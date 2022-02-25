Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
Главней всего погода в доме
семейный отдых на открытом воздухе
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Квитанции за электричество не придут
ЖКХ коммунальный ликбез
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дина Дабришюте Публикаций: 28
25.02.2022 15:550 «Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль 23.02.2022 16:080 НовоОбразование 21.02.2022 18:421 Эхо Олимпиады 18.02.2022 13:493 Дабришутинг: виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин 17.02.2022 08:590 Прах на ветер Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф 20.02.2022 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 18.02.2022 07:014 В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере 18.02.2022 11:038 Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе
Блоги / Дина Дабришюте

«Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль

25.02.2022 15:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Темы выпуска: 

Россия, Украина и Интернет: спасибо, когда молчите
Жил-был пес: кто несет за него ответственность?
18+ и другие приключения изобразительного искусства в Пскове

Опустим дежурное приветствие и рассмотрим каждую тему в порядке очереди. «А что же случилось сейчас?» Такой вопрос озвучил за последние пару суток в публичном пространстве чуть ли не каждый пользователь соцсетей.

Еще недавно мировое сообщество и всякий уверенный герой ПК и смартфона высказывал мнение о том, что есть коронавирус, и как с ним бороться наиболее эффективно. Люди вели ожесточенные споры в комментариях, выступали с полярными мнениями в реальной жизни и в поиске весомых аргументов доходили порой до крайней степени безумия. Пандемия несколько лет была маркером адекватности человека, проверяла на прочность его умение донести до собеседника и оппонента свою точку зрения, укрепляла или рушила личные границы принятия ситуации и умение подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Помните, как еще неделю назад все спорили о прививках от ковида? Коронавирус, кроме прочего, очень быстро стал способом заявить о себе в медиаполе. За считанные часы на смену ему пришли отношения России и Украины.

Я не претендую сейчас на статус политобозревателя или очередного диванного эксперта и хочу высказаться о происходящем с позиции обывателя и наблюдателя. Кроме огромного потока противоречивой информации, как из чертового рога изобилия в соцсетях в четверг с утра пораньше посыпались заявления медийных личностей об их отношении к мировым событиям. Нередко сейчас можно наблюдать следующую картину. Неважно, ведет человек шоу на федеральных каналах или бросил в 15 лет карьеру рок-звезды в провинции, он считает долгом заявить своим миллионным или единичным фолловерам о чувстве стыда, непонимании, неприятии, скорби и непричастности.

В 2014 году Интернет уже видел, как звезды каются и гаснут, кричат о своем отношении к властям и всячески выражают гражданскую позицию, не стесняясь в словах. Потом ситуация более-менее стабилизировалась, говорить о Донбассе стало немодно, и вопрос как будто исчерпал себя.

«А что же случилось сейчас?» Появился новый горячий инфоповод, который может не слабо поднять активность аудитории, вытряхнуть из шкафов скелеты личностей, о которых все успели забыть, и даже дать им голос. Я заметила, что с понедельника просмотры моих сторис в инстаграм выросли раза в полтора, с каждым днем их становится все больше. Представляете, как выросли охваты у крупных блогеров, особенно тех, кто активно рассуждает на актуальную тему?

Люди нервничают, ищут правды и зрелищ и находят последнего с избытком. Надо сказать, онлайн-сообщество разделилось на тех, кто в повестке и в моменте, и тех, кто остался со своей целевой аудиторией и выкладывает привычный контент, например, шутеечки и продажи одежды. Первые осуждают вторых, вторые оправдываются, некоторые из них вспоминают 2014-тый и последующее развитие событий конфликта, который зрел не один год, и спрашивают: «А что же случилось сейчас? Где же вы все были эти восемь лет?»

Если вы читатель, а не писатель в соцсетях, думаю, стоит серьезно ограничить нахождение в онлайн-пространстве. Важные новости никуда от вас не денутся, но отношения с друзьями и кумирами могут накалиться или в край испортиться, а от бесчисленных черных квадратов начнет рябить в глазах. Нет смысла умножать личную и общую тревогу, она еще никому не приносила пользы.

Бродячие животные хорошие и милые только в сказке про бременских музыкантов. В реальной жизни они могут нести и, зачастую, несут серьезную угрозу человеческой жизни и здоровью. Говорю это, исходя из собственного опыта: на этой неделе мне лично пришлось столкнуться с последствиями нападения бездомной собаки. Везя ребенка в травмпункт, я думала о том, как абсурдно выглядит вся ситуация. Дело было так: дети одной из псковских школ покорно ожидали у забора на улице, когда их пустят на занятия во вторую смену (привет коронавирусным ограничениям!), толкались у калитки второго входа, и в этой толпе на двоих учеников младшей школы напала бродячая собака. Один отделался легким испугом, синяками и ссадинами от зубов, второй, по словам очевидцев, раной на руке.

Чисто технически школа не может нести ответственность за произошедшее, ведь дело было за забором, огораживающим ее территорию. Но случившееся все равно вызывает неприятные эмоции и, конечно, желание найти виноватого. Только мои попытки сделать это хотя бы в уме решительно ничем не закончились. В ситуации, когда ничье животное нападает на человека, виноваты одновременно все и никто. С учетом нынешнего законодательства в части содержания братьев наших меньших, которое толком не регламентирует ни условия для животных, ни ответственность владельцев, ни наказание для чиновников за бездействие в решении проблемы с безнадзорными четвероногими, легче нажить себе врагов, чем найти правду.

Понятно, что в нападениях животных виноваты люди, логично, что и страдать будут тоже люди, только, увы, не те, что когда-то выкинули собаку на улицу. Но нападают на прохожих не только бродячие псы. Существует еще одна проблема – это хозяева братьев наших меньших, которые не считают нужным заботиться о безопасности окружающих и без зазрения совести отпускают погулять своих собак «на вольные хлеба». В случае чего эти товарищи разводят руками и говорят, что они ни при чем, вы пострадали, вы и виноваты. 24 февраля на сессии регионального парламента депутаты в числе прочих обсуждали закон, позволяющий трактовать выгул собак в неположенном месте, как административное правонарушение.

Иными словами, любители самовыгула и пофигисты-заводчики должны будут не один раз подумать, прежде чем отпускать свое животное побегать. Все бы хорошо, но опять возникает вопрос, кто же будет ходить, следить, чтобы животные соблюдали общественный порядок, и вычислять их хозяев? А кто будет выписывать штрафы за невыполнение правил? На эти вопросы нет ни одного ответа, только пожелания и предположения. Пока дела обстоят таким образом: вы ничего не сделаете владельцу нервной немецкой овчарки, который спустил с поводка своего питомца без намордника рядом с местом, где в парке дети катаются на роликах. Каждый здесь поступает по совести, но у всякого ли она есть? Проблема у нас не с безнадзорными животными или невоспитанными агрессивными собаками (а мы помним, как питомцы похожи на хозяев).

Вся соль негатива в неадекватности людей с обеих сторон конфликта, и касается это не только разборок зоозащитников и людей, несогласных с методами ее работы. Думаю, что никакой закон не в состоянии решить нынешнюю проблему с офигевшими заводчиками и бродячими собаками. А всякому уважающему себя и общество человеку, которому страшно захотелось завести четвероногого друга скажу так: не будь дураком, будь тем, кем другие не были - разводи аксолотлей.

Аксолотль (мексиканский водяной дракон)

Красную шапочку и Серого волка закрасили на улице Леона Поземского в Пскове. Граффити прожило недолго, однако успело стать фоном для десятков фотографией любителей уличного искусства и произведений Шарля Перро.

Фото: Ольга Лирон / ЦДИ

Но, как оказалось, нынче налагают запреты не только на сюжеты из детских сказок. Ценители изобразительного искусства и те, кто себя к ним причисляет, переживали на этой неделе еще одно потрясение – псковское молодежное пространство «Лофт» запретило одному из художников выставлять свои работы на экспозицию «Апокалипсис глазами современников», что должна открыться в «Лофте» 26 февраля.

Применением цензуры по отношению к прекрасному назвал информацию о корректировке выставки один из псковских новостных телеграм-каналов. На поверку оказалось, что повода для беспокойства нет, и одни работы автора были просто заменены на другие в силу соблюдения законодательства РФ, которое, например, запрещает демонстрировать нацистскую символику и маркирует матерные слова как 18+.

Помним еще, что раз в России существует закон об оскорблении чувств верующих, значит, есть и эти самые чувства, и не стоит их обесценивать в изобразительном искусстве, хотя бы из соображений личной безопасности. Есть те, кто был готов спорить с этой данностью, нашлись и те, кто уже осудил молодежное пространство за нежелание идти на баррикады во имя прекрасного.

Предлагаю упростить эти дебаты и максимально сузить поле для дискуссии. За много веков до нынешних законов и цензуры существовала женская грудь и любители обоего пола воспевать прелести анатомии в своих картинах. Можно ли ее современные и исторические изображения показывать несовершеннолетним? Мнения разнятся. Недавно в одной из библиотек города организаторы мероприятия, на которое ожидали прихода учащихся старших классов школ, завесили картины псковской художницы Любови Желтышевой, на которых были нарисованы обнаженные женские груди.

Фото: pskovlib.ru

Интересно, а в Эрмитаж или Русский музей школьников еще пускают? А в учебниках истории и МХК замазывают выступающие части тела скульптуры Венеры Милосской и богини на картине Боттичелли? Лично я о таких акциях по сохранению морального облика молодежи не слышала. Считаю любые попытки в буквальном смысле закрыть глаза детей на человеческую физиологию не просто глупыми, а потенциально опасными для физического и психического здоровья подрастающего поколения. Запрет рождает интерес (что от меня прячут, надо точно увидеть!), стыд (мое тело не такое, как на картинах, которые я посмотрел тайком) и непонимание (что мне нужно делать со своим телом). Здесь могли бы выступить феминистки и начать разговор о сексуальной объективации женского тела.

Фото: Instagram / Фото: музей «Альбертина»

Но давайте вернемся к изобразительному искусству. По факту: псковичи остались без обнаженных грудей, без Красной шапочки, без возможности увидеть своими глазами ненормативную лексику на картинах. Никто из обывателей не пострадал, потому что и кроме всего вышеперечисленного есть, что посмотреть на улицах и в выставочных пространствах. Каждый при желании и минимальных усилиях с лихвой может компенсировать эстетический голод на просторах интернета. Все-таки не так страшна нынешняя «цензура» художественных произведений, как ее малюют. Просто ответственность за увиденное ребенком возложена государством на плечи взрослых.

Таким получился обзор событий сегодня. Что попадет в поле зрения в следующий раз? Узнаете в марте.

Дина Дабришюте

Теги: #Украина #бездомные животные #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 471 человек
25.02.2022, 16:390 За пьяную поножовщину пскович отправится в колонию на 2,5 года 25.02.2022, 16:380 Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове 25.02.2022, 16:300 Президент России подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6% 25.02.2022, 16:280 Секретарем Псковского реготделения «Единой России» переизбран Александр Козловский
25.02.2022, 16:021 Президент-председатель правления ВТБ обратился к клиентам и партнерам банка 25.02.2022, 15:580 Концерт известного органиста Алексея Шмитова состоится в Пскове 5 марта 25.02.2022, 15:550 «Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль 25.02.2022, 15:440 Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменили из-за событий на Украине
25.02.2022, 15:380 Школьница из Пскова отправится на финал конкурса «Лето Господне» в Москву 25.02.2022, 15:350 «Белые ночи» ждут победителей первенства Пскова по фехтованию 25.02.2022, 15:330 «PROПРАВО»: Адвокат Анна Здановская о судебных приказах. ВИДЕО 25.02.2022, 15:290 Вопрос низких зарплат коммунальщиков поднял глава Островского района
25.02.2022, 15:260 Наркоторговца из Псковского района будут судить за 20 преступлений 25.02.2022, 15:121 МИД России назвал условие проведения переговоров с Украиной 25.02.2022, 15:001 До 2025 года в Псковской области газифицируют более 12 тысяч домов 25.02.2022, 14:550 Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 26 февраля
25.02.2022, 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове 25.02.2022, 14:511 Елена Бибикова назвала Псковскую область центром консолидации волонтерского движения 25.02.2022, 14:432 Александр Котов: Мы сумели достойно провести избирательную кампанию-2021 25.02.2022, 14:381 Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова
25.02.2022, 14:350 В народный хор Троицкого собора приглашают псковичей всех возрастов 25.02.2022, 14:330 Роспотребнадзор начнет раз в месяц проводить встречи с псковскими бизнесменами 25.02.2022, 14:223 Михаил Ведерников: В 2022 году «Единая Россия» сформирует достойную команду кандидатов 25.02.2022, 14:180 В Псковской области продолжится ремонт дорог к социальным и туристическим объектам
25.02.2022, 14:130 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове. ВИДЕО 25.02.2022, 14:070 Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собирают волонтеры в Псковской области 25.02.2022, 14:000 Полиция разыскивает пропавшего пять лет назад у театра жителя Великих Лук 25.02.2022, 13:490 Проект реконструкции площади Клавдии Назаровой в Острове подготовят к 1 апреля
25.02.2022, 13:390 Более 5 км дороги в Печорском районе отремонтируют за 253 млн рублей 25.02.2022, 13:330 Сбербанк продолжает работать в обычном режиме 25.02.2022, 13:290 Утечку теплоносителя устраняют на улице Труда в Пскове 25.02.2022, 13:260 Псковичи стали чаще оформлять пособия по временной нетрудоспособности
25.02.2022, 13:190 УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж 25.02.2022, 13:180 Дмитрий Быстров: Меня не устроило, как убирался снег в этом году 25.02.2022, 13:140 Делегацию псковских ремесленников принимают в «Михайловском» 25.02.2022, 13:074 Вопрос вакцинации пожилых псковичей обсудят с Советом ветеранов
25.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 25.02.2022, 13:010 От коронавируса привились более 660 беременных псковичек 25.02.2022, 12:530 Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании 25.02.2022, 12:493 В Псковской области ожидают скорого снижения заболеваемости коронавирусом
25.02.2022, 12:462 «Хайпожоры»: Россия — Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях. ВИДЕО 25.02.2022, 12:406 Псковский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер 25.02.2022, 12:372 Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки 25.02.2022, 12:350 Коронавирусом в Псковской области заболели более 1000 детей
25.02.2022, 12:290 Более 380 детей в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 25.02.2022, 12:250 Эксперты назвали санкции США против Сбербанка несущественными 25.02.2022, 12:221 Число коек для пациентов с COVID-19 увеличили в Псковской области 25.02.2022, 12:190 В Великих Луках будут судить двух человек за инсценировку ДТП для получения страховки
25.02.2022, 12:190 Псковичам объяснили, для кого относительно безвреден омикрон-штамм коронавируса 25.02.2022, 12:120 «Собственной персоной»: О «зимовке» Островского района и реконструкции площади Клавы Назаровой 25.02.2022, 12:110 Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 25.02.2022, 12:060 В ситуации с подготовкой к отопительному сезону в Новоржевском районе разобрался суд
25.02.2022, 12:010 Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в Пскове 25.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 25.02.2022, 11:510 Задачи Псковской городской Думы в 1789 году назвали архивисты 25.02.2022, 11:350 Приставы принимают от псковичей жалобы на коллекторов
25.02.2022, 11:315 Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе 25.02.2022, 11:210 Кикбоксер из Псковской области стал призером чемпионата в Санкт-Петербурге 25.02.2022, 11:171 Участники нападения на экс-депутата областного Собрания получили тюремные сроки 25.02.2022, 11:120 Михаил Ведерников проконтролировал создание проекта строительства бани в Пыталово
25.02.2022, 11:090 «Дабришутинг»: Молчание, слабоумие и мораль 25.02.2022, 10:580 В январе жители СЗФО оплатили услуги ЖКХ через Сбер на сумму более 20 млрд рублей 25.02.2022, 10:521 Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области 25.02.2022, 10:500 Псковичей предупредили о сильном ветре 25 февраля
25.02.2022, 10:460 В Ростуризме рассказали, куда обратиться оказавшимся в закрытых аэропортах пассажирам 25.02.2022, 10:432 Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе 25.02.2022, 10:360 Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове 25.02.2022, 10:351 Псковский врач дала совет желающим сделать «уколы красоты» после COVID-19
25.02.2022, 10:331 «Хайпожоры»: Россия — Украина. Битва диванных экспертов в соцсетях 25.02.2022, 10:320 Продажи туров с кэшбэком завершатся раньше запланированного срока 25.02.2022, 10:300 Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное 25.02.2022, 10:270 В Пскове 22-летнюю девушку задержали по подозрению в краже
25.02.2022, 10:170 Некачественная уборка снега в Плюссе привлекла внимание прокуратуры 25.02.2022, 10:030 Борцы из Пскова победили на областной спартакиаде учащихся по самбо 25.02.2022, 09:530 Бизнес-сообщество готовит предложения по развитию промышленности в Псковской области 25.02.2022, 09:460 «Красоту псковской земли» покажет московский художник на выставке
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru