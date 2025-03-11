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«Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! На календаре 11 марта - вроде вторник как вторник, но, если заглянуть в календарь исторических дат, то можно сказать, день сегодня особый и весьма примечательный. Ровно 40 лет назад, 11 марта 1985-го, состоялось избрание Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. А дальше - перестройка, ускорение, гласность и всё то, что, как считают многие, предопределило развитие событий на многие годы и даже десятилетия вперед - от распада Союза до всего вот этого, что мы наблюдаем сейчас. Дата помимо прочего подталкивает к гипотетическим рассуждениям: дескать, а что было бы, не окажись тогда Горбачев у власти, а приди кто-то другой, менее склонный к реформам?

Может, рассуждают некоторые, до сих пор бы жили при Советах, строили б социализм, рапортовали об итогах очередной пятилетки, готовились к съезду одной-единственной партии и к очередной круглой дате со дня рождения Ленина.

Но история как известно, не терпит сослагательного наклонения - и актуальная повестка, естественно, совсем иная, в том числе в псковской региональной политике. Вот к ней и предлагаю перейти. В центре нашего внимания - неделя, когда отмечался международный женский день - и тут представители политического класса одарили нас, не побоюсь слова, открытиями. Ну, во-первых, стало известно, что депутат Псковской гордумы Алеся Михачева получила в подарок черный пистолет, что зачем-то было продемонстрировано в соцсетях и привлекло внимание федеральных СМИ - правда, как вскоре выяснилось, пистолет-то всего лишь пневматический, и теперь общественница будет заниматься стрельбой. А, во-вторых, 8 марта наконец-то прояснилось с мотивами вступления в «Справедливую Россию» бывшего активиста ЛДПР, экс-депутата Госдумы Виктора Яшина.

В конце прошлого года я, помнится, всё выпытывал у него в эфире, зачем де вступил в партию - ответы звучали уклончивые, потом несколько месяцев про партийную активность экс-депутата ничего не было слышно, а 8 марта - можно сказать, расставили точки над i: вместе с несколькими однопартийцами господин Яшин отправился на улицы Пскова вручать цветы встречным дамам.

- Детям - мороженое, его бабе - цветы, смотри, не перепутай (из фильма «Бриллиантовая рука»).

В общем, можно только порадоваться, когда люди находят единомышленников и занятие по душе. Если говорить серьезно, то в региональной политике на неделе произошло событие, которое в иной ситуации вызвало бы множество комментариев и самых разных суждений - ну а как иначе, если в отставку отправляется первый заместитель губернатора Михаила Ведерникова, кстати отметившего 7 марта пятидесятилетие, а сегодня попавшего в «зеленую группу» традиционного рейтинга устойчивости глав российских регионов.

Но с отставкой замгубернатора здесь случай особый - высокий пост покинул чиновник, имя которого, возможно, многим вовсе неизвестно, или его просто не успели запомнить за год с небольшим, что Денис Салий находился в должности вице-губернатора - куратора работы представительства правительства Псковской области в Москве. Всё это время он был непубличен, о работе в СМИ не отчитывался, на ленту новостей попадал считанное число раз.

Пожалуй, самой содержательной была новость о назначении, когда губернатор ставил перед своим новым заместителем задачи, среди них: «повышение эффективности работы с федеральными органами исполнительной власти, популяризация Псковской области, позиционирование региона среди потенциальных инвесторов, создание новых высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест, поддержка продвижения псковских производителей. Особое внимание - привлечению финансирования, в том числе и внебюджетного, для поддержки инициатив, которые выдвигают жители области». Насколько справился господин Салий с поставленными задачи, какими достижениями может похвастаться, вообще что сделал на посту полпреда региона в столице, почему покинул пост - так и осталось загадкой.

- Только тсс, это у нас тайна (из фильма «Там, на неведомых дорожках»)

Возможно, работал-то он хорошо, претензий к нему со стороны начальства не было и даже, может быть, пойдет на повышение - только мы об этом ничего не знаем. Как отмечают мои коллеги, псковским журналистам Салий не запомнился вообще ничем, и пост покинул также тихо - без каких-либо комментариев, подведения итогов и благодарностей. Так или иначе, эта кадровая новость актуализировала вопрос о работе представительства региона в федеральном центре, которое существует еще с 1990-х, правда, скажем так, с переменным успехом и перерывами.

То его громко открывают, то тихо закрывают, то публично объявляют нового куратора, призванного вдохнуть в представительство новую жизнь, то без лишних слов этот лоббист покидает должность.

При этом, как я уже отмечал когда-то, сложилась любопытная традиция, согласно которой Псковскую область в Москве представляют весьма необычные персоны - то в девяностые и нулевые регион в Москве представлял пропагандист творчества Пушкина и инициатор установки памятников поэту по всему миру Игорь Новоселов, а помогал ему отец экс-солистки группы «Блестящие», то главой представительства был предприниматель, экс-депутат Госдумы и писатель Виктор Гитин, заслуженный тренер России по борьбе, петербуржец Юрий Авдеев, столичный пиарщик и психолог Руслан Фурс и так далее. Посмотрим, кто теперь сменит господина Салия и что там дальше будет происходить с нашим представительством.

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Теперь к делам партийным. Уже в эту субботу, 15 марта, в Пскове пройдут отчетно-выборные мероприятия областного отделения КПРФ. Главный вопрос - сохранит ли первый секретарь обкома Петр Алексеенко руководящий пост в партии, которая всё еще №2 и, как она себя позиционирует, главная оппозиционная сила. В канун партийной конференции персек обкома сначала оказался в центре внимания из-за того, что он, заядлый рыбак, сделал в соцсетях пост о закрытии сезона с утверждением, что лед-то, ребята, нормальный, и это в условиях массовой гибели рыбаков и полного запрета выхода на лед привело к волне жесткой критики Петра Алексеенко а со стороны оппонентов.

Ну а вчера главный псковский коммунист под фотокамеры молча внимал партийному руководству. Геннадий Зюганов проводил очередное общероссийское собрание, закидал участников дюжиной тезисов, вроде таких: «считаем исключительно важным создание Союзного государства России и Белоруссии», «мы осознали всю подлость и опасность санкций, навязанных нашей стране», «шестой тезис – это важность деятельности патриотической оппозиции» и т.п (цитата по сообщению на официальном сайте псковского обкома КПРФ). Как по мне, так это просто беда, товарищи. Такой набор банальностей, что скулы сводит. Всё из пустого в порожнее - и главное, что делать-то на местах, как тихим серым мышкам стать боевыми красными ежиками - совершенно непонятно.

- Вперёд и только вперёд, а потом наверх, а потом обратно вниз! (из фильма «Игла»)

Но деваться некуда - как-то коммунистам на местах необходимо будет соответствовать этим установкам, что-то такое надо показывать - и мы в любом случае продолжим следить за событиями. Как и прежде, будем наблюдать и за международной повесткой, прислушиваться к меняющейся риторике мировых лидеров и принюхиваться к поступающим новостям, чтобы понять запахло ли там миром. Или же правы те, кто глядя в небо и отмечая крупнейшую за многие месяцы атаку беспилотников на регионы России, делает вывод: нет, пока ничего, увы, не изменилось...

На этом у меня всё. Это была еженедельная программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи в следующий вторник. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, региональных отделений КПРФ и партии «Справедливая Россия - За правду»