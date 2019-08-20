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Блоги / Александр Савенко

Недодумцы

20.08.2019 18:22|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это «Гонки по вертикали». Как обычно, по вторникам мы будем обсуждать актуальные темы псковской региональной политики: какие изменения в ней произошли за минувшую неделю, что интересного и важного случилось на «вертикали власти» и в рядах оппозиции, какова суть событий, их причины и возможные последствия. Вот об этом мы традиционно говорим в программе «Гонки по вертикали». Главное внимание сегодня уделим выборам и обозначенным в названии «недодумцам» - кандидатам в депутаты гордумы Пскова, областного и районных собраний, соискателям кресел глав муниципалитетов, но начнем с другой темы - со свежей новости из разряда «Наши люди в Москве».

Экс-губернатор Псковской области, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления», депутат Псковской гордумы, в прошлом глава нашего города Иван Цецерский вошли в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Указ об утверждении состава Совета и его президиума 19 августа подписал Владимир Путин. И Андрей Турчак, и Иван Цецерский вошли в федеральную часть списка. Отмечу, что экс-губернатор включен в состав президиума президентского Совета.

На снимке: Иван Цецерский и Андрей Турчак. Фото из архива ПЛН

Наряду с главой государства и бывшими псковскими руководителями в Совет также вошли председатель правительства Дмитрий Медведев (председатель президиума Совета), начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин (секретарь Совета), руководитель администрации президента Антон Вайно и другие высокопоставленные руководители.

Теперь к региональной повестке. Поговорим о тех самых «недодумцах» и о грядущих выборах — как они есть, и как... их нет. В том смысле, что до дня голосования 8 сентября остается меньше трех недель, то есть кампания уже должна быть даже не то что в разгаре, а на финишной прямой. Между тем это как-то не ощущается. Страсти не кипят, участников битв за голоса избирателей не видно и не слышно. Вот и председатель областной избирательной комиссии Михаил Иванов, который побывал в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове на прошлой неделе, охарактеризовал ход тринадцати кампаний как спокойный. Никакого беспокойства относительно их проведения у него нет.

Михаил Иванов, председатель избирательной комиссии Псковской области: Прогнозы на выборы у нас были оптимистичные. Они и остаются такими... Особого беспокойства в части проведения кампании — нет.

То, что для главы облизбиркома — благо и отсутствие головной боли, для политобозревателей и вообще для граждан, не утративших интереса к политической жизни,— как минимум парадокс и одно расстройство. Ибо все мы помним кампании последних лет, скажем 2016 или 2017 годов — с реальными зарубами, серьезными финансами, заметной работой политтехнолог и прочих сотрудников избирательных штабов. Это я даже не говорю про кампании 15-20-летней давности, когда кипели нешуточные страсти и по результатам выборов, бывало, даже власть в регионе менялась. Естественно, такие кампании были заметны всем — и захотел бы — не спрятался бы от них. А сейчас за чем следить-то, если в целом всё проходит крайне вяло, блекло, неинтересно?! Скажу честно: лично меня это расстраивает. Конечно, хотелось бы содержательной политической жизни, конкурентных выборов, борьбы кандидатов, борьбы идей, программ, ярких агитационно-пропагандистских материалов, скандалов даже и переходов на личности — почему нет, это же битва, черт побери. Однако ныне всё проходит незаметно. Нет ни яркой избирательной кампании, ни фоновой, кандидаты в массе своей безынициативны, креативом тут и не пахнет. Если и обращают на себя внимание претенденты в своих округах, то как-то странно, и сами собой у многих наблюдателей возникают аналогии с комедийными образами.

Это как в сериале «Домашний арест», где был герой — кандидат в мэры Синеозерска с лозунгом «Все говорят — а я делаю».

Вот и у нас фантазии доморощенных политиков хватает разве что для этого — предстать эдакими «санитарами» округов, очищающими стены домов от надписей и рекламных объявлений. Кстати говоря, лишнее подтверждение сказанному — тот факт, что в свежий рейтинг политической активности на сайте Псковской Ленты Новостей не вошел ни один — подчеркиваю, ни один - из кандидатов на сентябрьских выборах. Поясню: обозреватель ПЛН - Господин Рейтингомер с недавних пор еженедельно мониторит проявления активности чиновников, депутатов, партийцев всех мастей, гражданских активистов и прочих публичных персон, в том числе следит за публикациями в масс-медиа, анонимных политических телеграм-каналах, социальных сетях. По пятибалльной шкале, со знаком плюс или минус каждую пятницу оценивается более десяти акторов политпроцесса. И вот в последнем рейтинге — на фоне финиша избирательной кампании, когда претенденты на мандаты и кресла по идее должны быть гиперактивны (более того - в условиях, когда многие высокопоставленные чиновники в отпусках, а депутаты всё еще на летних каникулах) — вот даже в таких условиях, когда выделиться значительно проще, чем обычно, кандидаты незаметны. Кого только нет в рейтинге — и два наших депутатах Госдумы Козловский и Васильев, и яблочник Шлосберг, и псковская градоначальница Полонская, и вице-губернатор Осипов, и экс-глава города Цецерский, и бизнесмен Савицкий. Вторую неделю подряд на вершине рейтинга митрополит Тихон. Все есть — кандидатов нет. Просто не за что их включать в список — не проявляют себя.

Если же что-то и предпринимают, то это выглядит, мягко говоря, странно и сомнительно. Показательный пример тут — инициатива одного из кандидатов в депутаты областного Собрания (не буду называть его имя и партийную принадлежность — дабы не делать им рекламу). Так вот он заявил в соцсетях, что отказывается от полагающейся ему по закону как кандидату площади в государственных СМИ и телеэфире. В региональном отделении партии это решение поддержали и объяснили тем, что, дескать, время, которое полагается для кандидатов по закону, не то, что недостаточно, оно абсолютно незначительно и ничтожно, для того, чтобы кандидат мог что-либо о себе рассказать. По-моему, это как в анекдоте про человека, перехитрившего всех — купившего билет на автобус, но решившего идти пешком. С такой логикой — зачем вообще выходить на дистанцию? Если только не стоит какая-то другая задача — не победить, а подыграть кому-то, заработать на выборах. Отговорок можно отыскать тысячу — начиная с того, что на кону всего одно кресло депутата регионального парламента, да и вообще мандат девальвировался, ничего от народного избранника не зависит - и заканчивая любимой песней нашей оппозиции о том, что при реально конкурентных выборах «мы ого-го как бы себя показали, а так — всё предрешено, выборы нечестные, против лома и админресурса нет приема, зарегистрироваться не дадут, а если даут — то снимут, а если не снимут — то что-нибудь другое придумают», в общем, дергаться и напрягаться бесполезно. Если рассуждать так — то ничего никогда и не изменится. Это как в другом анекдоте — тоже про билет, но не автобусный, а лотерейный. Помните: бедолага взывает к высшей силе и просит дать ему шанс выиграть миллион в лотерею. На что слышит: «Да ты хоть купи лотерейный билет». Господа, купите лотерейный билет, если говорить не образно, а более конкретно - готовьтесь к выборам, займитесь реальной работой, информируйте людей о себе и своей деятельности, будьте ближе к избирателям — тогда может к вам и потянутся. И получите тогда по итогам выборов удовлетворительную оценку. А пока, увы, жирный неуд.

Полагаю, что у кого-то уже возникло желание перебить меня, прервать этот критический спич и вставить возражение — напомнить о том, что выборы ныне мелкие, местные, не глобальные. В отличие от прошлых лет, когда голосовала вся область и выбирали то губернатора, то областное Собрание и Госдуму, ныне жителям региона надо определиться лишь с главами шести районов, депутатами в муниципальных образованиях, а что до областного центра - то голосовать здесь будет только Запсковье. И доизбрать надо лишь двух депутатов: одного в региональный парламент (по округу №2, вместо выбывшего бизнесмена Яна Лузина), другого — в городскую думу по округу №13 (вместо ушедшего в областное Собрание коммуниста Дмитрия Михайлова). То есть масштаб не тот, игра не стоит свеч, результат — труда, овчинка — выделки.

Абсолютно не согласен с такой постановкой вопроса. Ведь дело не только в конкретных мандатах. Любые выборы — это смотр сил, важная часть политического процесса.

Партиям всегда надо подтверждать свое присутствие на «поляне», необходимо демонстрировать потенцию и заряженность на результат, всегда необходимо показывать наличие подготовленных кадров (какой бы короткой ни была скамейка — надо отыскивать кандидатов). И вот с этим тоже проблема — не видно серьезной партийной работы на выборах, чтоб было очевидно — вот идет отряд кандидатов под тем или иным флагом. Общая цель, общая программа, деятельное участие соратников и единомышленников. Я еще могу найти какое-то объяснение, почему не особо активна «партия власти» — ей в принципе выгодно сохранение вот этого спокойствия. Но почему тише воды, ниже травы отделения оппозиционных партий — вот это не совсем понятно. Они-то  должны быть заинтересованы в том, чтобы перевернуть ситуацию, должны реагировать на повестку, поднимать волнующие людей проблемы. Этого тоже нет. Партии не проявляют активности — ни предвыборной, ни даже дежурной. И тут разве что можно отметить в положительном смысле областное отделение КПРФ. Мы привыкли к тому, что чаще псковских коммунистов критикуют, и по делу. Но сейчас на общем фоне они-то как раз и выделяются. По крайней мере, так было на минувшей неделе. Проводили какие-то свои мероприятия, первый секретарь обкома, депутат областного Собрания Петр Алексеенко съездил в Печоры, где под многочисленными портретами Сталина в помещении райкома обсудил с местным активом проблемы муниципалитета. Основных как оказалось три — закрытая баня, районная газета и текущая крыша детского сада.

В рамках общероссийской акции коммунисты Псковской области проводили мероприятия «За честные и чистые выборы». В стороне не остался и великолукский горком. Местные зюгановцы во главе с первым секретарем Николаем Чувайловым с плакатами и транспарантами собрались на площади Рокоссовского.

Другое дело, что от лозунгов — вроде «Нет олигархам, власть – народу!», «Выбор народа – общество справедливости!», «Программа КПРФ – прорыв в будущее!» и тому подобным — тянет в сон. Но — повторюсь: на общем унылом фоне это хоть что-то.

Надеюсь, что в региональных отделениях политических партий и самими кандидатами этот наш призыв к бурной деятельности будет услышан и оставшееся до дня голосования время пройдет под знаком исправления ошибок и движения навстречу жителям области.

На этом у меня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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