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«Гонки по вертикали»: Задачник для Козловского и «утомленные протестом»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем обзор событий и явлений политической жизни региона за неделю - и вот главные темы этого выпуска.

Ротация в «Единой России»: Козловский вместо Котова. Что в задачнике у нового регионального руководителя партии власти?

Невыученные уроки «химии». В Пскове прошел очередной протестный митинг оппозиции.

В партиях и движениях. Чем заняты псковские политики?

На минувшей неделе стало известно о скорой смене руководителя Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Спикера областного Собрания Александра Котова сменит депутат Госдумы Александр Козловский. Такое решение принял президиум Генсовета партии во главе с Андреем Турчаком. При этом Александр Котов остается председателем Псковского областного Собрания депутатов, к тому же, по информации ПЛН, он будет введен в состав федерального руководства ЕР. По горячим следам обозреватели высказали свои комментарии и попытались дать ответ на вопрос, почему это произошло - так что те, кто следят за политической жизнью, читают ПЛН и слушают «Эхо Москвы» в Пскове, могли узнать разные точки зрения на данный счет. Поэтому сегодня я не буду подробно останавливаться на этом. Буквально в нескольких словах: при том, что конспирологи выдвигают различные версии и рассматривают какие-то сложные, запутанные комбинации, на самом деле всё тут лежит на поверхности - ротация ожидаемая и плановая, объясняется несколькими причинами. Во-первых, в партии запущен процесс обновления. Меняется многое, в том числе руководящие кадры. Достаточно давно стало известно, что грядет смена руководителей региональных отделений — даже называлось их точное количество: 20 секретарей. Псковская организация оказалась в их числе. Вторая причина в том, что Александр Котов возглавляет отделение партии с 2011 года, то есть уже восемь лет — и это весьма длительный срок. Безусловно, накопилась определенная усталость.

Сам секретарь регионального политсовета «Единой России» ранее давал понять, что изменения возможны – вспомним наш майский разговор с ним в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Котов: Есть такая теория, о том, что руководитель, неважно какой организации - коммерческой, бюджетной, органов местного самоуправления — эффективно работает в своей должности 7-8 лет. Вначале человек вникает в суть того, что ему поручено. Разобравшись, начинает эффективно работать...

Александр Савенко: - Я сразу Андрея Турчака вспоминаю — тот на заключительном этапе работы в Пскове любил говорить про 7-8 лет.

Александр Котов: Да, но это на самом деле теория такая управленческая... А потом эффективность ослабевает.

В общем, это вторая причина. И третье — это, разумеется, выборы. Причем, я бы не столько связывал ротацию с итогами недавней избирательной кампании — неудачной для партии власти в Псковской области, сколько говорил о выборах ближайших лет, прежде всего - парламентских 2021 года. Но до них будет еще масштабная кампания в муниципалитетах. Уже в следующем году на кону окажется более 1100 мандатов — и это основа «муниципального фильтра» на следующих губернаторских выборах. То есть от результатов голосования в сентябре двадцатого года будет зависеть, сможет ли та или иная партия в дальнейшем самостоятельно выдвинуть своего кандидата на пост главы региона.

Выборы 2020 года не за горами — до старта неофициальной кампании остается около полугода. Ну а до выборов в Госдуму - менее двух лет.

Как уже неоднократно отмечено, и для региональной власти во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, и для команды экс-губернатора Андрея Турчака, заинтересованного в результатах партии в практически родном для него регионе, эти испытания имеют важнейшее значение. Выполнение обозначенных задач потребует от Александра Козловского и Ко мобилизации всех ресурсов - организационных, финансовых, кадровых, информационных и других. В связи с новым назначением депутата Госдумы его политический вес и субъектность (иначе говоря — самостоятельность) в регионе увеличиваются. Соответственно, должна повыситься и субъектность партии в Псковской области.

А раз так - можно предположить, что в региональном отделении партии в ближайшее время будут происходить изменения. Но думаю, что не стоит ждать каких-то кардинальных перемен, уж точно «изобретать велосипед» Александр Козловский не будет. Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Скорее всего, новый руководитель партийного отделения, по крайней мере, на первом этапе - постарается вернуть партии в Псковской области то положение, которое у нее было еще несколько лет назад, скажем в 2016-м году, когда он сам успешно избрался в Государственную думу, а параллельно проходили выборы в областное Собрание — и тогда во всех одномандатных округах впервые победили кандидаты от «Единой России». Все эти возможные изменения касаются и внутрипартийной работы, и участия в выборах, когда был задействован весь арсенал средств, методов и технологий — и в этом, как мне представляется, было принципиальное отличие избирательных кампаний прошлых лет от недавних выборов, когда политтехнологи власти задействовали по сути только один прием — снятие оппонентов по суду, фактически отказавшись от всего остального.

Так что, работа над ошибками, обновление, повышение субъектности, мобилизация ресурсов — вот содержание задачника для Александра Козловского, по крайней мере, на первое время работы.

Теперь к другим темам минувшей недели. В субботу, 26 октября, в Пскове в «гайд-парке» на Четырех углах после продолжительной паузы прошла очередная акция против строительства завода «Титан-Полимер». Напомню, что в начале 2019 года на протяжении нескольких месяцев этот резонансный вопрос занимал первые строчки в общественно-политической повестке и активно использовался псковской оппозицией — как несистемной, так и представителями парламентских партий. В городе проходили митинги (на них собиралось более 500 человек вместо привычных для подобных мероприятий 100-150), был организован сбор подписей, звучали требования провести референдум. При этом мы наблюдали политизацию процесса, и это было ошибкой со стороны представителей оппозиции. Вместо того, чтобы говорить на темы, волнующие людей и заставившие их выйти на площадь, не привыкшие к такому количеству участников на своих акциях представители оппозиции спешили «утолить голод», заводили речь о том, что беспокоит их самих. Так или иначе, стало ясно, что этот вопрос не столько экологический и экономический, сколько политический. Заявления сделали многие региональные политики, и в условиях, когда властью и инвестором на стартовом этапе этой саги была откровенно провалена работа с общественным мнением, противники строительства завода сумели набрать очки на поднятом хайпе. Так было в начале года. Уже тогда наблюдателями высказывалось мнение, что это протестное движение носит стихийный характер — среди разрозненных групп не было ни общего центра управления, ни грамотных режиссеров, ни ресурсов, ни драматургии и развития сюжета. А без всего этого — протест обещал схлопнуться, сойти на нет. На мой взгляд, именно это и произошло, и очередной митинг - тому наглядное подтверждение. Я тут говорю даже не о количестве участников митинга, хотя это тоже любопытная тема.

По подсчетам журналистов, к началу субботней акции в «гайд-парке» собралось несколько десятков человек. Коммунисты (а мероприятие проходило под красными флагами, выступал первый секретарь обкома Петр Алексеенко) насчитали порядка ста. При этом участники митинга из рядов несистемной оппозиции и их сторонники настаивают на том, что участников было больше — они заявляют про 150 человек, и даже двести. Доказывая при этом, что постоянные участники митингов и есть народ.

- Это не народ.

- Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города

(Фильм «Убить дракона»)

На самом деле, численность акции, конечно же, дело десятое. Главное в том, что никакой динамики и развития сюжета нет. Митинг в эту субботу, если судить по содержанию выступлений, был фактически неотличим от акций в начале года.

Менее, чем за год, тема участия в подобных мероприятиях стала неинтересна не только горожанам, но и многим гражданским активистам. Как мне представляется, им самим сейчас интереснее выяснять отношения в Фейсбуке, искать крайних, устраивать разборки и переходить на личности, демонстрируя многочисленные обиды на кого угодно — «соскочивших» единомышленников, журналистов, горожан, которые не хотят солидаризироваться с этой публикой на публичных мероприятиях. Вот, собственно, в этом главный итог — то, к чему пришло протестное движение менее чем за год. Но в любом случае точку не ставим — будем и дальше наблюдать, что происходит вокруг этой темы.

Впрочем, протестным митингом в Пскове активность оппозиции на этой неделе не ограничивалась. Лидер Псковского «Яблока», депутат областного Собрания Лев Шлосберг работал в муниципалитетах. Он побывал в районах из так называемой «Псковской яблости» — Гдовском и Новоржевском, где ранее кандидаты от партии одержали победы на выборах.

В Новоржеве Лев Шлосберг встретился с главой района Софьей Пугачевой и ее заместителями Аркадием Васильевым (экс-кандидатом от «Яблока» на должность главы Пушкиногорского района) и Борисом Меньшаковым, а в Гдове с членами партийной фракции в районном Собрании депутатов Александром Конашенковым, Романом Мерцаловым и Надеждой Сингатулловой.

Отмечу, что сегодня, 29 октября, на сессии Гдовского районного собрания досрочно сложила полномочия председателя Юлия Сагателян. Это произошло после обращения прокуратуры и связано с нарушением теперь уже экс-председателем собрания антикоррупционного законодательства – предоставлением недостоверной декларации о доходах и имуществе. Новым председателем Гдовского районного собрания избран представитель «Единой России» Константин Тарасов.

В районы на минувшей неделе отправилось и руководство регионального отделения ЛДПР. В партии анонсировали начало работы по формированию кадрового резерва перед муниципальными выборами и с этой целью региональный координатор Артем Васильев и руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков отправились в Пыталово. Там прошла встреча с партийными активистами. Заявляется, что теперь такие встречи в районах будут проходить еженедельно — и вроде бы направление выбрано правильно, но как и прежде ЛДПР в регионе незаметно, информации о том, что происходит в партии — мало, если не сказать, что ее совсем нет. Это уж не говоря о том, что чего-то такого, яркого и неординарного, что соответствовало б статусу «партии Жириновского» - за последнее время и не припомнишь. Так что ждем.

На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.