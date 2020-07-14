Блоги / Александр Савенко

Статус: всё сложно

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.



Здравствуйте! Как известно нашим постоянным слушателям, мы в нашей программе в границах Пскова не замыкаемся, обсуждаем события и вокруг областной столицы. Вот и сегодня будем много перемещаться по политической карте Псковской области. А для начала отправляемся в Печорский район, где в минувшее воскресенье, 12 июля, завершилась первая избирательная кампания этого года. Выборный марафон был длинный — стартовал он еще по зиме, вскоре после того, как разразился резонансный скандал вокруг так называемого «матерного видео» - и глава района, единоросс Дмитрий Сопотов был вынужден уйти в отставку. С поста секретаря районного отделения «Единой России» его вышибли, членство в партии приостановили, а потом еще и уголовное дело завели.

После этого в Печорах объявили досрочные выборы. Поначалу планировали провести их в апреле, но из-за коронавируса перенесли на более поздний срок.

Кандидатов было пятеро — тут тебе и самовыдвиженец из числа местных жителей Виктор Мишин, и руководитель регионального отделения «Партии роста», экс-участник губернаторских выборов Игорь Романов; самым заметным его шагом стало анонсирование приезда в регион перед выборами однопартийца — известного музыканта Шнурова (впрочем, визит так и не состоялся). Был среди претендентов и представитель молодежной организации ЛДПР Алексей Марочкин, однако этот юный «сокол Жириновского» на победу не претендовал и лавров однопартийца - хабаровчанина Фургала ожидаемо не снискал. А еще и коммунист, первый секретарь печорского райкома Дмитрий Богатырев — правда, это сейчас он восседает в партийном офисе под портретами Сталина, а раньше баллотировался в депутаты областного Собрания от «Яблока». Вообще если говорить о партийной принадлежности кандидатов, то в Печорах тут надо ставить «статус: всё сложно».

Сергей Тарасик

Вот и пятый участник избирательной кампании, с самого начала записанный в фавориты, Сергей Тарасик в прежние времена баллотировался как кандидат от «Справедливой России». И не сказать, чтоб безуспешно. Скажем, на предыдущих выборах главы, когда победил единоросс Сопотов, эсер Тарасик стал вторым — получил почти 35 процентов голосов. То есть очевидно, что человек в районе известный и даже популярный. Это, собственно, и предопределило развитие событий перед стартом кампании. «Единая Россия» «перехватила» господина Тарасика, сделав предложение из разряда тех, от которых не принято отказываться.

- Оставайся, мальчик, с нами — будешь нашим королем (мультфильм «В синем море, в белой пене»).

После чего господина Тарасика повели на выборы — в статусе помощника губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С учетом уже обозначенного мной состава участников кампании говорить о какой-то сверхострой конкуренции не приходилось. Уж что-что, а побеждать в таких условиях партия власти научилась. Так что завоевание кандидатом от «Единой России» первого места представлялось делом техники.

И поэтому говорить о победе и 65 процентах голосов «за» Тарасика, как о каком-то серхдостижении «медведей», я бы не стал.

Как не стал бы сейчас, не дожидаясь сентябрьских выборов, делать выводы о том, что «Единая Россия» в Псковской области мобилизовалась и извлекла уроки из прошлогодней неудачи, а я напомню, что год назад партия проиграла в половине муниципалитетов, где проводились выборы глав. В результате чего руководителями Дновского, Новоржевского и Пустошкинского районов стали кандидаты от «Яблока». Учитывая, что 2017-м кандидаты от этой партии праздновали победу в Гдове и Плюссе, у моих коллег — политических журналистов появились основания говорить о так называемой «яблочной аномалии».

Лев Шлосберг с Юрием Павловым и Виталием Аршиновым, избранными главами районов в 2017 году

Особо следует сказать о тактике, когда кандидатами от «Яблока» в большинстве районов становились не члены партии, а просто известные и активные местные жители, которые, может быть, и не разделяют взглядов политической организации, но находятся в оппозиции к местному руководству. Эти люди оказались не востребованы партией власти, не в обойме, можно сказать, за бортом — причем, не по каким-то принципиальным идеологическим причинам, а зачастую из-за конфликтов с районными элитами. При этом они проявляли активность в общественно-политической жизни и были готовы участвовать в выборах. То есть: могли бы баллотироваться и от другой партии, но - не получилось. А тут «Яблоко» предлагает такой электоральный лифт — почему бы не воспользоваться?

Подбирать таких людей стало привычной тактикой руководителя Псковского регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга.

Как итог, известные в своих муниципальных образованиях люди достойно представили партию на выборах, добились победы, «уделали» единороссов - и «взяли» за пару лет аж 5 районов. Технология представлялась крутой и вначале приносила результат, Лев Шлосберг снимал сливки и использовал успехи в муниципальных образованиях Псковской области для усиления позиций внутри партии. Такое достижение было особенно важно перед выборами председателя «Яблока» в декабре 2019-го. Однако тут следует понимать: завоевание партией власти снизу, которое представлялось бы абсолютно логичным где-нибудь в странах западной демократии (там так всё и происходит), в России не срабатывает. У нас система или поглотит главу, избранного от оппозиции, или раздавит его. Победить-то на выборах можно, управлять — нельзя. Примеров тому немало — как в целом по России, так и в нашей области, и к этой теме мы сегодня еще вернемся.

Лев Шлосберг с Юрием Павловым и Виталием Аршиновым. Год 2020-й

Вот и история яблочных глав в Псковской области показала: победить на выборах — это одно, а работать в условиях пресловутой вертикали власти — совсем другое. Напомню, в 2018-м глава Плюсского района Виталий Аршинов, выдвинутый партией на губернаторские выборы, неожиданно (после встречи в Доме Советов) принял решение сойти с дистанции и, что называется, поставил соратников перед фактом.

Вскоре наблюдатели заговорили о том, что яблочные главы дрейфуют в сторону власти, однако это категорически опровергалось руководством псковского «Яблока». Кстати, в свое время бывший глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, избранный при поддержке этой партии, пошел на праймериз «Единой России» — и яблочники заявляли: мол, его заставили. Хотя - как можно заставить?.. А в начале этого года стало известно, что избранный от «Яблока» глава Дновского района Михаил Шауркин намерен вступить в ряды сторонников «Единой России». Интересно, что его коллега — также избранный от «Яблока» глава Гдовского района Юрий Павлов публично прокомментировал этот шаг и отнесся к нему с пониманием. Мол, «Шауркина я понимаю, видимо, были у него причины. Каждый сам решает», - сказал Павлов и, как сумел, объяснил существующую властную модель: «Однопартийная система все равно у нас существует, все финансовые ресурсы все равно идут в зависимости от партии». Как говаривал Чебурашка, «мы строили, строили — и наконец построили. Ура!»

В полном соответствии с нашими прогнозами, вслед за Шауркиным под знамена партии власти ушел и сам гдовский глава. На минувшей неделе стало известно, что Юрий Павлов стал членом ЕР. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове эту информацию озвучил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Районные главы уходят один за другим — партия несет репутационные потери.

Впрочем, не она — первая. Лет десять назад через это прошло псковское отделение «Справедливой России», когда кандидаты от партии, став главами Гдовского, Новоржевского и Пушкиногорского районов, очень быстро переметнулись под знамена «Единой России». И в дальнейшем лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак, когда его спрашивали, собирается ли партия участвовать в будущем в выборах муниципальных глав, стал неизменно отвечать в том духе, что смысла искать проходных кандидатов, топить за них и вкладываться в избирательную кампанию - нет, ибо победив, они вскоре всё равно уйдут в ЕР. Так что удивляться тут нечему. Как говорят французы, се ля ви - такова жизнь.

Ну а Михаил Шауркин на минувшей неделе встречался с губернатором, получил от главы области заверения в дальнейшей поддержке и положительную оценку работы — это касается и реализации нацпроектов в Дновском районе, и борьбы с распространением коронавируса.

Глава Дновского района Михаил Шауркин в кабинете губернатора

Теперь вернусь к разговору о представителях оппозиции, избранных в других регионах. В центре внимания сейчас - хабаровский губернатор Сергей Фургал, фамилию которого теперь знает вся страна. Он избрался от ЛДПР — партии вполне себе системной, однако при этом занял независимую позицию. Что с ним произошло на минувшей неделе — общеизвестно: задержали, этапировали в Москву, подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004—2005 годах.

«Дело Фургала» - это, безусловно, сигнал всей системе. Как считают политологи, арест хабаровского губернатора может радикализовать системную оппозицию. Не так давно в отставку отправили иркутского губернатора-коммуниста Левченко, теперь — арестован губернатор от ЛДПР. Существует вероятность, что это оттолкнет системные партии в более радикальное поле, так как согласие «играть по правилам» не дает им даже минимальных гарантий, считают эксперты. Как эмоционально высказался по поводу задержания однопартийца Владимир Жириновский, «вам Конституция нужна - мы вам дали ее, а вы нам наручники на руки надеваете». Хотя, может быть, для системной оппозиции, с которой власти раньше считались, всё еще и хуже — и ее ожидает выживание с политического поля.

Как считает известный публицист, главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков, многие традиционные партии потеряли для Кремля всякое значение.

«Коммунистическая партия и ЛДПР Владимира Жириновского — тому пример. Традиционные, официальные думские партии Кремлю больше не нужны», - заявил он в интервью журналу The National Interest. Всё это надо четко понимать, в том числе псковским коммунистам и либерал-демократам: сегодня вы ходите на поклон в Дом Советов, но в случае чего — кончиться всё может плохо. При этом есть риск оказаться еще между молотом и наковальней, имею в виду здесь московское партийное руководство с его новыми установками и региональную власть.

Кстати говоря, на днях в этой студии мы разговаривали с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко — и я расспрашивал гостя, что происходит у местных коммунистов, как они собираются претворять в жизнь решения недавнего пленума ЦК. Вы-то может, об этом партийном онлайн-форуме и не знаете, а для коммунистов — поворотный момент и историческое событие. По крайней мере, так считает Геннадий Зюганов. Говорит, наступила новая политическая реальность — и пора действовать. А федеральные СМИ после его доклада выдают заголовки вроде такого: Зюганов объявил электоральную войну Кремлю. Дескать, лидер КПРФ призывает коммунистов к радикализации и отъему у партии власти голосов ее сторонников — ядра электоральной базы.

Правда, для этого коммунистам потребуется, как тем мышкам из известного анекдота, стать ежиками.

И еще для такого усиления позиций, разумеется, нужны деньги и кадры. А на вопрос, откуда они возьмутся, московское руководство партии ответа не дает. И допресурсов не выделяет. Был бы на месте псковских коммунистов господин Шлосберг, он бы уже замутил очередную фандрайзинговую схему — и сам решил бы вопрос. Но в Псковском обкоме КПРФ нет Шлосбергов. И Бениаминовых тоже нет — это когда-то в псковском обкоме был такой деятельный активист — помощник депутата Никитина. Запомнился Бениаминов тем, что в начале нулевых залазил вначале на псковский Дом Советов, а потом и на здание парламента в Москве - и водружал там красный флаг. И вообще мыслил по-другому, по-современному. Но теперь он производит «радужное» мороженое — и отвечает Лаховой на какие-то надуманные обвинения в гей-пропаганде.

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А в псковском обкоме — другие люди, которые призывами и установками на перемены, похоже, не прониклись. А может, просто подобное слышали сто раз — так что отрапортовать в духе «перестроились досрочно» смогут, а вот реально объявить электоральную войну кому-то, тем более при сложившихся взаимоотношениях с региональной властью, — вряд ли.

На этом на сегодня всё. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.