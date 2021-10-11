Политика

Операция «Ликвидация»

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение общественно-политической жизни региона за неделю.

Как обычно по понедельникам, свои крайне субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Александр Голышев

Доктор культурологии Александр Голышев уволен с должности директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Напомню, что этому предшествовала серия скандалов, в том числе связанных с перемещением коллекции уникальных псковских икон. Руководителем объединенного музея экс-начальник областного комитета по культуре работал с июля 2019 года.

-4 Александр Патенко

Директор псковского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) впервые попадает в наш еженедельный рейтинг. И, увы, повод отнюдь не радостный. Филиал академии ликвидируют. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечу, что образовательное учреждение было образовано почти тридцать лет назад, еще в 1993-м.

Смотрите также Псковский филиал РАНХиГС будет ликвидирован

-3 Денис Сачков

Главный врач Псковской станции скорой помощи получает оценку со знаком минус в связи с резонансной историей, точку в которой поставила прокуратура. «Око государево» признало незаконными 27 приказов руководителя организации и восстановила права, ни много ни мало, 139 сотрудников станции скорой помощи, отстраненных от работы из-за отказа прививаться от коронавируса.

Смотрите также Более 100 сотрудников псковского медучреждения незаконно отстранили от работы за отказ вакцинироваться

-2 Николай Околеснов

Начальник областного управления Министерства юстиции подвергся в социальных сетях и телеграм-каналах атаке со стороны представителей несистемной оппозиции. Причина - в решениях Минюста о признании граждан «СМИ-инагентами». Как считают местные оппозиционеры, законных оснований для этого нет - и поэтому вызывают главу ведомства на публичный разговор. О какой-либо реакции «ответчика» до настоящего времени неизвестно, да и, будем реалистами, вряд ли она последует.

-1 Всеволод Козловский

Экс-депутат областного Собрания удостаивается оценки со знаком минус за очередной нелепый комментарий в соцсетях. Ранее великолукский политик получил в общем-то стандартный ответ на свое обращение в правоохранительные органы — при этом попытался выдать присланную бумагу чуть ли не за «бомбу». Более того, в присущей ему манере Всеволод Козловский привычно погрозил в сторону великолукских властей: мол, думали, что после выборов я «спекусь», но не на того напали — ждите от меня новых подробностей. Ну а «корочки» депутата подождут, заключил бывший региональный парламентарий.

0 Светлана Мельникова

Заслуженный работник культуры РФ назначена руководителем Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Светлана Мельникова уже встретилась с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым и получила от него напутствие. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что приход в объединенный музей человека со стороны - это, скорее, положительный момент. Ведь не секрет, что внутри коллектива существуют многочисленные, противостоящие друг другу группы. Посмотрим, что будет дальше — не «съедят» ли новую руководительницу музейные работники и представители культурной общественности.

К сказанному добавлю, что Псково-Изборский музей-заповедник - третье по счету учреждение культуры, которое возглавит госпожа Мельникова. До этого она стояла во главе Владимиро-Суздальского музея-заповедника - с 2010 по 2016 годы и с 2018 по 2021 годы. Между этими сроками она возглавляла Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму. Любопытно, что в этот же период руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника был Игорь Конышев, в свое время работавший на выборах в Псковской области в команде экс-губернатора Евгения Михайлова.

+1 Елена Полонская

Глава Пскова представила город на юбилейной, десятой по счету, встрече городов-побратимов Беларуси и России.

В рамках поездки в соседнее государство Елена Полонская была назначена вице-президентом международной ассоциации «Породненные города».

Главой этой организации является губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Смотрите также Глава Пскова назначена вице-президентом международной ассоциации породненных городов

+2 Владимир Зубов

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области получает оценку со знаком плюс за четкую публичную позицию по вопросу введения QR-кодов. По его мнению, данная мера в маленьких городах не может принести позитивный результат.

К сказанному господином Зубовым можно относиться как угодно, но, в любом случае, заслуживает уважения смелая и внятная позиция по актуальному вопросу, волнующему десятки тысяч людей.

Смотрите также Владимир Зубов раскритиковал идею введения QR-кодов в маленьких городах

+3 Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике награждена высшим знаком отличия СФ - почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Награду Елене Бибиковой вручила спикер Валентина Матвиенко.

Смотрите также Сенатор Елена Бибикова удостоилась высшей награды Совета Федерации

+4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области, член КПРФ выступил в защиту малого бизнеса и дал интервью одному из наиболее влиятельных российских СМИ - РБК. В ходе беседы он прямо высказался на тему возможного введения локдауна, что, по мнению Мурылева, станет для бизнеса шоком — ведь никаких субсидий и программ поддержки нет.

Кроме того, омбудсмен выступил с большим докладом на заседании регионального совета по инвестициям, на котором обсуждали снижение уровня административного давления на бизнес в Псковской области.

Смотрите также Снижение уровня административного давления на бизнес обсудили в Псковской области

+5 Александр Борисов

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», избранный депутатом Государственной Думы от Псковской области, стал заместителем руководителя фракции ЕР в нижней палате парламента.

Решение о создании фракции «Единой России» в Госдуме было принято на первом организационном собрании 7 октября. Возглавил ее замсекретаря Генсовета «Единой России» Владимир Васильев.

Отмечу, что на протяжение многих лет Александр Борисов входит в команду экс-губернатора Псковской области, секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, который на минувшей неделе был вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура: Алексей Меринов, «Московский комсомолец»