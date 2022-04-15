Блоги / Дина Дабришюте

Воля, земля и твари

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Сегодня в выпуске:

Санкции и люди: на какой стороне «бугра» сейчас легко?

Вредное полезное авокадо и другие приключения импортной снеди в России.

Хладнокровные твари и невинные животные.

Фото: asn-news.ru

Логистические баталии разворачиваются на границах России и Евросоюза, прямо под боком у Псковской области. Грузовики, зарегистрированные в РФ и Белоруссии, уже почти неделю не могут больше доставлять товары за рубеж.

Смотрите также Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии

Почему так все сложилось? Потому что. Сколько бизнес потеряет, как это может быть возмещено и когда уже закончится убыточная история и начнется прибыльная? Ответов на эти вопросы нет ни у кого, впрочем, взгляд на происходящее еще отличается у местных компаний, зависящих от грузоперевозок.

Смотрите также Гудбай, Европа

Еще не все фирмы, имеющие отношения с зарубежными коллегами, ощутили на себе в полной мере влияние очередного пакета западных санкций. Но сами предприниматели говорят о том, что это может случиться в любой момент, и причиной для тому могут стать не только ограничения из-за бугра, но и ответные меры России. Представьте, что будет, если РФ запретит въезд фурам из ЕС на свою территорию? Те наши компании, завязанные на импортном сырье, которые еще барахтаются, пойдут на дно сразу же.

Конечно можно говорить об импортозамещении и безграничных возможностях нового российского, теперь малоконкурентного, рынка, но кто работать-то будет и как? В один момент заменить чужое на свое не выйдет, а жить нужно сейчас, кушать хочется каждый день, оплачивать счета за коммунальные услуги надо ежемесячно.

Риторику в поддержку так называемых «зеркальных» санкций для Запада можно встретить сейчас повсеместно. Благо, что на деле не во всех сферах они вводятся. Заявления о том, что на каждый шаг нужно отвечать взаимностью, копировать поведение внешних раздражителей и раздражать их в ответ тем же, просто популизм. Диванным аналитикам, вчерашним вирусологам, подобная риторика, скорее всего, придется по душе. Они радостно подхватят мысль и понесут в массы идею «они нам вот это – а мы им вот то». Только ничего, кроме обострения агрессии, недовольства, тревоги и хронических заболеваний на нервной почве это не даст никому.

Разумность, взвешенность и хладнокровие – вот то, чего сейчас не достает. Впрочем, критической оценке происходящего также самое время учиться. Какой-то условный господин Н., призывающий высшую власть в России прислушаться к голосу народа, и дать по шапке каким-нибудь куратам прямо сейчас, к счастью, не будет услышан президентом. Но нездоровую атмосферу вокруг себя и ситуации активист создаст. Кого-то любить, понимать и принимать уже может быть поздно или пока невозможно, но голос разума и инстинкт самосохранения пора б уже включить.

Ненависть, конечно, объединяет, дружить против кого-то здорово, но нерезультативно. Кризис сейчас везде, живется обычным людям одинаково плохо, что с одной стороны бугра, что с другой. Пора уже отойти от срачей в интернете и гениальных планов по мироустройству и заняться делом, а не переделом.

Фото: i.pinimg.com

Способность поменять свою точку зрения на противоположную в наше время называют гибкостью. Ее скорость просто космическая, так что некоторые могут и не заметить, как ловко собеседник «переобулся». Я довольно много времени провожу в интернете и часто невольно замечаю многие информационные процессы. Симптоматический пример попался мне недавно.

Всю жизнь знатоки правильного питания писали о пользе авокадо, которое было флагманом сбалансированного завтрака и нормы каких-то крайне полезных для организма веществ. За последние несколько недель мне попалось далеко не одна статья о том, что авокадо вредит человеку, равно как и бананы, кстати. В это же время пышным цветом расцвели заметки об уникальной пользе боярышника и прочих плодово-ягодных культур, растущих повсеместно в России. Любопытное импортозамещение получается! На словах оно звучит славно.

Аграрии, кстати, тоже не отстают, и перед началом сезона грозят показать всем, что и на нашей улице будут свои свиньи в своих апельсинах. Бороться с авитаминозом этой весной правда дороговато. Только вот обещания хорошего импортозаместительного урожая, особенно на наших бедных почвах в Северо-Запада, звучат не убедительно. Погодные условия предсказуемо плохие, весна холодная, синоптики обещают снег еще и на следующей неделе, получится ли посадить картошку на майских неясно. Но понятно, что дачи и огороды станут трендами наступающего сезона. Кроме шуток, цены в магазинах возвращают на землю в прямом смысле слова.

Не думаю, что люди массово вернутся в деревни, но дачный сезон многие откроют не только шашлыками с друзьями, но и возделыванием участка. Количество розовых окон с неустанной заботой о рассаде в городе велико. А она в наше время стала не только обещанием будущего урожая, но и символом победы над тревожностью и возвращением к нормальной жизни. Ну, цыплят по осени считают, а мы посмотрим, чей кабачок крепче – выращенный вот этими вот руками или принесенный из сетевого магазина.

Если у вас по какой-то причине нет дачи или домика в деревне с родственниками или без, то расстраиваться не стоит. Огород на подоконнике давно занял свое почетное место в кругу любителей делать все своими руками. (Все чаще мне кажется, что только эти люди, и те, кто умеет вовремя переобуться, и имеют шансы на успешное выживание в нашем прекрасном и яростном мире.) В ленте моих друзей в соцсетях все больше не репостов советов по выращиванию огурцов в городской квартире, а воспользовавшихся этими рекомендациями счастливых обладателей своего первого урожая. Садоводство и огородничество молодеют! Люди верят в российские овощи и фрукты! Это, конечно, неплохо.

Жаль только, что данный процесс сопряжен с отрицанием пользы некогда любимых продуктов для россиянина, который вероятнее всего столкнется с дефицитом отдельных продуктов питания, нежели сможет подтвердить их бесполезность.

Фото: pikabu.ru

То, как люди заботятся о животных, характеризует их ярче, чем то, насколько они уделяют внимание себе подобным. Очередная передвижная выставка экзотических созданий, прикочевавшая в Псков, снова заставила задуматься, с какой же стороны стекла находится опасная тварь.

Меня искренне удивляет несколько вещей: почему люди до сих пор ходят на подобные сомнительные и недешевые мероприятия, и как же так вышло, что с принятием закона «Об ответственном обращении с животными» никто всерьез не задумался о запрете передвижных выставок теплокровных и холоднокровных экзотов. Нет, разговоры, конечно, были. Народная мысль витала и в области прекращения работы цирков и дельфинариев. Но небольших выставок, арендующих часто не вполне подходящие для знакомства с животными помещения, по-прежнему много.

В чем же главная беда таких горе-экспозиций? Да в том, что на них не соблюдаются элементарные условия содержания животных. Если подавленное состояние крупных млекопитающих большинству людей видно, то предсмертную агонию какого-нибудь затисканного для фотографирования питона или паука вряд ли. На мой взгляд, ценность жизни, что у одного живого существа, что у другого одинаковая, она не зависит от теплоты его тела или интеллектуальных способностей.

Для тех, кто до сих пор не понимает, о чем я говорю, объясню, чем именно грешат зообизнесмены на передвижных выставках. Сразу отмечу, что сейчас не рассматриваю вопрос о содержании диких животных в неволе, лишь напомню, что «диким» является тот зверь, который изъят из живой природы. Одними их основополагающих параметров комфортного существования экзотических рептилий и беспозвоночных, птиц и млекопитающих являются правильные температура и влажность. Их несоблюдение сразу же влияет на внешний вид животных: бледная и шелушащаяся кожа у змей и ящериц, вялость животных, «залысины» от стресса у пауков-птицеедов, выщипанные и поврежденные перья у птиц, засаленный мех у млекопитающих.

Объем вольера или террариума тоже имеет значение, как и отсутствие в нем воды и нормальной подстилки. Есть еще один фактор, о котором не задумываются, как правило, люди, не сталкивающиеся с содержанием экзотических животных, – обеспечение их правильной едой. Не вникая в подробности скажу лишь, что в небольшом городе, типа Пскова, найти ее практически невозможно, и местные любители экзотики вынуждены заказывать провизию для своих любимцев из более крупных, городов. Вот и представьте, в каком состоянии находятся животные, перевозимые из одной провинции в другую.

Я уже не говорю о возможности оказания ветеринарной помощи, если такая понадобится. Экзотическое бескультурье, к сожалению, до сих пор остается модным. Тыкнуть пальцем в анабиозного крокодила все так же весело, как повесить на шею полудохлого питона, который вполне может откинуться после очередного рабочего дня. Бизнес дело такое, не жалеет даже гадов. Так может этим уже займутся люди?

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через пару недель.

Дина Дабришюте