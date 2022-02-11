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Дабришутинг: оружие, литовцы и жадность

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

В моем поле зрения только самые яркие и интересные инфоповоды. На неделе выяснилось, что моя программа и сама может стать предметом обсуждения. Полуанонимный автор «угнанного» Телеграм-канала «Псковской губернии» вдруг озаботился ее названием. Ему не понравилось слово "шутинг" (shooting). Воспаленный мозг комментатора плюс всемирная паутина, в которой недоброжелательный полуаноним явно запутался, от чего-то перевели английское существительное как «стрельба по людям в месте массового их скопления», естественно, со всеми вытекающими отсюда смыслами. Видимо, уроки английского языка в школе для телеграмного критика прошли даром или он их успешно прогуливал. Специально для тех поклонников моей программы, кто не силен в иностранных языках, напоминаю, что «шутинг» это просто «стрельба». Кстати, этим самым шутингом занимаются в свободное время многие уважаемые люди, о чем свидетельствуют фото их хрустальных пистолетов в соцсетях. Так что я стреляла, стреляю и буду стрелять.

Сегодняшние мишени:

- Бить или не бить: о расширении возможностей самообороны в России;

- Через годы, через расстоянья: судьба бронзового литовца в Пскове;

- Искусство требует кэш.

Пли!

Прописать в законе слова «мой дом – моя крепость» предложили депутаты Госдумы. Озвучил идею зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. К слову, он же недавно выступил с предложением запретить уничтожение годных к употреблению в пищу продуктов.

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Здесь могли бы быть обвинения в популизме и самопиаре господина Нилова за счет насущных проблем населения, но опустим их на этот раз, прибережем для Милонова и Хамзаева. Итак, согласно идее законодателей, гражданин РФ должен иметь право любыми способами защищать свои жизнь, здоровье, близких и жилище, если туда нагрянет какой-то негодяй.

Фото здесь и далее: открытые источники

Проблема существующего сейчас законодательства кроется в том, что пока потерпевший думает с какой силой и чем можно стукнуть злоумышленника в своей квартире, чтобы самому не присесть на годик-другой, преступник спокойно делает свое дело. И порой закон оказывается на его стороне. В погоне за справедливостью парламентарии предлагают официально разрешить людям обороняться любыми подручными средствами, не рассчитывая силу и места удара. Я не хочу сейчас заниматься исследованием и сравнительным анализом того, как работает подобный законодательный документ в других странах. Очевидно, везде существуют трудности и любой закон - что дышло.

Обсуждение расширения границ самообороны выводит на дискуссию по поводу количества оружия на руках у мирного населения. И, следовательно, на закон о его легализации. Ведь обороняться пистолетом убедительнее, чем табуреткой, и действеннее. В России принято осуждающе смотреть на Америку и, качая головой, приговаривать «вон у них сколько убийств и ограблений! Это все от того, что у каждого ствол за пазухой и не один!». Дальше обычно следует пространная речь, что у нас-то все гораздо лучше, потому что оружие и купить сложно, и применять его в целях самообороны небезопасно. Хочешь дать отпор преступнику в подворотне? Газовый баллончик тебе в помощь. Может, в темном переулке он и поможет, а если к тебе кто-то вломился в дом, то понятно, что незваный гость, скорее всего, пришел не с пустыми руками.

Почему у бандита оружие есть, а у порядочному семьянину, к которому головорез-рецидивист пришел с целью поживиться, придется еще побегать, чтобы получить нужную лицензию? Считаю, именно этот вопрос должен волновать законодателей в первую очередь. Никакие нормы самообороны не помогут, если человеку нечем защищаться. В России давно пора сократить число бумажек для приобретения оружия, все равно действующий сейчас свод ограничений никого ни от чего не защищает. Тот, кому нужно, всегда найдет способ как и где достать или сделать ствол из подручных материалов.

Я за расширение границ самообороны и за возможность ношения оружия, для меня эти два понятия неразрывно связаны. В принципе не понимаю владельцев домов и коттеджей, особенно за городом, которые живут без ружья под рукой. Оружие в 21 веке – это такой же предмет быта, как стиральная машина или холодильник, им должен уметь пользоваться каждый человек. Сейчас оно слишком стигматизировано, в общественном сознании обладатель ствола представляет потенциальную опасность. Лучше все-таки оружием вообще не пользоваться и не иметь его дома, скажете вы, так безопаснее, скажете вы, добавив, что российский народ еще не созрел для грамотного использования опасных для жизни предметов.

На мой взгляд, в этих рассуждениях есть одно «но». Проблема не в том, что пистолет стреляет, а в том, что кто-то решил нажать на курок. Зачем он этот делает? Тут ни истины, ни правды найти невозможно, да и искать их не нужно. Делать все, чтобы этого больше не захотелось никому и никогда – вот главная задача общества. Решается она воспитанием, а не запретами и регламентами. Как видите, гуманизм и светлое мирное будущее напрямую связаны с легальным оружием и расширенными возможностями самообороны.

Пока вы думаете о том, как добраться до ближайшего магазина, не провалившись в лужу под снегом, как не потерять колесо и остатки цензурных слов на дорогах славного города Пскова, культурное сообщество решает многолетний вопрос: куда поставить памятник князю Довмонту. Энтузиастам этой затеи и кризис ни по чем: они уже провели достаточно бесед с городскими властями, убедив их в острой необходимости увековечения в бронзе сей исторической фигуры. Последние на этот раз даже не придумали существенных отмазок и начали активные действия по вовлечению общественности в решение этой актуальной многолетней проблемы.

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На неделе состоялись публичные слушания по установке памятника Довмонту, где каждый присутствующий мог попытаться забить хотя бы один гвоздь в крышку гроба данной идеи. На удивление, этого почти никто не попытался сделать. Редкие голоса попробовали было напомнить, что реализовывать проекты по установке памятников надо в порядке их обсуждения. Иными словами – сейчас стоит вспомнить о давнишней инициативе увековечить в металле псковского воеводу Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина, фигуру которого планировали установить в том же сквере у Золотой набережной, куда сейчас думают поселить литовца.

Ближний боярин и воевода Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, портрет неизвестного автора.

Но эта ветка разговора не получила развития. Большинство именитых искусствоведов, архитекторов и историков, собравшихся на слушаниях, были довольны обликом Довмонта, предложенным скульптором Андреем Мартьяновым. Собственно этот проект, одобренный не много ни мало самим митрополитом Тихоном, и стал предметом народного обсуждения и пристального внимания муниципальных властей.

Я считаю, что прямо сейчас в Пскове есть более важные проблемы, чем установка литовца в металле в историческом центре. Вся эта внезапная шумиха вокруг памятника попахивает хорошим заделом на избирательную кампанию какого-нибудь кандидата в депутаты ПГД. Выборы уже в сентябре, самое время навести суету и привлечь к себе внимание. Посмотрим, оправдаются ли мои предположения.

Если отвлечься от дыр в асфальте и прочих коммунальных забот и подумать о псковском и прекрасном, но не об объектах ЮНЕСКО и иже с ними и не о музее «Россия - моя история», то окажется, что думать-то особо не о чем. Что может предложить уважаемому гостю и жителю города бывший форпост земли русской? Какие красивости может увидеть даже турист без куар-кода, чтобы проникнутся древней историей Пскова? В шаговой доступности от центра есть пара памятников княгине Ольге и скобарь. Из них местным смело можно назвать лишь последнего. Ни Довмонта-Тимофея, ни Всеволода-Гавриила до сих пор никаким образом не увековечили в городе, даже граффитчики предпочли этим псковским князьям Александра Невского.( Вопрос их образования или принципа?) С памятниками в Пскове настоящая беда, кроме типовых Кировов-Лениных нет практически никого. По этим фронтам город проигрывает. Например, многовековому сопернику и соседу Пскова Великому Новгороду есть чем козырнуть – один памятник Тысячелетия России чего стоит. Если в Пскове поставят памятник Довмонту по тому макету, который обсуждается сейчас, ситуация не изменится, исторический персонаж не заиграет новыми красками.

Почему? Да потому, что под созданным Мартьяновым силуэтом может скрываться любой иностранный агент (зачеркнуто) ноу-нейм. Никаких опознавательных знаков, по которым всякому будет ясно, что перед ним доблестный правитель средневекового Пскова нет. Есть некий собирательный образ длинноволосого щуплого мужчины в самом расцвете сил. Я убеждена, что делает памятник узнаваемым не табличка, привинченная к нему, а сама композиция, яркие черты образа, воплощенного в бронзе. Не харАктерная фигура не будет интересна людям, о ней забудут сразу после торжественного открытия.

Городу, нацеленному на привлечение туристов, это развитие событий не подходит, при таком раскладе доволен будет разве что скульптор и могучая инициативная кучка поборников увековечения Довмонта в бронзе. Подобный памятник можно установить только с прицелом на то, что при смене понятий и ориентиров в обществе, сносить его не придется, достаточно будет просто поменять табличку с описанием на моральное приемлемое. Отсутствие сейчас финансов на возведение памятника некоему средневековому человеку в Пскове даже радует. Глядишь, пока ищут деньги, и макет изменится, а то и кто-то другой представит свое видение великого псковского литовца в аутентичном ландшафте.

Бесплатный сыр будет только в мышеловке. Так я бы перефразировала известную поговорку и подписывала этой фразой любое выступление творческих деятелей на публике, а также выгравировала бы эти слова над входом в каждое анти-кафе. Нытье местных народных масс о том, что им не додали чего-то прекрасного и культурного то тут, то там часто встречаются на просторах интернета. Потребители искусства негодуют: где концерты, где выступления поэтов и музыкантов, где новые имена, куда рабочему человеку отвести душу?

Ковид, конечно, показал место большинства порывов вдохновенных творцов, но жесткость антивирусных ограничений меняется, а с этими изменениями появляются у народа способы утолить свой культурный голод и даже тоску по шумным компаниям. В Пскове не так много красивых и удобных локацией для организации небольших концертов и творческих вечеров, но много зрителей, которым все должны.

Если исполнитель решил выбрать частную, современную и, естественно, платную площадку для выступления, то есть большой риск, что придут к нему три человека крестом. И виной тому не предписания Роспотребнадзора, а жадность псковского зрителя. Причем это качество скобарь демонстрирует очень избирательно: кофе он готов купить за триста рублей, а билет на концерт своего товарища – нет, пару сотен на сиги – легко, а потратить эту сумму на время пребывания компанией в антикафе уже дорого!

Я понимаю, что в сознании народа человек творческий обязан быть нищим, а руководители арт-пространства должны молиться на каждого посетителя и, видимо, еще доплачивать ему за то, что пришел. Но почему сформировалось такое отношение? И почему в 99% случаев зритель приходит на мероприятие не отдохнуть, а раскритиковать его организацию, докопаться до всего, вплоть до неровно лежащей плитки на полу? Не спорю, бывают откровенно неудачные выступления, но, если людям не нравится ничего (особенно, когда они никуда не ходят, но активно возмущаются, что кто-то малоизвестный назначает цену за вход) - это уже тревожный звоночек.

Искусство требует кэш, господа. Потраченные деньги невольно заставляют ценить услуги или продукт, больше задумываться о то о качестве того, что вы получаете или хотите получить. Надеюсь, когда-нибудь в Пскове не останется ни одного бесплатного концерта или творческого мероприятия, и музыканты, поэты и артисты всегда будут получать за потраченное на публику время свою законную чашку кофе. Может, тогда люди научатся ценить творческий труд.

В ожидании лучших времен не стоит сидеть, сложа руки. Совсем скоро вы можете побывать на концерте, не выключая радио. В феврале стартует новый проект «Квартирник» на «Эхо Москвы» в Пскове! Вы уже приглашены. Вход бесплатный для всех желающих.

Таким получился мой обзор сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю!