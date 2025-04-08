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«Гонки по вертикали»: федерал-губернатор и пассивный актив

08.04.2025 17:14|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Федеральная номенклатура. Указом президента зарплаты губернаторов приравнены к денежному вознаграждению вице-премьеров. Главы субъектов становятся не региональными, а федеральными чиновниками. Что значит для них повышение статуса и на чем это решение ставит крест?
Партийный пассив. Инсайдеры сообщают о недовольстве руководства «Единой России» работой местных отделений партии, в том числе в Петербурге. Что беспокоит секретаря Генсовета Владимира Якушева перед стартом важных избирательных кампаний, и как обстоит дело у псковских единороссов во главе с приезжавшим на неделе в регион депутатом Госдумы Александром Козловским?
Живее всех живых. Рейтинг Владимира Жириновского спустя три года после смерти достиг рекордного показателя. С чем связан рост доверия покойному партийному вождю?
Визит министра. В Пскове побывал глава Минпромторга, бывший калининградский губернатор, друг Михаила Ведерникова Антон Алиханов. Что вошло в программу поездки и какими могут быть последствия для нашего региона?

С вашего позволения начну сегодня с небольшого экскурса в недавнюю историю. Еще лет 10-15 назад привычным делом были публикации на сайте Псковской Ленты Новостей доходов чиновников и депутатов, а по итогам года мы традиционно составляли широко обсуждавшийся рейтинг 100 псковских миллионеров. Лидировали в нем, как правило, капитаны псковского бизнеса с депутатскими корочками в кармане, а вот губернаторы занимали в списке скромные места, зачастую и в сотню-то со своими доходами они не попадали.

- Слушай, обидно, да (из фильма «Кавказская пленница»)

С 2023 года публикация сведений о доходах и имуществе указом президента приостановлена на «период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов». Если нафантазировать, что со следующего года эта цифирь снова вдруг станет открытой, то можно прогнозировать: теперь губернаторы будут занимать куда более высокие места. Это я к тому, что 1 апреля президент Владимир Путин подписал указ, которым приравнял зарплаты губернаторов к денежному вознаграждению вице-премьеров федерального правительства - и это не первоапрельская шутка.

Что это значит для глав регионов? Насколько больше они со следующего года будут получать?

О соотношении губернаторских и вице-премьерских зарплат можно судить по их декларациям, например, за 2021 год. Тогда среднегодовой доход зампредов правительства составлял более 66 млн руб., а главы регионов в среднем зарабатывали по 13,2 млн руб. в год. То есть в пять раз меньше. Поэтому однозначно губернаторы финансово выигрывают от этого решения. Если при прежнем порядке их зарплаты определялись самими регионами и обычно составляли от нескольких сотен тысяч рублей до полутора миллионов в месяц, то теперь они будут получать значительно больше - причем, из федерального бюджета. Финансирование губернаторских зарплат и премий возложено на правительство России и будет осуществляться из федерального бюджета. Непосредственно выплатами займется управление делами президента, к ведению которого по сути и будут относиться губернаторы, раз оно будет платить им зарплату.

- Железная логика (из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»)

Это решение президента ясно определило, что губернаторы становятся федеральными, а не региональными чиновниками. Федеральной номенклатурой, зависимой от Москвы и не связанной с региональными элитами. В последние годы мы наблюдаем, как тасуется эта колода, как управленцы перекидываются на губернаторские посты из Москвы или из других регионов, и решение здесь зависит исключительно от федерального центра. Теперь это фактически закреплено. Статус губернаторов повышается, но это не повышение самих глав, а повышение в формате вертикали власти. Придание главам субъектов РФ федерального статуса еще более отдаляет их от региональных элит — тем самым ставится крест на надеждах, что местные смогут выдвигать своих. Нет — кого пришлет Москва, тот и будет рулить. Это государевы бояре, наместники, а не как было в 1990-е-нулевые — местные персонажи. Повторюсь: происходит разрыв губернаторов с региональными элитами. Здесь можно вспомнить, что, например, прежние псковские губернаторы Михаил Кузнецов и Андрей Турчак, хотя и не были местными, стремились к объединению с местным сообществом, а сейчас делается так, что между федеральными назначенцами и региональными элитами должен быть вакуум.

Влияние местного сообщества минимизируется, ему в очередной раз продемонстрировано: от вас в серьезных вопросах ничего не зависит.

Приравнивание губернаторов к статусу вице-премьера может казаться приятным фактом, ведь по сути политическое влияние современного губернатора даже трудно сравнить с вице-премьерским. О том же говорят факты, когда губернаторами назначают правительственных чиновников рангом не выше заместителя министра, а то и еще ниже, пишут обозреватели и отмечают любопытный нюанс: дескать, интересным образом перевод губернатора в федеральное правительство, где им вряд ли светят вице-премьерские должности, будет означать снижение зарплаты. Это можно считать политическим сигналом, чтобы губернаторы получали в регионах свои повышенные зарплаты, а в федеральное правительство более не стремились. Так или иначе, в рублях губернаторы выиграют, а вот в плане политического влияния сильно лучше им от этого не станет. В любом случае президентский указ плотнее привязывает глав регионов не только к федеральной власти, но и к федеральному бюджету, что вполне в духе единой системы публичной власти - той самой вертикали, на которой чего только не происходит. В частности в «партии власти», как принято называть «Единую Россию». Там в последнее время ломают головы, как отвечать на вызовы и решать проблемы. Мы уже говорили, что закрытые опросы показывают низкие рейтинги ЕР во многих регионах, они значительно отстают от рейтингов Владимира Путина. Федеральное партийное руководство проводит социологические замеры, которые часто оказываются неутешительными и позволяют партии полагаться только на административный ресурс губернаторов, но в некоторых регионах даже эта модель отчего-то не работает.

- Ничего не понимаю! (из мультфильма «Следствие ведут Колобки»)

В этой связи упоминают Петербург, где, напомню, с недавних пор трудится политический консультант команды главы Псковской области Михаила Ведерникова, бывший вице-губернатор Александр Серавин. Как сообщают многочисленные источники, проблему низкой численности организации пытаются решить административными методами — насильственным загоном в ЕР чиновников и сотрудников подведов (ровно так это делалось в Псковской области двадцать лет назад). В целом, по сообщениям медиа, ссылающихся на источники в самой партии, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев начал сталкиваться с первыми серьезными проблемами. Партийный руководитель полагал, что «Единая Россия» всё же более живая организация, а она «так и осталась структурой, плохо понимающей желания и интересы электората - просто такой «кооператив» чиновников и функционеров, причём неэффективных. Расчищать эти авгиевы конюшни бывает крайне сложно – тем более, что пока Якушев так и не смог продвинуть на пост главы центрального исполкома своего человека (активно обсуждалось назначение на этот пост бывшего тамбовского губернатора Егорова, однако оно сорвалось)», – пишут Telegram-каналы со ссылкой на статусных политтехнологов, работающих с партией. Так или инсайдеры говорят о недовольстве руководства ЕР работой многих партячеек. С учетом снизившегося рейтинга ЕР эксперты делают прогноз: если на сентябрьских выборах-2025 единороссы еще проскочат, то вот что будет через год, по итогам парламентской кампании, - большой вопрос. Всё это связано с вызовами, о которых мы писали в статье «Что же будет с партией и с ними?».

Напомню, в том материале мы писали и про позиции псковского регионального отделения во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским, который регулярно бывает в регионе, ездит по районам, встречается с людьми. Вот и на минувшей неделе лидер псковских единороссов работал в округе. По его словам, заключены соглашения о сотрудничестве с региональным отделением Российского союза боевых искусств и отделением Социального фонда России по региону. Кроме того, Александр Козловский участвовал в мероприятиях выездной стажировки «Федеральная практика» Минпромторга для регионов Северо-Западного федерального округа. Особо отмечу, что на это мероприятие в Псков приезжал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, которого, кстати, связывают давние дружеские отношения с псковским губернатором, что неоднократно подчеркивал Михаил Ведерников.

Визит главы Минпромторга можно назвать заметным, если не знаковым событием, учитывая, во-первых, целый ряд мероприятий, ориентированных на перспективу — от закладки первого камня для строительства в регионе инжинирингового центра до высказываний министра на тему открытия в нашем регионе цветочной биржи. Напомню, впервые об этой идее в эфире ПЛН FM рассказал губернатор Михаил Ведерников. По оценке министра Алиханова, создание биржи цветочной продукции, как импортной, так и производимой в нашей стране - это хорошая интересная инициатива, и есть надежда, что удастся выйти на конкретные предложения.

В продолжение темы визитов отмечу, что крупные фигуры федерального уровня в последнее время к нам ездят не так часто. При этом в основном приезжают чиновники (как правило, перед значимыми выборами), а не известные политики. Если последние тридцать лет поделить на два периода, то первый, охватывающий вторую половину 1990-х и нулевые, значительно превосходит последние полтора десятилетия по числу визитов партийных лидеров — таких, например, как председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Или лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в середине 1990-х объехал буквально всю Псковскую область, и это во многом предопределило успехи ЛДПР на выборах. В Псковской области партия получала рекордные проценты, в 1996-м привела к власти своего губернатора — Евгения Михайлова, и наш регион в те годы было принято называть вотчиной Жириновского.

Короче, Владимир Вольфович при жизни тащил свою партию к победам и, как формулирую политологи, продолжает это делать после смерти. Спустя три года после кончины Жириновский остается одним из самых популярных отечественных политиков. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, уровень доверия к нему вырос до рекордных 66 процентов — это больше, чем было при его жизни. Как объясняют феномен сами социологи, «Владимир Жириновский, когда-то наиболее скандальный и эпатажный из российских политиков, после своей смерти странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости». А вот еще одно мнение. «Сейчас, после смерти, у его образа появился и еще один компонент — компонент пророка. Люди воспринимают его как человека, который предвидел конфликт с Западом и специальную военную операцию. И если раньше даже его симпатизанты часто относились к нему как к артисту, то теперь они относятся к нему серьезней, как к провидцу», — вторят социологам политологи, которые убеждены: рейтинг бессменного вождя даже после смерти играет на партию, и феномен в том, что люди голосуют за ЛДПР именно в память о Жириновском.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
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