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«Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Одним из центральных событий минувшей недели стал визит в Псковскую область председателя Либерально-демократической партии России, члена Госсовета, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он приезжал на фестиваль под эгидой Лиги женщин ЛДПР, побывал в Псково-Печерском монастыре, провел ряд встреч, в том числе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и дал эксклюзивное интервью ПЛН.

Впрочем об этом чуть позже, а вначале я хотел бы напомнить, что в последние полтора десятилетия приезд в Псков партийных лидеров федерального уровня — событие крайне редкое. Это в девяностые и нулевые боссы ведущих политических сил часто бывали в нашем регионе — встречались с избирателями, агитировали, оценивали работу псковских отделений своих партий. Кстати, у меня за спиной на студийной плазме - коллажик с фотографиями некоторых визитов прошлого: тут и хлеб-соль лидеру КПРФ Геннадию Зюганову на перроне псковского вокзала, рядом экс-первый секретарь обкома Владимир Никитин. А вот эсер Сергей Миронов с еще старшим Брячаком — Михаилом Васильевичем. Есть тут и другие партийные лидеры, которые бывали у нас неоднократно.

- О, какие люди — и без охраны (из фильма «Москва слезам не верит»)

К примеру, вождь ЛДПР Владимир Жириновский (на этом фото он на фоне Троицкого собора) в 1990-е годы, образно говоря, «прописался» в Псковской области и провел множество встреч в большинстве районов. И это во многом предопределило успех ЛДПР в Псковской области в те годы —например, рекордные проценты (40+) на выборах и избрание губернатором члена партии Евгения Михайлова в таком далеком 96-м.

В целом влияние ЛДПР на политическую жизнь Псковской области в те годы было значительным, история взаимоотношений между членами партии, действующими и бывшими, выглядела весьма запутанной и временами очень любопытной.

Неслучайно сами либерал-демократы нередко высказывались в том духе, что политическая жизнь и выборы в Пскове — это такая нескончаемая «элдэпээровская Санта-Барбара», мол, чего другие-то сюда лезут, им тут не место.

Впрочем, всё это уже преданья старины глубокой. Роль и значение ЛДПР давно стали другими, и сама российская политика за последние годы изменилась, иным стал институт выборов, и нечастые приезды партийных руководителей ныне воспринимаются наблюдателями едва ли не как мини-сенсация.

- Едут! (из фильма «Формула любви»)

Более-менее регулярно в последние годы приезжают лидеры «Яблока» (Григорий Явлинский, Николай Рыбаков, Эмилия Слабунова), такое внимание к региону объясняется прежде всего тем, что Псковская область — один из немногих субъектов РФ, где яблочники до сих пор представлены в региональном законодательном собрании. А что касается других партий, то в плане вояжей первых лиц за последние годы и вспомнить особо нечего. Тем интереснее был визит преемника Владимира Жириновского — нынешнего лидера ЛДПР. В Детском парке Пскова, куда прибыл Леонид Слуцкий, желающих сфотографироваться с ним, взять автограф, перекинуться парой слов не было отбоя.

Несмотря на насыщенный график непродолжительной поездки, он нашел время ответить на вопросы Псковской Ленты Новостей. Интересно, что на всем протяжении разговора Леонид Слуцкий держал мою руку.

Могу засвидетельствовать: рукопожатие крепкое — не в том значении, как в ставшей мемом фразе бывшего пресс-секретаря президента России Сергея Ястржембского о Борисе Ельцине, а в буквальном смысле.

Если говорить более серьезно, то лидер ЛДПР в интервью ПЛН дал ясно понять: сегодня история партии в Псковской области получает новый виток.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР: Мы вошли в 2025 год в федеральном масштабе второй политической силой. Конечно, это имеет проекцию на тех, кто здесь живет. И мы обязательно возродим нашу силу на Псковской земле. У нас мощное региональное отделение. И у нас обязательно всё получится.

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Подводя итоги визита Леонида Слуцкого и проведения масштабного партийного форума можно сказать, что всё это безусловно укрепляет позиции псковского отделения ЛДПР во главе с региональным координатором Антоном Минаковым перед выборами (где стоит задача стать «партией №2») - и парламентской кампанией 2026 года, и уже стартовавшими муниципальными выборами. На последних сейчас идет этап регистрации кандидатов, позади остался период выдвижения.

Всего в Псковской области проходит тринадцать избирательных кампаний, в том числе в одиннадцати районах, которые в ходе третьего этапа муниципальной реформы становятся округами. Там в сентябре в ходе трехдневного голосования будут избраны депутаты окружных собраний первого созыва. В целом на выборах замещается 173 депутатских мандата.

По информации из псковского облизбиркома, общее количество выдвинутых кандидатов 888 — правда, почти наверняка это количество изменится после того, как будут проверены все необходимые документы и пройдет регистрация.

Что касается «командного зачета», то всего на выборы заявились 8 партий (кругом одни восьмерки - такая «магия чисел»), в том числе все парламентские - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия-За правду» и «Новые люди». Плюс «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Родина». Восемь партий — много это или мало? Для сравнения: на выборах в регионах, где в сентябре будут выбирать депутатов законодательных собраний, больше количество только в двух субъектах — Республике Коми и Костромской области, там по 9 партий. По восемь заявились в Новосибирской и Рязанской областях. В остальных поменьше, в основном 6-7, есть даже четыре, то есть там даже не все парламентские партии участвуют. Такой вот нонсенс.

Что касается количественных и качественных характеристик списков кандидатов от партий, то об этом поговорим позже, по завершении этапа регистрации.

Пока лишь отмечу, что в целом ряде партий списки в округах возглавляют так называемые «паровозы» — руководители региональных отделений - например, эсер Олег Брячак (на фото) и Игорь Романов из партии «Новые люди», что можно считать очередным свидетельством сложностей, связанных с поиском кандидатов и работой местных отделений партий. Судя по этапу выдвижения, совсем плохи дела у коммунистов — в ряде районов члены партии идут как самовыдвиженцы, что в очередной раз свидетельствует о расколе в областном отделении КПРФ. И честно говоря, очень сильно коммунисты удивили на довыборах в Псковскую гордуму — об этой кампании подробнее скажем в заключительной части нашей программы.

На довыборы депутата Псковской гордумы по третьему округу выдвинулись семь кандидатов.

Претендент от «Единой России» известен давно — это победитель партийных праймериз Антон Мороз, который еще с весны ведет достаточно активную работу, заметен в публичной плоскости, регулярно присутствует в СМИ и по мнению наблюдателей является фаворитом.

А кого выдвинули другие партии? ЛДПР представит партийный активист, домохозяин Владимир Ефимов. Эсеры заявили слесаря «Псковских тепловых сетей» Виктора Яшина, в 1990-е годы бывшего депутатом Госдумы, кстати, от той самой ЛДПР. От «Партии пенсионеров» на выборы в Пскове выдвинут методист городского молодежного центра Юрий Затравкин, недавно участвовавший в праймериз... единороссов. Но выдвинули его «пенсионеры». «Яблоко» сделало ставку на сотрудника АО «Псковвтормет» Андрея Цаценко. «Новые люди» нашли кандидата в Самаре — это предприниматель Денис Жгулев. Ну а КПРФ выдвинула добровольца Алексея Пискуна — он родился в Краснодаре, учился в Советске Калининградской области, а сейчас, как следует из информации на сайте избиркома, «места жительства в пределах Российской Федерации не имеет». Такой вот состав участников, в котором преобладают абсолютные ноунеймы. Будем наблюдать, как они проявят себя в ходе кампании, если вообще проявят…

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На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, скриншот с видео пресс-службы правительства Псковской области