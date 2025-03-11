Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
«Лёгкая кухня» Классические блины
Снять проклятие
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Эхо несостоявшегося теракта
Александр Савенко Публикаций: 341
11.03.2025 17:140 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы 04.03.2025 17:010 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025 25.02.2025 16:420 «Гонки по вертикали»: 3 года СВО, джокер Трамп и мир вверх тормашками 04.02.2025 13:330 «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив 28.01.2025 17:080 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 04.03.2025 14:083 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы

11.03.2025 17:14|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! На календаре 11 марта - вроде вторник как вторник, но, если заглянуть в календарь исторических дат, то можно сказать, день сегодня особый и весьма примечательный. Ровно 40 лет назад, 11 марта 1985-го, состоялось избрание Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. А дальше - перестройка, ускорение, гласность и всё то, что, как считают многие, предопределило развитие событий на многие годы и даже десятилетия вперед - от распада Союза до всего вот этого, что мы наблюдаем сейчас. Дата помимо прочего подталкивает к гипотетическим рассуждениям: дескать, а что было бы, не окажись тогда Горбачев у власти, а приди кто-то другой, менее склонный к реформам?

Может, рассуждают некоторые, до сих пор бы жили при Советах, строили б социализм, рапортовали об итогах очередной пятилетки, готовились к съезду одной-единственной партии и к очередной круглой дате со дня рождения Ленина.

Но история как известно, не терпит сослагательного наклонения - и актуальная повестка, естественно, совсем иная, в том числе в псковской региональной политике. Вот к ней и предлагаю перейти. В центре нашего внимания - неделя, когда отмечался международный женский день - и тут представители политического класса одарили нас, не побоюсь слова, открытиями. Ну, во-первых, стало известно, что депутат Псковской гордумы Алеся Михачева получила в подарок черный пистолет, что зачем-то было продемонстрировано в соцсетях и привлекло внимание федеральных СМИ - правда, как вскоре выяснилось, пистолет-то всего лишь пневматический, и теперь общественница будет заниматься стрельбой. А, во-вторых, 8 марта наконец-то прояснилось с мотивами вступления в «Справедливую Россию» бывшего активиста ЛДПР, экс-депутата Госдумы Виктора Яшина.

В конце прошлого года я, помнится, всё выпытывал у него в эфире, зачем де вступил в партию - ответы звучали уклончивые, потом несколько месяцев про партийную активность экс-депутата ничего не было слышно, а 8 марта - можно сказать, расставили точки над i: вместе с несколькими однопартийцами господин Яшин отправился на улицы Пскова вручать цветы встречным дамам.

- Детям - мороженое, его бабе - цветы, смотри, не перепутай (из фильма «Бриллиантовая рука»).

В общем, можно только порадоваться, когда люди находят единомышленников и занятие по душе. Если говорить серьезно, то в региональной политике на неделе произошло событие, которое в иной ситуации вызвало бы множество комментариев и самых разных суждений - ну а как иначе, если в отставку отправляется первый заместитель губернатора Михаила Ведерникова, кстати отметившего 7 марта пятидесятилетие, а сегодня попавшего в «зеленую группу» традиционного рейтинга устойчивости глав российских регионов.

Но с отставкой замгубернатора здесь случай особый - высокий пост покинул чиновник, имя которого, возможно, многим вовсе неизвестно, или его просто не успели запомнить за год с небольшим, что Денис Салий находился в должности вице-губернатора - куратора работы представительства правительства Псковской области в Москве. Всё это время он был непубличен, о работе в СМИ не отчитывался, на ленту новостей попадал считанное число раз.

Пожалуй, самой содержательной была новость о назначении, когда губернатор ставил перед своим новым заместителем задачи, среди них: «повышение эффективности работы с федеральными органами исполнительной власти, популяризация Псковской области, позиционирование региона среди потенциальных инвесторов, создание новых высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест, поддержка продвижения псковских производителей. Особое внимание - привлечению финансирования, в том числе и внебюджетного, для поддержки инициатив, которые выдвигают жители области». Насколько справился господин Салий с поставленными задачи, какими достижениями может похвастаться, вообще что сделал на посту полпреда региона в столице, почему покинул пост - так и осталось загадкой.

- Только тсс, это у нас тайна (из фильма «Там, на неведомых дорожках»)

Возможно, работал-то он хорошо, претензий к нему со стороны начальства не было и даже, может быть, пойдет на повышение - только мы об этом ничего не знаем. Как отмечают мои коллеги, псковским журналистам Салий не запомнился вообще ничем, и пост покинул также тихо - без каких-либо комментариев, подведения итогов и благодарностей. Так или иначе, эта кадровая новость актуализировала вопрос о работе представительства региона в федеральном центре, которое существует еще с 1990-х, правда, скажем так, с переменным успехом и перерывами.

То его громко открывают, то тихо закрывают, то публично объявляют нового куратора, призванного вдохнуть в представительство новую жизнь, то без лишних слов этот лоббист покидает должность.

При этом, как я уже отмечал когда-то, сложилась любопытная традиция, согласно которой Псковскую область в Москве представляют весьма необычные персоны - то в девяностые и нулевые регион в Москве представлял пропагандист творчества Пушкина и инициатор установки памятников поэту по всему миру Игорь Новоселов, а помогал ему отец экс-солистки группы «Блестящие», то главой представительства был предприниматель, экс-депутат Госдумы и писатель Виктор Гитин, заслуженный тренер России по борьбе, петербуржец Юрий Авдеев, столичный пиарщик и психолог Руслан Фурс и так далее. Посмотрим, кто теперь сменит господина Салия и что там дальше будет происходить с нашим представительством.

Теперь к делам партийным. Уже в эту субботу, 15 марта, в Пскове пройдут отчетно-выборные мероприятия областного отделения КПРФ. Главный вопрос - сохранит ли первый секретарь обкома Петр Алексеенко руководящий пост в партии, которая всё еще №2 и, как она себя позиционирует, главная оппозиционная сила. В канун партийной конференции персек обкома сначала оказался в центре внимания из-за того, что он, заядлый рыбак, сделал в соцсетях пост о закрытии сезона с утверждением, что лед-то, ребята, нормальный, и это в условиях массовой гибели рыбаков и полного запрета выхода на лед привело к волне жесткой критики Петра Алексеенко а со стороны оппонентов.

Ну а вчера главный псковский коммунист под фотокамеры молча внимал партийному руководству. Геннадий Зюганов проводил очередное общероссийское собрание, закидал участников дюжиной тезисов, вроде таких: «считаем исключительно важным создание Союзного государства России и Белоруссии», «мы осознали всю подлость и опасность санкций, навязанных нашей стране», «шестой тезис – это важность деятельности патриотической оппозиции» и т.п (цитата по сообщению на официальном сайте псковского обкома КПРФ). Как по мне, так это просто беда, товарищи. Такой набор банальностей, что скулы сводит. Всё из пустого в порожнее - и главное, что делать-то на местах, как тихим серым мышкам стать боевыми красными ежиками - совершенно непонятно.

- Вперёд и только вперёд, а потом наверх, а потом обратно вниз! (из фильма «Игла»)

Но деваться некуда - как-то коммунистам на местах необходимо будет соответствовать этим установкам, что-то такое надо показывать - и мы в любом случае продолжим следить за событиями. Как и прежде, будем наблюдать и за международной повесткой, прислушиваться к меняющейся риторике мировых лидеров и принюхиваться к поступающим новостям, чтобы понять запахло ли там миром. Или же правы те, кто глядя в небо и отмечая крупнейшую за многие месяцы атаку беспилотников на регионы России, делает вывод: нет, пока ничего, увы, не изменилось...

На этом у меня всё. Это была еженедельная программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи в следующий вторник. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, региональных отделений КПРФ и партии «Справедливая Россия - За правду»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 93 человека
11.03.2025, 17:330 Интерактив: Диван-подберезовик 11.03.2025, 17:250 Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки 11.03.2025, 17:140 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы 11.03.2025, 17:080 Межрегиональный автопробег к 80-летию Победы приняли в Великих Луках
11.03.2025, 17:060 Стало известно, на что псковичи чаще всего жалуются в Роспотребнадзор 11.03.2025, 17:050 Одиннадцатиклассник из Новосокольников стал призером олимпиады по программированию 11.03.2025, 16:510 «Управляйку» обязали отремонтировать подъезд в доме инвалида в Пустошке 11.03.2025, 16:480 Завод «ЗЭТО» укрепляет международные позиции на выставке в Индии
11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей 11.03.2025, 16:370 Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ 11.03.2025, 16:350 Девять аварийных домов снесут в Пскове 11.03.2025, 16:320 Почти 80 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
11.03.2025, 16:300 На нестабильность связи пожаловались Александру Козловскому в Пустошкинском районе 11.03.2025, 16:230 Окна заменили в двух учреждениях культуры Псковского района 11.03.2025, 16:140 101 класс закрыт на карантин в школах Псковской области 11.03.2025, 16:070 Симфонический оркестр Псковской области готовится отметить 30-летие
11.03.2025, 15:520 В Пскове продолжают искать мужчину, самовольно покинувшего больницу 11.03.2025, 15:430 Нужно ли хранить коробки от техники, ответили псковичам 11.03.2025, 15:400 Администрацию волости в Пустошкинском районе обязали опубликовать данные о пунктах приема ртутьсодержащих ламп 11.03.2025, 15:350 Банковские отделения появятся в салонах МегаФона
11.03.2025, 15:330 Трудоустройство ветеранов СВО обсудили в Пскове 11.03.2025, 15:270 Александр Козловский вручил медаль к 80-летию Победы малолетней узнице в Опочке 11.03.2025, 15:230 Как не ошибиться при покупке онлайн, объяснили псковичам в Роспотребнадзоре 11.03.2025, 15:070 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта
11.03.2025, 15:000 Алексей Репников анонсировал создание фольклорного проекта в Пскове 11.03.2025, 15:000 Билеты на предпоказ фильма про доброго инопланетянина разыгрывает радио ENERGY в Пскове 11.03.2025, 14:560 Жителя Смоленской области в Пскове осудили за серию краж почти на миллион рублей 11.03.2025, 14:540 Обновлённый законопроект о языках народов РФ проходит обсуждение с участием регионов
11.03.2025, 14:520 Выставка к юбилею театрального отделения школы искусств откроется в Пскове 11.03.2025, 14:490 Молодежь Псковской области может выиграть гранты на патриотические проекты 11.03.2025, 14:410 Фотофакт: Ледоход начался на реке Великой в Пскове 11.03.2025, 14:300 Музыка из «Игры престолов» может прозвучать в псковской филармонии
11.03.2025, 14:190 Выставка псковского художника Александра Бушуева откроется в Доме офицеров 11.03.2025, 14:110 В истории много примеров, когда бывшие военные строили успешную карьеру на госслужбе – Наталья Исакова 11.03.2025, 13:520 «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове 11.03.2025, 13:490 На трассе Псков — Гдов спасатели предупредили водителей об опасности выхода на лед
11.03.2025, 13:460 «Потягнем за Отечество!»: Князь Довмонт 11.03.2025, 13:450 Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр 11.03.2025, 13:390 Тело новорожденного в женской сумке обнаружили в себежском лесу 11.03.2025, 13:380 Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников
11.03.2025, 13:280 Александр Козловский провел встречу с женщинами-волонтёрами из Великих Лук 11.03.2025, 13:241 Ряд больных деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове 11.03.2025, 13:130 Медвежонок из псковского «Птичьего дворика» уехал в Тверскую область 11.03.2025, 13:110 Псковичка Анастасия Егорова представит регион на вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»
11.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Покупатель всегда прав? 11.03.2025, 12:590 Заколоченный участок 11.03.2025, 12:570 Полиция проводит операцию для предотвращения вовлечения псковской молодежи в наркобизнес 11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах
11.03.2025, 12:530 Подняться на колокольню храма святых Жён-Мироносиц предлагают псковичам 11.03.2025, 12:490 Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры 11.03.2025, 12:380 Директор отряда «Дружина»: Рыбаки по-разному реагируют на призыв не выходить на хрупкий лёд 11.03.2025, 12:310 Красные дипломы получили 8 выпускников заочного отделения псковского колледжа искусств
11.03.2025, 12:270 Лекцию о Снетогорском монастыре на страницах Дневника митрополита Арсения проведут в Пскове 11.03.2025, 12:210 Врачи псковской инфекционки пролечили 370 пациентов от гепатита С за три года 11.03.2025, 12:160 За год в Псковской области вручили более 600 медалей «50 лет совместной жизни» 11.03.2025, 12:140 «Усадебный парк» в Порховском районе изъяли и реализуют с публичных торгов
11.03.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 51-м Фестивале русской музыки 11.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 марта 11.03.2025, 11:580 Псковский музей-заповедник присоединился к проекту «Голоса Победы» 11.03.2025, 11:560 Отделы ЗАГС в Псковской области войдут в состав местных администраций до конца марта
11.03.2025, 11:480 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом. ВИДЕО 11.03.2025, 11:360 У 31% работающих псковичей есть предложения для руководства по оптимизации процессов — опрос 11.03.2025, 11:330 Директора «Пустошкинских теплосетей» оштрафовали за долги 11.03.2025, 11:290 Песни и романсы зазвучат в усадьбе Модеста Мусоргского в Куньинском районе
11.03.2025, 11:250 Фотофакт: Первые палы травы фиксируют в Псковской области 11.03.2025, 11:230 «Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу 11.03.2025, 11:160 Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля 11.03.2025, 11:100 Весеннюю пробежку проведут на берегу реки Великой в Пскове
11.03.2025, 11:080 «Кузница»: Покупатель всегда прав? 11.03.2025, 10:550 Отряду «Дружина» удалось предотвратить выход на лед 10 псковских рыбаков 11.03.2025, 10:470 Суд наложил арест почти на 20 млн рублей великолукской компании ООО «Слактис» 11.03.2025, 10:381 Более 124 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» с начала года
11.03.2025, 10:270 Подозреваемую в краже продуктов задержали в псковском гипермаркете 11.03.2025, 10:170 Школа сахарного диабета открылась в Пушкинских Горах 11.03.2025, 10:100 В РФ могут признать дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы 11.03.2025, 09:550 «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru