Блоги / Дина Дабришюте

О геях в России замолвили слово

После скандала с квир-семьей, участвовавшей в рекламной кампании одной теперь уже небезызвестной торговой сети, довольно спокойно общественность восприняла новость, что Европейский суд по правам человека призвал Россию юридически признать ЛГБТ-союзы. Государственные мужи в отличие от простых смертных, сильно возмутились таким просьбам.

В соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил европейских судей в отсутствии квалификации и посягательстве на неприкосновенность национального законодательства страны и даже предложил им уволиться. Не остался в стороне от обсуждения темы даже член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он сообщил, что предписание Европейского суда исполняться не будет, так как противоречит Конституции страны, и цитирую : «..Нашим подходам, и нашим нравам».

Сразу оговорюсь: в обращении к российским законодателям об однополых браках речи не идет, западное сообщество в курсе, что по Конституции РФ образца 2020 года, брак - это союз мужчины и женщины, так что на священные скрепы никто не покушается. Фактически европейские законодатели просят узаконить право однополых пар на совместное имущество, право на наследство и возможность посещать партнера, если он попал в больницу. Чтобы это все заработало, нужно менять законодательство в России, а делать этого, естественно, никто не собирается.

Смотрите также Европейский суд призвал Россию найти форму юридического признания ЛГБТ-семей

Предлагаю посмотреть на ситуацию не традиционно по-русски, с вилами и сжиганием радужного флага, а по-человечески. Проблема, о которой заявила Европа в своем обращении к России, гораздо шире вопроса, кто с кем спит, и почему. Секс - далеко не первостепенный и отнюдь не обязательный элемент отношений. Жизненные ситуации, когда гражданские права могут пригодиться, бывают разные, как и формы партнерства между людьми одного пола. Еще не одно столетие назад появилась практика (конечно, не у нас), когда друзья или подруги официально сожительствовали. Что это значит? Все то же, что и семья в юридическом понимании, только с другой моральной составляющей. Мешали эти люди кому-то или вредили? Сильно сомневаюсь. Даже разлагать общество в то время не получалось, так как аббревиатуру «ЛГБТ» еще никто не придумал.

Но от слов - к делу: как быть сейчас одинокому человеку, если у него нет родственников, детей, семьи, а есть, к примеру, лучший друг, который живет в соседней комнате, потому что люди так договорились между собой? Вот попадет кто-то из них в больницу, к нему и друга не пустят. А если умрет, то все имущество достанется государству, если завещания не успеет написать. Такая вот объективная реальность. Да, российские законодатели уже подняли на смех европейских судей с их просьбами, дескать, куда вы со своим уставом лезете. И маловероятно, что на нашем с вами веку мы увидим какой-то другой ответ чиновников, государство себя защищает и охраняет культурные традиции. Меня это даже радует, в таком режиме враг, как говорится, не пройдет. Другое дело, кого считать врагом. Вызывает недоумение такой феномен: почему-то у нас в обществе совершенно нормально бездейственно наблюдать за домашним насилием и беспросветным алкоголизмом, чем спокойно жить, зная (или лишь подозревая), что твой сосед - гей. Почему так? Культурные традиции? Русский менталитет? У меня нет ответа на эти вопросы.

Дина Дабришюте