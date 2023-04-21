Блоги / Дина Дабришюте

Хитрости утилизации, ограниченная заначка, русские о китайском

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Мусорный козел отпущения.

Деньги в сберегательной банке.

Люди и «Лягушки»: демографический вопрос в дрампуше.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: pikabu.ru

Почти неделю в областной столице длится месячник по благоустройству. Соцсети депутатов гордумы пестрят фото с мусорными мешками и граблями. Общественные организации и уважающие себя компании даже раньше 15 апреля начали локальные уборки территорий. В городском УГХ пообещали, что уже к майским праздникам на центральные улицы Пскова придет абсолютная чистота. Мне кажется, что кроме типичного мусора в этом году на улицах нашего славного городка и в его замечательных дворах очень много песка. Дождей нет, зато каждый день дует ветер и поднимает пыль. Не успели зацвести растения, а аллергики уже нашли повод поплакать. Будем надеяться, что песок таки-заметут к майским, хотя бы в центре. Дворники или неравнодушные псковичи – неважно. А если и оставят, заодно с прошлогодними листьями – ладно, лишь бы всякую разную тару и упаковку из-под пищевых продуктов убрали. Кстати, во многих российских городах мусор с улиц сортируют на месте в лучших традициях раздельного сбора. По этой логике собранное необходимо отправить на переработку и утилизацию. Сколько ни говорят экоактивисты о том, как важно распределять ТКО по соответствующим контейнерам, что-то не наблюдается у нас повсеместного вторичного использования тары или массового производства чего-нибудь из переработанных материалов. Экосознательность в обществе толком не просыпается, а делать что-то на государственном уровне надо. Планы по уменьшения загрязнения окружающей среды сами себя не выполнят! В этом сезоне было решено найти крайнего – Минприроды предложило перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей.

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Сейчас за все в ответе те, кто создает конечную продукцию. Данная практика, судя по приводимым цифрам, не слишком себя оправдала. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что доля захороненных отходов за последние годы существенно не снизилась. Потому и было решено что-то предпринять. Логику создателей нового документа понять можно: делает бизнес упаковку, сейчас его задача сделать ее как можно больше, чтобы больше заработать. С учетом роста интернет-продаж и всевозможных доставок спрос на упаковку очень велик. Вопрос ее экологичности мало кого беспокоит. Если же в законе прописать, что он должен волновать, в первую очередь, самих ее производителей, они, по идее, должны как минимум задуматься об оптимизации процесса изготовления от создания до переработки включительно. Я не верю, что в нашей стране может реально заработать такой закон. Во-первых, нередко бизнес предпочитает заплатить штраф один раз, чем тратить деньги на постоянную работу на совесть. Во-вторых, не сейчас нам думать об упаковке. Производители многих товаров столкнулись в прошлом году с нехваткой тары под свои пищевые и непищевые продукты. Да что там, чистой белой бумаги А4 было в стране не найти! Когда ситуация более-менее устаканилась, цены в магазинах на все категории товаров подросли. Тронь сейчас производственную цепочку – ее хрупкое равновесие нарушится. Первым делом ситуация ударит по кошельку обывателя. Даже того самого, что ежегодно исправно выходит на субботник.

Источник: meme-arsenal.com

Зачем обществу нужны ученые и интеллектуалы? Для практической пользы и пищи для размышлений. То открытие какое сделают, то скажут чего – хоть стой, хоть падай. Один из тех, кто не перестает удивлять народ – эрудит, интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Намедни сей общественный деятель предложил новый запрет для граждан России! Что ж, ограничения и наказания нынче в моде, так что в тренды старик явно залетел! Инициатива Вассермана касается хранения наличные денег. Депутат предложил законодательно запретить россиянам держать дома более миллиона рублей наличкой.

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Само по себе заявление вызывает вопросы. Но это еще не все! «Почему же нельзя?» – спросите вы. Вассерман поясняет: потому что не может быть у честного человека в наше время столько денег на руках. Коли есть, значит, получены они незаконно, путем коррупции или экстремистской работы. Надобно таких граждан выявлять, штрафовать, а грязные червонцы изымать на государственную пользу. Когда я дочитала новость до конца, рука как-то сама потянулась нащупать лапоть щи похлебать... Однако ежегодные отчеты полицейских о том, на сколько десятков и сотен тысяч мошенники обманули пенсионеров заставляют рассмотреть предложение Вассермана (но его обоснование!) как вполне жизнеспособное. В Пскове и области еженедельно люди лишаются наличных, которые отдают по своей воле «гадалкам» и псевдосотрудникам коммунальных служб. Согласно статистике, предоставленной МВД, только половина обманутых псковичей обращается в полицию. Так что о реальных суммах потерь частных бюджетов можно только догадываться. Если запрет на хранение крупной суммы бумажных денег поможет обезопасить накопления, то, пожалуй, его можно поддержать. Но для того, чтобы он затронул большее число людей, разрешенный объем стоит уменьшить вдвое, до полумиллиона. Тогда законопроект станет более народным. Однако все же с инициативами, касающимися подсчета чужих сбережений, надо быть осторожнее. Преподнести как высшее общественное благо можно, что угодно, маркетологи и пиарщики подтвердят. Главное, не заходить слишком далеко, а то так и до церковной десятины договоримся. Впрочем, уже мало кто удивится и такому предложению очередного эрудита и интеллектуала из Госдумы. Люди нынче вообще ко всему готовы. Детей 90-х и нулевых разве можно поставить в безвыходное положение? История становления мошенничества творилась на наших глазах! Сейчас не только появляются новые схемы облапошивания людей онлайн или по телефону. Старые тоже не дремлют. Натолкнула меня на эту мысль недавний случай из жизни. К вам давно приходили Свидетели Иеговы? Да, те самые участники запрещенной в России экстремистской организации? А тем временем они стучались в двери псковичей, проживающих в центре города, не далее как в Великую субботу. Может, где-то и МММ возродилась, а мы не в курсе? Это я к чему – сколько ты народ не образовывай, не цифровизируй его жизнь, хоть десяток новых законов запрещающих прими - всегда найдутся люди, которые откроют дверь не пойми кому и отдадут ему самих себя с потрохами.

Фото: Игорь Ефименко

Прослыть за интеллектуала несложно. Запомнить несколько фамилий известных режиссеров авторского кино, потрудиться выучить пару-тройку имен классических музыкантов, в идеале - не совсем попсовых, прочесть по диагонали с десяток книг, желательно по философии. В общем, нужно что-то, что отличит вас от общей массы чисто формально. У псковича появился еще один способ поразить даже столичного собеседника силой своего интеллекта – рассказать, как сходил на четырехчасовую (!!!) постановку по роману китайского писателя. Псковский театр драмы подготовил в этом апреле необычную премьеру. Автор эпоса, легшего в основу театрального действа, Мо Янь – нобелевский лауреат, режиссер спектакля, Никита Кобелев – состоявшаяся столичная звезда. Удивительно ли, что «Лягушки» на большой сцене дрампуша прошли с аншлагом? Отнюдь. С премьерного показа зрители практически не уходили. Тоже неплохой показатель. Пока культурный бомонд размышлял, наверное, еще за месяц до показа, как у нас на русской почве произрастет китайская история, какими смыслами наполнится да какими словами скажется, обычные люди обсуждали только один вопрос – как высидеть четыре часа в театре? Собираясь на «Лягушек», я не читала роман, не пыталась постигнуть глубины китайской народной культуры или найти общее между Китаем и СССР. Я только и думала о том, что может заставить меня досмотреть до конца этот спектакль. На деле единственным удерживающим фактором оказался сюжет. Первые полтора часа было просто красиво, с цитатами из Тарантино, музыкально ярко и весьма многообещающе по всем пластам смысла. Следующий неполный час повествование несколько видоизменилось, акцент перешел на изображения характеров героев, их внутреннюю драму. После второго антракта никаких возвышенных ожиданий не осталось, часть зрителей (и я в их числе) просто ждали хоть какого-то финала по принципу сериала – покажите уже, чем закончилось, мы тут столько сидим. Пожалуй, демографические проблемы (как в сторону увеличения, так и в сторону сдерживания рождаемости) - это достойная идейная основа художественного произведения. Мо Янь поговорил о важном национальном непошлым способом, в псковском театре также непошло это поставили на сцене. Если вас триггерит вопрос деторождения, то, наверное, от увиденного в «Лягушках» будет много эмоций. Меня эта тема абсолютно не волнует, так что чужой трагедией я проникнуться, к счастью, так и не смогла. Но очень ждала, что вот-вот должно что-то произойти. Вот сейчас. Ну, вот сейчас, точно. Но ничего не случилось. Ни катарсиса, ни переосмысления ценности жизни, ни вау-эффекта. Однако я ни в коем случае не хочу сказать, что спектакль разочаровывает. Напротив! Он хорошо и точно сделан, актерская труппа работает потрясающе от самого начала до самого конца. Исполнительница главной роли Линда Ахмедзянова играет просто нечеловечески! Все несколько сотен минут подряд. А это вам не в зале сидеть и оценивать происходящее! Ради одной только сцены то ли фантазии, то ли бреда главной героини в конце ее жизни стоит приходить и мужественно смотреть псковский китайский спектакль. «Лягушки» – это не только импортозамещение, которое прибыло, откуда не ждали, но и настоящий творческий подвиг всей команды, что месяцами над ним трудилась. Думаю, это одна из самых значимых глав в истории псковского театра драмы.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте