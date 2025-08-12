Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: всё только начинается

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Мы выходим в эфир во вторник, 12 августа — и это значит, остается ровно месяц до начала трехдневного голосования на выборах, которые пройдут почти в половине муниципальных образований Псковской области с 12 по 14 сентября. На электоральной карте в этот раз — Псковский, Великолукский, Островский, Гдовский и целый ряд других округов — участников третьего этапа муниципальной реформы, а еще и третий округ Пскова, где пройдут довыборы депутата городской Думы. Всего на кону по области более 170 депутатских мандатов, а это, помимо прочего, еще и база для прохождения муниципального фильтра на следующих губернаторских выборах, что так важно для региональных отделений партий. Напомню, у нас что ни губернаторская кампания — все партии, за исключением «Единой России», сталкиваются с проблемой: собрать необходимое количество подписей муниципальных глав и депутатов и самостоятельно перепрыгнуть барьер на пути к участию в главных региональных выборах - не могут. И значит, надо договариваться с партией власти, у которой этих глав и депутатов столько, что хватит на всех — может и поделиться, но с определенными условиями и без возможности оппозиции для кого-то торга.

- Я думаю, торг здесь не уместен! (из фильма «Двенадцать стульев»).

Чтобы этого избежать — оппозиционным партиям надо увеличивать свое представительство в органах местного самоуправления, а с этим проблема. Так или иначе, такую возможность дают муниципальные выборы, они приближаются — и, согласно штампу, кампания должна набирать ход.

В былые годы в это время, то есть за месяц до часа икс, уже вовсю кипели бы предвыборные страсти. Не дожидаясь начала агитационного периода в СМИ, кандидаты использовали бы любую возможность напомнить или заявить о себе, негодовали бы по поводу применяемого против них черного пиара и т. д.

Здесь я, разумеется, мог бы обратиться к истории выборов, в которой чего только не было. Однако всё это в прошлом, избирательные кампании последних лет проходят совершенно иначе — и нынешняя, по крайней мере, до настоящего времени может быть описана как блеклая и мало чем примечательная. Активности кандидатов до настоящего времени практически не видно — так что, подводя итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов, остается разве что устраивать эдакий смотр рядов и отмечать любопытные детали. Скажем, притом, что выборы муниципальные, среди участников есть экс-доверенные лица Владимира Путина на выборах (это кандидаты от ЕР в Псковском районе Виктор Гречин и Андрей Ключко), экс-депутат Государственной Думы (Виктор Яшин в 1990-е избирался от ЛДПР вместо ставшего губернатором Евгения Михайлова, теперь господин Яшин пытается вернуться в региональную политику как справедливоросс), среди кандидатов бывший член псковского облизбиркома — яблочница Елена Маятникова, а еще - казаки, уборщица, самозанятые, 18-летний домохозяин — самый юный участник выборов и бесчисленные ноунеймы.

- Я понятия не имею, кто все эти люди (из сериала «Замок Бландингс»).

В этом смысле всё достаточно пёстро. А что касается интриг на выборах, то их немного. Мои коллеги - политические обозреватели к числу основных относят вопрос: сумеет ли ЛДПР по итогам выборов в Псковской области стать «партией №2»? Напомню, во время недавнего визита в Псков лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий говорил о своей партии как о второй политической силе в стране.

На снимке: Леонид Слуцкий дает эксклюзивное интервью Псковской Ленте Новостей

Иначе говоря, задача ЛДПР - потеснить со второй позиции КПРФ, у которой в Псковской области к общим проблемам коммунистов добавляются и собственные, региональные. Прежде всего имею в виду конфликт в областном отделении, который перед выборами вспыхнул с новой силой, и насколько я понимаю, в ближайшее время группа «раскольников» из райкомов во главе с экс-секретарем Псковского районного отделения Михаилом Вяткиным может обратиться в суд по поводу публичных высказываний секретаря обкома Дмитрия Михайлова, ранее заявившего о несамостоятельности оппонентов из числа всё еще однопартийцев. Если не считать немногочисленных фактов непрохождения выдвинутыми кандидатами регистрации на выборах в округах, это пожалуй самая яркая и острая на данный момент тема, связанная с муниципальными выборами. В целом всё, как уже сказал, неярко.

Впрочем, это не только у нас так, но и в тех двадцати регионах, где проходят выборы более высокого уровня — губернаторские. На них официально завершился период регистрации кандидатов — ожидаемо у выдвиженцев «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» проблем с попаданием в бюллетень не возникло. Кандидаты от других оппозиционных партий испытали проблемы с регистрацией. Впрочем, как отмечают эксперты, из 20 кампаний интерес вызывают только несколько, а все остальные практически «стерильные» - референдумный характер выборов стал уже традицией, борьба ведется только за второе место. Партии имеют возможность напомнить о себе - и не более. Пользуются этой возможностью не все — скажем, в нашей Псковской области среди участников муниципальных выборов только восемь партий.

На снимке: руководители региональных отделений партий - участники круглого стола в эфире ПЛН FM. 31 июля 2025 года

Представители всех из них будут приглашены на дебаты, которые пройдут в августе в эфире ПЛН FM.

А уже завтра — в среду, 13 августа, на дебаты в этой студии соберутся участники довыборов депутата Псковской гордумы по третьему округу.

Их там, напомню, всего семь — Антон Мороз от «Единой России», коммунист Алексей Пискун, Владимир Ефимов от ЛДПР, эсер Виктор Яшин, Денис Жгулев от «Новых людей», яблочник Андрей Цаценко и Юрий Затравкин от «Партии пенсионеров», при том, что последний недавно участвовал в праймериз «Единой России» и по итогам предварительного голосования в мае уступил Антону Морозу. Вот такая компания, все кандидаты приглашены на дебаты в прямом эфире, большинство подтвердили свое участие. Начнем завтра в 13.05, обсуждать будем несколько актуальных тем: и задачи кандидатов, и ход кампании, и основные проблемы третьего округа, и шире - образ будущего для Пскова: какие изменения необходимы городу. Причем, как мне представляется, тут множество сюжетов — и жизнь подкидывает новые. Скажем, на днях в Пскове открыли новые памятники - патриарху Тихону и уже третий — княгине Ольге. Естественно, возникает вопрос: а что в этом смысле дальше, какие планы у властей - и кому из исторических деятелей еще следовало бы поставить памятник?

На снимке: губернатор Михаил Ведерников во время официального визита в Абхазию. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Или вот еще тема — с кем псковичам необходимо развивать партнерские отношения — и тут, понятно, отталкиваемся от поездки губернатора Михаила Ведерникова в Абхазию, где, как сообщают официальные источники, обсуждаются перспективы сотрудничества, возможность авиаперелетов между Псковом и Сухумом и будет подписано соглашение о побратимских отношениях нашей области с Гудаутским районом.

- Предлагаю дружить домами (из фильма «Москва слезам не верит»)

Посмотрим теперь, что из всех этих планов выйдет. Подробнее на эту тему и о многом другом читайте на сайте Псковской Ленты Новостей, в нашем телеграм-канале, и слушайте в эфире радио ПЛН FM. Я и мои коллеги продолжим внимательно следить за событиями общественно-политической жизни в регионе, стране и мире, и тут, конечно, главное событие — предстоящая в пятницу встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

На снимке: встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке. 2019 год. Фото: kremlin.ru

Об ожиданиях от этого саммита мы достаточно подробно поговорили с коллегами накануне в свежем выпуске «Постскриптума». А ранее, напомню, в эфире прозвучало мнение одного из ведущих отечественных американистов, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора исторических наук Валерия Гарбузова.

Записи программ доступны в архиве на сайте Псковской Ленты Новостей, в нашей группе ВКонтакте и на Рутубе. Прозвучали различные мнения, сделаны прогнозы, а дальше - будем наблюдать. И обязательно вернемся к обсуждению этой главной темы недели.

А на сегодня — всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!