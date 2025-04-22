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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: День МСУ, партийные междусобойчики и борьба с коррупцией - кто следующий?

22.04.2025 17:52|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Вторую неделю подряд в центре нашего внимания находится дело ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Напомню, ранее она была арестована и обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как мы уже отмечали, коррупционный скандал вызвал колоссальный резонанс и нанес серьезный репутационный удар не только по «опорному вузу», но и по региону в целом. При том, что дело Ильиной широко освещается федеральными СМИ (в том числе самыми главными российскими медиа — ТАСС, РИА Новости и многими другими), представители псковского политического класса, за крайне редким исключением, по-прежнему хранят молчание. Не комментируют ситуацию власть предержащие, которые еще недавно привечали госпожу Ильину и рукоплескали ей. Никаких заявлений от них не появилось и на минувшей неделе. Между тем последовали комментарии со стороны правоохранительных и надзорных органов. Сказанное ими не оставляет сомнений: впереди новые эпизоды. Причем, видимо, не только в деле ректора - ситуация может коснуться и других, пока неназванных, персон. Как следует из заявлений официального представителя областной прокуратуры, после прозвучавшего в эфире «ПЛН FM» и обращенного к гражданам призыва «ока государева» сообщать о фактах противоправной деятельности Ильиной к силовикам вереницей пошли бывшие преподаватели вуза, студенты и те, кто вообще никак не связан с университетом. Принимая во внимание тот факт, что за последнее время мы стали свидетелями целого ряда громких событий — от задержания замначальника Госавтоинспекции до дела директора футбольного клуба «Псков» (не говоря уже про суровые приговоры по делам экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого и бизнесмена Михаила Гавунаса), фиксируем усиление борьбы с коррупцией. Как выразилась в эфире «ПЛН FM» старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова, кнопка «пуск» включена — она никогда не отключается.

Рахиба Сулейманова, старший помощник прокурора Псковской области: Никогда не теряет своей актуальности тема противодействия коррупции. У нас запланированы проверки. Теми делами, о которых мы сегодня говорили, дело не ограничится однозначно. Потому что эта работа всегда идет достаточно активно. Кнопка «пуск» включена - она никогда не отключается. Правоохранительные органы, прокуратура, УФСБ России по Псковской области работают постоянно. Я знаю лично таких людей, которые несколько лет не были в отпусках, потому что занимаются сбором доказательств по делам коррупционной направленности.

А раз так — думаю, тревога сейчас присутствует у многих обитателей властных кабинетов, в том числе у госслужащих, особенно начальников в сферах, которые принято называть коррупциогенными, а также у муниципальных служащих — как мы неоднократно отмечали, они постоянно находятся под дамокловым мечом проверок и уголовных дел. Однако есть тут, в жизни муниципальных руководителей, и место празднику. Когда раз в год их всех благодарят, чествуют и не скупятся на добрые слова о том, что они и только они — соль земли и самая близкая к людям власть.

Речь про День местного самоуправления, который отпраздновали намедни. В псковском БКЗ собрали глав и депутатов. Самых активных наградили, а всех поздравили с праздником. Особенно много благодарностей за развитие местного самоуправления досталось губернатору Михаилу Ведерникову, которого оппозиция как раз обвиняет в ликвидации этого самого МСУ. Дискуссия по этому вопросу продолжается. Точек зрения тут много, основных — три. Во-первых, позиция власти: МСУ было, есть и будет, а в каком виде — мы решим. Во-вторых, мнение оппозиции: раньше было МСУ — теперь его ликвидируют. Праздник есть, а самого местного самоуправления - нет. В третьих, точка зрения, которой придерживаются многие эксперты: у нас не получилось создать МСУ, потому что не созданы условия, в том числе финансовые, да и менталитет нашего человека таков, что ждет барина-начальника, поэтому у нас может быть только вертикаль и строгое подчинение. Так или иначе, сейчас наблюдаем торжество государственно-муниципального управления, апофеозом чего и стало празднование Дня местного самоуправления.

Перед муниципалами выступали губернатор и спикер регионального парламента Александр Котов, судьба которого в этом отношении весьма интересна. Ранее он сам был главой района - Стругокрасненского, и, можно сказать, олицетворял тогда корпус муниципальных руководителей, потом работал вице-губернатором и в 2000-е вместе с коллегами продвигал реформу МСУ (в рамках большой административной реформы, проводимой под руководством на тот момент замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака). А ныне в составе команды уже Михаила Ведерникова занимается муниципальной реформой, старт которой был дан два года с небольшим. За это время в муниципальные округа преобразованы все районы и на иную модель перешли - за исключением Великих Лук - все.

- Танцуют все! (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Впрочем, и там, в «южной столице» региона, после уже принятых областным Собранием решений (изменений в областные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области») преобразование — это только вопрос времени. В целом, реформа проходит достаточно гладко. Власти потратили на нее много сил, задействовали административные рычаги, где-то кнутом, где-то пряником воздействовали на районные элиты и продавили нужные решения. Активное участие в этом процессе принимали и исполнительная ветвь власти, и законодательная. Можно сказать, что этом году цель была практически достигнута. При этом местное население отнеслось к реформе достаточно пассивно, если не сказать индифферентно (оно, может, и не выступало горячо за, но и против не было — дескать, «жили при разных моделях, переживем и эту»). Так или иначе, инициаторам изменений по большому счету никто сильно не мешал и не противодействовал. Разве что псковские яблочники пытались создать очаги сопротивления в некоторых районах, прогоняли тему референдумов, где-то даже временами у них и у местных элит получалось поставить барьер (как произошло год назад в Гдове). Однако будем справедливы — конкурировать с проводниками реформы со своими ресурсами они не могли. Ну да яблочники, как тот герой культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки», могли сказать: мы хотя бы попробовали. Кстати, они и сейчас продолжают бузить, оспаривая решения в судах. А вот коммунисты, от которых здесь можно было ожидать протестной активности, более чем за два года не сделали ровным счетом ничего, лишний раз заставив говорить о собственной беспомощности. С другой стороны, понятно, что в условиях разброда и шатания в областной партийной организации руководству обкома КПРФ в общем-то не до муниципальной реформы. У них райкомы чуть ли не целиком слагают с себя полномочия в знак протеста против действий верхушки, информация идет в центральные органы партии, надо и лидерство внутри партии сохранить и по итогам выборов в 2026 году пролонгировать полномочия в областном Собрании — вот о чем, думаю, у них в последнее время голова болит. Так или иначе, на минувшей неделе бюро обкома постановило провести в апреле-мае мероприятия по выборам нового руководства в трех проблемных районах — Псковском, Гдовском и Дедовичском.

По словам первого секретаря обкома Петра Алексеенко, речи об исключении из партии тех, кто ранее сложил с себя полномочия, не идет. Как стало известно Псковской Ленте Новостей накануне самому главному возмутителю спокойствия — теперь уже бывшему первому секретарю Псковского райкома КПРФ Михаилу Вяткину за нарушение постановления бюро обкома «О недопустимости вынесения вопросов кадровой политики в буржуазные средства массовой информации» объявлен строгий выговор.

- Товарищи, «на вид» у Борщова есть — у него строгого с предупреждением нет (из фильма «Афоня»)

Если говорить более серьезно, то ситуация в ряде районных отделений чревата для коммунистов большими проблемами на предстоящих выборах, вплоть до потери представительства в некоторых муниципальных парламентах — теперь уже окружных собраниях депутатов первого созыва. По крайней мере, пока совершенно непонятно, кто будет представлять партию на выборах в таких районах, как Псковский, Дедовичский и Гдовский. Как не ясно и то, будут ли коммунисты участвовать в довыборах депутата Псковской гордумы по третьему округу, а если будут, то кто станет их кандидатом.

Между тем в «Единой России», у которой проходят традиционные праймериз, фаворит предварительного голосования по определению кандидата - более чем очевиден. В предыдущем выпуске мы рассказывали о выдвижении на праймериз в Пскове петербургского бизнесмена Антона Мороза — и в статье на ПЛН подробно объясняли, зачем застройщику из мегаполиса нужны муниципальные выборы, какая многоходовка здесь может быть разыграна и причем тут парламентские выборы 2026 года. Об этом мы говорили неделю назад, а на днях господин Мороз вышел в публичное пространство. Опубликовал в своем Telegram-канале обращение в духе «Кто я — и зачем иду на выборы».

Таким образом, фиксируем начало пока еще неофициальной кампании потенциального кандидата. Обязательно будем внимательно следить за этим процессом. Ну а уже завтра, в среду, узнаем у лидера псковских единороссов, депутата Госдумы Александра Козловского что происходит на праймериз в Пскове, встречался ли он с господином Морозом и также обсудим другие актуальные темы общественно-политической повестки. Не пропустите эфир — начало в 13.05.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
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