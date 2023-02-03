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Блоги / Дина Дабришюте

Профессиональные счетоводы, рыночные фантазии, святые камушки

03.02.2023 15:41|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:
  • Пальцев не хватит: в регионе пересчитают разрушающиеся памятники.
  • «Блошка» в Пскове, или Тоска по 90-ым.
  • Священные камушки для псковского иконописца.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: 1001mem.ru

Жить в области с богатой древней историей хорошо. Я испытываю нескрываемую гордость, когда приезжаю в другие города. Тот, кто берет на себя ответственность знакомить меня с новыми местами, то и дело приговаривает: «У нас и старины нет, вот в Пскове...» Да, у нас есть, на что посмотреть. Не только в областном центре, но и в его окрестностях. По области в принципе ездить интересно: памятники природные и ландшафтные, светская архитектура, хозяйственные постройки, церкви, монастыри... Даже заброшенные деревни, где никто не живет, где только осиротевшие яблоневые сады весной в цвету напоминают, что когда-то место было жилым и счастливым, прекрасны. Богатая древней историей земля — это хорошо. Но на своевременную и качественную реконструкцию и реставрацию бесчисленного числа памятников прошлого даже федеральному бюджету не хватает денег, а инвесторы не выстраиваются в очередь, в итоге многие здания стоят годами под зеленой сеткой. В лучшем положении находятся храмы — митрополит Тихон энергично взялся за реализацию программы реставрации церковных памятников и прогресс очевиден.

Однако всякий новый арт-объект дается с боем, исторический облик древнего города истерически блюдут неравнодушные псковичи, как девица свою честь в былые века. За пределами областной столицы даже не лучше – чем дальше в глушь, тем больше никому не нужных памятников, о которых не знают даже малочисленные местные. Видеть, как история малой Родины ветшает, мне трудно, потому путешествия по Псковской области я прекратила. Жемчужины искусства мирового уровня, вроде имения Строгановых, и те находятся не в идеальном состоянии. Чего же тогда ожидать усадьбе в отдаленной деревне? Как выяснилось на этой неделе, можно надеяться, что его посчитают.

Что ж... Это, конечно, лучше, чем ничего. Правда, пока счет идет, пока отчет по нему подготовят, пока примут по нему решение, пройдет уйма времени. К моменту, когда у государства официально найдутся деньги на расходные материалы, то бишь на реализацию проекта реставрации, от какой-нибудь забытой людьми церкви в Локнянском районе могут остаться руины. Я знаю не мало историй, когда местное население пыталось восстановить памятник почти с нуля, своими силами, так как государство забыло о его существовании в принципе. Такая инициатива наказуема! Нельзя у нас самовольно наводить порядок! С одной стороны, оно и правильно, кто знает, какие специалисты будут вести работу, какими методами, что вообще будет с памятником после таких работ. Может, кому-то захочется оконные проемы самовольно расширить и залепить туда пластиковый стремный стеклопакет. С другой стороны, на реставрационные работы обычно решаются люди, знающие, что к чему. Они образованные и немного сумасшедшие - жертвуют почти все свое время и деньги на сохранение старины. Жаль, что пересчитывать псковские памятники наверняка будут не они.

Фото: pikabu.ru/story

Давно замечено, что время от времени люди появляются с одними и теми же идеями и выдают их как новаторские. Никогда такого не было и вот опять! В Пскове заговорили про рынки.

По мне, настоящая рыночная культура ушла в небытие давным-давно, еще в те времена, когда полгорода мерило новые джинсы на картонке за шторкой в -20 градусов. Вот это были рынки! Лето – самая жаркая пора. Огромные стенды с китайскими солнечными очками, груды лаков для ногтей, заколок для волос, дополнялись с каждой неделей: котятами в коробках в добрые руки, овощами и ягодами с дач, школьными принадлежностями. Народ валил толпами на Центральный рынок, один из самых больших и, пожалуй, самый приличный.

Но не только ассортиментом и возможностью торговаться славились рынки города. О каждом из них ходили слухи. Соцсетей не было и люди по сарафанному радио узнавали все новости, особенно интересны были те, что не напечатают в газете. Как у кого-то кошелек подрезали, как карманника поймали прямо за руку, какая из продавщиц обвешивает покупателей и кто ее поставил на место, и так далее. Жизнь кипела! Рынки отличались. На Центральном было все чуть дороже, на Белорусском хватало одежды и обуви, на «Ниве» продавали потрясающую выпечку, а «Маяк» был самым дешевым, от того не всегда качественным. У каждого псковича, конечно, будут свои и ассоциации.

Как только начали появляться сетевые магазины и торговые центры, посетителей на рынках поубавилось. Лично я сейчас вообще не вижу смысла туда ходить, даже ради интереса. При этом с удивлением недавно обнаружила, что людям как будто не хватает рыночного движа. Подавай им гаражные сейлы да блошиные рынки, ярмарки организовывай на каждый праздник и по выходным! И откуда в нашем северном городе тоска по живой торговле? Ладно юг, Крым, там эта культура цветет и пахнет (лавандой и вином). У нас на Янушке у «Таблетки» бабки с сезонными цветами и овощами, в принципе, смотрятся уместно. Мимоза самая душистая продается каждый год именно здесь, запоминайте, скоро пригодится.

На мой взгляд, современный покупатель избалован ассортиментом и дешевизной товаров в интернет-магазинах. Соцсети и тематические сайты дают возможность купить за приемлемые деньги любую тематическую вещичку, да и специализированных магазинов в городе хватает. На днях власти озвучили идею организовывать блошиный рынок раз в неделю в теплое время года. Как по мне - если уж организовывать что-то вроде торга, то с привязкой к фестивалям или крупным праздникам, благо их у нас проходит много. Тогда велик шанс, что на блошку заглянут не только местные фетишисты, но и турьё, которые в качестве сувенира могут увезти с собой почти все, что угодно. История идет по спирали. Неужто и ларьки когда-нибудь вернут?

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 

Современное искусство многогранно. В каком-то смысле в нем нет ничего святого, ведь материалом для художника может стать предмет религиозного культа, объект всеобщего поклонения. На любую критику творец скажет, что его работа есть переосмысление устоявшихся понятий, новый взгляд на традицию и ее существование в современности. Грани здравого смысла в творчестве подчас стираются. Картина, коллаж, скульптура, литературное произведение, театральная постановка, музыкальная композиция легко превращаются в китч. Это не хорошо и не плохо, это пусто.

Сейчас в России модно мерить искусство традиционными ценностями. К сожалению, часто это делается грубо. Не зря же о скрепах без улыбки и иронии почти никто не говорит. Но бывают исключения. Второго февраля в Пскове в галерее «Цех» открылась выставка «Камень, дерево, бумага». На ней представлены иконы авторства псковских художников Аллы Павлусенко, Сергея Михайлова и Дмитрия Яблочкина. Работать экспозиция будет до пятого марта, сходить туда надо непременно.

Почти месяц мы сможем своими глазами увидеть настоящие шедевры современной псковской иконописи. Это тот уникальный случай, когда профессионалы, чьими наставниками были признанные мастера, нашли свой стиль, который не бросает тень на содержание их работ, а, напротив, раскрывает новые грани древнего искусства изображения святых. Несколько лет назад, в 2020 году, в Пскове состоялась выставка «Сретенье», которая собрала под своим началом около 30 мастеров прикладного церковного искусства, 23 из которых – иконописцы.

Проект был масштабный, долгожданный, собравший много публики, даже ковид не помешал открытию. Признаюсь, я думала, что тогда все и закончится, что не столкнуться нам больше лицом к лицу с ликами святых. «Камень, дерево, бумага» – своего рода продолжение встречи с духовным, которая состоялась три года назад. Иконы авторства Аллы Павлусенко, написанные на камнях со всего мира, иконы и церковная атрибутика, вырезанные из мягкой древесины, Сергея Михайлова, и, наконец, лики святых, изображенные на бумаге, неканоничные, светящиеся изнутри, Дмитрия Яблочкина. Все эти работы создают ни с чем не сравнимую атмосферу выставки. Хочется одновременно и молится, и дивится разнообразию техник. Перед нами не иконы в привычном понимании, таких изображений не найдешь в церковной лавке. Но это и не картины на религиозные сюжеты. Ярких черт псковской иконописной школы в изображениях не увидишь, но чувствуется, что их создали местные мастера.

Экспозиция оставляет самые светлые впечатления. «Камень, дерево, бумага» – не просто выставка икон в миниатюре, это, если хотите, иллюстрация современной духовности, в самом высоком смысле этого слова.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте 

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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