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Дина Дабришюте Публикаций: 144
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Блоги / Дина Дабришюте

Поводы присесть, обязательный контроль и русская музыка

07.04.2023 14:39|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Владимиру Вольфовичу и не снилось: о новой инициативе ЛДПР.
  • Коммунальное насилие?
  • Классика для псковича.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: memesmix.net

6 апреля 2022 года скончался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Новости с такими заголовками всю эту неделю наводняют интернет-пространство. Я очень хорошо помню, как год назад делала памятную программу «Дневной дозор», звонила политологам в Москву, лдпровцам бывшим и настоящим в Пскове и за его пределами. Кажется, даже в Белоруссию пришлось набрать. Все скорбели. Кто-то по желанию, кто-то по необходимости. Хоть уход Владимира Вольфовича и не был совсем уж неожиданным, это никак не сказалось на глубине скорби народной. Абсолютно все знали, кто он. Даже от совсем юных или совсем отрешенных от политических дел людей я слышала суждения о значимости Жириновского в истории России. А те, кому слегка за 30, с уходом политика, которого они все детство смотрели по телеку, ощутили, что и сами явно не молодеют, прекрасная эпоха уходит, время утекает, как сквозь пальцы песок.

Хоть Владимира Вольфовича с нами нет, но ЛДПР продолжает смело, порой даже дерзко, заявлять о таких законодательных инициативах, о которых другие молчат. Уголовка за русофобию - такой проект либерал-демократы готовятся внести на рассмотрение в Госдуму меньше чем через полгода.

Идея злободневная. Я бы даже сказала народная, потому что за державу действительно обидно. Известно, что очень приятно дружить против кого-то. Так уж сложилось, что как минимум в медиа-поле последний год многие страны коллективного Запада активно «дружат» против России. Если отвлечься от экономических и прочих бед, эта ситуация влияет и на некий, условно говоря, образ русского человека. Вот на защиту этого имиджа и готовы встать наследники идей Жириновского.

Однако существует тонкая юридическая грань, между русофобией и экстремизмом. Ее еще предстоит нащупать. Как и любая идея, связанная с тенденциями нашего времени защищать свое любой ценой, данный законопроект вызвал активное обсуждение в народе. С одной стороны, есть мнение, что наказывать за русофобию надо, не щадя. Как минимум потому, что сейчас такой исторический период. Госпропаганда должна работать усиленно, быть направлена на молодежь, ее воспитание, прививание патриотизма в любых видах, формах и жанрах без ограничений.

Конечно, в системе одними пряниками орудовать нельзя. Нужны и меры наказания для тех, кто гонит на РФ. Потому что раз Россия и русские чем-то плохи, по мнению условных иностранцев или неопределившихся с гражданской принадлежностью россиян, значит, кто-то хорош. А это уже национализм. Какими последствиями для мира оборачивается следование его убеждениям, мы знаем, история в школе у всех была. Идейных противников законопроекта лдпровцев лично я не знаю. Но слышала, что он в глазах сведущих в юриспруденции лиц похож на те нормы УК РФ, которые уже существуют по части наказания за призывы к экстремизму. Я тонкостями законодательства не владею, но знаю точно, что даже если идея жириновцев не будут принята на бумаге, ее все равно поддержат многие патриотически настроенные граждане РФ. Мысль настолько на поверхности, что пахнет популизмом. Но какая разница, если это популизм на злобу дня?

Источник: memify.ru

Странные вести с коммунальных полей принесла прошедшая неделя. Поговаривают, что граждан могут обязать пускать в свое жилье работников ЖКХ.

В моей картине мира, если люди должны будут встречать коммунальщиков с хлебом и солью по первому требованию, то и те что-то обязаны делать. Например, качественно оказывать услуги. Или перестать уже вырубать на две недели горячую воду, придумав альтернативные способы обслуживания системы водоснабжения. В XXI веке живем, а тазики из квартир не выводятся. Хоть хоромы себе делай, а ополаскиваться с ковшика будешь свои положенные 14 дней в году. Кстати, график отключения горячей воды в Пскове уже опубликован.

Инициатива обязательных визитов работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) полна деталей, вызывающих когнитивный диссонанс. Суть законопроекта в том, чтобы открывать дверь коммунальщикам, дабы они беспрепятственно обслуживали умные приборы учета горячей и холодной воды и отопления. А для того, чтобы было, что обслуживать – надо вначале это что-то установить. Минстрой хочет вменить это гражданам в обязанность. Таким образом, в счетах за оплату услуг ЖКХ могут появиться суммы за установку нового оборудования и штрафы, если человек не пустил специалистов проконтролировать работу этого оборудования. Из такой прекрасной логики можно сделать вывод, что если в самом начале ты не дашь коммунальщикам установить умные приборы, то и платить ни за что не придется.

Вообще вопросы обслуживания жилых домов постоянно никому не дают покоя. Государство негодует, что жильцы не платят по счетам, жильцы возмущены качеством оказания услуг. Кажется, сфера ЖКХ – это третья национальная беда в России. Я поддерживаю народ, даже злостных неплательщиков. Особенно идейных. Популистские предвыборные разговоры о том, что все энергетические ресурсы страны нужно честно поделить между ее жителями, мне нравятся. Ну и что, что так никогда не будет. Может, я поклонник сказки как жанра. Идея социального равенства стара как мир, но популярности не теряет. Тем более, когда уровень жизни людей не растет. А если верить статистике и прогнозам экспертов, то доходы населения России сильно упали. В этом месте рассуждений я могла бы сказать о том, как кровожадные коммунальщики высасывают из народа последние копейки, да еще и непонятные приборы хотят теперь обязать ставить в жилье, брать еще денег за их обслуживание, штрафовать несчастных соотечественников и так далее, и так далее. Работники ЖКХ – плохие, мы - хорошие.

Но есть один нюанс, который мешает мне уйти в подобную риторику. Под вечер обходя заведения нашего славного городка, я не вижу свободных мест. Глядя на обеспеченность детей всех возрастов гаджетами, я не понимаю ни зачем, ни на какие шиши. Получается, что уровень жизни и дохода падает не у всех. Жажда социальной справедливости может подкинуть еще одну популярную идею в головы борцов за равенство - чтобы и платили по счетам не все, а те, кто зарабатывает много. Но процветающий капитализм не дает шансов всерьез относиться и к этой идее.

Далеко не всегда я успеваю активно участвовать в культурной жизни региональной столицы. Весной еще сложнее сделать нелегкий выбор между нахождением в помещении на каком-то светском мероприятии и прогулкой на воздухе. Когда станет совсем тепло, можно будет совмещать оба этих досуга. А пока спасают многодневные события. Если активности в рамках одного культурного проекта длятся неделю, то пройти мимо них очень и очень сложно. Для псковичей таким масштабным мероприятием в апреле стал Фестиваль русской музыки. Нынче он проходит с размахом! С первого по девятое число каждый день происходит по несколько встреч со зрителем и слушателем.

Не концертами едиными потчует филармония псковичей и гостей города. Кинопоказы и лекции, тематические выставки создают людям культурное настроение и настраивают на правильный нравственный лад. Что приятно, активности предусмотрены для разного возраста и разных интересов. ФРМ нынче поистине мультикультурное событие! Приятно удивляет и разнообразие площадок проведения мероприятий. Многие мои знакомые с восторгом и радостью отозвались о концерте-спектакле «Шаляпин и я». Наконец-то филармония здесь проявила себя в лучших традициях - новый формат, необычная локация, именитые гости из Мариинки. В общем, все, как мы любим!

Меня особенно радует, что в этом случае мы имеем не просто эффект «на новенького», но и можем говорить о возрождении исполнительских традиций. Помещение вокзала хоть и не приспособлено под исполнение музыки так хорошо, как филармония, но мир знал и такой опыт. В других городах России, как оказалось, проводили и проводят концерты на вокзалах довольно активно. В Красноярске вообще запустили целый проект «Музыкальные вокзалы». А что, место проходное, акустика плюс-минус позволяет, опыт новый и для музыканта, и для зрителя, гоняй себе бомжей да играй классику! Заморачиваться с форматом, как это сделали в Пскове, где прошел не просто концерт, а концерт-спектакль, вовсе не обязательно. Думаю, если бы кто-то из Мариинки просто приехал и с поезда запел шаляпинские хиты в рандомном порядке, успех мероприятия был бы так же гарантирован.

Я с удивлением в себе и в своих знакомых обнаружила интерес к странным, на первый взгляд, местам для звучания классической музыки. За последние годы нас так избаловало руководство Псковской областной филармонии, что просто идти в БКЗ уже не интересно, только если дают что-то новое, если приехали звезды и вход по пригласительным из кассы. Какое-то время мне казалось, что данные тенденции губительны и зрителя развращают. Но есть в них два важных аспекта. Первый - просветительский. Если существуют люди, которые, как говорится, привыкши ходить на любые мероприятия нового формата хотя бы просто ради фоточек, значит есть шанс, что и классическая музыка им рано или поздно полюбится. Второй - коммерческий. Народ привык удивляться: новое помещение, очередная безумно прекрасная идея руководства филармонии вызывают не только обсуждение в соцсетях. Граждане приходят и отдают кровно заработанные деньги. У них не вызывает сомнения качество предстоящего мероприятия. Что в свою очередь значит, что люди открыты искусству. Так глядишь и окультуримся в доску.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #регион60 #музыка #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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