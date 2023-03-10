Блоги / Дина Дабришюте

Равенство, самоопределение, нейросеть

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Гендерный вопрос ребром: чьи права ущемлены?

Духи субкультур на Псковщине.

Заменимые люди и уникальная нейросеть.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: рисовач.ру

Не суй свой нос в гендерный вопрос, тогда 23 февраля и 8 марта пройдут тихо, благополучно и даже равпоправно. Но пока обсуждение этой темы не запретили законодательно на территории РФ, люди продолжат это делать. Столько десятилетий назад Клара Цеткин и Роза Люксембург порешали за права женщин, а женщинам все мало. Но мало им, то есть нам, только если поглядеть на мир с позиции патриархата. Что бы ни говорили, он царит всюду. Как минимум в головах, причем не только у рыб, которые портятся. Немного статистики: ВЦИОМ выяснил, что больше половины россиян - 61% опрошенных - убеждены, что у женщин в России столько же прав, сколько и у мужчин.

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Конечно, представители, условно говоря, «сильного пола», в этом больше уверены. Кто бы сомневался! Правильнее было бы сказать – самоуверенны. Я придерживаюсь мнения, что в реальности картина гендерного равенства очень неоднородная. С одной стороны, зарплаты женщин более-менее приближены к зарплатам мужчин. Есть отдельная категория руководителей, которые доплачивают сотрудникам за их мужское достоинство. Хочется верить, что их меньшинство. С другой стороны, кроме финансовых отношений есть личные. По иронии судьбы, жизнь женщинам портят … женщины. Это не мужики козлы, нет. Это бабы им все позволили.

Думаю, у многих из вас есть примеры из личного опыта, когда дамы, особенно зрелого возраста, питают столь яркие эмоции к лицам противоположного пола, что прощают им все. Таким работникам можно опаздывать, препираться с начальством, не являться на работу (ну запил человек!) и всячески нарушать трудовые обязательства. Не представляю, как можно бороться девушке с подобным несправедливым положением. Наверное, проще уволиться. Или состариться и запустить свой порочный круг, чтобы другие поколения сотрудников страдали. Понятно, это крайности. Но общество постоянно в них впадает, в попытках измерить достоинства полов в бинарной системе. Так, на прошлой неделе в Пскове оштрафовали несколько женщин за занятия проституцией.

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Казалось бы, новость проходная, тема не для обсуждения. Но нет! Люди возбудились – надо дать гражданкам право зарабатывать деньги так, как они хотят. И вообще, что тут такого? Все знают, что женщины самой древней профессии работают всюду, не взирая на законы и запреты. Мужчины тоже, может, хотели бы, но за их выход на панель так не топят. Вот вам и гендерный дисбаланс!

Шутки-шутками, а он проявляется везде. Взять злосчастный закон о декриминализации побоев в семье. Уже шесть лет чаще всего говорят о нем женщины, так уж повелось. Хотя мужчинам он нужен не меньше! Что-то не дает людям открыто завлять о своих потребностях. Проблема не в феминизме или маскулизме, не в меньшинствах и большинствах, не в том, что кто-то попутал свои права и обязанности. Мы просто давно разучились быть людьми. В самом широком гендерном смысле этого слова.

Источник: siapress.ru/blogs/120516-prichina-shumihi-vokrug-ryodan-tolko-v-tom-chto-starshee-pokolenie-ne-ponimaet-molodeg

Новая волна рассуждений о молодежных субкультурах прокатилась по России. «ЧВК Редан», оффники, неформалы, анимешники - явления современного мира, которые сейчас все взрослые обсуждают на совершенно серьезных щах. Хотя, мне кажется, проблема не стоит внимания. Ну побил кто-то кого-то, ну собрались, потерлись плечами в ТЦ. В Пскове, вон, тоже было. И ничего.

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Что, подростки никогда не выясняли отношения между собой? Истерия мам-пап выглядит довольно глупо. Психологи понабежали тут же. Посыпались предложения запретить аниме и манги… Это верх идиотизма! Нет, вы серьезно думаете, что ваши дети пошли на разборки потому, что увидели что-то в азиатском сериале? Почему не в российском криминальном? Я бы на месте отечественного производителя обиделась.

Молодежные субкультуры до сих пор популярны среди подростков. Это по-прежнему хороший способ найти единомышленников и друзей. Кроме того, можно самовыразиться. Например, в стиле одежды. Но только не в том, который принято считать модным. Ведь мода, по мнению многих, это то, что носят все. В данном случае – это не так. Тут важна идея. Все, собственно, ради нее и творится, о каких бы субкультурах мы не говорили. Они сейчас переживают кризис. Десять лет назад на улицах действительно было на кого посмотреть. А нынче? В Москве, например, и в Питере еще можно встретить молодых людей в черных косухах и с бледными лицами, но в других городах России их уже почти не осталось. Вы давно видели в Пскове эмо? Куда делись эти челкастые андрогинные мальчики и девочки в розово-черной одежде? В культуре нет ничего вечного, все, как говорится, течет и меняется.

Даже немного обидно за современные субкультуры. Они уже не те… А ведь явление-то полезно, даже с точки зрения психологии. Субкультура помогает подростку справится с жизненными обстоятельствами. Она дает ему возможность ощутить себя частью целого, свою принадлежность к чему-то большему, чем он сам. По мнению исследователей, в подростковом возрасте начинает формироваться мировоззрение, которое в будущем будет определять всю жизнь подростка. Именно в этом возрасте подрастающее поколение начинает задумываться о жизни и о своем месте в ней. Но взрослые всегда все знают лучше, как надо самоопределяться в том числе. И сейчас они обсуждают возможности регулирования молодежных субкультур.

Предложения назвать эти телодвижения «работой с молодежью» я не очень понимаю. Панки, хиппи, готы, металлисты, ролевики и другие – все выросли. И анимешники вырастут, и косплееры. Само понятие субкультуры для современной молодежи не очень актуально. В школе есть форма, а у молодого поколения другие пути самовыражения. Это не хорошо и не плохо. Просто новая данность в новой реальности. И совершенно нормально, что нам, взрослым, это может быть неблизко и непонятно.

Источник: hi-tech.mail.ru/news/kat-bread

Нейросеть - развлечение для офисных работников, любителей фантазировать и художников. Последние могут вдохновляться работами программы, остальные просто приятно проводить время. С 2010 года так или иначе обученные математические схемы входят в нашу жизнь. Бум их популярности пришелся на начало этого года. Разве что ленивый не принялся генерировать антропоморфные визуальные образы городов, портреты известных личностей, персонажей своих фантазий и прочих фантастических и не очень тварей. Псковичи от этого развлечения тоже в стороне не остались. Вспомните портрет нашего славного древнего города в галерее других российских городов. Смелый викинг, зорко следящий за порядком на границе государства. Знает, что такое настоящие бои. В Интернете можно найти портреты всех районов нашей области. И даже в виде котиков! Советую на это посмотреть.

Несколько лет назад большой популярностью пользовались сервисы и приложения в соцсетях, которые могли сгенерировать стихи или тексты. Для этого нужно было всего лишь разрешить доступ к своей личной информации или написать несколько слов. Опыт был забавный, но не шибко пошел в народ. Подумаешь, стихи! Единственное, о чем тогда забеспокоились люди – об уникальности своего интеллекта.

Нейросеть можно обучить всему, и она заменит человека. Но как же тогда быть с вопросами типа «кто убил Лору Палмер» или «что такое хорошо и что такое плохо»? В этом случае в роли адвоката выступит компьютер. И это случится уже очень скоро. Нейросети научили распознавать эмоции. На прошлой неделе в Вашингтоне прошла конференция, где представители Google представили несколько проектов, связанных с использованием нейросетей для распознавания эмоций на фото и видео. Спрашивается, зачем миру нужны живые художники после этого? А писатели? Что такое тогда культура? Это не только искусство, но и сам человек, который творит искусство. А как же теперь быть с этим человеком? Для всех переживающих отвечу: искусственный интеллект хоть и умен, но человека он пока превзойти не может. По сути он генерирует множество вариантов выполнения задания. С творческими людьми работается несладко, спросите у любого работодателя. Пока им дашь ТЗ, пока уговоришь делать что-то по нему. Уйдет уйма времени и сил. Чем больше вариантов текста или картинки вы хотите, тем больше придется заплатить. Ну и споры, бесконечные споры с творцами! То ли дело компьютерная программа! Без пыли и шума выдаст столько материала, сколько пожелаете. Людям останется лишь выбрать лучшее. И эту функцию у нас не отнимешь!

В этом месте своих рассуждений я хочу напомнить о пользе качественного обучения. Внимание - обучение не равно образование. Между ними такая же пропасть, как между понятиями «страна» и «государство», «вера» и «церковь». Научите своих детей быть умнее систем, развивайте в них что-то важнее, чем умение правильно выбирать варианты ответа на тест. Научите их понимать, что они могут получить от жизни больше, чем просто знания. В конце концов, даже с искусственным интеллектом нужно уметь говорить на одном языке. Кстати, текст моей сегодняшней программы частично написала одна из популярных в России нейросетей.

Мне потребовалось огромное количество времени на обработку материала, который она сгенерировала. Вошли в выпуск только избранные фрагменты. Попробуйте их найти.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте