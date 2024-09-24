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«Гонки по вертикали»: сенатор Х, две большие разницы и 100 самых влиятельных персон

01.10.2024 17:19|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте! В эфире радио ПЛН ФМ «Гонки по вертикали». У микрофона - автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий региональной политики.

 

В этом выпуске будем говорить о том, отчего затянулась пауза с назначением сенатора от Псковской области, почему обсуждение вопроса строительства второй очереди химзавода «Титан-Полимер» проходит абсолютно незаметно и не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило несколько лет назад на этапе начала строительства первой очереди, - и еще сегодня дадим старт новому сезону ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». На календаре же 1 октября - так что пора начинать. Поехали!

В предыдущем выпуске программы мы уже говорили о сентябрьской сессии областного Собрания депутатов - отмечали острую дискуссию и отклоненные законопроекты оппозиции. Между тем имеет смысл вернуться к этой сессии, ибо многие ждали от нее разрешения интриги, связанной с назначением нового сенатора от Псковской области.

Напомню, после того как еще в июне президент России Владимир Путин отправил прежнего представителя псковского регионального парламента в Совете Федерации Андрея Турчака возглавлять Республику Алтай встал вопрос о том, кто станет его сменщиком. Казалось бы, особых проблем с этим возникнуть не должно - депутатов-единороссов в Собрании много, желающих из них перейти в Совфед наверняка хоть отбавляй - среди тех, кто теоретически мог бы претендовать на ставшее вакантным кресло, обозреватели называли целый ряд персон - начиная со спикера Собрания, одного из самых авторитетных региональных политиков Александра Котова, а также его заместителей и заканчивая представительницами прекрасного пола - такими как главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко и управляющая областным отделением Социального фонда Наталья Мельникова.

Правда, все эти фамилии публично никем из официальных лиц не озвучивались, а руководители «Единой России» решения относительно кандидатуры будущего сенатора так и не приняли.

Как бы то ни было, выбирать вроде бы есть из кого, отчего обозреватели уверенно предполагали поначалу, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Однако прошел июнь, потом июль, а решение так и не было принято. Перед началом парламентских каникул стало понятно, что вопрос теперь уже переносится на осень. Некоторые ожидали, что к нему депутаты вернутся уже на первой сентябрьской сессии. Но нет - уже и в Москве стартовал новый парламентский сезон, и Валентина Матвиенко пролонгировала свои полномочия, и новый секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев занял пост первого вице-спикера Совета Федерации, а сенатора от Псковской области как не было - так и нет. Пауза затянулась, и объяснение этому находим в том, что закон, согласно которому представителем областного Собрания в Совете Федерации может стать только кто-то из депутатов (то есть человек не со стороны), вступил в противоречие с реальными потребностями. В итоге выбрать из действующих парламентариев кого-то, устраивающего всех - и Собрание, и команду губернатора Михаила Ведерникова, и федеральное руководство, не получается, а ввести кого-то в областное Собрание с тем, чтобы дальше отправить его в Москву, не представляется возможным. Выборы в областное Собрание проходили три года назад - и тогда никто не мог представить, что возникнет вот такая загогулина, и выйти из ситуации так просто не получится. Так что продолжаем наблюдать и перебираем разные варианты, помимо прочего, прикидываем, кто из псковских депутатов не выглядел бы «белой вороной» в одном ряду с Косачевым, Пушковым, Карякиным и другими известными сенаторами.

Я тут, пока готовился к программе, составил портрет среднего российского сенатора, уже по итогам ротации после сентябрьских выборов: безусловно, это мужчина (80 процентов членов Совфеда - это сильный пол), средний возраст - 57 лет, по образованию это чаще всего инженеры, юристы, экономисты, учителя и менеджеры. Любопытно, что с учетом этих критериев таким средним сенатором может считаться Александр Карелин, легендарный борец, олимпийский чемпион и один из тех, кто 25 лет назад был лицом «Единства» - движения, которое потом превратилось в «Единую Россию». Посмотрим, насколько образ псковского сенатора, когда его все-таки назначат, будет соответствовать этому портрету. Так или иначе, интрига пока не разрешена.

К другим темам актуальной повестки. Совсем незаметно для широкой публики в регионе проходит процесс подготовки к началу строительства второй очереди химического завода «Титан-Полимер» под Псковом.

Как сообщают масс-медиа, в общественных слушаниях по этому вопросу участвовали всего пять человек, а сомнение в целесообразности проекта высказал только один из них. Так прошел этап, которого власти могли сильно опасаться - ибо все мы помним, что всего несколько лет назад тема строительства первой очереди этого завода вызвала заметный общественный резонанс и привела к проведению таких массовых акций, каких в Пскове не видели много-много лет, со времен протестов по поводу монетизации льгот в середине нулевых.

В конце 2010-х против строительства химзавода публично и шумно выступала псковская оппозиция, прежде всего КПРФ. И коммунисты, и другие политические силы тогда использовали острую и горячую тему в своих интересах, играли на фобиях и страхах псковичей, как могли разгоняли протест и зарабатывали на этом очки. Казалось бы, что изменилось-то за последнее время - но сейчас процесс проходит очень тихо, вопрос строительство завода с более высоким классом опасности не волнует практически никого. Ни коммунисты, ни другие партийцы не проявляют вообще никакой активности по этому вопросу, отчего и заслужили упреки в непоследовательности и нежелании выступать против власти. Чтобы быть правильно понятым отмечу, что мы не против этого строительства, и не за (при этом отмечаем, что «Титан-Полимер» - один из немногих развивающихся у нас инвестиционных проектов), в данном случае лишь анализируем то, что происходит, и пытаемся найти объяснение пассивности оппозиции. И в целом отмечаем, что предложи сейчас кто-то, допустим, построить у нас атомную электростанцию на границе или захоронить ядерные отходы - думаю, и тогда на общественные слушания никто не пришел бы.

- Что воля, что неволя, всё равно (из фильма «Марья - искусница»)

К сожалению, в последние годы у нас на любых общественных слушаниях никакой активности. По сути они превратились в профанацию, как и вся публичная политика.

Журналистам Псковской Ленты Новостей такие тенденции в общественной жизни не нравятся. Также мы считаем неправильным, что политика всё более закрыта и непублична, логика принятия решений не очевидна. Даже значимые решения у нас принимаются, как правило, кулуарно, без общественного обсуждения и разъяснения причин, многие политические институты выполняют скорее декоративную функцию, мотивы кадровых перемещений во власти и партиях зачастую не очевидны, многие руководители - представители новой генерации управленцев считают возможным годами игнорировать СМИ - список негативных явлений, характеризующих положение дел в политической системе, можно продолжать долго. Журналисты ПЛН считают эту практику неправильной и опасной, поэтому стараются сделать политику более открытой и помочь читателям лучше понять суть происходящего. Поэтому мы регулярно публикуем значимые новости, даем комментарии представителей всех политических сил, проводим круглые столы, берем интервью, пишем аналитические материалы и т. д. А раз в год проводим исследование, по результатам которого отмечаем изменения и формируем новую версию списка 100 самых влиятельных персон Псковской области. Впервые этот проект мы реализовали вместе с представителями экспертного сообщества в 2018 году и с тех пор верны традиции.

Проект обычно стартует 1 октября - и сегодня начинаем реализацию уже в седьмой раз. Будем исследовать процессы, произошедшие в этом году - непростом, принесшем многочисленные изменения, кадровые ротации и многое другое. Весь ближайший месяц мы будем собирать предложения по кандидатурам для формирования лонг-листа. В дальнейшем свое мнение выскажут эксперты, пройдет голосование, и под Новый год на ПЛН будет опубликована свежая версия рейтинга. Однако это дело будущего, а сейчас мы начинаем и призываем вас активно участвовать в увлекательном процессе. Пожалуйста, назовите тех, кто, по вашему мнению, влиятелен и должен быть внесен в список самых влиятельных персон. Под влиятельностью мы понимаем возможность оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. То есть это не оценка деятельности или уровень доверия/недоверия.

Свои предложения отправляйте на электронный адрес редакции ПЛН с пометкой «Рейтинг-100».

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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