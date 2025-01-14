Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: новый старый президент, черные лебеди и Год красного шмеля

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Это первый выпуск программы «Гонки по вертикали» в наступившем 2025-м - поэтому сегодня, 14 января, по многолетней традиции будем вглядываться в горизонты, строить прогнозы и говорить о вызовах наступившего года. А именно - о том, как внешняя политика может отразиться на наших внутренних делах, что ждет партию власти и оппозицию, какие изменения будут происходить в Псковской области. Кстати, некоторые перемены здесь наблюдаем уже сейчас — в первые дни года в регионе даже успела произойти первая отставка 2025-го. Но об этом чуть позже, а вначале, поскольку мы не виделись в «Гонках» аж с прошлого года, отметим, что в последние недели основным содержанием политического процесса (если его так можно назвать в данном случае) стали поздравления - с Новым годом, с отмечаемым сегодня Старым Новым, еще Рождеством, профессиональными праздниками, днями рождения партийных лидеров и так далее. Их в начале января было много, и представители псковской политтусовки, видимо, не находя иных тем для выступлений, поздравляли-поздравляли-поздравляли. К традиционным поводам примешивались новые, скажем так, не для всех понятные и очевидные: инициатива тут исходила оттуда, откуда ее меньше всего можно было ожидать — из рядов инертных и некреативных псковских коммунистов. Накануне псковский обком КПРФ на своем официальном сайте на полном серьезе поздравил читателей с наступившим Годом... Шмеля, с пояснением, что это по славянскому календарю. То есть тут повестка такая: в декабре — день рождения Сталина, через неделю годовщина смерти Ленина, а между ними посередке — значит, славянский Шмель, ну или Шершень, это кому как больше нравится. Правда, если верить народному календарю, этот год наступит только 20 марта, аккурат сразу после выборов руководства обкома, которые из-за раздрая в рядах псковских коммунистов будут проводить под контролем центрального руководства партии. Но если душа праздника просит - кто ж запретит отметить Год Шмеля - не исключено, что Красного, коммунистического?

- Желаю, чтобы все! (из фильма «Собачье сердце»).

Если говорить серьезно, 2025-й наступил — согласно прогнозам, будет он сложный и, возможно, даже в чем-то переломный. Среди основных факторов, которые сейчас рассматривают эксперты, и ход специальной военной операции, и социально-экономические процессы в условиях роста расходов на оборону и безопасность, и образно говоря, очередной раунд извечного соперничества холодильника с телевизором — как неоднократно отмечено, серьезные изменения в кошельках граждан способны повлиять на ход общественно-политических процессов, в том числе на результаты выборов. Понятно, что при сохранении существующего положения дел партии власти волноваться вроде как не о чем. Но что будет происходить, если социально-экономическое положение резко ухудшится? Другое дело, что пессимистичные прогнозы некоторые эксперты делают постоянно, год за годом пугают: мол, вот-вот такой кризис разразится, что мама не горюй. Но как-то всё, к счастью, мимо — не сбываются эти прямо-таки убийственные пророчества. И потом - вопрос: а где те «настоящие буйные», кто были бы готовы оседлать эту протестную волну и повести недовольных за собой? В нынешних условиях, когда гайки закручены по самое не балуйся и продолжают закручиваться, я таких вожаков не вижу — ни на федеральном уровне, ни в регионе, ни среди несистемной оппозиции, ни тем более среди системной, парламентской.

К бабке не ходи, на внутриполитические процессы будет оказывать серьезное влияние и внешняя политика. А там — большая игра и, можно сказать, полная непредсказуемость.

Только то сейчас и понятно, что надо готовиться к прилету «черных лебедей» — так, напомню, в современном мире принято называть труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Тут глядим за океан. Уже в следующий понедельник, 20-го числа, вступает в должность новый старый американский президент Дональд Трамп - и еще до инаугурации он сделал такие заявления, от которых мир вздрогнул. По его замыслу, Панамский канал необходимо вернуть под контроль Соединенных Штатов, Мексиканский - надлежит переименовать в Американский. Мда. Но это еще цветочки, а ягодки — заявления о том, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. И всё это дало основания для рассуждений экспертов в том смысле, что похоже мир хитрецов уходит, приходит мир сильных.

- Вот скажи мне, американец, в чем сила? (из фильма «Брат-2»)

Так или иначе, приход в Белый дом нового хозяина в России по сложившейся традиции ждут с интересом. Помните же, события 2016-го, президентские выборы, «Трамп-наш» и т. п.? Вот и сейчас некоторые аналитики в политических Telegram-каналах пишут, что глаза у всех открываются насчет Трампа — даже у тех, кто поначалу что-то такое оптимистичное тут нафантазировал. Дескать, теперь-то не остается иллюзий относительно скорого завершения противостояния коллективного Запада и России. Наоборот, говорят они, при Джо Байдене всё было вяло и достаточно предсказуемо, а вот при Трампе может быть всё что угодно.

Владимир Путин и Дональд Трамп. 2017 год. Фото: kremlin.ru

А другие, напротив, видят для нас какие-то положительные моменты — мол, вот сейчас Трамп по теме Гренландии будет воевать с этими, там зарубится с Китаем, там еще что-то — и вроде как всё это нам на пользу. Поживем-увидим, продолжим наблюдать — как и за политическими процессами в Псковской области. Как известно, год будет богат на муниципальные избирательные кампании — в тех районах, которые дружно идут по пути муниципальной реформы и становятся округами. Важные сами по себе, выборы-2025 еще и репетиция перед парламентской кампанией 2026 года, когда мы будем выбирать депутатов Госдумы и новый состав Псковского областного Собрания.

Это будет серьезнейший экзамен для всех политических сил региона. Но и в 2025-м избирательных кампаний в муниципалитетах будет много, а это значит, партии власти, которая всегда настроена победить везде, в условиях многозадачности может быть непросто. Есть опасность где-то не досмотреть, ошибиться, не получить нужный результат.

Как мы говорили прежде, особый интерес в плане муниципальной реформы и выборов вызывает Гдовский район — традиционно непростой для единороссов, в котором достаточно сильная оппозиция и который, напомню, по весне 2024-го (прежде всего из-за позиции местных элит, ориентированных на бывших глав и депутата-яблочника), не пошел по пути преобразований, но к концу года — уже при новом главе — стал муниципальным округом. Собственно, оттуда, из Гдова, и пришла уже упомянутая в начале программы первая кадровая новость года. С 1 января пост спикера районного собрания покинул Николай Капитонов — ранее он временно руководил Гдовским районом после того, как должность главы муниципалитета в марте 2024 года покинул Алексей Васильев. Кто станет сменщиком господина Капитонова, пока неизвестно.

С еще большим вниманием наблюдаем за Великими Луками, которым предписано изменить модель управления с двуглавой на единоначалие. Тут, как и прежде, не до конца понятно, будут ли региональные власти форсировать процесс, что потребовало бы досрочного роспуска Великолукской городской Думы, или же всё пойдет по «эволюционному» пути и преобразование произойдет только в 2027 году.

Напоследок о еще одном важном вызове наступившего года — это подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы. На федеральном уровне этой дате придается огромное значение, что неудивительно в нынешних условиях противостояния России с коллективным Западом. Особое значение 9 мая в год, объявленный недавно Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, приобретает для региональных руководителей. Кстати, по сообщению Кремля уже завтра, 15 января, президент проведет очередное заседание Российского организационного комитета «Победа». Как мы уже отмечали в предыдущих выпусках, празднование должно стать заметным, даже грандиозным событием, благодаря которому область могла бы попасть в федеральную повестку и быть отмечена в Москве.

Можно предложить: то, как регионы проведут торжества и какую патриотическую работу они проделают в юбилейный год, станет одним из важных индикаторов оценки деятельности региональных руководителей. Впервые юбилей победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в условиях, когда страна ведет боевые действия и появляются новые герои. Если региональные власти не прочувствуют этот момент, ограничатся привычным набором мероприятий, то в столице за такое по голове точно не поглядят. Безусловно, это серьезный вызов для руководства Псковской области.

Программа «Гонки по вертикали», радио «ПЛН FM», Псковская Лента Новостей будут внимательно следить за ходом событий и держать читателей в курсе происходящего. А на сегодня это всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.