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«Гонки по вертикали»: чудеса на выборах, 25 лет с Путиным и «Курск? Нет, не слышали»

20.08.2024 15:26|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

«Курск? Нет-нет, не слышали». Как псковские политики и региональные отделения партий реагируют на главные события в российской жизни.
Очевидное - невероятное. Прикиньте, до выборов две недели, а никого еще толком и не сняли. Что происходит на финишной прямой муниципальной избирательной кампании?
Свободный микрофон на ПЛН FM. Следуя принципам свободы слова, редакция дает возможность высказываться представителям всех политических сил. В прямом радиоэфире продолжаются круглые столы и дебаты, темы этих дней - 25 лет эпохи Владимира Путина и выборы в Пскове.

Как и в предыдущем выпуске стартуем с курских событий. Вот уже две недели тема вторжения украинских войск на территорию России, противостояния и эвакуации населения остается центральной в средствах массовой информации, телеграм-каналах, социальных сетях, да где угодно. Параллельно в регионах страны продолжается сбор и отправка в Курскую область и на другие приграничные территории гуманитарной помощи. И вот, давая ответ на прозвучавший в анонсе вопрос, как псковские политики и региональные отделения партий реагируют на эти главные пункты актуальной повестки, следует отметить, что многие представители псковского политического класса так или иначе откликнулись на призывы из федерального центра помочь соотечественникам.

Наиболее заметна тут деятельность единороссов - сбор помощи, по словам секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского, организован псковскими организациями «Единой России» и Союза машиностроителей. В отчетах об отправке грузов видим и секретаря псковского городского отделения партии, экс-руководителя псковского управления МЧС Валерия Филимонова, других членов и сторонников организации, при этом как и прежде более других заметна в этом направлении активист-волонтер, депутат Псковской гордумы от «Единой России» Алеся Михачева.

Также собирают и отправляют гуманитарную помощь в псковском отделении ЛДПР. Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак разместил у себя в соцсетях партийное объявление о сборе средств для помощи жителям Курска, Белгорода и Брянска. В целом по действиям политиков ситуация мало чем отличается от той, что мы наблюдали при сборе гуманитарки в Белгород, ДНР или куда-то еще в зону проведения СВО. Что касается комментариев и рассуждений, то тут, как и прежде, можно сказать, заговор молчания. Объяснений этому может быть сколько угодно - от самоцензуры и нежелания что-то говорить в силу непонимания сути и масштабов происходящего до страха понести ответственность за неосторожно сказанное слово - хоть в рамках Уголовного кодекса, хоть по партийной линии.

- Тебя я понял - умолкаю, а то по шее получу и подвиг свой не совершу (из фильма «В бой идут одни «старики»»).

Так или иначе - тишина. Хоть как-то комментируют происходящее единицы - скажем, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* - и тут обращаем внимание на его публичные заявления, которые, как уже отметили мои коллеги - обозреватели ПЛН, даже недоброжелатели яблочника посчитали патриотичными и правильными.

На фоне откровенно злорадных комментариев критиков режима из числа эмигрантов по поводу событий в Курской области псковский оппозиционер высказался в том смысле, что любой, кто радуется захвату российских территорий и убийству российских граждан, не должен больше считать себя российским политиком. Что касается наших псковских региональных деятелей, то практически никто из них прямо ничего не комментирует, не высказывает своего мнения, не пытается как-то объяснить происходящее и установить причинно-следственные связи. В лучшем случае видим у псковских политиков репосты публикаций старших партийных товарищей - как, например, у регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, который на неделе выглядел исключительно проводником партийной линии. Помимо того, что поддержал инициативу ЛДПР и предложил губернатору Михаилу Ведерникову ограничить сферы деятельности, где могут работать мигранты, так еще и репостит инициативы лидера партии Леонида Слуцкого. В частности, информацию о готовности последнего выплатить 5 миллионов рублей за поимку тех, кто глумился над пожилым жителем Курской области на разошедшемся по Сети видео. У других псковских политиков не видим и этого, как, например, у первых лиц областного отделения КПРФ. Там если судить по сайту обкома и соцсетям - отпуск, ура-каникулы.

Единственная публикация на сайте обкома за последнее время про то, как актив КПРФ собрался на партийном собрании в формате видеоконференцсвязи и послушал лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а тот помимо прочего рассказал телезрителям из числа однопартийцев про гуманитарную помощь курянам и про то, что - цитирую: «Сегодня англо-саксы провоцируют наше столкновение, ядерный конфликт, и роль партии коммунистов состоит в том, чтобы не допустить этого». Я так понимаю, теперь у псковских зюгановцев, помимо защиты памятника Ленину и празднования юбилеев писателей, появляется еще одна задача - не допустить ядерного конфликта и противостоять англо-саксам.

- Галантерейщик и кардинал - это сила! (из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»)

На фоне этих глобальных вызовов, которые во весь рост встали перед местными зюгановцами, даже как-то неловко напоминать им про избирательные кампании в Псковской области - в региональной столице, вновь образованных муниципальных округах, Гдовском районе. Напомню, в Гдове коммунисты решили вообще не выдвигать своего кандидата, но и там, где кого-то выдвинули, активности пока не проявляют, и в целом не видно их от слова совсем. Между тем до голосования остается уже всего две недели с небольшим - в самом разгаре агитационный период, стали видны какие-никакие АПМ, начиная с печатных бюллетеней кандидатов в районах и заканчивая крупными уличными формами, как у кандидата от ЛДПР на довыборах депутата Псковской городской Думы. В этом смысле всё достаточно предсказуемо, но есть и неожиданность. За последние годы жизни в условиях так называемой новой политической реальности мы привыкли к тому, что поляна зачищена, чужие здесь не ходят и на выборах все несистемные элементы фильтры не проходят, барьеры не перепрыгивают и под разными предлогами, в том числе по суду, от избирательного процесса отсекаются - электоральные киллеры их атакуют, жертвы как могут защищаются.

- Один - бежит, другой - догоняет! Таков непреложный закон жанра (из фильма «Берегись автомобиля»).

В этот раз наблюдаем иную ситуацию. Если не считать нескольких незарегистрированных фриков и ноунеймов, никого с выборов не снимают. Все в строю, в том числе порядка тридцати кандидатов от псковского «Яблока», зарегистрированных в качестве участников 11 избирательных кампаний, в том числе на выборах главы Гдовского района и депутата Псковской городской Думы. Ну да, гдовского кандидата-яблочника оштрафовали за незаконную агитацию, но не снимают. До сих пор не оправдываются прогнозы тех, кто предполагал, что всё в этом смысле будет как обычно - раз уж идут на выборы «вечные кандидаты» и «электоральные киллеры» (а такие неформальные титулы закрепились за Игорем Романовым, не раз торпедировавшим на выборах тех же яблочников и слышавшим в свой адрес упреки в подыгрыше кандидатам от партии власти. Но и Романов сейчас былой активности не проявляет, действует как будто в другом амплуа - он, теперь уже не представитель «Партии роста», а секретарь регионального отделения парламентской партии «Новые люди», укатил на минувшей неделе в какую-то не очень понятную командировку в Петербург и Карелию. Зачем? Почему? Не ясно. Тем более на финише выборов, когда перед всеми участниками забега вроде бы стоит задача идти к избирателю, чего-то предъявлять ему, банально повышать уровень собственной узнаваемости в массах. Это актуально для абсолютного большинства участников выборов от партий. Собственных раскрученных медиаресурсов у партий нет, в эфир государственных СМИ не зовут, и только, понимаешь, ПЛН традиционно дает возможность высказываться на своих площадках всем - правым, левым, центристам, власти, оппозиции, представителям больших парламентских партий и малых политических объединений.

- Танцуют все! (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

Вот и в этот предвыборный сезон мы проводим на радио дебаты - уже завтра, то есть в среду, 21 августа, в студии ПЛН FM соберутся участники довыборов депутата Псковской городской Думы по округу №5, а в следующую среду, 28 августа, - к нам на огонек заглянут кандидаты на выборы главы Гдовского района. Не пропустите - начинаем, как обычно, в 13.05. Ну а на минувшей неделе в прямом эфире прошел круглый стол на тему 25 лет эпохи Путина.

Здесь следует напомнить, что ровно четверть века назад, в августе 1999-го, произошли события, которые во многом предопределили ход политических и общественных процессов в России на десятилетия вперед. Во-первых, главой правительства стал Владимир Путин, которого президент Борис Ельцин представил как своего преемника - и спустя несколько месяцев Владимир Владимирович стал исполняющим обязанности главы государства, а затем победил на выборах.

Во-вторых, 25 лет назад стартовал процесс партстроительства - под парламентские выборы 1999 года в Кремле начали создавать движение «Единство», которое затем, после объединения с «Отечеством» и «Всей Россией», превратилось в «Единую Россию» - партию власти, которая многие годы доминирует и является проводником курса действующего президента.

Вот о том, как 25 лет назад всё начиналось, какой путь пройден страной и нашим регионом, что изменилось - мы и говорили с тремя свидетелями и участниками событий далекого 99-го - действующим региональным парламентарием, экс-депутатом Госдумы и Верховного Совета РСФСР Виктором Антоновым, бывшим полпредом президента в Псковской области Дмитрием Хритоненковым и директором фабрики «Славянка», экс-депутатом областного Собрания Еленой Косенковой. Все они 25 лет выступали в поддержку Владимира Путина - тем интереснее было узнать их мнение об этих двадцати пяти годах нашей эры. Если пропустили - запись программы легко найти на сайте Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте».

Посмотрите-послушайте, как мне представляется, в сказанном есть пища для размышлений. На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, Псковское областное отделение КПРФ, Telegram-канал Алеси Михачевой «Без фильтров», социальные сети

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

Источник: Псковская Лента Новостей
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