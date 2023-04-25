Покровскую башню после длительного перерыва открыли для посещения в Пскове. ФОТО

Покровскую башню после длительного перерыва открыли для посещения в Пскове сегодня, 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла: оснащение необходимым оборудованием, установку лавок и урн для мусора.
Она также отметила, что была поставлена задача наполнить башню «содержанием». Внутри объект оборудовали проектором.
«Записана определенная программа, которая говорит от имени башни. Надеюсь, что наши усилия не пропадут даром. Мы доживем до того момента, когда сможем отреставрировать достойный памятник. Башня - живой свидетель сути псковских людей. Внешняя скромность, основательность и огромная сила. Иначе Псков не выдержал бы все то, что упало на его плечи. Эту мысль хотелось донести до всех наших гостей. Сегодня открытие и мы решили украсить его живым звуком. Такие вещи для студентов также важны. Когда они выйдут на большие площадки, поедут на гастроли, в их жизни останется концерт в нашей Покровской башне», - заключила Светлана Мельникова.
Главным событием стал благотворительный концерт ансамбля студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Руководитель ансамбля – София Тимуск. Дирижеры: Анастасия Малышева, Антонина Козырева, Марина Мицкевич, Мария Макарова, София Тимуск. Как рассказала заведующая кафедрой Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Смирнова, студенты сами выбирали песнопения, найденные в древних рукописях. Программа концерта представляет из себя песнопения раннего русского барокко.
Из-за своей специфики артистам консерватории привычнее петь в концертных залах, но существует и практика пения в старинных храмах.
«В крепостной баше мы поем впервые. Для наших студентов - это чрезвычайно важное событие. Есть ощущение, что эти исторические стены помогают музыке звучать так, как она должна звучать в этом пространстве», - резюмировала она.