать, какие кнопки нажимать на гаджете — сейчас знает даже трехлетний ребенок, а вот то, что нельзя мусорить — некоторые не понимают всю жизнь. Так что надо активно заниматься воспитанием ответственных граждан если уж не с детского сада, то со школьной скамьи точно — весьма эмоционально высказался на дебатах будущий победитель праймериз.

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Если говорить серьезно, то объяснение результата Игоря Максимова в день предварительного голосования, разумеется, следует искать не только в его неожиданных инициативах и бэкграунде некогда «политического тяжеловеса» регионального масштаба, но и в том, что у него был всего один оппонент, причем, из совсем иной «весовой» категории.

«Было всего два участника, но это объяснимо, потому что до конца срока полномочий действующего созыва областного Собрания осталось не так много. Видимо, не каждый, оценивая эту ситуацию, желает участвовать в выборах, поскольку избирательная процедура – это все-таки дело сложное», - так прокомментировал итоги праймериз секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Он особо отметил, что все необходимые процедуры были проведены в короткие сроки.

«В этот раз предварительное партийное голосование нам пришлось проводить в срочном порядке. Это связано с тем, что депутат Ян Лузин досрочно сложил полномочия, и нужно было успеть к единому дню голосования, - сказал Александр Котов. - Тем не менее, результат нас устраивает. Неплохая явка – более 3% избирателей пришли на предварительное голосование, чтобы помочь нам определиться с кандидатом для последующего выдвижения от партии».

В целом предварительное голосование в воскресенье подвело черту под проведением псковскими единороссами процедуры праймериз-2019. Напомню, что ранее, еще в конце мая, были определены кандидаты на выборы глав районов и депутата Псковской городской думы. На мандат депутата муниципального парламента по округу №13 будет претендовать главный врач городской поликлиники, сопредседатель регионального штаба ОНФ Галина Неваленная. В районах партию представят: сотрудница органов соцзащиты населения, общественная помощница губернатора Татьяна Пахомова (Дно), председатель областного спорткомитета Иван Штылин (Пустошка), замруководителя районной администрации Сергей Мезенцев (Новоржев), и.о. главы района Дмитрий Петров (Усвяты), а также действующие главы муниципалитетов Александр Баранов (Пушкинские Горы) и Сергей Михеев (Бежаницы). Таким образом, на данный момент команда «Единой России» на сентябрьские выборы полностью сформирована — и ее можно смело называть не только партийной, но и губернаторской: все будущие кандидаты получили поддержку Михаила Ведерникова и подтвердили готовность работать в обозначаемом главой области формате 24/7, образно говоря - круглосуточно, без перерывов и выходных.

Похоже, это теперь обязательное условие: идешь во власть или хочешь сохранить место в строю — говори про готовность работать в режиме 24/7.

По мнению экспертов, именно принадлежность к команде является одним из главных преимуществ каждого из кандидатов ЕР на муниципальных выборах. Всем должно быть понятно, что любой из представителей партии не сам по себе, он не будет стоять в одиночку перед массой муниципальных проблем, а является частью «вертикали» и может рассчитывать на помощь областного центра. Для значительного числа избирателей это всегда очень важно. Кроме того, практически у каждого из победителей праймериз — будущих кандидатов от ЕР есть и свои личные конкурентные преимущества. За редким исключением, это люди хорошо известные местным жителям, имеющие большой опыт работы и состоявшиеся в профессиональной сфере.

При этом все кандидаты от партии власти, вероятно, столкнутся с рядом проблем, обусловленных сложной социально-экономической ситуацией и падением жизненного уровня россиян. Во многом именно этим объясняется снижение рейтинга ЕР в последнее время. Вне всякого сомнения, данный фактор может отразиться на итогах голосования — тем более в небольших районах, где людям приходится особенно непросто.

От более конкретных прогнозов и выводов пока воздержимся. Многое на сентябрьских выборах будет зависеть как от изменений общественно-политической и социально-экономической ситуации (маятник общественных настроений может качнуться в любую сторону), так и от того, кто конкретно представит на выборах оппозицию.

А здесь, за два с половиной месяца до дня голосования, - неопределенность. Фамилии кандидатов от КПРФ, ЛДПР и ряда других партий пока не объявлены, а в ряде случаев еще даже не определен круг потенциальных претендентов. Впрочем, ждать осталось недолго — партийные конференции по выдвижению кандидатов должны пройти в ближайшее время. Уже в эту субботу, 29 июня, в Пскове пройдет совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ, в ходе которого будут приняты окончательные решения по кандидатурам представителей компартии на выборах.

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Теперь к другим событиям минувшей недели. В четверг прошла ежегодная, уже 17-я по счету, «Прямая линия» Владимира Путина. В ходе программы на ведущих федеральных телеканалах состоялось включение из псковского онкологического центра. И находящиеся там жители региона пожаловались президенту на то, что пациентам сложно попасть на прием к онкологу, людям приходится занимать очередь чуть ли не в пять утра. Михаил Ведерников оперативно прокомментировал ситуацию. Поблагодарив президента за решение о строительстве высокотехнологичного онкоцентра, губернатор отметил, что сегодня онкодиспансер испытывает кадровый дефицит, и это общая проблема для региона. «Я уже не раз говорил, что врачи у нас работают за двоих. Дефицит врачебных кадров составляет почти 50%. И в первую очередь это связано с уровнем заработной платы, она самая низкая на Северо-Западе. Мы со своей стороны ищем дополнительные возможности для поддержки медиков, привлечения новых медицинских кадров, но только областными силами нам эту проблему не решить», - пояснил Михаил Ведерников.

Остается только выразить надежду на то, что привлечение внимания к этому вопросу, тем более в рамках «Прямой линии» президента, реально поможет в решении острейшей проблемы, которая для тысяч наших людей — буквально вопрос жизни.

В тот же день в Пскове обсуждали и другую актуальную тему — газификации. В регионе побывал председатель правления акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер. Одно из самых влиятельных лиц в государстве российском, человек из ближнего круга президента, он — в отличие от многих своих коллег, которые регулярно перемещаются по вертикали власти, меняют должности и сферы деятельности, возглавляет госкомпанию уже почти двадцать лет.

Семен Слепаков: Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером, я хочу быть акционером ОАО «Газпром» (песня «Обращение к акционерам Газпрома»).

За эти два десятилетия уровень газификации Псковской области вырос, до 44 процентов. С 2005 года в регионе построено 15 газопроводов, в настоящее время ведется сооружение еще двух, в стадии проектирования — четыре, еще по двум проектирование завершено. Вот об этом и шла речь на встрече делегации «Газпрома» с руководством областной администрации. Но не только. Стороны пересмотрели план реструктуризации долгов Псковской области перед Газпромом. Долги область должна выплатить в течение 10 лет. «Я не могу сказать, что это комфортный для нас график, но он реальный, - прокомментировал достигнутые договоренности Михаил Ведерников. - По окончании пяти месяцев 2019 года мы идем без долгов. Это важно, потому что позволяет нам двигаться обозначенными темпами по газификации региона. Кроме того, мы можем рассчитывать на участие компании в решении социальных задач на территории Псковской области». Это основная информация об итогах визита в Псков главы «Газпрома».

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Между тем немного «за кадром» осталась встреча Алексея Миллера и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). На ней были рассмотрены итоги и планы работы в рамках проекта создания исторических парков «Россия — моя история». В том числе речь шла о реализации проекта в Пскове, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Впрочем, об этом проекте мы поговорим подробнее как-нибудь в следующий раз. Сегодня наше время в эфире подошло к концу. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.