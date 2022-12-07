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Чудо под запретом

Третий десяток лет в мире не утихают страсти по Гарри Поттеру. Православные активисты ратуют за искоренение зловредной вселенной Джоан Роулинг из культурного поля благонравных христиан, британцы выпускают монеты с изображением юного волшебника.

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Коммунисты в России тем временем борются с реальным злом и готовят законопроект против колдунов-мошенников. Согласно документу, личностям, оказывающим сомнительное магическое воздействие, грозит уголовное наказание.

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В Госдуме заявляют, что россияне до сих пор массово верят народным целителям, которые не только выуживают кровно заработанные, но и наносят вред здоровью доверчивых граждан.

В парламенте предлагают альтернативу - наладить систему оказания психологической помощи населению, а потом уже ужесточать наказание для жуликов. Сейчас на территории РФ действует закон, регламентирующий работу народной медицины. Но всякого рода оккультные, ритуальные и религиозные услуги под него не подпадают. Тарологи, нумерологи, потомственные маги и астрологи вряд ли платят налоги в государственную казну. Оно и понятно, у этих специалистов только нравственный закон внутри и звездное небо над головой являются факторами, регламентирующими их работу. Какая налоговая, о чем вы? Она лишь мешает совершению возможных чудес, коих так жаждет народ.

На мой взгляд, нельзя обвинять людей в том, что они верят в невозможное. Хочется хоть кому-то верить в этом мире. Однако, если посмотреть на якобы необъяснимые факты глазами неверующего человека, между исцелениями от православных святынь и чудесами от магов сложно заметить разницу. Только вот в Церковь можно и нужно нести деньги, совершать ритуалы, которые точно должны помочь, а обращаться к гадалке нельзя. И она осудит (конкуренция, ничего личного), и люди будут коситься. Правда, неизвестно, кто больше попросит за свои услуги.

Законопроект, о котором заявили в Госдуме, может быть, скорее, своевременным, чем полезным. В кризисные периоды люди ищут какую-то отдушину, надеются на волшебство и очень хотят, чтобы им помог хоть кто-нибудь. Мошенники этим пользуются, их становится больше, чем в мирное спокойное время. Помню, в 90-е годы всяческих «магов» было очень много. Тогда же пышным цветом расцвели секты. Сейчас благодатная почта для повторения этой истории. Что-то должно остановить жуликов, пусть это будет уголовное наказание.

Псковичи попадаются на уловки шарлатанов буквально каждый день. Например, ко мне не раз подходили среди бела дня незнакомые женщины и, пристально глядя в глаза, рассказывали, что на мне порча. Думаю, среди ваших знакомых, тоже есть те, кто встречался с подобными личностями. Вымогать у порядочных людей последние деньги под предлогом снятия сглаза нехорошо. Но ведь есть люди, которые ведут очень продолжительные диалоги с «волшебниками», добровольно отдавая им все содержимое кошелька. Хоть десять законов будет, хоть расстрел на месте – псевдоцелители продолжат свою деятельность. Добропорядочные (нередко верующие!) граждане, будут искать по знакомым «бабок» и «колдунов». А на ловца и зверь бежит, как говорится.

Дина Дабришюте