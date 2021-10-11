Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Вечевой орден» первый во всём
рейдерский захват
Время платить по счетам
Узловой город ЛОНГРИД
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
псков лучший кофе
Правила безопасности с газовым оборудованием
Стоять на месте Если вы потерялись
как стать завучем
Грибная лихорадка Безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 11.10.2021 23:580 Операция «Ликвидация» 11.10.2021 23:580 Операция «Ликвидация» 11.10.2021 16:371 Анастасия Повторейко о новых вызовах и первостепенных задачах 11.10.2021 16:130 «Справедливая Россия — За правду» примет Анатолия Вассермана во фракцию 09.10.2021 14:020 Александр Братчиков о пользе парламентского часа и планировании бюджета региона 08.10.2021 23:583 Михаил Ведерников встретился с Николаем Козловским
 
 
 
Самое популярное 10.10.2021 19:018 Молодой человек упал с моста Александра Невского в Пскове 10.10.2021 17:336 Девочка спрыгнула с Ольгинского моста в Пскове 09.10.2021 20:4411 Доктор Мясников назвал причину попадания привитых от COVID-19 в реанимацию 11.10.2021 16:207 При спасении тонущего ребенка в Пскове у полицейского отказала нога 11.10.2021 16:426 200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Операция «Ликвидация»

11.10.2021 23:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение общественно-политической жизни региона за неделю.

 

Как обычно по понедельникам, свои крайне субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Александр Голышев

Доктор культурологии Александр Голышев уволен с должности директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Напомню, что этому предшествовала серия скандалов, в том числе связанных с перемещением коллекции уникальных псковских икон. Руководителем объединенного музея экс-начальник областного комитета по культуре работал с июля 2019 года. 

-4 Александр Патенко

Директор псковского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) впервые попадает в наш еженедельный рейтинг. И, увы, повод отнюдь не радостный. Филиал академии ликвидируют. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечу, что образовательное учреждение было образовано почти тридцать лет назад, еще в 1993-м.

-3 Денис Сачков

Главный врач Псковской станции скорой помощи получает оценку со знаком минус в связи с резонансной историей, точку в которой поставила прокуратура. «Око государево» признало незаконными 27 приказов руководителя организации и восстановила права, ни много ни мало, 139 сотрудников станции скорой помощи, отстраненных от работы из-за отказа прививаться от коронавируса.

-2 Николай Околеснов

Начальник областного управления Министерства юстиции подвергся в социальных сетях и телеграм-каналах атаке со стороны представителей несистемной оппозиции. Причина - в решениях Минюста о признании граждан «СМИ-инагентами». Как считают местные оппозиционеры, законных оснований для этого нет - и поэтому вызывают главу ведомства на публичный разговор. О какой-либо реакции «ответчика» до настоящего времени неизвестно, да и, будем реалистами, вряд ли она последует.  

-1 Всеволод Козловский

Экс-депутат областного Собрания удостаивается оценки со знаком минус за очередной нелепый комментарий в соцсетях. Ранее великолукский политик получил в общем-то стандартный ответ на свое обращение в правоохранительные органы — при этом попытался выдать присланную бумагу чуть ли не за «бомбу». Более того, в присущей ему манере Всеволод Козловский привычно погрозил в сторону великолукских властей: мол, думали, что после выборов я «спекусь», но не на того напали — ждите от меня новых подробностей. Ну а «корочки» депутата подождут, заключил бывший региональный парламентарий.

0 Светлана Мельникова

Заслуженный работник культуры РФ назначена руководителем Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Светлана Мельникова уже встретилась с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым и получила от него напутствие. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что приход в объединенный музей человека со стороны - это, скорее, положительный момент. Ведь не секрет, что внутри коллектива существуют многочисленные, противостоящие друг другу группы. Посмотрим, что будет дальше — не «съедят» ли новую руководительницу музейные работники и представители культурной общественности.

К сказанному добавлю, что Псково-Изборский музей-заповедник - третье по счету учреждение культуры, которое возглавит госпожа Мельникова. До этого она стояла во главе Владимиро-Суздальского музея-заповедника - с 2010 по 2016 годы и с 2018 по 2021 годы. Между этими сроками она возглавляла Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму. Любопытно, что в этот же период руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника был Игорь Конышев, в свое время работавший на выборах в Псковской области в команде экс-губернатора Евгения Михайлова.

+1 Елена Полонская

Глава Пскова представила город на юбилейной, десятой по счету, встрече городов-побратимов Беларуси и России.

В рамках поездки в соседнее государство Елена Полонская была назначена вице-президентом международной ассоциации «Породненные города».

Главой этой организации является губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

+2 Владимир Зубов

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области получает оценку со знаком плюс за четкую публичную позицию по вопросу введения QR-кодов. По его мнению, данная мера в маленьких городах не может принести позитивный результат.

К сказанному господином Зубовым можно относиться как угодно, но, в любом случае, заслуживает уважения смелая и внятная позиция по актуальному вопросу, волнующему десятки тысяч людей. 

+3 Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике награждена высшим знаком отличия СФ - почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Награду Елене Бибиковой вручила спикер Валентина Матвиенко. 

+4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области, член КПРФ выступил в защиту малого бизнеса и дал интервью одному из наиболее влиятельных российских СМИ - РБК. В ходе беседы он прямо высказался на тему возможного введения локдауна, что, по мнению Мурылева, станет для бизнеса шоком — ведь никаких субсидий и программ поддержки нет.

Кроме того, омбудсмен выступил с большим докладом на заседании регионального совета по инвестициям, на котором обсуждали снижение уровня административного давления на бизнес в Псковской области.

+5 Александр Борисов

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», избранный депутатом Государственной Думы от Псковской области, стал заместителем руководителя фракции ЕР в нижней палате парламента. 

Решение о создании фракции «Единой России» в Госдуме было принято на первом организационном собрании 7 октября. Возглавил ее замсекретаря Генсовета «Единой России» Владимир Васильев.

Отмечу, что на протяжение многих лет Александр Борисов входит в команду экс-губернатора Псковской области, секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, который на минувшей неделе был вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура: Алексей Меринов, «Московский комсомолец»

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Бибикова Елена Васильевна
Голышев Александр Иванович Зубов Владимир Анатольевич
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Борисов Александр Александрович Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Мурылев Аркадий Анатольевич Козловский Всеволод Юрьевич Заместитель генерального директора по научной работе в ООО "Управляющая компания "Великолукский мелькомбинат", член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, член комиссии по противодействию коррупции
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?
В опросе приняло участие 118 человек
Сюжет: Рейтингомер Операция «Ликвидация» А ну-ка убери свой чемоданчик! «У кого из нас мост не... пропадал?», или Первый поствыборный рейтинг Рейтингомер: визит Путина, откровения митрополита Тихона и Александр Невский II Рейтингомер: обзор политических событий недели Куда, куда вы удалились? Рейтингомер: «неправильный» Шлосберг, «правильный» Гайдук и беспартийный эсер от КПРФ Панченко Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов Рейтингомер: визит Турчака, сити-менеджер Елкин и Полонская против... Скандалы, интриги, преследования Рейтингомер: второй срок Ведерникова, рекорд Елкина и выборы без Шнура Нежданчика ждали? Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Меняются все в наш век перемен Холодное политическое лето 2021-го Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера Рейтингомер: два отчета, одни праймериз и «много-много чиновников-дармоедов» Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова Рейтингомер: визит Журавлева, спарринги на праймериз и «красные в городе» Рейтингомер: «на ковре» и под ковром Рейтингомер: удар по штабам Навального, переобувание Шлосберга и губернаторы на субботнике Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» Рейтингомер: отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака «Безнаказанным никто не останется» Мыслить ширше! В погоне за хайпом О моделях и рецептах Премьерно-показательно Кина не будет Настоящих буйных мало Никогда такого не было - и вот опять Молодые перцы Vs Старая гвардия Вокруг бюджета Во власти Ковида 19-го Скользкие темы Несдержанность и выдержка Камбэки и немножко нервно «Охота на ведьм» и бисер для депутата Будни и праздники Все побежали — и я побежал Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes Поствыборная сексология Оценку ставят выборы От великого до смешного Депутат Васильев меняет амплуа? Кто-то теряет, а кто-то находит В зеркале Белоруссии Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Псков и Песков Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Не быть придурками! Плюсы и минусы Конституционный держите шаг! Момент истины Падения и взлеты Маски сброшены Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
11.10.2021, 23:580 Операция «Ликвидация» 11.10.2021, 23:530 Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче чемпионата мира 11.10.2021, 22:500 Водитель автомобиля «Хендай» попал в ДТП в Стругокрасненском районе 11.10.2021, 22:492 Дорожную карту по снижению «углеродного следа» в ЖКХ разработают в России
11.10.2021, 22:360 12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Великих Луках 11.10.2021, 22:350 Голикова дала поручения по профилактике курения в школах 11.10.2021, 22:270 Труп мужчины обнаружен на улице Западной в Пскове 11.10.2021, 22:100 Псковичам рассказали о новом виде выписок из ЕГРН
11.10.2021, 21:500 Вице-премьер поручила проработать вопрос о лечебном питании для российских школьников 11.10.2021, 21:300 Увеличение числа рабочих мест для осужденных обсудили в администрации Пскова 11.10.2021, 21:100 Пенсионный фонд просит псковских работодателей вовремя отчитаться о сотрудниках 11.10.2021, 20:501 Пскович согласился починить магнитолу и украл у ее владельца почти 50 тысяч рублей
11.10.2021, 20:300 Северное сияние запечатлели в небе над Псковской областью 11.10.2021, 20:050 Пскович отправится на исправительные работы за грабеж в магазине 11.10.2021, 19:500 Псковские сотрудники ГИБДД задержали водителей за повторное нетрезвое вождение 11.10.2021, 19:301 Инфекционист рассказала о маршрутизации псковских пациентов в экстренных ситуациях
11.10.2021, 19:100 В Ленобласти беременную женщину держали в заложниках неделю 11.10.2021, 18:500 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове 11.10.2021, 18:500 В России разработают национальные стандарты в сфере безопасности туризма 11.10.2021, 18:302 В Псковской области названы районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса
11.10.2021, 18:160 Новая номинация появилась в псковском конкурсе «Чернильница» 11.10.2021, 18:002 Глава Роспотребнадзора заявила о росте числа случаев заражения чумой в мире 11.10.2021, 17:500 Скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери 11.10.2021, 17:474 В облздраве назвали алгоритм действий для получения QR-кода после вакцинации
11.10.2021, 17:355 Как укрепить дружбу россиян и белорусов, обсудят участники конференции в Пскове 11.10.2021, 17:250 Автомобильная пробка образовалась на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП с фурой 11.10.2021, 17:214 РЖД запустит туристический поезд через Псков 11.10.2021, 17:090 В России упростили подключение садовых участков к электросетям
11.10.2021, 17:040 Интерактив: Семейный спортзал 11.10.2021, 16:530 В Пскове лишили водительских прав пациента наркодиспансера 11.10.2021, 16:470 Из-за нехватки водителей несколько раз отменяли рейсы по маршруту Великие Луки - Троица 11.10.2021, 16:445 Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра
11.10.2021, 16:426 200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области 11.10.2021, 16:371 Анастасия Повторейко о новых вызовах и первостепенных задачах 11.10.2021, 16:310 Улицу Некрасова перекроют в Великих Луках 12 октября 11.10.2021, 16:207 При спасении тонущего ребенка в Пскове у полицейского отказала нога
11.10.2021, 16:130 «Справедливая Россия — За правду» примет Анатолия Вассермана во фракцию 11.10.2021, 16:110 Останки около 1000 человек обнаружил поисковый батальон ЗВО 11.10.2021, 15:594 Княжескую печать внука Ярослава Мудрого нашли археологи в центре Пскова 11.10.2021, 15:580 К чему может привести прием таблеток «под язык», рассказал врач
11.10.2021, 15:560 Островский суд рассмотрел дело о превышении лимита по страховому обслуживанию автомобиля 11.10.2021, 15:533 Клиентов Tele2 консультируют лучшие специалисты по сервису в мире 11.10.2021, 15:515 В дорожном комитете псковичам ответили на вопрос о возмещении затрат на школьные проездные 11.10.2021, 15:371 Псковский драмтеатр скорректировал репертуар
11.10.2021, 15:320 Псковичи пожаловались на ежедневный транспортный коллапс на улице Заводской 11.10.2021, 15:090 Жителей Гдовского района предупредили об отключении электричества 11.10.2021, 15:020 Три тонны обуви пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области 11.10.2021, 15:000 Псковский астроном сфотографировал пролет МКС по диску Солнца
11.10.2021, 14:471 Большинство опрошенных читателей ПЛН выступили против новых ограничений из-за COVID-19 11.10.2021, 14:428 В Кремле заявили, что штрафы за отказ от вакцинации нарушают социальный характер государства 11.10.2021, 14:260 Дожди и заморозки прогнозируют в Псковской области 12 октября 11.10.2021, 14:182 Участницы конкурсов красоты в Пскове посетили мастер-класс по джампингу
11.10.2021, 14:050 «Постскриптум»: О введении системы QR-кодов в Псковской области. ВИДЕО 11.10.2021, 14:041 Следственный комитет возбудил дело по факту убийства в одной из школ Махачкалы 11.10.2021, 14:012 Николай Красиков выведет работу перинатального центра на новый уровень - облздрав 11.10.2021, 13:540 Псковичи стали призерами всероссийских соревнований по аэробике
11.10.2021, 13:504 Магазин «самого желанного бренда» открылся в ПИК60 11.10.2021, 13:440 Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры в Москве 11.10.2021, 13:403 Как псковичам заблокировать надоедливые спам-звонки и рекламу на смартфоне 11.10.2021, 13:241 К середине лета в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина
11.10.2021, 13:170 КамАЗ с прицепом съехал в кювет в Великолукском районе 11.10.2021, 13:131 Появилось видео спасения упавшей с моста девочки в Пскове 11.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 11.10.2021, 12:560 Райтеров приглашают поучаствовать в волонтерском проекте в Острове
11.10.2021, 12:500 Под Псковом прошло первенство города по конному спорту 11.10.2021, 12:480 В Середке жалуются на засыпающую улицу сажу из трубы котельной 11.10.2021, 12:380 Бежаницкий алиментщик стал пешеходом после приема у судебных приставов 11.10.2021, 12:320 Жители СЗФО назвали наиболее престижные профессии
11.10.2021, 12:282 Спрыгнувшего с моста в Пскове тиктокера могут привлечь к ответственности 11.10.2021, 12:270 Плюсские спортсмены заняли призовые места на первенстве по рукопашному бою в Ленобласти 11.10.2021, 12:191 Протоколы оформили на посетителей кальянной в Пскове 11.10.2021, 12:125 Более 230 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
11.10.2021, 12:080 День рождения закончился для псковича падением с крепостной стены 11.10.2021, 12:050 Два иностранца попытались незаконно пересечь границу в Печорском районе 11.10.2021, 11:570 Еще четыре пациента умерли из-за COVID-19 в Псковской области 11.10.2021, 11:550 Псковские полицейские раскрыли кражи ноутбука и меда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru