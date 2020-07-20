Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней, сообщает «Интерфакс».

За принятие законопроекта выступили 344 депутата, против оказался 51 парламентарий. Фракция ЛДПР изменила свою позицию - при голосовании во втором чтении она воздержалась, а во вторник, 21 июля, выступила «за», пишет «Лента.ру».

Проект закона был внесен в Госдуму в 2012 году, его инициатор - занимавший на тот момент должность президента России Дмитрий Медведев.

Согласно инициативе, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Кроме того, партии могут менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы. В таком случае досрочное голосование не проводится, а открепиться для голосования по месту пребывания нельзя. Также участки могут располагаться вне помещения для голосования.