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«Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом

21.01.2025 19:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Сказочная власть. Почему россияне, отвечая социологам на вопрос, кого они хотели бы видеть главой страны, предпочитают теперь реальным историческим деятелям вроде Петра Первого персонажей мифологии и фольклора — например, Илью Муромца или Василису Премудрую?
- Партия скажет: «Надо!» — омбудсмен ответит: «Есть». За пару месяцев до выборов руководства псковского обкома КПРФ у первого секретаря Петра Алексеенко появился соперник. Это вполне конкретная альтернатива — региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, кандидат в члены ЦК партии Аркадий Мурылев.
Кольцо сужается. Зампредседателя партии «Яблоко», объявленному Минюстом иностранным агентом Льву Шлосбергу* предъявлено обвинение. Почему, и что дальше?

Вначале отдадим должное главной теме международной повестки, хотя бы потому что последние события за океаном наверняка будут иметь серьезные последствия для российской внутриполитической жизни. Ранее победивший на выборах американского президента Дональд Трамп накануне вступил в должность. Как пел Владимир Высоцкий, впереди большие перемены — причем, как уже анонсированные, так и наверняка неожиданные. Уже сейчас известно, что Трамп приостанавливает как минимум на три месяца программы помощи США другим странам, в том числе Украине, отменяет кучу законов, принятых предшественником, и обещает объединить мир. Впрочем, это дело будущего (вероятно, весьма далекого), а пока все кругом обсуждают детали вчерашней инаугурации — от вполне серьезных вещей и заявлений до мелочей вроде широкополой шляпки Мелании Трамп, отчего новый старый президент так и не сумел ее поцеловать.

Фото: Life.ru

И в целом образ первой леди склоняется на все лады, у нас сравнивают ее в основном с мультяшной Шапокляк. Ну не всё ж про политические пророчества из мультфильма про Симпсонов вспоминать-то… Кстати, о мультиках и влиянии масс-культа на политические предпочтения - уже россиян. Здесь можно отметить очень интересную закономерность. Как показали последние социологические опросы об отношении граждан к власти и выборам, когда исследователи глубинных архетипов выясняли у соотечественников, кого из персонажей русских былин, сказок или исторических личностей прошлого они хотели бы видеть во главе страны, самыми популярными оказались трое. В том числе те, кто стали героями популярных мультфильмов, созданных в последние годы.

Это князь Владимир Красно Солнышко и богатырь Илья Муромец, оба получили по 21%. А владеющая приемами волшебства Василиса Премудрая взяла 18% симпатии. Кощей Бессмертный, Иван-дурак, купец Садко, Алеша Попович и Емеля получили куда меньшую поддержку. Что особенно удивительно: если верить этому исследованию, рухнули вдребезги рейтинги прежде весьма популярных исторических фигур типа Петра I или Сталина.

Объяснить это можно, думаю, только тем, что во многом неоднозначные фигуры исторических деятелей, воспринимаемых как реальные, вызывают сомнения, рождают разного рода страхи, необходимость всё взвешивать и оговариваться: мол, тут хорошее поддерживаю, тут плохое осуждаю. Всё это непросто. А былинные богатыри и прочие персонажи (скорее уже из области мифологии, чем из реальной истории) — это такое далекое, отсылающее к нашему славному прошлому, рождающее добрые чувства — гордости и любви к Родине. Как отмечают эксперты, почти всех этих героев можно считать положительными героями «из детства». Так что, например, запрос на князя Владимира Красно Солнышко – это запрос на сильного лидера. На Илью Муромца – на героя во власти, который всех спасет. А на Василису Премудрую возрастает запрос в последние три года – это нужда в женском и милосердном начале, а также надежды на мудрость власти и ее ум, пишет «Независимая газета». Короче, как таких не любить и не поддерживать? И, что немаловажно, это ни с какой стороны не опасно.

- Постоять за землю русскую! (из мультфильма «Илья Муромец»)

Словом, тяга к фольклорным героям вполне объяснима, и то, что они выигрывают, неслучайно — тем более в наши времена, когда народ хочет победы и мира, ждет чуда и улучшения экономического положения. При этом поддерживать настрой масс только информационно-пропагандистской накачкой сложно. А каких-то очевидных для всех достижений и прорывов по этой части не видно, скорее наоборот, ситуация сложная и прогнозы относительно вызовов и угроз 2025 года звучат в основном сдержанно-пессимистичные: дескать, сложный год будет, и на федеральном уровне, и в регионах, в том числе нашем, небогатом, ресурсно слабообеспеченном, где поле для манёвров у властей традиционно очень узкое. Так или иначе будем наблюдать, какие изменения происходят, в том числе в общественных настроениях и региональной политике.

В продолжение разговора о переменах, которые могут произойти в 2025-м, скажем о коммунистах. В новый год они вступили со старыми проблемами. Про ухудшение показателей КПРФ на выборах в последние годы не говорил только ленивый — если так и дальше будет продолжаться, то есть опасность, что уже в следующем, 2026-м году на выборах в областное Собрание депутатов КПРФ надо будет за уши втаскивать в региональный парламент. А еще в обкоме раздрай, разброд и шатания, деление на группы, что тоже далеко не секрет. Всё это актуализирует вопрос о лидерстве в региональной организации менее чем за два месяца до отчетно-выборной конференции. Кто возглавит обком? С одной стороны, есть действующий первый секретарь Петр Алексеенко, когда-то занявший пост как компромиссная фигура, устроившая на тот момент все основные группы. С другой стороны, есть и те, кто готов был бы сменить персека и заняться обновлением организации.

- Огласите весь список, пожалуйста (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

На минувшей неделе в прямом эфире «ПЛН FM» региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев продемонстрировал готовность возглавить эту организацию.

Теперь слово за руководством, в первую очередь - за ЦК КПРФ, который напомню взял процесс подготовки к выборам в Пскове под контроль, дабы избежать конфликтных ситуаций и создания неравных условий. Напомню, полномочия псковских омбудсменов заканчиваются в этом году. Аркадий Мурылев не сможет вновь занять пост уполномоченного, так как отработал в этой должности уже два срока подряд.

Фото: Следственное управление СК РФ по Псковской области

Напоследок о развитии дела заместителя председателя партии «Яблоко», объявленного Минюстом иностранным агентом Льва Шлосберга*. На минувшей неделе Следственный комитет предъявил ему обвинение по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвинение предъявлено по ст. 330.1 УК, оно предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Сам оппозиционер, с одной стороны, заявил, что «ничего неожиданного не произошло, переход из статуса подозреваемого в статус обвиняемого – это промежуточный этап следственных действий», с другой стороны, он в очередной раз подтвердил, что не считает себя виновным. Так или иначе, кольцо сжимается - и происходит это вопреки прогнозам некоторых наблюдателей, которые ранее предполагали: мол, с учетом того, что псковский яблочник жестко публично выступил против релокантов — по его выражению «партии чужой крови», дело возможно спустят на тормозах. Перефразируя известное, да, это иноагент — но это наш иноагент. Однако, судя по последним событиям, этого не происходит — в связи с чем высказывается целый ряд версий. Начиная с, можно сказать, официальной (в том смысле, что в деле нет никакой политики - все действия идут в рамках уголовно-процессуальных норм) и заканчивая конспирологическими гипотезами, согласно которым дело псковского оппозиционера - это своего рода операция прикрытия и доказательство, что он - не агент системы, а реальный оппозиционер и борец с режимом. А такая версия, напомню, популярна у политических эмигрантов. Можно думать, что угодно — например, объяснять происходящее тем, что силовая машина уже набрала ход ее не остановить, или же тем, что местным исполнителям всё равно - команда сверху не дошла, или же у кого-то из сильных мира сего здесь в регионе есть личный зуб на Льва Шлосберга* — версий множество, но так или иначе история продолжается. И, повторюсь, прогнозы тех, кто думал, что всё спустят на тормозах, не получают подтверждения. По крайней мере, пока. Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий и за тем, как эта история отразится на псковском «Яблоке».

О перспективах, проблемах, вызовах и угрозах 2025-го сегодня мы говорили с руководителем регионального отделения этой партии, находящейся под прессингом, Артуром Гайдуком. Запись программы легко найти на сайте ПЛН и а разделе «Видео» на нашей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На сегодня это всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

* признан иноагентом по версии Минюста РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
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