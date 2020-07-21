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Что мешает плохим танцорам

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Минувшая неделя располагает к тому, чтобы, вопреки традиции, начать обзор не с наших, псковских дел, а с федеральной повестки, именно - с эха хабаровских событий. Ибо, как выражаются обозреватели и комментаторы, центр политической жизни сместился на Дальний Восток. Там жизнь бьет ключом, всё кипит, и после ареста губернатора-элдэпээровца Фургала не прекращаются выступления местных жителей. Понятно, что Кремль оказался в непростой ситуации, перед серьезным вызовом, и как события будут развиваться дальше — с уверенностью не скажет никто. При этом представители различных политических сил, даже далеко за пределами Дальневосточного федерального округа — прежде всего, в столицах, пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах, что-то с этого получить — и делают далекоидущие прогнозы, на все лады обыгрывая рожденное Вольфовичем определение: дескать, впереди хабаровизация всей страны. Правда, что это за счастье такое — каждый, по-гайдаровски, понимает по-своему, и вообще с реальностью (если иметь в виду жизнь регионов) всё это, по крайней мере, пока имеет малого общего. Как бы кому-то этого ни хотелось, на другие части страны процесс не перекинулся, массами не овладел, если кто в регионах, вроде Псковской области, и следит внимательно за происходящим, делая какие-то комментарии, то в основном представители политической, а вернее все-таки сказать околополитической тусовки — все эти неуловимые джо, которых никто не ловит: авторы анонимных телеграм-каналов, завсегдатаи социальных сетей, несистемщики-участники разного рода протестных акций.

Вот тут да — все знатоки: полагаю, еще вчера с трудом находили тот Хабаровск — нет, не на пятитысячной купюре - на карте страны, и вообще ни в зуб ногой, что там за Уралом происходит, никогда там не были и знают разве что из интернета. Но сейчас всё знают-понимают — и про дальневосточный менталитет, и про глубинную природу происходящих там выступлений, и про сценарии развития событий.

Чего тут только не услышишь, и всё с подгонкой под заранее известный ответ — говорю ж, такие знатоки-знатоки. Смешно, честное слово. Ну, ребята, давайте еще со знанием дела поговорим про отправленного Путиным в Хабаровск депутата Госдумы, а теперь врио губернатора Михаила Дегтярева и оценим его деловые качества на том основании, что года три назад сей верный государственный муж в качестве председателя думского комитета по физкультуре и спорту приезжал в Псковскую область. Дегтярев проводил на островской лыжной базе какое-то выездное совещание, а перед этим в ледовом дворце Пскова делал символическое вбрасывание в матче между хоккейной командой администрации области, ведомой тогда еще капитаном-губернатором Турчаком, и клубом московских артистов, который, помнится, почему-то усилили вице-губернатором Жаворонковым.

Как водится, товарищеская игра закончилась вничью, ожидаемо победила дружба — вот за этим спортивным праздником наблюдал господин Дегтярев и говорил всякие добрые слова в адрес псковичей. Я это к тому, что оснований делать какие-то выводы, исходя из этого эпизода — ну ровно столько же, сколько и для всех иных умозаключений о «Деле Фургала» и его последствиях, когда глядишь из провинции и ничегошеньки не знаешь.

Хотя — когда оно у нас по-другому бывает?! Вот сейчас все обсуждают, так сказать, триединый день голосования. Напомню, Госдума принимает закон, позволяющий по примеру прошедшего голосования по поправкам в Конституцию проводить выборы в течение трех дней.

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Вносимые поправки сделают возможным голосование вне помещения для голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и иных местах) — эта практика также применялась во время недавнего плебисцита и была раскритикована рядом наблюдателей. А с предложением распространить опыт многодневного голосования на выборы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Центризбиркома Элла Памфилова. В нынешнем году региональные выборы, видимо, пройдут в обычном порядке — в один день. А новый порядок может коснуться единого дня голосования в 2021 году, когда по графику должны состояться очередные выборы в Госдуму. Тогда же пройдут и выборы депутатов Псковского областного Собрания. И вот по поводу этого изменения звучат вопли и стенания (мол, «всё пропало, всё пропало») и делаются заявления, что, де, открываются широкие горизонты для разного рода нарушений избирательного законодательства, и вообще всё это нечестно — в интересах партии власти. Ну да, а то сейчас у нас всё идеально - и выборы конкурентнее не бывает. Хочу быть правильно понятым: не то, что бы я за трехдневные выборы, просто не нравится всё это лицемерие и попытки некоторых деятелей загодя найти оправдание будущим неудачам. Как там? Кто хочет добиться результата — ищет возможность сделать, кто не хочет — ищет причины не делать. Выходя на выборы, надо понимать, что это политическая борьба, никто создавать режим наибольшего благоприятствования оппонентам, естественно, не будет, надо учиться выигрывать, играя по тем правилам, которые установлены.

Как показывает практика — причем, какая-угодно, московская, хабаровская, псковская и т. д. — если действовать грамотно, реально работать, то и против лома есть приемы.

Преимущества одних в виде пресловутого административного ресурса перебиваются другими козырными картами, которые находятся в руках оппонентов власти. Главное тут — не то, сколько дней продолжается голосование, проходит ли оно исключительно на участках или еще и на пеньках и уметь, а то, насколько грамотно и эффективно работают участники процесса. Как говаривал еще Остап Бендер, обращаясь к жителям Васюков:

- Одни из вас играют хорошо, другие плохо, и никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый из вас ежедневно, ежечасно, ежеминутно не будет тренироваться в шашки. В шахматы (кинофильм «12 стульев»)

Вот об этом надо помнить, участвуя в избирательных кампаниях. А вообще всё течет, всё изменяется. Кстати говоря, на прошлой неделе по итогам голосования депутатов Псковского областного Собрания в Избирательном Кодексе региона появилась норма о возможности голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Но это дело будущего, а на повестке сентябрьские муниципальных выборы. Напомню, по результатам единого голосования в Псковской области будет избрано более тысячи депутатов различного уровня. Времени остается всё меньше - и в последние недели мы наблюдаем, как партии одна за другой вступают в кампанию. Несмотря на летний сезон, парламентские каникулы и прочие обстоятельства, всем надо готовиться. В нашей программе мы уже говорили и о «Единой России» с ее праймериз по определению кандидатов, и об ЛДПР, которая, естественно, хочет распространить хабаровскую практику на всю страну — в том смысле что «соколы жириновского» заявляют о намерении вытеснить единороссов из органов власти и местного самоуправления. Пришел черед справедливороссов. В субботу, 18 июля, Псковское региональное отделение партии проводило конференцию — и по ее итогам отправило на выборы более 220 человек. Как считает лидер эсеров Олег Брячак, это будет «лучший результат среди оппозиции».

Возможно, и так, но пока еще не выдвинули кандидатов яблочники и коммунисты. Это произойдет в ближайшие дни, что касается КПРФ — то первый этап конференции, на котором будут выдвигать кандидатов, запланирован на среду, 22 июля. А на прошлой неделе псковские коммунисты проводили заседание бюро обкома. По вопросу участия в выборной кампании в органы МСУ выступал первый секретарь Петр Алексеенко. По его словам, большинство районных комитетов подошли к подбору кандидатов ответственно и представили информацию о кандидатах.

При этом почти треть (!) районных комитетов партии по состоянию на 15 июля еще не представили списки кандидатов в депутаты для согласования кандидатур.

Местным отделениям КПРФ поручено активизировать работу по подбору и выдвижению кандидатов до предстоящей конференции. То есть очевидно, что коммунисты, во-первых, запаздывают, а во-вторых, как уже очевидно, пропускают самую статусную сентябрьскую кампанию — по выборам главы Себежского района. О том, что КПРФ не будет выставлять там своего кандидата, ранее заявил тот же товарищ Алексеенко. При этом в качестве самовыдвиженца на выборы идет глава администрации одного из сельских поселений Виктор Лапшин — тот самый Лапшин, которого год назад коммунисты выдвигали на выборах главы Пустошкинского района. Напомню, что до дня голосования он не дошел — сняли по решению суда. Ну и ранее Лапшин представлял коммунистов на муниципальных выборах. Теперь идет как самовыдвиженец — и в этом качестве будет противостоять действующему главе — единороссу Леониду Курсенкову. Кроме того, в кампании участвуют координатор ЛДПР Алексей Харлашин, самовыдвиженец — охранник Андрей Иванов и региональный руководитель «Партии Роста», экс-кандидат на пост губернатора Псковской области Игорь Романов, который, похоже, решил участвовать едва ли не во всех избирательных кампаниях на территории региона. Правда, особого успеха всё это не приносит. Вот и по итогам недавно завершившейся кампании в Печорском районе господин Романов занял предпоследнее четвертое место, набрав менее трех процентов голосов. Победил там, как известно, Сергей Тарасик, в этот раз представлявший «Единую Россию», а ранее выступавший под флагом «Справедливой России». Вторым в Печорах стал секретарь райкома КПРФ, в прошлом кандидат в депутаты областного Собрания от «Яблока» Дмитрий Богатырев. В общем, всё тут достаточно запутано с партийными переходами и связями между различными политическими объединениями.

Интересно, что постановлением бюро обкома КПРФ итоги выборов главы Печорского района признаны удовлетворительными, а комитету райкома поручено использовать наработанный опыт для проведения сентябрьских выборов. И тут следует напомнить, что самым заметным эпизодом в печорской кампании коммунистов стало привлечение ими наблюдателей от «Голоса» и некой питерской организации, участники которой известны своими либеральными взглядами. И приедь они в район Псковской области по линии того же «Яблока» - никто бы особо не удивился, тем более с подобным мы уже сталкивались в муниципалитетах, по итогам выборов ставших «яблочной аномалией». Но — тут КПРФ! Наблюдатели от партийного кандидата - первого секретаря райкома Богатырева.

Всё это дало наблюдателям основания строить предположения, что коммунисты и яблочники как-то спелись перед выборами, договорились о каких-то совместных действиях, координации работы, возможно, даже поделили районы.

Напомню, что на выборах в Печорах псковское «Яблоко» кандидата не выдвигало. Коммунисты не выдвигают своего в Себеже, правда, самовыдвиженцем идет тот самый Лапшин. Выдвинет ли «Яблоко» своего кандидата — станет известно в ближайшие дни. По идее, вроде бы должно: все-таки район для руководителя регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга — по многим причинам особенный еще с восьмидесятых: в то время будущий партийный лидер работал воспитателем и учителем в Себежском специальном профессионально-техническом училище № 1 для старших юношей-правонарушителей. Так что ждем - список своих кандидатов «Яблоко» объявит совсем скоро, и сами выборы — не за горами, до дня голосования остается меньше двух месяцев. Радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковская Лента Новостей продолжат внимательно следить за развитием событий и будут держать вас в курсе происходящего.

На этом всё на сегодня. До встречи через неделю, в следующий вторник. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.