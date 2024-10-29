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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: запрос на обновление, вокруг округов и «Ху ис мистер Чжан»

29.10.2024 13:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Как Лебедя, Рака и Щуку превратить в Русскую чудо-тройку. Неделя под знаком муниципальной реформы: избрание глав новых округов, подведение предварительных итогов за круглым столом ПЛН FM и открытый вопрос, как быстро будут проведены преобразования в оставшихся 11 районах области и Великих Луках.
Запрос на обновление. Коммунисты обсудили на пленуме светлое прошлое и туманное настоящее, а в профсоюзах сегодня начинают «бесшовный переход». Как перемены на федеральном уровне могут отразиться на псковских левых и профсоюзном руководстве?
Кто вы, мистер Чжан. В псковском отделении «Новых людей» готовятся к приезду партийного активиста из Москвы, который, видимо, призван вдохнуть новую жизнь в региональное отделение.

В Псковской области продолжается муниципальная реформа. Вслед за сентябрьскими выборами и началом работы собраний депутатов во вновь образованных муниципальных округах там из числа участников конкурсов избирают глав. Накануне новые старые руководители появились в Дно и Усвятах — это соответственно Михаил Шауркин и Дмитрий Петров. Уже сегодня главу избрали в Плюсском округе (пост сохранила Наталья Иванова), а чуть позже глав изберут в Порхове и Бежаницах. Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, новый руководитель видимо появится только в Бежаницком муниципальном округе, где на смену Сергею Михееву придет его первая заместительница Елена Иванова. В целом не произойдет никаких кардинальных изменений в тех пяти округах, которые стали участниками второго этапа муниципальной реформы и пошли по пути, проложенному в прошлом году первопроходцами. А таких, напомню, было аж восемь районов — Стругокрасненский, Невельский, Пыталовский, Красногородский, Опочецкий, Локнянский, Новоржевский и Печорский, который кстати говоря, на минувшей неделе выглядел ни много ни мало столицей региона. В то время как мировые лидеры устремились в Казань на форум БРИКС, региональное руководство во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и его заместителями поехали в Печоры, куда ненадолго вернулся из Крыма митрополит Тихон - и участвовал в большом совещании церковных древлехранителей, а еще там обсуждали вопросы строительства и реставрации важных объектов в Псковской области. Возвращаясь к разговору о муниципальной реформе, отмечу, что заметным событием тут стал круглый стол на ПЛН ФМ с участием депутатов областного Собрания, представителей правительства региона и органов местного самоуправления. Обсуждали ход преобразований, подводили предварительные итоги первых этапов, говорили про цель сделать всё лучше, эффективнее и отмечали, что реформа находит поддержку у местных элит, в том числе у тех, кто ранее работали главами волостей. Областная власть стимулирует актив в районах идти по пути преобразований, которые, напомню, призваны создать более эффективную модель управления и использовать все возможности для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, а специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. Как выразился один из участников круглого стола - вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, - цитирую: «муниципальная реформа помогает всему нашему обществу превратиться из Лебедя, Рака и Щуки, которые тянут одну телегу в разные стороны, все-таки в запряженную русскую тройку, которая во главе с лидирующим и с опорой на двух самых сильных тянет все в одну сторону». Конец цитаты — при этом на память тут же приходит и другая, тоже о превращении.

- Легким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются… (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Это я к тому, что не везде процесс преобразований проходит гладко — как мы помним, по весне реформа забуксовала в Гдовском районе, причиной чему стала позиция местных элит, ориентированных на бывших глав этого традиционно проблемного для регионального руководства муниципалитета и оппозиционных лидеров. Да, в сентябре партия власти обеспечила на выборах главы Гдовского района победу своего кандидата над яблочником, однако вопрос о грядущем преобразовании в округ, естественно, не снят с повестки. В целом актуальным остается вопрос, как скоро и насколько гладко будут проводиться реформа в оставшихся одиннадцати районах, в том числе таких крупных и важных как Псковский, Великолукский, Островский и ряд других. Тут вариантов развития событий, собственно, два: либо не откладывая в долгий ящик региональные власти продолжат действовать последовательно и будут ковать железо, пока горячо — и тогда все одиннадцать районов могут пойти по натоптанной тропинке разом. Либо спешить не станут — и процесс несколько затянется. Повторюсь: притом, что практически везде реформа проходит ровно и гладко, есть и подводные камни, и потенциальные опасности, а есть еще и город Великие Луки, которому в октябре областное руководство определило переход от двуглавой системы управления к единоначалию. И тут тоже до конца не понятно, как быстро последует продолжение и каким оно будет, с учетом известной самостоятельности великолучан - многим из них решение о смене сложившейся за многие годы управленческой модели пришлось не по нраву. Так или иначе, как и прежде будем следить за развитием событий в городах и районах и более жестком встраивании муниципалитетов в вертикаль власти.

Теперь к другим новостям, которые пришли из столицы и ближнего Подмосковья. Там в выходные состоялся пленум ЦК КПРФ — как формулируют центральные СМИ, коммунисты обсуждали светлое прошлое и туманное настоящее. Накануне пленума по традиции был проведен ряд закрытых мероприятий, включая семинар-совещание для глав региональных отделений. Псковское отделение представлял первый секретарь обкома, член ЦК партии Петр Алексеенко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал руководителям ячеек о своей встрече с президентом Владимиром Путиным, которая, по его словам, прошла 11 октября (Кремль об этой встрече не сообщал, информирует газета «Коммерсант»). На семинаре был анонсирован план по привлечению сторонников через мобильное приложение - по задумке партийного руководства, к выборам в Госдуму-2026 число его пользователей должно достигнуть 10 миллионов. И это притом, что количество членов партии — порядка 150 тысяч человек, а среди избирателей КПРФ, опасаюсь, велик процент тех, кого призыв стать пользователями мобильного приложения способен ввести в ступор. Также на пленуме было принято решение о созыве съезда КПРФ. до апреля 2025 года в регионах, в том числе в Псковской области, состоятся отчетно-выборные конференции, где будут избраны делегаты съезда, на котором пройдут выборы нового состава ЦК. По мнению политологов, ожидать смены лидера КПРФ на съезде не стоит: скорее, всего на парламентские выборы 2026 года партию снова поведет Геннадий Зюганов, которому к тому моменту будет 82 года. Операция «Преемник» в КПРФ даже не начиналась, заключают эксперты.

- Такие вопросы с кондачка не решаются, нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на неделе (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

Тут интересно, что сегодня проходит съезд не политической партии, а крупнейшей общественной организации — федерации независимых профсоюзов России. И вот там столь же несменяемый руководитель, как и Зюганов, - Михаил Шмаков покидает пост председателя, эта должность может быть упразднена. Предполагается, что он станет президентом ФНПР, а позицию другого руководителя займет его заместитель Сергей Черногаев. Общий смысл нововведений, по мнению обозревателей, связан с желанием Шмакова провести поэтапный трансфер полномочий. Исходят из того, что бесшовный переход власти нужно обеспечивать заранее. Понятно, что перемены — это всегда время новых возможностей, кто-то находит, а кто-то теряет. Посмотрим, что изменения в профсоюзах на федеральном уровне будут означать для руководства псковского облсовпрофа во главе с Игорем Ивановым, который весной этого года, можно сказать, взлетел по профсоюзной линии - в Москве он был избран в состав Генерального совета Федерации независимых профсоюзов.

И напоследок — любопытная новость о региональном отделении партии «Новые люди». Как стало известно нашей программе, там ждут появления из столицы молодого активиста, 25-летнего экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Арсения Чжана. Как говорят, он теперь будет помогать местным новолюдям в плане проведения политических акций и массовых мероприятий - наверное, с прицелом на выборы 26 года. При этом речи о том, что партийный активист из столицы займет кресло секретаря или председателя регионального отделения, вроде бы не идет, хотя слухи такие ходили — и наблюдатели пускались в воспоминания о том, кто уже успел побыть на первых ролях в псковском реготделении «Новых людей» всего-то за несколько лет, включая двухметрового каратиста Александра Борского и приехавшую из-за пределов региона экс-секретаря организации Тамару Новицкую, которая, помнится, пролетела мимо псковской гордумы, зарубилась с региональными властями и потом уже вовсе бросила заниматься партийным отделением. Так или иначе, и секретарь Игорь Романов, и председатель реготделения Андрей Маковский, видимо, могут выдохнуть. Любопытно, что намедни в своем телеграм-канале господин Маковский сначала опубликовал загадочное для всех приветствие «Арсений с приездом», а затем очень быстро разместил там картинку с котом и подписью «Кот Арсений». Типа, вот что я имел в виду — а вы о чем подумали?.. На этом всё на сегодня. Будьте здоровы — и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами.

Теги: #гонки по вертикали #регион60 #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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