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Блоги / Александр Савенко

То, что доктор прописал

12.10.2021 14:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Центральные темы этого выпуска. 

Ковид-вопросы псковичей и ответы губернатора Михаила Ведерникова. Из-за чего пересмотрели ограничения? Зачем вводят кьюар-коды? И будет ли локдаун? 
Подтверждение статуса. Сенатор от Псковской области Андрей Турчак сохранил пост первого вице-спикера Совета Федерации. 
О государстве, обществе и масс-медиа. Разговоры с нобелевским лауреатом - журналистом Дмитрием Муратовым. 

Как вы, наверное, уже знаете, в конце минувшей недели в Псковской области пересмотрели антиковидные ограничения. Эта тема интересует всех - так что, как и в предыдущем выпуске программы, мы начинаем с темы пандемии. Ситуация с заболеваемостью тревожная, сообщения тут напоминают сводки с фронта: каждый день - новые жертвы, госпитализированные, а решения о том, как с этим бороться, принимает штаб - в целом, динамика отрицательная и продолжает ухудшаться. Так сейчас практически везде. Власти в регионах борются с этим как умеют. И по-прежнему стараются найти баланс - с одной стороны, принять меры для сохранения здоровья людей, с другой стороны - сохранить экономику. В Пскове в конце октября ужесточили ковидные ограничения - как объяснил намедни губернатор Михаил Ведерников, это было «время шоковой терапии» - дескать, нужно было разорвать цепочки заражений, сбить динамику распространения инфекции и напомнить всем о необходимости следовать противовирусным регламентам. Всё это в условиях, когда система здравоохранения перегружена, а количество заболевших, в том числе тяжело, постоянно растет, о чем и говорил глава области. 

Михаил Ведерников: Такие показатели в прошлом году неизбежно привели бы к введению локдауна на территории региона, но сейчас у нас уже есть опыт противодействия пандемии. Кроме того, сформировалась определенная прослойка переболевших и вакцинированных.  Поэтому необходимости в таких крайних шагах нет, пока. 

Зато есть необходимость в других мерах. На текущую неделю остаются под запретом очные занятия в организациях допобразования - за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек. При этом дистанционка в школах отменена - дети вернулись за парты. В ближайшее время будут проверять и наказывать за несоблюдение предписанного. В учреждениях культуры как пропуск на массовые мероприятия вводятся QR-коды. С 1 ноября это требование будет распространяться и на другие сферы, в том числе общепит, бассейны, досуговые и фитнес-организации. Запланированные спортивные мероприятия могут проходить только без зрителей. Среди послаблений: отмена самоизоляции для людей 65+ с прививкой. Однако, доля подлежащих вакцинации медиков, учителей и лиц иных категорий сферы «человек-человек» теперь уже должна быть не 60, а 80%. Более подробный список категорий, подлежащих вакцинации, можно посмотреть в указе губернатора. В общем, вводить локдаун оснований нет - по крайней мере, в настоящее время. Так считают власти, ориентируясь на позицию санитарных врачей. Повторюсь: о сути этих мер губернатор рассказал вначале на заседании оперштаба, а затем и в своем традиционном обращении в инстаграме. Оно было полностью посвящено ковидной теме. Временами губернатор напоминал если уж не практикующего доктора, то, по крайней мере, руководителя медицинского учреждения или лектора. Разъяснял, убеждал, давал ответы на вопросы - мол, говорят то-то и то-то - отвечаю. 

Михаил Ведерников: Говорят, что после вакцины люди, наоборот, чаще заболевают коронавирусом. Или другая версия: путем вакцинации людей массово заражают ковидом. Или совсем криминальная стадия такой мысли: при помощи вакцинации проводится масштабная «чистка» населения планеты.  Короткий ответ: всё это, конечно, не соответствует действительности. Если же чуть подробнее: вакцина не является гарантией, что человек не заболеет коронавирусом, она с очень высокой долей вероятности убережет вас от летального исхода и тяжелых форм заболевания. Заразиться ковидом от прививки технически невозможно. 

Короче, теперь - обновленный комплекс ограничений, рейды, проверки, кьюар-коды. Посмотрим, что из этого выйдет и как ситуация будет развиваться дальше. 

Теперь к политическим новостям недели. Сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации. Напомню, что на сентябрьских выборах экс-губернатор входил в пятерку лидеров списка партии «Единая Россия» под №2 на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Став депутатом, Андрей Турчак был в третий раз избран представителем регионального парламента в Совете Федерации, ну, а теперь подтвердили полномочия первого заместителя председателя сената. Фиксируем сохранение статуса, и это при том, что прогнозов относительно перспектив единоросса в СМИ и политических телеграм-каналах высказывалось немало. Одни тут предрекали, что после сентябрьских выборов его могут «снести», другие, наоборот, прогнозировали восхождение и новый ответственный пост, в частности, говорили о кресле губернатора Санкт-Петербурга. Так или иначе, тут без изменений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Андрей Турчак. Фото: пресс-служба Совета Федерации, council.gov.ru

Отмечу, что ориентировочно в ноябре пройдет третий этап съезда «Единой России» - как ранее заявлял секретарь генсовета, на съезде могут быть приняты решения по ротации руководящего состава партии.  Между тем, член команды Турчака - руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Борисов, ставший депутатом Госдумы от Псковской области, избран заместителем руководителя фракции «Единой России».

Депутат Государственной Думы Александр Борисов. Фото: пресс-служба Государственной Думы, duma.gov.ru

Что, кстати говоря, обеспечило ему максимально высокий балл - плюс пять в свежем рейтинге политической активности от штатного комментатора ПЛН Господина Рейтингомера. На другом полюсе рейтинга оказались Александр Голышев, покинувший пост директора Псково-Изборского музея-заповедника, и Александр Патенко - руководитель псковского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Причина включения последнего в рейтинг очевидна - псковский филиал академии ликвидируют. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Собственно, свежее обозрение Господина Рейтингомера на сайте ПЛН и называется «Операция "Ликвидация"».  

 
И еще об одной обсуждаемой новости недели. Нобелевская премия мира в этом году присуждена известному журналисту, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Нобелевский комитет решил присудить премию - тут процитирую - за «усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».
Принятое решение стало большой неожиданностью, вызвало бурное обсуждение (в том числе в псковской околополитической тусовке), у части либеральной публики это решение вызвало явное неприятие - главная претензия, почему нобелевку дали Муратову, а не Навальному. Вместе с тем в адрес главного ньюсмейкера недели последовало множество поздравлений, по сообщениям СМИ, редактора, мягко говоря, не вызывающей у власти положительных эмоций газеты поздравили замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отметивший, что Муратов «привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка» (конец цитаты).
 
Дмитрий Муратов в Общественном пресс-центре ПЛН. 2015 год 
 
К сказанному добавлю, что Дмитрий Муратов неоднократно бывал в Псковской области, принимал участие в круглом столе в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и в прямых эфирах нашей радиостанции. В последний раз - пару лет назад, в 2019-м. Говорили о свободе слова, положении российских СМИ и журналистов. Как мне кажется, сказанное господином Муратовым не потеряло актуальности - так что предлагаю послушать фрагменты того интервью двухгодичной давности в эфире радо «Эхо Москвы» в Пскове. 

Александр Савенко: У нас в студии, можно сказать, мэтр журналистики...

Дмитрий Муратов: Ой, Саша! Метр восемьдесят шесть в журналистике. 

Александр Савенко: … будем говорить о том, что происходит. Вспоминаю ваш предыдущий приезд в наш регион, это было в январе 2015-го — и тогда проходил круглый стол на тему свободы слова, положения российских СМИ, говорили о том, как жить, как работать и оставаться верным профессии. Прошли годы — по вашему мнению, как меняется наша страна, общество, а вместе с ними и журналистика, что с ними происходит, каков диагноз и каков прогноз?

Дмитрий Муратов: - Мне кажется, что свободная журналистика утекает из Москвы и она остается в различных регионах страны... Вот это первая тенденция, которую я вижу. Вторая заключается в том, что принято несколько десятков подзаконных актов и законов, которые ограничивают любыми способами свободу прессы... 

Сам смысл интернета выветривается — просто идет на хрен, просто сам смысл интернета, как сети свободного обмена идеями, словами мыслями, да даже и нападками — в жизни же это тоже есть, жизнь же уже ничем от интернета не отличается...

Смартфон стал сильнее Останкинской башни — и вот это очень важное явление, его просто надо заметить. Ничего уже больше не проходит. Что раньше чиновники меньше хамили? Я думаю, что нет, Саша, но просто теперь они отфиксированы — и у государства в руках всё: энергетика, железная дорога, граница, войска, но репутацией своей государство уже не владеет — и формирует свою репутацию уже не оно. А формирует его общественное мнение, и это тоже очень важный момент для всех нас, занимающихся медиа.

Александр Савенко: Достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что мерилом журналистской деятельности у нас становится либо умение изысканно, виртуозно облизать действующую власть, либо так же мастерски плюнуть в нее. И мы задаемся вопросом: журналистика ли это в принципе - или пропаганда?

Дмитрий Муратов: Да, хороший вопрос.

Александр Савенко: Можете ли вы четко сформулировать, где тут, собственно, журналистика, а где пропаганда?

Дмитрий Муратов: Саша, я не смогу четко сформулировать, но коротко поразмышлять смогу. Что я говорил в студии в 2015-м, и что говорю сейчас: они работают на государство. В принципе это невозможное положение дел. Ведь смысл журналистики — это обслуживать интересы общества, даже защищать общество от государства очень часто. А журналисты обслуживают и защищают в большинстве своем государство, потому что в основном  - а то, что касается регионов, это почти сто процентов, что касается Москвы - во многом,  аффилированы с государством и государственным бюджетом. Те, у кого нет государственного бюджета, они, конечно, более свободны в этом.

Однако хайп и тренд на поимку хайпа таков, что всё время надо увеличивать степень эмоциональности — и это приводит к несколько иным жанрам. А я очень люблю жанр расследований и исследований, для меня они являются самыми дорогими...

Я счастливый человек. У меня, как сказала Оля Боброва, заместитель главного редактора «Новой газеты», у нас самая счастливая работа. Она опасна, очень нервная, она не приносит здоровья, не продляет жизнь, не дает много денег. Но ты всё время можешь видеть изменения, которые достигаются с помощью твоей работы. Это вранье, что газета пишет, или интернет пишет - и ничего не происходит. Еще как происходит! 

Вот на этой, жизнеутверждающей для масс-медиа ноте, предлагаю поставить сегодня точку. Это было мнение журналиста, лауреата нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, высказанное в эфире нашей радиостанции.

Программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко прощается с вами до следующей недели. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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