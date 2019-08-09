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Политика

Рейтинг политической активности. 10-16 августа

16.08.2019 18:07|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной, второй по счету, рейтинг политической активности. Напомним, старт проекту был дан в прошлую пятницу — тогда мы и пообещали устраивать еженедельно «разбор полетов» политиков, общественников, прочих публичных персон. Перед тем, как представить свежий рейтинг, считаем необходимым отметить: мы не претендуем на объективность и истину в последней инстанции, мы говорим не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса, общественников, гражданских активистов выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в масс-медиа и социальных сетях.

Сегодня наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер мониторит события с 10 по 16 августа. Может, и не случилось в эти дни чего-то неординарного, но временами бывало занятно и даже весело. Скажем, местные единороссы, в том числе кандидаты в депутаты Игорь Максимов и Галина Неваленная отмечали день физкультурника фитнес-зарядкой. Благодаря чему заслужили победу в условной номинации «Фото недели» и символического приза за самую яркую визуализацию избирательной кампании.

Главный псковский коммунист Петр Алексеенко, словно отвечая на упреки в пассивности обкома КПРФ, принял участие в пикете … но не в Пскове, а в Крыму. Тем временем кандидат от «Яблока» Николай Кузьмин на Запсковье проводил встречу с избирателями и потом рапортовал, что на встречу людей пришло в пятнадцать раз больше, чем их бывает обычно при его общении с народом – 15 человек. И это «Прогресс недели». Что до рейтинга, то оценки как и прежде выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Александр Васильев

Ответь мне, дорогой читатель: хотел бы ты, кататься на велосипеде, выкладывать селфи, писать всякую лабуду в интернете, ровным счетом ни за что не отвечать и получать при этом под полмиллиона рублей - да нет, не в год - в месяц? Уже слышу изумленные возгласы: это невозможно! Возможно-возможно. Есть такой человек - и вы его знаете. Депутат Госдумы-убитодорожник Васильев продолжает свое феерическое парламентерство, начатое в приснопамятном 2011 году. На минувшей неделе видный член ОНФ катался на велике по Пскову – и не один, а в компании местных «активистов велодвижения». Попутно они зачем-то замеряли ширину тротуаров и проезжей части. Отчет о «проделанной работе» депутат начал так: «Крутил педали и думал, как же офигенно ездить на работу на ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ». Далее – та самая лабуда.

Иллюстрация со страницы депутата в соцсетях. С помощью популярного приложения парламентарий состарил себя — и, видимо, показал как представляет старость своей мечты — со значком депутата на лацкане пиджака и сложенными ручками

В целом эта запись на странице депутата в соцсетях продолжает прочие «важные» размышления — всё перечислять не будем, назовем только несколько эпизодов. Депутат рассуждал о грядущем отказе от двигателя внутреннего сгорания, причинах образования колеи на дорогах, перспективах экологической политики в Москве, повышении качества китайского автопрома, системе проката самокатов в Варшаве, перспективах соперничества китайцев с Илоном Маском и - как вишенка на торте — о том, что на «Тесле» лучше ездить в Гонконге, чем в Норвегии. А псковичи-то и не знали! О реальных проблемах региона – децл. Что тут скажешь? Саша - красавчик, конечно, что так устроился, но в нашем рейтинге это лицо российского парламентаризма сегодня - безусловный аутсайдер. И еще вот о чем подумалось. Есть такое понятие: «Американская мечта» - в основе этой идеологии вера в то, что любой человек, независимо от происхождения, благодаря своему труду и энергии может достичь успеха в жизни. Если же попробовать описать «Российскую мечту», то можно долго искать определения, говорить о халяве и вере в чудо, обращаться к фольклорным персонажам вроде Емели и Ивана-дурака, а можно поступить проще - просто обратиться к истории жизни Александра Васильева, которому «свезло так свезло, вот бы и мне так».

- 4 Особая экономическая зона «Моглино»

Проект, который власти называют не иначе как «точка роста» и «локомотив, который вытянет всю экономику области», не спешит оправдывать щедрые авансы. То там уголовное дело в отношении руководителя, то директорская чехарда, то еще какой-нибудь скандал или косяк. Вроде бы «Моглино» должно было стать эдаким красивым плакатом и доской почета героев-ударников капиталистического труда, а на деле превращается, скорее, в доску позора. У некоторых вообще создается впечатление, что эта структура создана как будто специально для дискредитации власти. Вот и намедни стало понятно, что «Моглино» в очередной раз обделалось. Не то, что ОЭЗ не находит новых резидентов — хуже того: теряет уже вроде как состоявшихся, презентовавшихся чуть ли не «якорными». Короче: региональное Управление Федеральной налоговой службы России обратилось в Арбитражный суд Псковской области и требует признать банкротом резидента особой экономической зоны - ПАО «Сибирский гостинец».

Напомним, что эта компания, основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016 году пришла в Псковскую область и стала одним из двух резидентов особой экономической зоны «Моглино». На своем псковском предприятии “Сибирский гостинец» планировал производить продукты сублимационной сушки: сушеные грибы и ягоды, сухие каши, снеки и даже творог. Здание завода достаточно быстро возвели, однако затем его запуск неоднократно откладывался. При этом в течение последнего года сообщалось, что предприятие находится в стадии пусконаладки. И вот тут — такой поворот, больно бьющий и по «Гостинцу», и по ОЭЗ «Моглино».

- 3 Иван Цецерский

Экс-глава Пскова, ныне председатель правления национальной ассоциации развития МСУ заметно сбавил активность и как будто сменил вектор. Помнится, пару месяцев назад, когда только уехал в Москву, Иван Николаевич позиционировал себя не иначе как новую федеральную величину, писал, что за день надо успеть переделать чуть ли не тысячу дел: эфир на федеральном радио, встречи, заседание в администрации президента и Совете Федерации и т.д.

Создавалось впечатление, что он уже практически в «Политбюро 2.0», где-то между Сечиным и Патрушевым. Теперь всё иначе — и с ритмом жизни в столице, и с масштабом тем, описываемых экс-градоначальником в Инстаграме.

Иногда там поинтереснее — типа сходил в зоопарк: «два часа на посещение московского зоопарка — это очень мало». Но чаще скучно — точно также как футбол, на котором недавно побывал Иван Цецерский: «ЦСКА-Сочи, к сожалению, голимая ничья! Печально, хотя армейцы доминировали весь матч!» Что то до рабочих моментов — то тут до зевоты. Может, Цецерский еще отыграется, вернувшись на региональный уровень и восстановив позиции, но за московскую сагу ставим ему — 3.

- 2 Государственный медиахолдинг Псковской области

Государственный медиахолдинг Псковской области оказался в достаточно неприятной ситуации благодаря коллегам-«доброжелателям» из «Псковской губернии». Опираясь на официальные данные, эти борцы за народную копейку взяли за труд посчитать, во сколько обходится бюджету содержание властных медиа.

Просуммировали основные цифры из открытых источников (где 43,5 млн рублей, где еще 19,7, где прочие субсидии) - и, по подсчетам «Губернии» вышло, что «один день работы медиахолдинга Псковской области стоит бюджету Псковской области 71,1 тыс. рублей, ну или же 2,2 млн рублей в месяц».

Уж не знаю, соответствует ли эта сумма действительности, но выглядит внушительно. Вдобавок «Губерния» потроллила госСМИ по поводу неэффективности их работы. Впрочем, неэффективность государственных СМИ — это «Секрет Полишинеля». Так было всегда — КПД мал, тиражи невысокие и падают, бюджетные траты солидные и зарплаты высокие, однако об этом не принято говорить в СМИ, как-то не приветствуется, что одни медиаменеджеры и журналисты считают деньги в карманах коллег, озвучивают размеры зарплат. Господа из «Губернии» на подобные нюансы внимания решили не обращать и наступили на эту больную мозоль. Напомню, что те же госСМИ время от времени публикуют материалы на тему, откуда деньги у той же «Псковской губернии», пытаясь доходчиво объяснить читателю, что заграница им помогает. В общем, наблюдаем тут такой занятный междусобойчик — и запасаемся попкорном.

- 1 Валентин Болдышев

Руководитель псковского штаба Навального заслужил упреки в организационной, уж простите, импотенции. Причем, топят его же братья по разуму — диванные ждуны, храбрые фейсбучные борцы с режимом, считающие себя экспертами по всем вопросам. От них Болдышеву и достается больше всего. К прежним упрекам в создании нелепой ситуации на довыборах в Псковскую гордуму, где выдвинулись несколько несистемщиков, добавилась критика по поводу абсолютно карикатурного отклика псковской несистемной оппозиции на митинги в Москве — проведение одиночных пикетов в субботу. Отметим, что изначально в организаторских способностях господина Болдышева были сомнения, сейчас всё это стало очевидным, к тому же обрезано финансирование. В общем, понятно, почему схлопнулся протест в Пскове и никто не хочет идти к этой маргинальной публике.

0 Евгений Скачков

Главным архитектором города Пскова назначен бывший главный архитектор Брянской области Евгений Скачков. Новый человек — это всегда «чистый лист», как напишется страница - неизвестно. Отсюда 0 в оценке события. Как обычно бывает при появлении нового человека, ему выдаются и положительные авансы (мол, опытный профессионал, его представления совпадают с представлениями руководителей города о правилах благоустройства, с их подходом касательно облика города, фасадов, с концепцией главного архитектора области Евгения Шапкина). Впрочем, звучат и критические соображения (в данном случае внимание акцентируется на том, что «не местный», Пскова не знает — а раз так, то как новый главный архитектор сможет развить уникальный самобытный древний город?)

К тому же должность «расстрельная». 20 лет говорят про градостроительный план, про необходимость навести порядок, изменить и преобразить Псков, но — проходит время, всё повторяется и звучат те же самые слова. Как бы то ни было, господину Скачкову необходимо быть готовым к тому, что работать между двух огней — с одной стороны, влиятельные застройщики, с другой — вечно всем недовольная культурная общественность на страже истории — будет непросто.

+1 Елена Полонская

Исполняющая полномочия главы города Пскова активно работает на повышение своей узнаваемости и всё последнее время проявляет гиперактивность. И вот награда нашла героя. Елена Александровна заняла третье место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Поясним, что в расчет принимались события июля, когда госпожа Полонская неоднократно оказывалась в центре внимания, в том числе благодаря своему заявлению: мол, любой из ее коллег - депутатов городской Думы имеет право баллотироваться и выдвинуть свою кандидатуру на должность главы города. Так-то оно так, но наверняка она рассчитывает на то, что уже осенью вопрос о главе города будет актуализирован и она сможет попытать удачу с тем, чтобы избавиться от приставки «и.п.». Елена Полонская желает стать главой города, все это видят и понимают. 

+1 Василий Осипов

Руководство администрации региона на минувшей неделе особой активности не продемонстрировало. Из ряда событий с участием вице-губернаторов отметим церемонию закрытия международного конкурса «Десантный взвод». Лучшими второй год подряд стали российские военнослужащие.

От имени главы региона Михаила Ведерникова итоги конкурса подвел и вручил призы, учрежденные администрацией области, вице-губернатор Василий Осипов. Тот факт, что именно заместитель главы по ЖКХ представлял региональную власть на важном политико-патриотическом мероприятии при большом скоплении силовиков, возможно, говорит о высоком статусе в губернаторской команде и о том, что господин Осипов набирает очки. 

+2 Лев Шлосберг

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» выступил с заявлением о том, что опасается фактов фальсификации выпусков партийной газеты «Гражданинъ» в преддверии сентябрьских выборов, как было год назад.

Лев Шлосберг сообщил, что у него есть косвенная информация, что готовится новая провокация во время выборов. 

«В ближайшее время (возможно, в ближайшие дни) жителей Псковской области будут снова пытаться накормить мусором. Очевидно, другого способа помешать избранию наших кандидатов у политического противника нет», - полагает Лев Шлосберг. Он подал заявления в правоохранительные органы области - и в контексте расследования уголовного дела, возбужденного по факту выхода в свет фальшивого «Гражданина», и по развивающейся сейчас ситуации. Отмечаем, что господин Шлосберг оперативно отреагировал на вызовы - более того, сыграл на опережение. Может быть, кто-то скажет, что тут мы имеем дело с мнимой угрозой и «яблочники всегда кричат об этом», но такова публичная политика: кто сумел создать информационный повод, задал повестку, выиграл общественное мнение — тот и в плюсе.

+3 Игорь Савицкий

Известный псковский бизнесмен, экс-депутат областного Собрания выступил с очередной интересной идеей — проектом «Честная декларация». «Хотел бы, чтобы очень хороший сайт ПЛН организовали рубрику "Честная декларация", где предприниматели, ну и просто известные люди, совершенно четко объяснили бы со всеми нюансами, откуда взяли свой первый рубль, второй, третий, четвертый и пятый», - изложил суть предложения Игорь Савицкий в эфире радио «Эхо Москвы».

В новой рубрике он предлагает предусмотреть возможность читателей задавать вопросы, в том числе и неудобные. Кроме того, Игорь Савицкий выразил готовность быть первым, кто представит свою «честную декларацию» в новую рубрику ПЛН. Идея интересная — посмотрим, как на нее отреагирует псковское сообщество.

+4 Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области, аки Гай Юлий Цезарь, одновременно делает множество дел и за пару дней объехал все выборные районы. Провел встречи с людьми, взял на контроль решение проблем, дал с десяток информационных поводов.

В целом Александр Козловский в очередной раз демонстрирует нацеленность на результат, регулярно бывает в регионе, который представляет в парламенте — по этому показателю он один из лидеров в общероссийском масштабе.

+ 5 Митрополит Тихон

Вторую неделю подряд на вершине нашего рейтинга — митрополит Псковский и Порховский.  Возможно, кто-то нас обвинит в симпатиях. Однако объясняется всё очень просто. На минувшей неделе митрополит Тихон вновь встречался с президентом Владимиром Путиным. В Крыму на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» они смотрели спектакль, поставленный по мотивам пьесы митрополита. И эти обстоятельства, конечно же, бьют любую другую активность. 

Митрополит Тихон - это один из самых, если не самый влиятельный, политик Псковской области. Есть такое мнение, что с учетом его связей, административного веса, опыта и знания системы, он в принципе круче всех наших политиков вместе взятых.

Это был второй рейтинг политактивности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю, в пятницу, 23 августа.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
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