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Общество

Самосвал с яблоками

02.02.2022 14:56|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме предлагают отказаться от практики уничтожения санкционных продуктов. Полезная инициатива для Псковской области - региона, где на границе конфискуют тонны продуктов и бросают их под гусеничный трактор, а люди живут крайне скромно. Псковская Лента Новостей узнала, что мешает уже сейчас отдавать нуждающимся итальянские сыры и голландские груши, при чем тут экология и коррупция, почему на уничтожение идут продукты из дружественного Китая и какие проблемы для детского дома вызовет даровой грузовик яблок.

 

Эти мандарины в огне

Яблоки из Украины - 2 тонны, перец из Ирана и виноград из Турции - 50 тонн. Эти продукты только за январь были уничтожены в Псковской области. Путь их стандартный для таких случаев. Из Беларуси без досмотра в область въезжает грузовик. Далеко от границы отъехать не успевает, в одном из южных районов его тормозят таможенники. Внутри оказывается снедь, а документов на нее не оказывается. Продукты отвозят на полигон и давят трактором. Полигон не какой-то специальный, а обыкновенная городская свалка. Там пюре из овощей и фруктов остается на вечное догнивание.

Иллюстрация Сергея Васильева.

В Россию с лета 2014 года нельзя ввозить «отдельные виды» продуктов питания и сырья для их изготовления. Эмбарго стало ответом на санкции западных стран после «Крымской весны». Регулярно меняется как «меню», так и список стран. Сейчас в нем США, Евросоюз, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания. Существуют специальные правила, по которым уничтожается изъятое: в присутствии двух и более незаинтересованных лиц, с фото- и видеофиксацией. Способ уничтожения - на выбор уничтожителей. В Псковской области иногда продукты предают огню. Например, так поступили в Великих Луках с 18 кг мандаринов из Испании в июне прошлого года.

Фото уничтоженных в Псковской области продуктов здесь и далее предоставлены пресс-службой Россельхознадзора.

Ирана и Турции, откуда приехали раздавленные недавно перец и виноград, нет в списке стан, на которые наложены антисанкции. Нет там и Китая, откуда в декабре 2020 года прибыли две с половиной тонны фрукта помело, окончившего свой путь на себежском полигоне. Дело в том, что на эти продукты у перевозчика не было сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность. Значит, дорога им предстояла та же, что и каким-нибудь бельгийским грушам.

Фрукты и овощи мелькают в официальных сводках чаще всего, но попадается и мясо. Пять с половиной тонн говядины уничтожили в январе 2020 года, через месяц - почти полторы тонны свинины, еще через один - тонну говядины.

Подобное обхождение с едой не раз и не два вызывало бурю негодования в обществе. На днях стало известно об инициативе депутата Госдумы Ярослава Нилова «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления». Предполагается, что после проведения экспертизы качества, снедь станут направлять на «государственные и муниципальные нужды». «Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, - цитируют пояснительную записку к законопроекту «Известия», - особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания». Речь идет, как о санкционке, так, например, и о рыбе, изъятой у браконьеров, или мясе, оказавшемся на рынке без клейма.

Презумпция добросовестности

Самое частое слово, которое можно встретить в любом обсуждении уничтоженных продуктов - «детдом». Туда сердобольные граждане предлагают, в первую очередь, отсылать грузовики с яблоками. И.о. директора псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ирина Крюкова развеивает образ несчастного сиротки с голодными глазами.

«Общественное мнение иногда формируется, исходя из субъективных представлений, - говорит она. - Дети наши фрукты получают: яблоки, груши, апельсины, мандарины, бананы. Не килограммами, но по норме четыреста грамм в сутки ребенок получает. Все, как положено. У нас пятиразовое питание с балансом белков, жирков, углеводов, дети получают кисломолочные продукты, конфеты и печенье. Представления о детских домах каких-то далеких-далеких времен устарели. Да и некуда нам будет деть целый грузовик яблок, хранилища у нас нет, а живет 35-40 детей. Когда спонсоры привозят даже ящик фруктов, мы принимает с благодарностью и стараемся сразу раздать, чтобы не испортились. У наших детей проблема одна. Никакими материальными благами не возместишь отсутствие родителей вообще или родителей хороших».

Это вовсе не означает, что конфискованные продукты деть будет некуда. Псковская Лента Новостей не раз поднимала проблему тяжелой ситуации с пропитанием у части жителей региона. И у детей, живущих в малообеспеченных семьях, родители которых не могут оплачивать обеды, из-за чего школьники оказываются в унизительном положении за социальными столами с более скудным содержимым в тарелках.

И у взрослых, получающих горячие обеды или продуктовые наборы от благотворительных организаций.

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Точно бы нашли применение условному грузовику с яблоками в проекте «Пища для жизни». За прошлый год они раздали у «Маяка» и возле бани на Советской 5760 литров супа, 2884 кг вторых блюд, 2490 литров компотов, 576 кг хлеба, 6700 порций сладкой выпечки. Все продукты куплены на пожертвования, приготовлены и розданы силами волонтеров. А благотворительный фонд «Добрый город» в числе тех, кто через короба в магазинах для пожертвований в натуральном виде передает нуждающимся продуктовые наборы.

«Если мы говорим про санкционку, это вообще кощунство, абсолютно хорошие продукты уничтожать, - считает Семен Никонов, председатель совета фонда «Добрый город». - Можно эти продукты передавать для дальнейшего использования. Ничего ужасного в этом нет. Я за раздачу бедным».

Он напоминает про общемировой тренд на экологичное использование ресурсов и нулевые отходы.

«Европейское и международное законодательство направлено на то, чтобы продукты не уничтожать, это нормальный, экологичный подход. Выигрывают все, люди получают продукты по льготной цене или бесплатно, а государство снимает социальную проблему. И только мы это все отправляем под бульдозер», - сокрушается Семен Никонов.

Семен Никонов полагает, что одним из препятствий на пути к использованию продуктового конфиската по назначению могут стать коррупционные риски. Если открыть магазин для бедных с низкими ценами на такую еду или вовсе раздавать ее бесплатно, всегда есть шанс, что лучший сыр и хамон будут продавать из-под прилавка втридорога «для своих». Филантроп уверен, что подобная вероятность не должна стать преградой для попадания на столы изъятых продуктов.

«Я придерживаюсь презумпции добросовестности, - обозначает он свой подход. - Люди, которые этим занимаются, делают хорошее благородное дело, чтобы облегчить другим жизнь. Понятно, нужно смотреть на пригодность таких продуктов. Это другая история».

Идентификация груши

Демонстративное уничтожение еды вызывает недоумение и у тех, кто ее производит. Уже к 8 марта на столах псковичей оказываются свежие огурцы и зелень из теплиц агрофирмы «Победа».

«Если продукты нормальные, почему их не использовать для населения? - не понимает директор хозяйства Виктор Гречин. - Нормальные овощи и фрукты идут, зачем их уничтожать? Проверяющие в состоянии грамотно исследовать продукты питания. Даже когда легальные продукты идут из-за границы, мы не можем утверждать, что они все из одной партии, из которой был проверен образец».

Легальный импорт попадает в страну после того, как предприятие-производитель проходит сертификацию российскими проверяющими. Считается, что после их отъезда стандарты сохранятся на том же уровне. Яблоки, из которых бульдозер выжимает сок, невозможно идентифицировать. Даже о стране происхождения Россельхознадзор судит весьма условно по этикетке на ящиках. По словам депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского, в этом и кроются причины, по которым сейчас санкционка подлежит уничтожению — идентификация невозможна, а чтобы выпустить в оборот продукты неизвестного происхождения, на анализы должна отправиться каждая единица, то есть каждое яблоко или помело. После такого исследования отдавать бедным будет уже нечего.

«В бытовых обсуждениях на кухне все кажется легко и просто, - говорит депутат. - Подобные инициативы выходят не в первый раз, пока все они популистские. Надо гражданам говорить всю правду. Наверно, можно было бы какие-то мероприятия провести, чтобы эта продукция была признана пригодной. Но на сегодняшний момент государство не нашло способа».

Хорошо бы все-таки государство такой способ нашло - на сегодняшний день таков общественный консенсус по вопросу. Как-то неправильно давить и жечь еду в стране, где голодали всего-то четверть века назад и где до сих пор не все едят досыта. Неправильно.

Юлия Магера

Теги: #санкционка #еда
Источник: Псковская Лента Новостей
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