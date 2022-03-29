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«Гонки по вертикали»: Крестовый поход на оппозицию, новая эмиграция и партии перед выборами-2022

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM» в Пскове. Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Как повелось в последний месяц, обзор событий начинаем с внешнеполитической повестки. Отношения России и коллективного Запада на фоне военной спецоперации на Украине продолжают ухудшаться. На минувшей неделе в центре внимания вновь был американский президент Джо Байден. Он по обыкновению сыпал колкостями и резкостями в адрес российского коллеги - президента Владимира Путина. И допустил непростительный промах, заявив, что - цитирую - «этот человек не может оставаться у власти». Понятно, что очередная глупость была оперативно откомментирована в России (ожидаемо в том смысле, что не Байдену это решать, главу государства выбирают россияне — в общем, мы тут сами с усами), но интереснее здесь даже другое — и самому Байдену, и чуть ли не всей президентской рати из Белого дома пришлось объяснять, что же на самом деле президент имел в виду.

- Иногда лучше жевать, чем говорить.

В продолжение разговора на внешнеполитические темы, отмечу, что на минувшей неделе секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак побывал в поселке Володарское в Донецкой народной республике, общался с людьми в пункте временного размещения и заявил, что Россия восстановит разрушенный Мариуполь. Восстановление начнется после завершения спецоперации. В Кремле слова Турчака назвали «инициативой на партийном уровне». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на этот счет пока нет никакой официальной позиции.

В то время, как напряженность в отношениях России и Запада на фоне специальной военной операции РФ на Украине сохраняется и «вихри враждебные веют над нами», в стране и Псковской области объявлен «крестовый поход» против радикальной оппозиции.

Как я уже рассказывал в предыдущем выпуске нашей программы, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в одном из своих недавних выступлений жестко прошелся по несистемщикам, называя их в своем телеграм-канале пораженцами и предателями. Как известно, в дальнейшем у яблочников и оппозиционных журналистов прошли обыски. Всё это - в рамках федерального тренда, в соответствии с которым у нас теперь «национал-предатели», «пятая колонна», «самоочищение общества» и т. д. Общий месседж, адресованный властью обществу, — государство должно защищать свои интересы, а в такие моменты, как сейчас, надо поддерживать своего президента и свою армию.

Весьма аргументированно эту точку зрения на днях в эфире радио «ПЛН ФМ» выразил спикер регионального парламента Александр Котов. Он отметил, что «70% населения поддерживает президента, по данным социологии, которыми мы располагаем, а 30% — не поддерживает». Политик убежден, что в ситуации, когда страна оказалась в непростом положении, нельзя неуважительно относиться к президенту, которого избрало большинство жителей нашей страны. «Этого ни в коем случае допустить нельзя. Нужно с уважением относиться к своей стране, к своему президенту», — считает председатель областного Собрания. Вместе с тем он полагает, что нельзя допустить и репрессивных мер. «Я всегда был и остаюсь сторонником того, что могут быть разные точки зрения. Если у человека есть другая точка зрения, то ее нужно высказывать корректно, не нарушая закон», - сказал Александр Котов.

Близкие оценки высказал в эфире «ПЛН FM» и депутат Государственной Думы Александр Козловский, который объяснил принятие ряда запретительных мер в отношении оппозиционных СМИ тем, что именно так действуют на Западе в отношении пророссийских масс-медиа.

Что до представителей оппозиции, то они считают, что здесь существуют серьезнейшие угрозы и риски того, что под эгидой защиты национальных интересов и противодействия распространителям фейков о военной спецоперации может проводиться борьба с инакомыслящими и независимыми СМИ, что повторит печальные страницы советской истории.

Уже сейчас мы наблюдаем массовый отъезд за границу, в том числе псковичей. На минувшей неделе стало известно об отъезде из страны псковской оппозиционной журналистки Светланы Прокопьевой, о чем сообщил уже находящийся по ту сторону границы главред «Псковской губернии» Денис Камалягин (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Ранее уехал и ряд других представителей оппозиции. В обсуждении этой темы то и дело звучит имя руководителя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга — впрочем, он никуда не уехал и продолжает работу, несмотря ни на что. Уезжать не собирается, будет действовать в сложившихся условиях, о чем заявил в интервью нашей радиостанции.

Отмечу, что по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал персональный сайт Шлосберга. От владельцев информационного ресурса потребовали удалить противоправную информацию, яблочник отметил, что требования Роскомнадзора были выполнены, и выразил надежду на «скорейшее разрешение ситуации». В продолжение темы отмечу, что несколько ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова, который ныне находится за границей. Его обвиняют в «распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ». Речь идет о публикациях в соцсетях Невзорова относительно обстрела роддома в украинском Мариуполе. Напомню, что тележурналист некогда был депутатом Госдумы от нашей Псковской области — правда, было это очень давно, еще во второй половине 1990-х, во времена губернатора Евгения Михайлова. Последний, к слову, намедни в своем телеграм-канале комментировал высказывания Невзорова и назвал его «заукраинским сверхгеббельсом». Небольшая цитата. «Скажу Глебычу по знакомству - в демократическом и свободном Киеве, если бы он 1 (один) процент того, что он говорит про русских, сказал про украинцев, то ему просто отрезали бы голову. Как Гонгадзе» - написал Евгений Михайлов.

А что же общественное мнение? Как показывают результаты социологических исследований, большинство наших сограждан поддерживают действия власти, что вынуждены признать и представители оппозиции, в том числе и Лев Шлосберг.

Как следствие, рейтинги власти растут, эту тенденцию уже несколько недель фиксирует сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения — касается это и президента, и других первых лиц государства. Что до партий, то за последний месяц уровень поддержки «Единой России» вырос на 11 с половиной процентов. Системная оппозиция в основном теряет — особенно сильно просела КПРФ, на пять процентов «с копейками». Исключение тут составляет разве что ЛДПР, вернувшаяся в этом году на третье место. Рейтинг партии за месяц вырос и составляет порядка 8 процентов.

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И это при том, что партийный лидер Владимир Жириновский серьезно болен, по-прежнему в больнице, а на минувшей неделе масс-медиа вначале облетела новость о том, что председатель ЛДПР умер, а затем последовало опровержение и горячие головы даже потребовали привлечь к ответственности тех, кто вбросил эту тему в публичное пространство.

Уровень поддержки партий, по данным ВЦИОМ (в %)

25 февраля 4 марта 11 марта 18 марта 25 марта Единая Россия 30,3 36,0 39,4 40,0 41,8 КПРФ 16,0 13,0 11,7 11,8 11,1 ЛДПР 7,2 7,2 7,4 7,2 7,9 Справедливая Россия — За правду 6,5 5,8 5,2 6,3 5,4 Новые люди 6,9 5,9 5,1 5,2 4,9

Так или иначе, с поддержкой власти и ее рейтингами нормально, что дает косвенный ответ на вопрос, будут ли переносить или даже отменять сентябрьские выборы. Напомню, такая дискуссия с участием политологов и партийцев развернулась в последнее время. Основания многим виделись в том, что внешнеполитическая повестка может сильно отразиться на внутренней политике, антироссийские санкции могут привести к значительному ухудшению социально-экономического положения граждан, что чревато неприятными последствиями по итогам голосования.

Ключевой вопрос — как рост цен и падение уровня жизни будет использоваться акторами политического процесса, прежде всего представителями псковской оппозиции? От этого во многом будет зависеть их

Так вот, судя по всему, на данный момент в этой дискуссии можно поставить точку. По крайней мере, однозначные высказывания прозвучали — и ни на федеральном уровне, и на нашем региональном. Комментарий по этой теме дал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

- В настоящее время разговоры о том, чтобы отменить выборную кампанию, они мало того, что не легитимны, они еще вредны — и я понимаю, что люди, которые обсуждают эту повестку, они обсуждают ее не с целью поддержать кого-то или сохранить бюджет, а с целью дискредитировать в принципе конституционный строй РФ, я только так могу это трактовать.

Впрочем, не стоит исключать, что по мере развития сюжета к теме будут возвращаться — если уж не в Псковской области, где пройдут муниципальные выборы, то имея в виду выборы глав регионов — а таких субъектов Федерации у нас 15. Повторюсь, многое зависит от того, как будет складываться ситуация со спецоперацией и социально-экономическим положением, что, разумеется, может отразиться на настроениях в обществе, привести к росту протестных настроений. Пока чего-то выходящего из ряда вон тут не происходит, сказать, что «холодильник побеждает телевизор», было бы преувеличением. Ну а на проблемы — вроде роста цен и дефицита некоторых продуктов питания, товаров и лекарств - власти, как могут, реагируют. Чем, кстати, занимается и псковская региональная власть. Губернатор Михаил Ведерников проводит заседания оперштаба, поднимает эту тему на встречах с федеральными и региональными чиновниками, выступает с видеообращениями, которые с прошлой недели транслирует и наша радиостанция.

Что касается администрации области, то не позднее 1 июня она получит новое наименование — станет правительством. Это необходимо сделать из-за изменения законодательства. Тему обсуждали на неделе на площадке регионального парламента, где собрались члены рабочей группы по подготовке поправок в Устав Псковской области, связанных с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». И там же председатель областного Собрания Александр Котов предложил исключить из Устава норму (она действует с 1994 года) о согласовании депутатским корпусом кандидатуры на назначение первого заместителя губернатора. Эту процедуру он назвал в «большей степени ритуальной» и «совершенно лишней». «Избранный губернатор, как правило, сам формирует свою команду, он лучше знает, кто справится с возложенными задачами, и сам в первую очередь будет спрашивать со своего подчинённого. Депутатский корпус при таком согласовании может вообще впервые видеть кандидата, судить о его успехах только по биографической справке», - аргументировал свою позицию спикер. Члены рабочей группы согласились с его доводами.

Напоследок коротко о подготовке региональных отделений партий к муниципальным выборам. При том, что до старта избирательной кампании остается не так много времени и пора уже ускоряться, практически никакой активности не заметно. В марте «Единая Россия» запустила свои традиционные праймериз, но пока интересного тут немного — в Пскове вслед за действующими депутатами Денисом Ивановым и Дмитрием Барабановым выдвинулся Иван Мешков, но потом отчего-то отзаявился. Псковские эсеры раздают в городах региона свежий выпуск своей партийной газеты, как водится, особое внимание в мартовском номере уделено дамам. Что касается коммунистов, то в районах сейчас идет череда отчетно-выборных партийных собраний, меняются первые секретари райкомов — самое интересное, на мой взгляд, произошло в Новосокольниках, где первым секретарем райкома избрали Ольгу Одинцову. Напомню, что раньше руководителем районного отделения был индивидуальный предприниматель Александр Тарасов — тот самый, что получил известность в масштабах области после публичного выступления с резкой критикой Владимира Никитина, Анатолия Копосова и ряда других лидеров регионального отделения КПРФ. В общем, перемены продолжаются — Псковская Лента Новостей и наша программа в эфире «ПЛН ФМ», как и прежде, будут за ними внимательно следить и держать вас в курсе происходящего.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.