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«Гонки по вертикали»: губернатор-орденоносец, сложные выборы ЕР и протесты против Турчака

24.06.2025 16:16|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Семь дней выдались из разряда тех, о которых принято говорить «Они меняют мир»: все с тревогой наблюдали за развитием сюжета на Ближнем Востоке и действиях по принципу «Сильный всегда прав». Оценки звучат разные — и прогнозы относительно того, что будет дальше — тоже, до сих пор комментаторы, как мне кажется, вкладывают абсолютно разный смысл в слова «Пошли на мировую».

Тем временем в наших палестинах одним из центральных событий минувшей недели стал ежегодный Петербургский международный экономический форум.

Пока комментаторы растаскивали на цитаты выступление президента Владимира Путина и отмечали отсутствие на форуме многих капитанов отечественного бизнеса из российского списка «Форбс», мы фиксировали любопытное. Нет, я сейчас не про заоблачные цены в буфете, продвигаемую в массы модную игрушку Лабубу и серьги госпожи Собчак. Дело, разумеется, в другом: на форуме в Питере и в федеральных СМИ засветились сразу три псковских губернатора — все наши, так сказать, кормчие за последние ни много ни мало двадцать с лишним лет.

- О! Какие люди — и без охраны! (из фильма «Москва слезам не верит»)

Действующий губернатор Михаил Ведерников (кстати, награжденный накануне орденом Почета «за вклад в социально-экономическое развитие области») во главе псковской делегации подписывал соглашения. Во-первых, с руководителями других регионов - и тут особо отмечаем договоренность с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленобласти о продвижении межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения Пушкина. Как говорится, к нему не зарастет народная тропа. Во-вторых, подписывались соглашения с бизнесом — так, с главой Сбера Германом Грефом договорились продолжить работу по внедрению в государственный сектор и сферу образования Псковской области искусственного интеллекта.

А с руководительницей госфонда «Иннопрактика» Натальей Поповой псковичи решили реализовать проекты в сельском хозяйстве, которое команда Михаила Ведерникова представляет как один из приоритетов и предмет гордости.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: По результатам прошлого года индекс сельского хозяйства в Псковской области составил 132 процента. Это лучший результат в стране. Мы, конечно, хотели бы с помощью коллег удерживать пальму первенства и быть в лидерах.

В свою очередь экс-губернатор, ныне генеральный директор компании «Портовый Альянс» Михаил Кузнецов презентовал на форуме крупный проект по строительству портового терминала в соседней Ленинградской области.

Михаил Кузнецов, генеральный директор компании «Портовый Альянс»: Главная цель нашего участия - мы подписали соглашение с Ленинградской областью и презентуем свой проект, который находится в стадии высокой реализации. Это строительство порта в Усть-Луге «Порт Фавор».

Своего рода презентация проекта с объемом инвестиций порядка восьмидесяти миллиардов рублей (а это больше, чем весь годовой бюджет Псковской области) проходила в выездной студии телеканала «Россия 24» на ПМЭФ-2025.

Специализациями компании «Портовый Альянс» являются минеральные удобрения и уголь. Компания объединяет 5 морских портов и терминалов на главных транспортных магистралях страны: в Мурманске, Хабаровском крае, Находке и Туапсе. Теперь вот реализуется проект в Ленобласти.

Приехал на форум в родной Петербург и еще один бывший псковский глава - Андрей Турчак, однако его имя в последнее время звучит в СМИ и политических Telegram-каналах отнюдь не в контексте подписания соглашений о намерениях, а в связи с другими событиями.

В Республике Алтай, где сейчас рулит Андрей Анатольевич, прошла акция протеста против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. И это не просто выступление недовольных политикой главы республики, а одна из самых массовых протестных акций за последнее время. По приблизительным подсчетам, в ней участвовало несколько тысяч человек (цифры в подсчетах разнятся). Но в любом случае — это много, особенно для такого небольшого субъекта Федерации как Республика Алтай.

Как отмечают политологи, кейс Турчака в данном случае это такая «классика жанра», когда федеральный назначенец сталкивается с суровой местной реальностью.

По факту это классическое противостояние с местными элитами главы субъекта, который проводит в весьма специфическом регионе федеральную инициативу. Люди вышли против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления, которая лишает сельские поселения важной для них автономии, своих советов и бюджетов. Жители республики воспринимают реформу как прямую угрозу привычной и традиционной модели управления и способу выражения своего мнения – это понятный и близкий людям нарратив: «У нас отнимают последнюю власть на местах».

Параллельно с протестными акциями алтайских активистов (а до митинга было еще и перекрытие трассы на перевале с требованиями отставки Турчака), идут серьезные вбросы в политических Telegram-каналах, там звучат негативные оценки и прогнозы относительно политических перспектив главы республики.

Как говорил известный телепропагандист: «Совпадение? Не думаю!» Вот и я не думаю, что это просто так — всё смахивает на серьезную атаку на управленца, который, напомню, до назначения в Горно-Алтайск работал в Москве и в разных рейтингах включался в число самых влиятельных политиков России. Многие из комментаторов прогнозируют просто-таки апокалипсические для Турчака сценарии развития событий. Так или иначе, проблема налицо, политический блок алтайского правительства во главе с хорошо нам известным бывшим псковским вице-губернатором Максимом Жаворонковым оказался в непростой ситуации. И как посчитали авторы политических Telegram-каналов, нет ничего удивительного в том, что алтайским властям понадобилась подмога.

Многие отметили появление перед алтайскими журналистами в компании Жаворонкова политического консультанта Евгения Минченко, известного, помимо прочего, по работе с командой Турчака в пору работы последнего в должности секретаря Генсовета «Единой России». Вот, мол, он и теперь приглашен, отрабатывает, расставляет акценты в непростой для заказчика ситуации.

- А ты тут как оказался?

- Стреляли… (из фильма «Белое солнце пустыни»)

Мы тоже обратились к Евгению Минченко. По его словам, в Республике Алтай он находился, по сути дела, проездом и просто согласился на предложение встретиться с местными журналистами. Обсудил с ними изменения в региональном законодательстве, первые результаты работы Андрея Турчака в регионе и другие актуальные темы. А что касается событий, то политолог не согласился с авторами тех самых Telegram-каналов.

Говорит, «нет никаких протестов против Турчака - есть тема недовольства местным самоуправлением». И не исключает «внешнего центра воздействия» на ситуацию.

Так или иначе, точку в этой истории ставить рано. Пожелаем Андрею Анатольевичу успехов и выскажем надежду, что всё наладится. Ну а в описанном выше алтайском кейсе наверняка будет продолжение - по мере реализации той самой муниципальной реформы. Напомню, что в некоторых национальных республиках от ее проведения вовсе отказались (благо федеральный центр в определенный момент отыграл назад и дал право регионам самим определять модель организации МСУ), а в других субъектах РФ реформа прошла без сучка и задоринки.

Скажем, в Псковской области команде Михаила Ведерникова, в отличие от Максима Жаворонкова, всё это удалось провести без серьезных негативных последствий.

Если не считать сложностей, возникших в прошлом году в Гдове, весьма слабого сопротивления оппозиции в Новоржеве и попыток яблочников провести референдумы, то в остальном всё прошло гладко и ровно. И сейчас областные чиновники уже заявляют о фактическом завершении муниципальной реформы, начатой два с половиной года назад.

А заключительным этапом преобразований станут избирательные кампании в районах, которые становятся муниципальными округами. Вот окружные собрания депутатов первого созыва и предстоит избрать в сентябре в одиннадцати муниципальных образованиях. Старт кампаниям был дан на минувшей неделе. Объявлено, что пройдут выборы в три дня — это теперь уже привычный формат. Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM внимательно следят за подготовкой региональных партийных отделений к муниципальным выборам. В нашем эфире уже стартовала серия круглых столов, посвященных этой масштабной избирательной кампании. А на днях мы обсудили задачи партии власти, итоги праймериз и другие актуальные темы с лидером псковских единороссов, депутатом Госдумы Александром Козловским. По его мнению, выборы будут непростыми.

Александр Козловский, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы: В этом году 11 районов будут избираться. Нам предстоит сложная кампания. Но мы к ней готовы.

Как отметил псковский единоросс, для партии важно, чтобы стартующие избирательные кампании не были проходными, чтобы присутствовала конкуренция, чтобы активно участвовали и граждане, и представители других партий. Правда, вот с этим у нас пока напряженка — по крайней мере, каких-то заметных проявлений подготовки оппозиции к выборам не особо заметно. Тут у всех собственные проблемы. Скажем, в обкоме КПРФ разруливают ситуацию в проблемных районных отделениях, которые перед выборами оказались обезглавленными, и преодолевают последствия внутрипартийной борьбы. А в псковском «Яблоке» проводили экстренный сбор средств на восстановление работоспособности офиса после недавнего обыска и очередного изъятия техники. Отмечу, что яблочники каждый раз достаточно быстро собирают донаты и компенсируют потери, что вызывает раздражение в некоторых провластных псковских Telegram-каналах.

Вот и сейчас сбор средств уже закрыт — в региональном отделении рапортуют, что продолжают подготовку к муниципальной избирательной кампании.

Так или иначе, уже в ближайшее время в партиях пройдут областные конференции по выдвижению команд кандидатов. Мы будем следить за этим этапом — и обязательно вернемся к теме выборов в одном из следующих выпусков программы «Гонки по вертикали». А на сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, Telegram-канал «ГосСовет 2.0», smotrim.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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