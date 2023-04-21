Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инициативы ЛДПР и новые проекты
Господин Рейтингомер
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
перерасчет платы за СОИ
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как юродивый Николка Псков спас
построй дом своей мечты
Топ учебных заведений
кто придет работать в больницы региона?
Защита для псковских предпринимателей
маршруты силы
новые скверы
девять лет за подснежники
Дина Дабришюте Публикаций: 147
21.04.2023 11:510 Хитрости утилизации, ограниченная заначка, русские о китайском 14.04.2023 13:450 Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора 11.04.2023 14:552 Без Шнура и задоринки 07.04.2023 14:390 Поводы присесть, обязательный контроль и русская музыка 31.03.2023 15:430 Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 15.04.2023 19:356 Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней
Блоги / Дина Дабришюте

Хитрости утилизации, ограниченная заначка, русские о китайском

21.04.2023 11:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Мусорный козел отпущения.
  • Деньги в сберегательной банке.
  • Люди и «Лягушки»: демографический вопрос в дрампуше.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: pikabu.ru

Почти неделю в областной столице длится месячник по благоустройству. Соцсети депутатов гордумы пестрят фото с мусорными мешками и граблями. Общественные организации и уважающие себя компании даже раньше 15 апреля начали локальные уборки территорий. В городском УГХ пообещали, что уже к майским праздникам на центральные улицы Пскова придет абсолютная чистота. Мне кажется, что кроме типичного мусора в этом году на улицах нашего славного городка и в его замечательных дворах очень много песка. Дождей нет, зато каждый день дует ветер и поднимает пыль. Не успели зацвести растения, а аллергики уже нашли повод поплакать. Будем надеяться, что песок таки-заметут к майским, хотя бы в центре. Дворники или неравнодушные псковичи – неважно. А если и оставят, заодно с прошлогодними листьями – ладно, лишь бы всякую разную тару и упаковку из-под пищевых продуктов убрали. Кстати, во многих российских городах мусор с улиц сортируют на месте в лучших традициях раздельного сбора. По этой логике собранное необходимо отправить на переработку и утилизацию. Сколько ни говорят экоактивисты о том, как важно распределять ТКО по соответствующим контейнерам, что-то не наблюдается у нас повсеместного вторичного использования тары или массового производства чего-нибудь из переработанных материалов. Экосознательность в обществе толком не просыпается, а делать что-то на государственном уровне надо. Планы по уменьшения загрязнения окружающей среды сами себя не выполнят! В этом сезоне было решено найти крайнего – Минприроды предложило перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей.

Сейчас за все в ответе те, кто создает конечную продукцию. Данная практика, судя по приводимым цифрам, не слишком себя оправдала. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что доля захороненных отходов за последние годы существенно не снизилась. Потому и было решено что-то предпринять. Логику создателей нового документа понять можно: делает бизнес упаковку, сейчас его задача сделать ее как можно больше, чтобы больше заработать. С учетом роста интернет-продаж и всевозможных доставок спрос на упаковку очень велик. Вопрос ее экологичности мало кого беспокоит. Если же в законе прописать, что он должен волновать, в первую очередь, самих ее производителей, они, по идее, должны как минимум задуматься об оптимизации процесса изготовления от создания до переработки включительно. Я не верю, что в нашей стране может реально заработать такой закон. Во-первых, нередко бизнес предпочитает заплатить штраф один раз, чем тратить деньги на постоянную работу на совесть. Во-вторых, не сейчас нам думать об упаковке. Производители многих товаров столкнулись в прошлом году с нехваткой тары под свои пищевые и непищевые продукты. Да что там, чистой белой бумаги А4 было в стране не найти! Когда ситуация более-менее устаканилась, цены в магазинах на все категории товаров подросли. Тронь сейчас производственную цепочку – ее хрупкое равновесие нарушится. Первым делом ситуация ударит по кошельку обывателя. Даже того самого, что ежегодно исправно выходит на субботник.

Источник: meme-arsenal.com

Зачем обществу нужны ученые и интеллектуалы? Для практической пользы и пищи для размышлений. То открытие какое сделают, то скажут чего – хоть стой, хоть падай. Один из тех, кто не перестает удивлять народ – эрудит, интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Намедни сей общественный деятель предложил новый запрет для граждан России! Что ж, ограничения и наказания нынче в моде, так что в тренды старик явно залетел! Инициатива Вассермана касается хранения наличные денег. Депутат предложил законодательно запретить россиянам держать дома более миллиона рублей наличкой.

Само по себе заявление вызывает вопросы. Но это еще не все! «Почему же нельзя?» – спросите вы. Вассерман поясняет: потому что не может быть у честного человека в наше время столько денег на руках. Коли есть, значит, получены они незаконно, путем коррупции или экстремистской работы. Надобно таких граждан выявлять, штрафовать, а грязные червонцы изымать на государственную пользу. Когда я дочитала новость до конца, рука как-то сама потянулась нащупать лапоть щи похлебать... Однако ежегодные отчеты полицейских о том, на сколько десятков и сотен тысяч мошенники обманули пенсионеров заставляют рассмотреть предложение Вассермана (но его обоснование!) как вполне жизнеспособное. В Пскове и области еженедельно люди лишаются наличных, которые отдают по своей воле «гадалкам» и псевдосотрудникам коммунальных служб. Согласно статистике, предоставленной МВД, только половина обманутых псковичей обращается в полицию. Так что о реальных суммах потерь частных бюджетов можно только догадываться. Если запрет на хранение крупной суммы бумажных денег поможет обезопасить накопления, то, пожалуй, его можно поддержать. Но для того, чтобы он затронул большее число людей, разрешенный объем стоит уменьшить вдвое, до полумиллиона. Тогда законопроект станет более народным. Однако все же с инициативами, касающимися подсчета чужих сбережений, надо быть осторожнее. Преподнести как высшее общественное благо можно, что угодно, маркетологи и пиарщики подтвердят. Главное, не заходить слишком далеко, а то так и до церковной десятины договоримся. Впрочем, уже мало кто удивится и такому предложению очередного эрудита и интеллектуала из Госдумы. Люди нынче вообще ко всему готовы. Детей 90-х и нулевых разве можно поставить в безвыходное положение? История становления мошенничества творилась на наших глазах! Сейчас не только появляются новые схемы облапошивания людей онлайн или по телефону. Старые тоже не дремлют. Натолкнула меня на эту мысль недавний случай из жизни. К вам давно приходили Свидетели Иеговы? Да, те самые участники запрещенной в России экстремистской организации? А тем временем они стучались в двери псковичей, проживающих в центре города, не далее как в Великую субботу. Может, где-то и МММ возродилась, а мы не в курсе? Это я к чему – сколько ты народ не образовывай, не цифровизируй его жизнь, хоть десяток новых законов запрещающих прими - всегда найдутся люди, которые откроют дверь не пойми кому и отдадут ему самих себя с потрохами.

Фото: Игорь Ефименко

Прослыть за интеллектуала несложно. Запомнить несколько фамилий известных режиссеров авторского кино, потрудиться выучить пару-тройку имен классических музыкантов, в идеале - не совсем попсовых, прочесть по диагонали с десяток книг, желательно по философии. В общем, нужно что-то, что отличит вас от общей массы чисто формально. У псковича появился еще один способ поразить даже столичного собеседника силой своего интеллекта – рассказать, как сходил на четырехчасовую (!!!) постановку по роману китайского писателя. Псковский театр драмы подготовил в этом апреле необычную премьеру. Автор эпоса, легшего в основу театрального действа, Мо Янь – нобелевский лауреат, режиссер спектакля, Никита Кобелев – состоявшаяся столичная звезда. Удивительно ли, что «Лягушки» на большой сцене дрампуша прошли с аншлагом? Отнюдь. С премьерного показа зрители практически не уходили. Тоже неплохой показатель. Пока культурный бомонд размышлял, наверное, еще за месяц до показа, как у нас на русской почве произрастет китайская история, какими смыслами наполнится да какими словами скажется, обычные люди обсуждали только один вопрос – как высидеть четыре часа в театре? Собираясь на «Лягушек», я не читала роман, не пыталась постигнуть глубины китайской народной культуры или найти общее между Китаем и СССР. Я только и думала о том, что может заставить меня досмотреть до конца этот спектакль. На деле единственным удерживающим фактором оказался сюжет. Первые полтора часа было просто красиво, с цитатами из Тарантино, музыкально ярко и весьма многообещающе по всем пластам смысла. Следующий неполный час повествование несколько видоизменилось, акцент перешел на изображения характеров героев, их внутреннюю драму. После второго антракта никаких возвышенных ожиданий не осталось, часть зрителей (и я в их числе) просто ждали хоть какого-то финала по принципу сериала – покажите уже, чем закончилось, мы тут столько сидим. Пожалуй, демографические проблемы (как в сторону увеличения, так и в сторону сдерживания рождаемости) - это достойная идейная основа художественного произведения. Мо Янь поговорил о важном национальном непошлым способом, в псковском театре также непошло это поставили на сцене. Если вас триггерит вопрос деторождения, то, наверное, от увиденного в «Лягушках» будет много эмоций. Меня эта тема абсолютно не волнует, так что чужой трагедией я проникнуться, к счастью, так и не смогла. Но очень ждала, что вот-вот должно что-то произойти. Вот сейчас. Ну, вот сейчас, точно. Но ничего не случилось. Ни катарсиса, ни переосмысления ценности жизни, ни вау-эффекта. Однако я ни в коем случае не хочу сказать, что спектакль разочаровывает. Напротив! Он хорошо и точно сделан, актерская труппа работает потрясающе от самого начала до самого конца. Исполнительница главной роли Линда Ахмедзянова играет просто нечеловечески! Все несколько сотен минут подряд. А это вам не в зале сидеть и оценивать происходящее! Ради одной только сцены то ли фантазии, то ли бреда главной героини в конце ее жизни стоит приходить и мужественно смотреть псковский китайский спектакль. «Лягушки» – это не только импортозамещение, которое прибыло, откуда не ждали, но и настоящий творческий подвиг всей команды, что месяцами над ним трудилась. Думаю, это одна из самых значимых глав в истории псковского театра драмы.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #театр #Дабришутинг #окружающая среда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 200 человек
21.04.2023, 12:110 Андрея Кириленка назначили председателем комитета по контролю и надзору Псковской области 21.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 21.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 апреля 21.04.2023, 11:570 Два жилых дома сгорели в Псковской области из-за проблем с электропроводкой
21.04.2023, 11:510 Хитрости утилизации, ограниченная заначка, русские о китайском 21.04.2023, 11:390 Условия поступления в школу не по прописке перечислил Геннадий Иойлев 21.04.2023, 11:321 Игорь Иванов о Первомае: Проводить массовые мероприятия сейчас не время 21.04.2023, 11:250 Жителя Печор наказали за поджог контейнера для ТКО
21.04.2023, 11:170 Экологический мастер-класс для школьников прошел при поддержке завода «Титан-Полимер» 21.04.2023, 11:140 Рост цен на мясо за последний месяц отмечает каждый третий россиянин - опрос 21.04.2023, 11:050 «Хайпожоры»: Электронные повестки, дрон на территории аэродрома и прощай, советник! 21.04.2023, 11:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о программе Праздника Весны и Труда
21.04.2023, 10:580 Икону Божией Матери «Живоносный Источник» чтят православные в пятницу Светлой седмицы 21.04.2023, 10:480 Фотофакт: Столбы черного дыма поднимаются в небо на Запсковье 21.04.2023, 10:470 Должен ли ребенок уметь читать перед поступлением в школу, рассказал Геннадий Иойлев 21.04.2023, 10:390 Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
21.04.2023, 10:300 Новый врач-офтальмолог приступил к работе в Великолукской межрайонной больнице 21.04.2023, 10:230 Риск обучения первоклассников во вторую смену в новом учебном году оценил Геннадий Иойлев 21.04.2023, 10:110 Каждый пятый пскович обманывал работодателя для невыхода на работу – опрос 21.04.2023, 10:000 Нештатный сход боеприпаса произошел у российского самолета над Белгородом
21.04.2023, 09:510 Выставку о «мамушке» Пушкина открыл в сети музей-заповедник «Михайловское» 21.04.2023, 09:400 Псковский губернатор принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию МСУ 21.04.2023, 09:300 Онколог перечислил признаки рака, которые проявляются утром 21.04.2023, 09:220 Заражён и опасен: кто может временно остаться без соцуслуг
21.04.2023, 09:220 Продажи лекарств для потенции выросли почти на 40% 21.04.2023, 09:140 Российский подросток выжил после падения с пятого этажа 21.04.2023, 09:083 Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес 21.04.2023, 09:000 С трудностями при регистрации в качестве безработных столкнулись россияне
21.04.2023, 08:470 Александр Котов: Через местное самоуправление реализуется народовластие 21.04.2023, 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 21.04.2023, 08:190 Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что фигура Ленина померкла 21.04.2023, 08:110 День местного самоуправления отмечают в России
21.04.2023, 07:530 Гребень антициклона из Скандинавии захватит Псковскую область 21.04.2023, 07:350 Псковские студенты выступят в Музее Победы в Москве 21.04.2023, 07:170 Назван минимальный состав дачной аптечки 21.04.2023, 06:580 Владельцам сайтов по поиску билетов предлагают запретить скрывать информацию о возврате денег
20.04.2023, 22:190 Космический корабль Starship Илона Маска взорвался через три минуты после старта 20.04.2023, 22:130 Михаил Ведерников опубликовал подробное видео поездки в зону СВО 20.04.2023, 22:000 Новичкам в Псковской области могут помочь запустить свой бизнес 20.04.2023, 21:400 Лимит для пополнения кошелька цифровыми рублями установил Центробанк
20.04.2023, 21:200 Купить билеты на фестиваль «Экватор Доброго рока» псковичам советуют онлайн 20.04.2023, 21:000 Делегация из Уфы оценила туристический потенциал Псковского музея-заповедника 20.04.2023, 20:570 Псковский омбудсмен выступил на семинаре для общественной наблюдательной комиссии региона 20.04.2023, 20:500 Инициативу по созданию Аллеи памяти погибших в СВО поддержали великолукские краеведы
20.04.2023, 20:400 Знаки «Ворошиловский стрелок» вручили победителям турнира в Пскове 20.04.2023, 20:350 Псковичам рассказали, как уберечь детей от игр с огнем 20.04.2023, 20:230 На заводе «Титан-Полимер» обсудили итоги выпуска товарной продукции 20.04.2023, 20:200 Идеальным местом для проведения ралли назвал Псковскую область организатор гонок
20.04.2023, 20:190 О дорожных работах на трассе Р-23 предупредили жителей Псковской области 20.04.2023, 20:070 Израильские гипсофилы уничтожат в Псковской области из-за опасного насекомого 20.04.2023, 20:010 Зенитно-ракетный комплекс перевернулся на шоссе в российском регионе 20.04.2023, 20:000 Псковские школьники летом смогут бесплатно выучить язык программирования
20.04.2023, 19:410 Весь этот ад. Китайская сага в духе Сартра по-русски 20.04.2023, 19:400 Два многоквартирных дома достроили в Псковской области за три месяца 2023 года 20.04.2023, 19:200 О программе первомайских мероприятий расскажет Игорь Иванов в пресс-центре ПЛН 20.04.2023, 19:060 Проект «Мемориального парка воинской славы» участников СВО презентовали в Великих Луках
20.04.2023, 19:000 Штрафами на работе наказывают более 40% псковичей — опрос 20.04.2023, 18:500 Телефонные мошенники похитили 1,7 млн рублей у режиссёра «Спокойной ночи, малыши!» 20.04.2023, 18:400 Подштаммом «Арктур» могут заразиться ранее переболевшие COVID-19 – вирусолог 20.04.2023, 18:330 Страховую выплату при смертельном случае на производстве увеличили в два раза
20.04.2023, 18:292 Муниципальная служба должна стать привлекательной для молодых людей - Путин 20.04.2023, 18:240 «Хорошо вписался скобарик»: новый мурал дорисовали на Запсковье 20.04.2023, 18:200 Акция по сдачи крови прошла в псковском управлении Росгвардии 20.04.2023, 18:180 Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через «Госуслуги»
20.04.2023, 18:150 Соревнования спасателей по ликвидации последствий ДТП прошли в Пскове 20.04.2023, 18:130 Подрядчика для ремонта флигеля усадьбы Ганнибалов вновь ищут в «Михайловском» 20.04.2023, 18:090 Псковские следователи посетили передвижную выставку вместе с детьми-сиротами 20.04.2023, 18:060 Публика оставила отзывы о премьере драмы «Лягушки» псковского театра
20.04.2023, 18:000 Двоюродную сестру ищет псковичка через телешоу «Жди меня» 20.04.2023, 17:570 Более 300 псковичей купили средства реабилитации по электронному сертификату с начала года 20.04.2023, 17:523 Ольгинский мост полностью откроют на время закрытия Троицкого - Борис Елкин 20.04.2023, 17:460 Власти Ленинградской области сообщили о нашествии нерп. ФОТО
20.04.2023, 17:440 Книгу «Грибы Пушкинского заповедника» подарили «Михайловскому» 20.04.2023, 17:291 Дополнительный набор в секцию велоспорта проводит псковская спортшкола 20.04.2023, 17:210 Молодогвардейцы «Единой России» в День донора сдали 500 литров крови 20.04.2023, 17:160 До +20°C прогреется воздух в Псковской области 21 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru