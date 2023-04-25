Культура

Покровскую башню после длительного перерыва открыли для посещения в Пскове. ФОТО

Покровскую башню после длительного перерыва открыли для посещения в Пскове сегодня, 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла: оснащение необходимым оборудованием, установку лавок и урн для мусора.

«Когда я приехала в Псков, мне было очень важно сложить образ города. Чтобы работать где-то, это место надо полюбить. Этот уголок, где стоят храмы-близнецы, где стоит величественная башня, стал для меня самым дорогим. Потом становится понятно, что башня настоящая, подлинная, но никак не востребованная туристами, видишь, какое количество людей проходит мимо. Показывать пустую башню - неинтересно, башня должна заговорить. Люди должны знать с какими событиями она связана, кто ее строил, что она пережила. Поставила задачу перед сотрудниками музея: что-то придумать. Самое главное, чтобы это не было опасно для посетителей. Мы всю ее обсмотрели, стали придумывать чем ее наполнить. Сделать настоящую экспозицию невозможно: здесь нет отопления, нет температурно-влажного режима, нельзя вести подлинные вещи», - рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она также отметила, что была поставлена задача наполнить башню «содержанием». Внутри объект оборудовали проектором.

«Записана определенная программа, которая говорит от имени башни. Надеюсь, что наши усилия не пропадут даром. Мы доживем до того момента, когда сможем отреставрировать достойный памятник. Башня - живой свидетель сути псковских людей. Внешняя скромность, основательность и огромная сила. Иначе Псков не выдержал бы все то, что упало на его плечи. Эту мысль хотелось донести до всех наших гостей. Сегодня открытие и мы решили украсить его живым звуком. Такие вещи для студентов также важны. Когда они выйдут на большие площадки, поедут на гастроли, в их жизни останется концерт в нашей Покровской башне», - заключила Светлана Мельникова.

Главным событием стал благотворительный концерт ансамбля студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Руководитель ансамбля – София Тимуск. Дирижеры: Анастасия Малышева, Антонина Козырева, Марина Мицкевич, Мария Макарова, София Тимуск. Как рассказала заведующая кафедрой Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Смирнова, студенты сами выбирали песнопения, найденные в древних рукописях. Программа концерта представляет из себя песнопения раннего русского барокко.

«Сегодня мы привезли уникальную программу, составленную из древнерусских песнопений. Это песнопения раннего русского барокко. Они записаны в рукописях старинными нотациями, крюками. Прозвучат одноголосные распевы, русское многоголосье, которое сегодня непривычно слышать. Их слушали наши предки. Прозвучат обработки древнерусских распевов с виртуозным басовым голосом - эксцелентованным басом. Эта музыка пришла в Россию во второй половине XVII», - объяснила Екатерина Смирнова.

Из-за своей специфики артистам консерватории привычнее петь в концертных залах, но существует и практика пения в старинных храмах.

«В крепостной баше мы поем впервые. Для наших студентов - это чрезвычайно важное событие. Есть ощущение, что эти исторические стены помогают музыке звучать так, как она должна звучать в этом пространстве», - резюмировала она.