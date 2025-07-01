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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: тенденция, однако

01.07.2025 18:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Сегодня 1 июля - начинается второе полугодие, а вместе с ним новая жизнь правительства области теперь уже с министерствами, а не с комитетами и управлениями; «Единая Россия» сегодня согласовывает списки кандидатов на муниципальные выборы, которые, напомню, пройдут в сентябре в районах - участниках заключительного этапа муниципальной реформы.

Избирательные кампании стартовали, уже объявлено, что голосование в сентябре снова пройдет в три дня - и по итогам будут избраны окружные собрания депутатов, которые потом назначат из числа участников конкурса новых глав. Они теперь — фактически назначенцы губернатора, ему подотчетны и встроены в единую систему публичной власти. По своему политическому весу нынешние управленцы уступают предшественникам — районным руководителям 1990-х и нулевых, когда, к примеру, глава Псковского района Владимир Шураев, острович Алексей Афанасьев, их коллега из Бежаниц Анатолий Трофимов и другие были вполне себе самодостаточны, выигрывали выборы, имели собственную точку зрения, некоторые оказывали влияние даже на региональную политику. Как говорится - да были люди в наше время… В последние годы корпус муниципальных управленцев измельчал, и произошло это по целому ряду причин. Во-первых, уже четверть века у нас выстраивается жесткая вертикаль, и вслед за более высокими уровнями власти теперь встроены в нее и органы местного самоуправления — раз так, выбираются не самостоятельные и сильные, а готовые работать в команде и выполнять спущенные сверху указания. Во-вторых, глав и в целом органы МСУ за последние десятилетия лишили многих полномочий, они посажены на голодный паек, ничего толком изменить не могут — какое уж тут влияние?! Не до жиру — быть бы живу, тем более что муниципальные управленцы находятся под дамокловым мечом проверок — и за последние годы мы наблюдали десятки примеров, когда они понесли ответственность — в лучшем случае для - административную, а то и уголовную. И сами главы, конечно, стали другими — зачастую на руководящих должностях оказываются люди неподготовленные, не обладающие необходимыми профессиональными качествами, да и чего требовать, если основной принцип — верность начальству и готовность, не задумываясь, выполнять команды. А избрать кого угодно — это власть научилась. Политический блок правительства региона благодаря бывшему вице-губернатору, политическому консультанту Александру Серавину уже не делает тех ошибок, что в конце 2010-х привели к избранию в ряде районов глав от оппозиции. Все последние годы на выборах побеждали исключительно единороссы. На практике было доказано, что избрать можно кого угодно, но тут другое плохо — тактическую задачу власти решили, кого-то избрали, но о последствиях не подумали: как там будет работать такой глава, кто будет решать многочисленные проблемы и что в конце концов будет с районом? Последние примеры тут весьма показательны. Чуть ли не каждую неделю мои коллеги — обозреватели отмечают неприятности у печорского главы Валерия Зайцева, сейчас пишут про очередное вынесенное ему предупреждение, и ничего уже не исключают в плане последствий. А вообще, получается, последним относительно стабильным главой в Печорах был Сергей Васильев - ставленник некогда всесильного Михаила Гавунаса. Сейчас не говорим, плох он был или хорош в кресле главы — просто фиксируем, что был последним, при ком в районе сохранялась стабильность - но проиграл одни из последних в регионе конкурентных праймериз «Единой России», после чего покинул должность. И началось! Настоящий паноптикум! То Дмитрий Сопотов, который, помнится, матом крыл гаишников на камеру — и лишился поста со скандалом. То Сергей Тарасик — избиравшийся от разных партий, в определенный момент востребованный областной властью, но не нашедший общего языка с митрополитом Тихоном. Теперь вот Зайцев.

Или другой проблемный район - Гдовский. Сколько лет там уже управленческая чехарда. То глава под уголовным делом, то изберут кандидата от оппозиции — а он, бедный, толком не может сказать журналистам, он кто — все-таки яблочник, и, и спешно посланный ему на смену военный — тоже. И потом не найти кандидата, и из Пскова отправляют туда депутата гордумы Ивана Мешкова, избирают его — и все мы сейчас наблюдаем, с какими сложностями сталкивается он и весь район. Как говорилось в известном анекдоте, тенденция, однако. А дальше выскажу одну в чем-то даже парадоксальную мысль.

- Я тебе один умный вещь скажу — ты только не обижайся (из фильма «Мимино»).

Вот у нас до сих пор продолжают обсуждать муниципальную реформу, ее плюсы и минусы — есть те, кто «против» и критикует, есть те, кто «за» и приводит свои аргументы. И получается так, что помимо иных, есть у нее и неожиданный плюс: реформа с ее новым порядком формирования муниципальной власти, когда главу фактически назначает губернатор и он же спрашивает, может решить проблему, только что описанную на примерах Печорского и Гдовского районов. Правда, следует признать, что очередей из хоть сколько-нибудь соответствующих критериям кандидатов в главы не стоит. И в целом желающих работать в органах МСУ немного, о чем мы уже говорили неоднократно. Новых кадров на местах практически не появляется — тут раз за разом, в бой идут одни «старики». В очередной раз это подтверждает подготовка партий к тем самым сентябрьским муниципальным выборам. Если «Единая Россия» по итогам праймериз сформировала команду и, кстати, там есть определенное обновление, пусть в основном и в рамках ротации партхозактива на местах, то у других партий с этим сложнее. Давайте посмотрим, что происходит у оппозиции.

В субботу прошла областная конференция ЛДПР. Ожидаемо кандидатами стал местный партийный актив — районные координаторы и депутаты от партии.

Фото: пресс-служба областного отделения ЛДПР

Новостей и неожиданностей никаких — разве только то, что региональный координатор партии, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков возглавит список либерал-демократов на выборах в том самом Гдове. Тут, что хочешь то и думай — то ли настолько там слабое отделение, что без такого «паровоза» не справится (понятно, что руководитель областного отделения партии возможностью получить мандат окружного депутата не воспользуется, в Гдов не уедет). То ли либерал-демократы почуяли: что-то в условиях этой гдовской нестабильности можно получить — и значит, надо как следует вписаться, и стало быть, Минакову туда дорога.

- Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне и первым ворваться в город на плечах неприятеля (из фильма «Чапаев»).

Не исключено, что на это решение повлияла и слабость в Гдове местных коммунистов, которых, напомню, либерал-демократы везде хотят обойти и отобрать у них статус партии №2. Это уже такой принципиальный момент, соперничество двух парламентских партий на разных уровнях. А что касается КПРФ, то в Гдовском районе, как и в некоторых других муниципальных образованиях, секретарь и члены райкома ранее сложили с себя полномочия — в спешном порядке исправлять ситуацию перед выборами туда ездил сам первый секретарь обкома Петр Алексеенко.

Фото: пресс-служба областного отделения КПРФ

И вроде как разрулил, по крайней мере, избрали персеком райкома пенсионера Ивана Блохина, который, что весьма любопытно, ранее подписывал бумагу против руководства обкома и слагал с себя полномочия. Но как показала воскресная конференция КПРФ всё там не так просто — и с Гдовским отделением, и с некоторыми другими. По информации, распространенной внутрипартийной оппозицией, «делегат от Гдовского районного отделения и вновь избранный первый секретарь комитета покинули областную конференцию в воскресенье по причине замены представленных в обком списков кандидатов на непонятных лиц. То же самое со списком кандидатов от Дедовичского районного отделения» - конец цитаты, проливающей свет на то, что происходило за закрытыми дверями конференции.

- Мы ре-те-пе-тировали (из фильма «Веселые ребята»).

Это было в воскресенье, а уже в понедельник коммунисты Дедовичского района на общем собрании обсудили сложившуюся ситуацию и отметили, что на областную конференцию от местного отделения был представлен список одних кандидатов, однако, на областной конференции он был дополнен фамилиями незнакомых им людей не из Дедовичского района, причём, поставленных на более выгодные позиции. Как формулируют дедовичские партийцы, «этот циничный поступок» - дело рук руководителей Псковского обкома Дмитрия Михайлова, Александра Баева во главе с Петром Алексеенко, «дабы навредить неугодным им дедовичским коммунистам, которые позволили себе критиковать неуставную деятельность обкомовцев и обращаться по этому поводу в ЦК. Впрочем, также поступили обкомовские деятели и со списками кандидатов таких же опальных коммунистов Гдовского и Псковского районов. В результате, наши товарищи сняли свои кандидатуры с выборов. Такое же решение на собрании приняли вчера и дедовичские коммунисты». Таким образом, ранее сложившая полномочия руководитель райкома Валентина Гей, заявленная областным начальством как лидер списка КПРФ, на выборы не пойдет — по крайней мере, от компартии. Короче, видим очередной виток противостояния внутри областной организации КПРФ. Что не помешало обкому сделать дежурные бодрые заявления в том духе, что всё путем, идем на выборы, будем участвовать во всех кампаниях, включая и довыборы депутата Псковской гордумы по третьему округу.

Кстати, а что здесь? Пока без изменений. Из потенциальных участников активен только победитель предварительного голосования «Единой России» Антон Мороз.

С весны он регулярно встречается с жителями округа, погружается в проблематику, формирует программу действий. И демонстрирует открытость в отношениях со средствами массовой информации, чего мы уже давно не видим у большинства местных политиков, которые всего боятся и не идут на контакт. Это касается не только членов партии власти, но и оппозиции, которая боится, как некоторые выражаются, «буржуазных СМИ». В отличие от них Антон Мороз от разговора, в том числе на острые темы, не уходит — вот и накануне стал участником большой пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM. Целиком запись встречи псковских журналистов с Антоном Морозом вы можете найти в архиве на сайте Псковской Ленты Новостей и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

На этом у меня всё. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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