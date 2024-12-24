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«Гонки по вертикали»: итоги-2024, конец «триумвирата» и новые вызовы

24.12.2024 17:33|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Это итоговый выпуск программы «Гонки по вертикали» в 2024 году, так что сегодня будем подводить черту под событиями, вспомним главные из них и отметим основные общественно-политические процессы. Темы внешней и федеральной политики оставим коллегам, а мы, естественно, обратимся к нашей региональной повестке. И сразу отметим, что в псковской политике в 2024 году произошли существенные изменения.

О некоторых из них на днях в эксклюзивном интервью радио «ПЛН FM» рассказал губернатор Михаил Ведерников, помимо прочего отмечая перемены во взаимоотношениях региональных властей с политическими партиями, что проявилось в очередной раз в четверг, когда оппозиция в областном Собрании депутатов не голосовала против принятия бюджета.

Но главное изменение 2024 года, конечно же, в том, что в регионе стала иной властная конфигурация. Ушла в прошлое во многом уникальная для вертикали модель, при которой помимо губернатора на процессы в жизни Псковской области оказывали значительное влияние еще две персоны - столпы, которые были «лоббистами» региона в Москве, имели серьезные ресурсы и возможности, или, как выражались в былые времена, «высокую федеральную проходимость». Имею в виду тот самый «псковский триумвират», о котором в последние годы мы говорили неоднократно. Так вот, один из его участников - экс-губернатор Андрей Турчак, с 2017 года работавший секретарем Генсовета «Единой России» и первым вице-спикером Совета Федерации, по воле президента Владимира Путина в июне оставил руководящие посты в Москве и отправился поднимать Республику Алтай.

Владимир Путин: Как относитесь к такому предложению?

Андрей Турчак: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать спасибо за доверие.

Откликаясь на это неожиданное кадровое решение, политологи и авторы Telegram-каналов выдвигали самые разные версии — кто-то видел в назначении возможность для будущего роста Андрея Турчака и даже чуть ли не какое-то спецзадание для него, а другие комментировали происходящее в том смысле, что это понижение и политическая ссылка, в связи с чем вспоминали киноклассику — дескать, столетия прошли со времен Петра Первого, а мало что изменилось.

- И лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детями на вечную ссылку в Каргополь (из фильма «Юность Петра»)

Как бы там ни было, это кадровое решение завершило 17-летнюю главу в истории псковской региональной политики - период присутствия Андрея Турчака в нашем регионе в статусе сенатора, губернатора и партийного руководителя. И теперь многое изменилось.

К тому же и еще один участник «триумвирата» - митрополит Тихон еще в конце прошлого года получил назначение в Крым. Да, он приезжает, связей с регионом не теряет и сохраняет определенное влияние (и это притом, что после него в Пскове служит уже второй митрополит - на смену Арсению пришел Матфей), тем не менее былого влияния на процессы не оказывает.

Что, кстати, подтвердили результаты ежегодного исследования ПЛН и позиции иерарха РПЦ в опубликованном на днях рейтинге 100 самых влиятельных персон Псковской области: входивший в топовую часть списка митрополит Тихон переместился на 25-ю позицию. А неизменно занимавший в рейтинге второе место Андрей Турчак - теперь 41-й.

Так или иначе, в регионе не стало двух ключевых персон, имевших здесь свои «сетки» - у одного это партия власти, которая в отличие от других субъектов была во многом ориентирована на Андрея Турчака, у другого - епархия. Оба играли значимую роль в жизни Псковской области на протяжение целого ряда лет: к ним апеллировали, обращались с просьбами, жаловались на региональную власть, некоторые представители местной элиты пытались столкнуть лбом с губернатором и сыграть на противоречиях. Все эти факторы исполнительной власти на протяжение ряда лет было необходимо постоянно учитывать.

- Теперь вот такое предложение. а что, если…

- Не стоит.

- Ясно… Тогда, может быть, нужно…

- Не нужно.

- Понятно. Разрешите хотя бы…

- А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте! (из фильма «Бриллиантовая рука»).

Теперь необходимости оглядываться на двух других политических тяжеловесов нет, отчего мы и заключали в июне: произошедшие изменения позволяют губернатору с одной стороны вздохнуть с облегчением: его роль в регионе, и ранее очень значимая, выросла многократно, теперь в его руках сконцентрирована едва ли не абсолютная власть.

А с другой стороны, изменение властной конфигурации накладывает на главу региона еще большую ответственность, теперь он, и только он, в ответе перед федеральным центром за решение проблем, которых, несмотря на очевидные достижения в работе областных властей, остается немало - и минувший год это подтвердил, начиная с многочисленных проблем в муниципалитетах и заканчивая мусорными коллапсами, о которых говорили в том числе с высокой трибуны Совета Федерации и которые губернатор в том самом интервью «ПЛН FM» обозначил как один из основных вызовов 2024 года - наряду с теми, что были связаны с продолжающейся СВО.

Таким образом, с июня 2024-го наблюдатели стали говорить о дальнейших изменениях, которые должны произойти вследствие перемен в высшей лиге региональной политики. Определенные перемены наблюдали уже в этом году. Чьи-то позиции ухудшились - прежде всего тех, кто ориентирован на уведших «титанов».

Кто-то напротив пошел в рост - как это произошло с экс-управляющей областным отделением Социального фонда России, бывшим депутатом областного Собрания Натальей Мельниковой, которая нежданно-негаданно получила кресло представителя Псковской области в Совете Федерации - то самое, что освободилось после ухода Андрея Турчака. Некоторые наблюдатели ожидали увидеть изменения в региональном отделении «Единой России», но пока этого не произошло.

Будем наблюдать за развитием событий - в том числе в рамках подготовки к выборам в Госдуму и областное Собрание депутатов, а они не за горами - до старта кампаний всего-то полтора года.

Напомню, выборы пройдут в 2026 году, и для всех основных политических сил это будет важнейшее событие, от него зависит укрепление или хотя бы сохранение позиций, и в целом будущее в политике. Это касается и представителей партии власти, будь то региональные руководители - члены команды губернатора, руководство реготделения «Единой России», действующие члены Федерального Собрания. Касается это и оппозиции, для которой выборы 2026 года - это тоже серьезный экзамен; от результатов зависит и место в региональной политике, и пролонгация депутатских полномочий, а с ними статус, полномочия, деньги - для некоторых, как говорил незабвенный Леня Голубков, это «хорошая прибавка к пенсии».

Достигать целей будет непросто - у тех же псковских коммунистов во главе с первым секретарем Петром Алексеенко в обкоме раздрай, разброд и шатания, деление на группы, борьба за власть, которая чем ближе к мартовским выборам нового руководства областного отделения КПРФ - тем будет становиться только острее.

И неслучайно федеральное партийное руководство берет процесс организации отчетно-выборной конференции под свой контроль. Непросто будет и либерал-демократам, для которых грядущая парламентская кампания станет первой, которую они будут проводить без своего многолетнего вождя Владимира Жириновского - пусть и в условиях, когда его 80-летие в 2026-м в соответствии с президентским указом будет отмечаться чуть ли не как событие государственного масштаба.

К слову, самая громкая, замеченная федеральными СМИ инициатива регионального координатора ЛДПР в Псковской области Антона Минакова в 2024 году была связана как раз с покойным партийным лидером - псковский либерал-демократ предложил поставить памятник Жириновскому в центре областной столицы вместо статуи Владимира Ленина.

Важны предстоящие выборы и для других игроков, в том числе для псковских эсеров, в 2024-м окончательно выпавших из актуальной повестки, и «Новых людей», в руководстве которых за год всё усложнилось - сначала после объединения НЛ и «Партии роста» появился тандем в составе депутата областного Собрания Андрея Маковского и ставшего секретарем партийного отделения Игоря Романова, потом еще из Москвы им в помощь прислали молодого кадра. Всем вместе теперь предстоит готовиться к парламентским выборам, а своего рода репетицией перед ними станут муниципальные кампании 2025-го. Их будет много - все районы, которые за последние пару лет не стали участниками реформы, пойдут по этому пути и станут округами. В них изменится модель организации МСУ и избрания глав. Теперь избирать их будут не жители, а депутаты вновь избранных окружных собраний первого созыва. Как показывает практика последних лет, особых сложностей у партии власти в ходе таких муниципальных кампаний не возникает. Партия побеждает везде, получает 80 процентов депутатских мандатов и, как выразился секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, «эта планка для нас с вами уже стала привычной».

http://pln-pskov.ru/politics/537714.html

С другой стороны, кампаний в следующем году будет очень много - значительно больше, чем и в этом году, и в предыдущем. А в условиях многозадачности достигать целей всегда сложнее, где-то можно и не досмотреть, просесть, проиграть. Тем более если оппозиция будет не имитировать, не решать какие-то свои локальные задачи и руководствоваться олимпийским принципом «Главное не победа, а участие», а реально постарается дать бой. То, что такое возможно даже в условиях новой политической реальности, показала недавняя избирательная кампания в Гдовском районе, где мы наблюдали достаточно острую конкурентную борьбу (вскоре после того, как там тормознули муниципальную реформу, и обозреватели называли целый ряд повлиявших на это факторов - от позиции местных элит, ориентированных на прежних глав, и заканчивая явной недоработкой власти в период, когда пост «политического» вице-губернатора покинул и вернулся в Санкт-Петербург Александр Серавин). В сентябре 2024-го псковское «Яблоко» хоть и не повторило свои успехи конца 2010-х, даже в условиях жесткого прессинга показало достойный результат и пример командной работы.

И это притом, что яблочники большую часть года находились образно говоря между властным молотом и наковальней, если считать таковой обосновавшихся в Европе релокантов - по осени политическая эмиграция устроила зампредседателю «Яблока», внесенному Минюстом в реестр иноагентов Льву Шлосбергу* настоящую травлю - обрушились на него после выхода в свет интервью, данного приезжавшей в Псков Ксении Собчак.

Возвращаясь к разговору о муниципальной реформе, повторимся, что по этому пути преобразований в следующем году пойдут все оставшиеся непреобразованными районы, в том числе такие крупные и важные, как Псковский, Великолукский, Островский, Себежский и ряд других, - с этим всё понятно. А единственный вопрос, который пока остается без окончательного ответа - что с Великими Луками? В 2024 году мы, как и прежде, наблюдали непростой формат взаимоотношений регионального руководства с городскими властями.

Осенью 2024 года Псковское областное Собрание депутатов на внеочередной сессии внесло изменения в региональные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области».

Их смысл в том, чтобы установить единый порядок формирования органов МСУ в муниципальных образованиях, являющихся городскими округами. Это Псков и Великие Луки. В областном центре модель уже поменяли, а в южной столице еще нет. Пока непонятно, будут ли власти форсировать этот процесс - и тогда потребуется распускать городскую Думу, или всё пойдет эволюционным путем - и изменения произойдут только в 2027-м году, то есть власть пойдет по менее болезненному для великолучан сценарию.

- Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем (из фильма «Место встречи изменить нельзя»).

Что тут будет происходить дальше - покажет время. Программа «Гонки по вертикали», радио «ПЛН FM» и Псковская Лента Новостей продолжат внимательно следить за развитием событий и будут держать вас в курсе происходящего. А на сегодня это всё. Итоги уходящего года по традиции подведем еще на ПЛН, назовем победителей и проигравших по целому ряду номинаций и в четверг обсудим эту публикацию в эфире с коллегами. А нам пришло время закругляться.

Программа «Гонки по вертикали» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Будьте здоровы и счастливы! Сохраняйте оптимизм. И разумеется, не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы президента РФ, Совета Федерации и Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети. 

* Минюстом РФ внесен в реестр иностранных агентов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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