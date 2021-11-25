Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии.
«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Федеральной таможенной службы России.
Напомним, ранее стало известно о намерении стран Прибалтики «сократить дипломатические отношения» с Москвой после того, как об аналогичных планах заявили в Вильнюсе. В понедельник, 4 апреля, в столице Литвы решили отозвать своего посла и выслать главу российской дипмиссии. Литва стала первой страной ЕС, которая приняла подобное решение на фоне ситуации на Украине.