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Политика

Олег Луценко может представить КПРФ на довыборах депутата Псковской гордумы

12.06.2019 16:16|ПсковКомментариев: 0

Сторонник КПРФ, руководитель охранного предприятия Олег Луценко может стать кандидатом от компартии на довыборах депутата Псковской гордумы по округу №13. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из источника, близкого к обкому КПРФ.

Сегодня кандидатура Луценко рассматривалась на заседании бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ. Ранее данный округ в гордуме представлял коммунист Дмитрий Михайлов, перешедший в Псковское областное Собрание депутатов. Напомним, что по итогам праймериз «Единую Россию» в округе №13 представит главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Кроме того, на бюро обкома рассматривались кандидатуры от КПРФ на выборах глав муниципальных районов. В частности, в Пустошкинском районе партию может вновь представить Виктор Лапшин, в 2014 году боровшийся за этот пост, но уступивший действующему главе муниципалитета Юрию Жукову. «Единая Россия» здесь выставит руководителя регионального комитета по физкультуре и спорту, экс-депутата областного Собрания от КПРФ Ивана Штылина, победившего по итогам предварительного голосования. 

В Бежаницком районе кандидатом от коммунистической партии может стать энергетик Игорь Дмитриев. Ему предстоит побороться с действующим главой Сергеем Михеевым, набравшим наибольшее количество голосов на праймериз ЕР.

Отметим, что руководство областного отделения КПРФ официально не подтверждает информацию относительно принятых решений и конкретных кандидатур.

Представитель КПРФ на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №2 будет определен позднее.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обкома КПРФ, в целях партийного руководства и координации действий в ходе избирательной кампании, сформирован избирательный штаб, под руководством первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко.

Далее коммунисты рассмотрели вопрос о проведении референдума в Псковском районе по вопросу: «Согласны ли вы с размещением «Псковского завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино»?». Документы были направлены в территориальную избирательную комиссию Псковского района, которая после их изучения передала в Собрание депутатов Псковского района. Но депутаты большинством голосов признали этот вопрос не отвечающим требованиям федерального и регионального законодательства. Первому секретарю Псковского райкома КПРФ Александру Ножке поручено обратиться в Псковский районный суд для обжалования данного решения, а бюро обкома поручено инициировать проведение референдума в Псковском районе с вопросом: «Согласны ли вы с размещением промышленно-производственного объекта I, II класса опасности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино»?».

Члены бюро также обсудили подготовку к 150-й годовщине со дня рождения Ленина 22 апреля 2020 года. Решено организовать массовые мероприятия, научно-практические конференции, дискуссионные клубы и «круглые столы», творческие вечера, посвященные жизни Ленина, его работам и значению его идей, принять участие во Всероссийском Ленинском призыве в ряды партии, а также провести энергичную работу по привлечению в КПРФ новых поколений коммунистов, изыскать средства на реставрацию памятников вождю, расположенных на территории Псковской области.

Также принято решение о проведении IV совместного Пленума комитета и КРК Псковского областного отделения КПРФ 29 июня.

Теги: #КПРФ #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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