Общество

Разрушающиеся памятники архитектуры пересчитают в Псковской области

Данные о количестве памятников архитектуры на территории региона, находящихся в неудовлетворительном состоянии, актуализируют в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Они обсудили ключевые направления работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия в этом году.

Михаил Ведерников поручил актуализировать данные о количестве памятников архитектуры на территории области, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По решению губернатора, вопрос сохранения таких зданий будет вынесен на рассмотрение Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия.

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В целом в этом году планируется провести мониторинг состояния более 520 объектов культурного наследия. В прошлом году специалисты ведомства проанализировали состояние такого же числа памятников, отметил руководитель комитета.